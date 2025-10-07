Разделы

LIMS Laboratory Information Management System ЛИМС Лабораторная информационная менеджмент-система ЛИС Лабораторная информационная система Управления лабораторными потоками работ и документов

LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов

СОБЫТИЯ

07.10.2025 1С:Апрель Софт автоматизировал учет и управление качеством продукции в Faberlic с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия»

Специалисты 1С:Апрель Софт автоматизировали бизнес-процессы лабораторий в АО «Фаберлик». С помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ» (1С:LIMS ПРОФ) централизована работа 3 лабораторий и 9 складов. Сквозное прослеживание качества продукции в
23.09.2025 «Айтеко» внедрила систему управления лабораторной информацией в СК «РусВьетПетро»

проект по созданию и внедрению собственной системы управления лабораторной информацией на базе DES.LIMS.Pro для нефтегазовой компании СК «РусВьетПетро». Основными задачами проекта стали автома
28.07.2025 «Первый Бит» представила «БИТ.LIMS» – решение для цифровой трансформации лабораторий, сертифицированное «1С»

Компания «Первый Бит» представила новое решение «БИТ.LIMS», которое успешно прошло сертификацию «1С:Совместимо!». Новое решение полностью соответствует требованиям платформы «1С:Предприятие 8.3», гарантирует стабильность работы, безопасность данн
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»

теко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех кл
17.02.2025 Подтверждена совместимость Lims myLab и СУБД «Ред База Данных 5.0»

Компании «Ликорис» и «Ред Софт» объявили о полной совместимости своих программных продуктов – Lims myLab и СУБД «Ред База Данных версии 5.0». Интеграция решений позволит организациям эффе
04.02.2025 «АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям

Доработки лабораторной информационной системы-модуля «1С:LIMS» коснулись автоматизации сразу по пяти направлениям: созданию заданий контроля качества

10.01.2025 «Агропромкомплектация» внедрила в своем научно-испытательном центре лабораторную информационную систему

ГК «Агропромкомплектация» реализовала проект по внедрению лабораторной информационной системы (ЛИС) в научно-испытательном центре (НИЦ). Система направлена на автоматизацию рабочих процесс
26.12.2024 «СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка

ния «СП.АРМ», разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила свои программные решения в медучреждениях Донецкой народной республики. В мариупольской «Больнице интенсивного лечения» запущена ЛИС qMS, в донецком Республиканском онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря – МИС qMS. Системы позволили автоматизировать ключевые бизнес-процессы медицинских организаций и начать переход
24.09.2024 «Цифра» представила облачную систему управления лабораторной информацией

«Цифровая индустриальная платформа» (входит в ГК «Цифра») представила облачную версию своего продукта класса ЛИМС – системы управления лабораторной информацией – «Цифра. Лаборатория качества». ЛИМС предназначена для управления лабораторными данными в разных отраслях промышленности и научно-иссл
28.08.2024 1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии

тся не просто важным условием успешного существования и развития компании. Есть еще один, даже более важный, фактор — забота о потребителях продукции, об их безопасности. В этом контексте система «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП» (далее — 1С:LIMS КОРП) выступает как инновационное решение, предназначенное для комплексной автоматизации процессов контроля качества. Прог
23.08.2024 ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик»

На крупнейшем предприятии Волгоградской области «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапо
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии

стве и переходом на импортонезависимые технологии. Руководство медучреждения сделало выбор в пользу ЛИС qMS на конкурсной основе, приняв во внимание ряд преимуществ системы. В том числе то, что
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»

пешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использовани
02.11.2022 Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS

писали договор о партнерстве. Планируется продвигать импортонезависимый цифровой сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лаборат
19.07.2022 Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных»

ие программных продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab и СУБД «Ред база данных». Теперь данные, необходимые для управления лабораторными

24.07.2020 Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус»

В 2017 г. в Калининградской области на базе Городской детской поликлиники №6 внедрено типовое отраслевое решение «1С-Рарус:Лабораторная информационная система» (ЛИС). В 2019 г. произошло объединение всех детских поликлиник г. Калининграда. Было принято решение о масштабировании ЛИС на все присоединенные подразделения, и за один месяц задача была
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения

(14-15 сентября, Геленджик) сообщила о завершении регистрации Лабораторной информационной системы (ЛИС) собственной разработки в Росздравнадзоре в качестве изделия медицинского назначения.Моду
22.03.2017 В республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система

В рамках развития регионального фрагмента ЕГИСЗ в республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система (ЛИС). Работы выполнены «Барс Груп» — дочерней компанией «Национального центра информатизации» ГК «Ростех» совместно с Алтайским филиалом «Ростелекома». Как рассказали CNews в «Барс Груп», это п
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге

теранов войн». Лаборатория проводит до 900 исследований в день. Благодаря интеграции с подсистемой «Обмен данными лабораторных исследований» ГИС РЕГИЗ СПб будет обеспечен электронный документоо
05.07.2013 Ученым нужны современные ЛИС

гу, по тундре и на оленях. Поэтому многие эксперты подчеркивают, что успех информатизации здравоохранения страны решается сегодня не в столицах, а на уровне региональных ЛПУ. А проблему эффективности ЛИС нельзя решать изолированно. За стенами лабораторий решается их судьба Как и в случае со многими другими программами, реализуемыми в ходе гоcинформатизации, при внедрении ЛИС актуальн
04.05.2009 "В тылу врага 2: Лис пустыни". Конкурс карт

1 мая стартовал конкурс на лучшую мультиплеерную карту для игры "В тылу врага 2: Лис пустыни", организованный фирмой 1С и компанией Best Way.Поклонникам стратегии в реальном времени "В тылу врага 2: Лис пустыни" предлагается проявить свои творческие способности и соз
12.02.2009 LIMS-системы: специализированные решения в области промышленной автоматизации

нжиниринг Рус» предлагают специализированные решения для создания лабораторно-измерительных систем (LIMS: Laboratory Information Management System, лабораторная информационно-управляющая систем
21.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни". Руководство

Опубликовано руководство пользователя военно-тактической игры «В тылу врага 2: Лис пустыни».Напомним, что «В тылу врага 2: Лис пустыни» — новый проект компании Best Way, автора серий «В тылу врага» и «В тылу врага 2».Действие двух сюжетных кампаний, в каждой из кот
14.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни" в продаже

Фирма 1С сообщает о поступлении в продажу тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни". Это новый проект компании Best Way, разработчика серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2". Игра представлена в двух вариантах изданий - экономичной джевел-упаковке и DVD-боксе.Дейс
13.11.2008 Демоверсия "В тылу врага 2: Лис пустыни"

Опубликована демоверсия тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни" - нового проекта компании Best Way, автора серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2".В демо-версии представлена миссия "Меркурий", открывающая немецкую кампанию игры. В ней воссоздан
05.11.2008 "В тылу врага 2: Лис пустыни" в печати

Фирма 1С сообщает об отправке в печать тактического боевика "В тылу врага 2: Лис пустыни". Это новый проект компании Best Way, разработчика серий "В тылу врага" и "В тылу врага 2". 14 ноября эта игра поступит в продажу. Она будет представлена в двух вариантах изданий -

30.07.2008 Видеоурок "В тылу врага 2: Лис пустыни"

Best Way начинает публикацию целого ряда небольших видео-уроков «В тылу врага 2. Лис пустыни». Цель: показать основные элементы игрового процесса и тактические возможности игры.Первый трейлер показывает тактическую составляющую игры «В тылу врага 2. Лис пустыни». Исх
11.02.2002 Открыта "охота на лис" с мобильными телефонами

Старая радиоигра "Охота на лис" получила новое рождение. Две небольшие компании - шведская It's Alive и датская Wireless Factory - создали игру, позволяющую владельцам мобильных телефонов "охотиться" друг на друга с помо

