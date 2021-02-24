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ИндаСофт I-DS InduSoft Dispatching System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ИндаСофт и организации, системы, технологии, персоны:

ИндаСофт - InduSoft 30 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Yandex - Яндекс 9196 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 430 1
ИСС-Софт 3 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4955 1
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LATAM Airlines Group 12 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Транснефть 335 1
Газпром ПАО 1492 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65002 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
ИндаСофт - I-EMS - InduSoft EnergyManagement System 1 1
ISS SecurOS 13 1
МТ-Интеграция - GMCS Cargo Terminal 9 1
ИндаСофт - I-DRMS - InduSoft Data Reconciliation Management System 1 1
ИндаСофт - I-LDS - InduSoft Laboratory Data System 1 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 1
Зеленский Владимир 32 1
Порошенко Петр 27 1
Сюч Эрнест 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165885 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19520 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54709 1
Украина 7924 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27246 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1026 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4005 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5101 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2745 1
Интерфакс Украина 12 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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