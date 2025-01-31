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ИндаСофт InduSoft

ИндаСофт - InduSoft

Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой отечественных решений класса MES, LIMS с 1996 года, помогая предприятиям планировать и контролировать производственные процессы, рассчитывать материальные и энергетические балансы, осуществлять учет и мониторинг качественных показателей поступающего сырья и выпускаемой продукции.  Основными направлениями разработки и внедрения являются системы: диспетчерского управления, технологического мониторинга, первичного производственного учёта, мониторинга энергоресурсов, расчёта материальных и энергетических балансов, контроля и управления качеством продукции, предиктивной аналитики, а также системы календарного планирования производства.

В основе данных систем применяется информационная платформа реального времени I-DS/P, входящая в состав программного обеспечения I-DS «Цифровые сервисы», зарегистрированного в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, что позволяет унифицировать методологию внедрения и создавать единое информационное пространство для всех пользователей.


31.01.2025 ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях 4
09.08.2024 В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами 1
23.05.2024 ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве 9
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
02.11.2022 Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS 2
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions 1
10.03.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности 1
09.03.2021 «Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 3
21.02.2013 В Екатеринбурге состоится конференция «АПСС-Урал 2013» 1
26.04.2012 29 мая в Екатеринбурге пройдет конференция «Автоматизация: Проекты. Системы. Средства» 1
21.02.2012 «АйТи» внедрила интеллектуальную систему мониторинга жизнеобеспечения собственного ЦОДа и офиса 1
13.05.2010 19 мая откроется форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2010» 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
24.07.2007 Сергей Кузнецов: MES доступны и для СМБ 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 37

ИндаСофт и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 5
8235 5
VK - Mail.ru Group 3456 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 5
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 5
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 5
Ростех - Автоматика Концерн 1641 5
GE Fanuc - Фанук 39 5
SAP SE 5279 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Галактика - Корпорация 1467 4
АйТи 1367 4
Парус Корпорация 552 4
ПроСофт - ProSoft 78 4
Siemens AG - Siemens Group 2591 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 3
Cisco Systems 5115 3
HP Inc. 5688 3
Крок - Croc 1777 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 3
Microsoft Corporation 24640 3
Intel Corporation 12201 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Oracle Corporation 6696 3
Информзащита 760 3
Xerox 1139 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 3
Ланит - Норбит - Norbit 370 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 850 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 3
ИКОС 47 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
TerraLink - ТерраЛинк 282 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 3
Экспотроника ВК 40 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 24 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 3
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 8 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
Газпром ПАО 1342 1
Tesla Motors 397 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Транснефть 300 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 1
LATAM Airlines Group 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Политерн 2 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Северсталь ПАО - Severstal 480 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 3
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 3
Президент Украины 123 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 3
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 17
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1232 10
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 753 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13152 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 5
Встраиваемые системы - Embedded system 73 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1232 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 3
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 30 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7104 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1031 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 444 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8573 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2148 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 123 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 399 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
ISS SecurOS 12 1
ИндаСофт - I-EMS - InduSoft EnergyManagement System 1 1
ИндаСофт - I-DS - InduSoft Dispatching System 1 1
ИндаСофт - I-LDS - InduSoft Laboratory Data System 1 1
ИндаСофт - I-DRMS - InduSoft Data Reconciliation Management System 1 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 91 1
GE Proficy 7 1
ИндаСофт - I-WS - InduSoft Web Studio 4 1
Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
SAP Ariba 296 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Колмыков Иван 6 3
Сухамера Дмитрий 4 3
Порошенко Петр 27 2
Зеленский Владимир 22 2
Катенев Владимир 2 2
Бобович Александр 3 2
Сюч Эрнест 2 2
Кузнецов Сергей 154 1
Фролов Евгений 6 1
Полевой Николай 4 1
Сударкин Евгений 25 1
Потехин Валерий 1 1
Волобуев Валерий 1 1
Аверина Мария 24 1
Газизуллина Татьяна 1 1
Косарев Николай 4 1
Пшеничный Валерий 1 1
Ефимов Артем 12 1
Сгибнева Ольга 8 1
Колбасов Александр 1 1
Князев Сергей 7 1
Юдин Дмитрий 23 1
Гребеник Геннадий 38 1
Минин Александр 9 1
Толстунова Ольга 13 1
Лобанов Валерий 18 1
Каранкевич Максим 3 1
Кузнецов Владимир 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 9
Украина 7615 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 4
Германия - Федеративная Республика 12689 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 3
Молдавия - Республика Молдова 709 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 3
Казахстан - Республика 5534 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1383 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
Южная Корея - Республика 6654 2
Россия - УФО - Свердловская область 1501 2
Бельгия - Королевство 1041 2
Китай - Тайвань 3990 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1479 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 3
Энергетика - Energy - Energetically 5090 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 3
Металлы - Золото - Gold 1136 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 997 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Экономический эффект 1067 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1904 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 796 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2938 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5770 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Ведомости 1004 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс Украина 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
IHS Markit 22 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 372 3
Российская инженерная академия 12 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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