LIMS Laboratory Information Management System ЛИМС Лабораторная информационная менеджмент-система ЛИС Лабораторная информационная система Управления лабораторными потоками работ и документов
|07.10.2025
|
1С:Апрель Софт автоматизировал учет и управление качеством продукции в Faberlic с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия»
Специалисты 1С:Апрель Софт автоматизировали бизнес-процессы лабораторий в АО «Фаберлик». С помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ» (1С:LIMS ПРОФ) централизована работа 3 лабораторий и 9 складов. Сквозное прослеживание качества продукции в
|23.09.2025
|
«Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро»
проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторной информацией на базе DES.LIMS.Pro для нефтегазовой компании СК «РусВьетПетро». Основными задачами проекта стали автома
|28.07.2025
|
«Первый Бит» представила «БИТ.LIMS» – решение для цифровой трансформации лабораторий, сертифицированное «1С»
Компания «Первый Бит» представила новое решение «БИТ.LIMS», которое успешно прошло сертификацию «1С:Совместимо!». Новое решение полностью соответствует требованиям платформы «1С:Предприятие 8.3», гарантирует стабильность работы, безопасность данн
|14.04.2025
|
«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»
теко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех кл
|17.02.2025
|
Подтверждена совместимость Lims myLab и СУБД «Ред База Данных 5.0»
Компании «Ликорис» и «Ред Софт» объявили о полной совместимости своих программных продуктов – Lims myLab и СУБД «Ред База Данных версии 5.0». Интеграция решений позволит организациям эффе
|04.02.2025
|
«АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям
Доработки лабораторной информационной системы-модуля «1С:LIMS» коснулись автоматизации сразу по пяти направлениям: созданию заданий контроля качества
|10.01.2025
|
«Агропромкомплектация» внедрила в своем научно-испытательном центре лабораторную информационную систему
ГК «Агропромкомплектация» реализовала проект по внедрению лабораторной информационной системы (ЛИС) в научно-испытательном центре (НИЦ). Система направлена на автоматизацию рабочих процесс
|26.12.2024
|
«СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка
ния «СП.АРМ», разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила свои программные решения в медучреждениях Донецкой народной республики. В мариупольской «Больнице интенсивного лечения» запущена ЛИС qMS, в донецком Республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря – МИС qMS. Системы позволили автоматизировать ключевые бизнес-процессы медицинских организаций и начать переход
|24.09.2024
|
«Цифра» представила облачную систему управления лабораторной информацией
«Цифровая индустриальная платформа» (входит в ГК «Цифра») представила облачную версию своего продукта класса ЛИМС – системы управления лабораторной информацией – «Цифра. Лаборатория качества». ЛИМС предназначена для управления лабораторными данными в разных отраслях промышленности и научно-иссл
|28.08.2024
|
1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии
тся не просто важным условием успешного существования и развития компании. Есть еще один, даже более важный, фактор — забота о потребителях продукции, об их безопасности. В этом контексте система «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП» (далее — 1С:LIMS КОРП) выступает как инновационное решение, предназначенное для комплексной автоматизации процессов контроля качества. Прог
|23.08.2024
|
ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик»
На крупнейшем предприятии Волгоградской области «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапо
|02.07.2024
|
СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии
стве и переходом на импортонезависимые технологии. Руководство медучреждения сделало выбор в пользу ЛИС qMS на конкурсной основе, приняв во внимание ряд преимуществ системы. В том числе то, что
|31.08.2023
|
Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»
пешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использовани
|02.11.2022
|
Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS
писали договор о партнерстве. Планируется продвигать импортонезависимый цифровой сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лаборат
|19.07.2022
|
Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных»
ие программных продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab и СУБД «Ред база данных». Теперь данные, необходимые для управления лабораторными
|24.07.2020
|
Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус»
В 2017 г. в Калининградской области на базе Городской детской поликлиники №6 внедрено типовое отраслевое решение «1С-Рарус:Лабораторная информационная система» (ЛИС). В 2019 г. произошло объединение всех детских поликлиник г. Калининграда. Было принято решение о масштабировании ЛИС на все присоединенные подразделения, и за один месяц задача была
|15.09.2017
|
«Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения
(14-15 сентября, Геленджик) сообщила о завершении регистрации Лабораторной информационной системы (ЛИС) собственной разработки в Росздравнадзоре в качестве изделия медицинского назначения.Моду
|22.03.2017
|
В республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система
В рамках развития регионального фрагмента ЕГИСЗ в республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система (ЛИС). Работы выполнены «Барс Груп» — дочерней компанией «Национального центра информатизации» ГК «Ростех» совместно с Алтайским филиалом «Ростелекома». Как рассказали CNews в «Барс Груп», это п
|10.08.2016
|
ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге
теранов войн». Лаборатория проводит до 900 исследований в день. Благодаря интеграции с подсистемой «Обмен данными лабораторных исследований» ГИС РЕГИЗ СПб будет обеспечен электронный документоо
|05.07.2013
|
Ученым нужны современные ЛИС
гу, по тундре и на оленях. Поэтому многие эксперты подчеркивают, что успех информатизации здравоохранения страны решается сегодня не в столицах, а на уровне региональных ЛПУ. А проблему эффективности ЛИС нельзя решать изолированно. За стенами лабораторий решается их судьба Как и в случае со многими другими программами, реализуемыми в ходе гоcинформатизации, при внедрении ЛИС актуальн
|04.05.2009
|
"В тылу врага 2: Лис пустыни". Конкурс карт
1 мая стартовал конкурс на лучшую мультиплеерную карту для игры "В тылу врага 2: Лис пустыни", организованный фирмой 1С и компанией Best Way.Поклонникам стратегии в реальном времени "В тылу врага 2: Лис пустыни" предлагается проявить свои творческие способности и соз
|12.02.2009
|
LIMS-системы: специализированные решения в области промышленной автоматизации
нжиниринг Рус» предлагают специализированные решения для создания лабораторно-измерительных систем (LIMS: Laboratory Information Management System, лабораторная информационно-управляющая систем
|21.11.2008
|
"В тылу врага 2: Лис пустыни". Руководство
Опубликовано руководство пользователя военно-тактической игры «В тылу врага 2: Лис пустыни».Напомним, что «В тылу врага 2: Лис пустыни» — новый проект компании Best Way, автора серий «В тылу врага» и «В тылу врага 2».Действие двух сюжетных кампаний, в каждой из кот
|14.11.2008
|
"В тылу врага 2: Лис пустыни" в продаже
Фирма 1С сообщает о поступлении в продажу тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни". Это новый проект компании Best Way, разработчика серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2". Игра представлена в двух вариантах изданий - экономичной джевел-упаковке и DVD-боксе.Дейс
|13.11.2008
|
Демоверсия "В тылу врага 2: Лис пустыни"
Опубликована демоверсия тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни" - нового проекта компании Best Way, автора серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2".В демо-версии представлена миссия "Меркурий", открывающая немецкую кампанию игры. В ней воссоздан
|05.11.2008
|
"В тылу врага 2: Лис пустыни" в печати
Фирма 1С сообщает об отправке в печать тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни". Это новый проект компании Best Way, разработчика серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2". 14 ноября эта игра поступит в продажу. Она будет представлена в двух вариантах изданий -
|30.07.2008
|
Видеоурок "В тылу врага 2: Лис пустыни"
Best Way начинает публикацию целого ряда небольших видео-уроков «В тылу врага 2. Лис пустыни». Цель: показать основные элементы игрового процесса и тактические возможности игры.Первый трейлер показывает тактическую составляющую игры «В тылу врага 2. Лис пустыни». Исх
|11.02.2002
|
Открыта "охота на лис" с мобильными телефонами
Старая радиоигра "Охота на лис" получила новое рождение. Две небольшие компании - шведская It's Alive и датская Wireless Factory - создали игру, позволяющую владельцам мобильных телефонов "охотиться" друг на друга с помо
