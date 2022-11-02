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Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS

Prof-IT Group, российский интегратор промышленных цифровых систем, и «Индасофт», российский разработчик цифровых производственных сервисов, подписали договор о партнерстве.

Планируется продвигать импортонезависимый цифровой сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лабораторий фармацевтических, пищевых и химических предприятий.

Преимуществом решения I-LDS в Prof-IT Group называют санкционную устойчивость, широкую функциональность и многолетнюю успешную практику промышленной эксплуатации программного продукта, насчитывающей на сегодняшний день около 100 внедрений в различных лабораториях.

«В современных реалиях динамично трансформируемого мира предприятия вынуждены отвечать на вызовы эпохи (COVID-19 и т.д.), своевременно и эффективно подстраиваться под требования рынка, государственные стандарты и учитывать различные ограничения бизнеса. Благодаря накопленному отраслевому опыту мы вместе с компанией “Индасофт” готовы вести сложные комплексные проекты и помогать предприятиям оптимизировать и совершенствовать их лабораторную деятельность», — сказал генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

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«Мы, как российский производитель промышленного программного обеспечения, высоко ценим желание Prof-IT Group присоединиться к нашей партнерской программе, так как это еще раз подчеркивает резкий рост спроса у отечественных промышленных компаний к импортонезависимому ПО. Компания Prof-IT Group имеет широкие профессиональные компетенции в сфере автоматизации и цифровизации различных производств. Это сотрудничество открывает для нас новые горизонты и создает возможность ускорить внедрение отечественных решений у заказчиков», — отметил генеральный директор «Индасофт» Эрнест Сюч.

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