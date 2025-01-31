ИндаСофт InduSoft
Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой отечественных решений класса MES, LIMS с 1996 года, помогая предприятиям планировать и контролировать производственные процессы, рассчитывать материальные и энергетические балансы, осуществлять учет и мониторинг качественных показателей поступающего сырья и выпускаемой продукции. Основными направлениями разработки и внедрения являются системы: диспетчерского управления, технологического мониторинга, первичного производственного учёта, мониторинга энергоресурсов, расчёта материальных и энергетических балансов, контроля и управления качеством продукции, предиктивной аналитики, а также системы календарного планирования производства.
В основе данных систем применяется информационная платформа реального времени I-DS/P, входящая в состав программного обеспечения I-DS «Цифровые сервисы», зарегистрированного в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, что позволяет унифицировать методологию внедрения и создавать единое информационное пространство для всех пользователей.
ИндаСофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Колмыков Иван 6 3
|Сухамера Дмитрий 4 3
|Порошенко Петр 27 2
|Зеленский Владимир 22 2
|Катенев Владимир 2 2
|Бобович Александр 3 2
|Сюч Эрнест 2 2
|Кузнецов Сергей 154 1
|Фролов Евгений 6 1
|Полевой Николай 4 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Потехин Валерий 1 1
|Волобуев Валерий 1 1
|Аверина Мария 24 1
|Газизуллина Татьяна 1 1
|Косарев Николай 4 1
|Пшеничный Валерий 1 1
|Ефимов Артем 12 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Колбасов Александр 1 1
|Князев Сергей 7 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Минин Александр 9 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Каранкевич Максим 3 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 3
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Ведомости 1004 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
|Интерфакс Украина 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.