ИндаСофт - InduSoft

Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой отечественных решений класса MES, LIMS с 1996 года, помогая предприятиям планировать и контролировать производственные процессы, рассчитывать материальные и энергетические балансы, осуществлять учет и мониторинг качественных показателей поступающего сырья и выпускаемой продукции. Основными направлениями разработки и внедрения являются системы: диспетчерского управления, технологического мониторинга, первичного производственного учёта, мониторинга энергоресурсов, расчёта материальных и энергетических балансов, контроля и управления качеством продукции, предиктивной аналитики, а также системы календарного планирования производства.

В основе данных систем применяется информационная платформа реального времени I-DS/P, входящая в состав программного обеспечения I-DS «Цифровые сервисы», зарегистрированного в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, что позволяет унифицировать методологию внедрения и создавать единое информационное пространство для всех пользователей.