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СНБОУ Совет национальной безопасности и обороны Украины

СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины

СОБЫТИЯ


11.10.2024 На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет 3
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 2
17.01.2022 Взлом государственных сайтов Украины оказался прикрытием. Страну накрыла волна уничтожения информации 3
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 3
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 2
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 2
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 2
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 5
04.06.2019 «Яндекс» оставил ФСБ без ключей шифрования к данным своих пользователей 1
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 2
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 2
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
20.02.2017 На Украине появился свой «пакет Яровой» с запретами, блокировками и антироссийским импортозамещением 3
15.12.2016 Украинская «дочка» «Лаборатории Касперского» самоуничтожается из-за санкций 2
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 2
17.09.2015 В госведомствах Украины запретили «Касперского» и «Доктора Веб» 3
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
01.05.2014 Украина создает стратегию информационной безопасности, собственную ОС и антивирус 2
27.11.2009 Украина осталась без 3G. Окончательно 2
28.08.2007 Украина намерена увеличить финансирование программы Ан-70 2

Публикаций - 23, упоминаний - 49

СНБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3600 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4955 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Yandex - Яндекс 9196 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
9583 7
Киевстар - Kyivstar 569 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 478 4
Google LLC 12674 4
ИндаСофт - InduSoft 30 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 3
Галактика - Корпорация 1545 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 31 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1622 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 2
Инталев - Intalev 275 2
Яндекс Украина 17 2
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 2
ИСС-Софт 3 2
Ростелеком 10935 2
Microsoft Corporation 25764 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Telegram Group 2932 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Астелит 137 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Kaspersky Lab UK 3 1
Kaspersky Lab Ukraine 1 1
Kaspersky Украина - Лаборатория Касперского Украина 1 1
Альфа-Групп 745 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1901 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1747 2
NJJ Capital 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8828 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 2
ПСБ - Промсвязьбанк 960 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Политерн 2 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 1 1
LATAM Airlines Group 12 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
101Hotels.com 456 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Horizon Capital 7 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Питер ИД - Питер Издательский дом 7 1
Газпром ПАО 1492 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1298 1
Альфа-Банк 1974 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Транснефть 335 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Президент Украины 128 16
СБУ - Служба безопасности Украины 98 9
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5964 5
Районный суд Киева 26 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 2
Судебная власть - Judicial power 2496 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3195 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 15 1
Кабинет министров Украины - Министерство образования и науки Украины - Минобразования и науки Украины 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1685 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3684 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5422 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Конституционный суд РФ 112 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7918 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4175 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34877 5
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6470 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 184 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1031 3
ИндаСофт - I-DS - InduSoft Dispatching System 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 3001 2
МТ-Интеграция - GMCS Cargo Terminal 9 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
ISS SecurOS 13 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
ИндаСофт - I-EMS - InduSoft EnergyManagement System 1 1
ИндаСофт - I-LDS - InduSoft Laboratory Data System 1 1
ИндаСофт - I-DRMS - InduSoft Data Reconciliation Management System 1 1
Siemens Opcenter 14 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3547 1
Apple - App Store 3105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6257 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 398 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 509 1
1С:ERP Управление предприятием 839 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 1
Tinder 52 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 738 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 348 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 750 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3659 1
Honeywell Forge for Industrial - Honeywell Forge Energy Optimization 3 1
SAP Digital Manufacturing Cloud - SAP Digital Manufacturing Insights 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
Порошенко Петр 27 13
Демедюк Сергей 3 3
Зеленский Владимир 32 3
Химич Роман 44 2
Ющенко Виктор 39 2
Косогов Андрей 33 2
Фролов Илья 3 2
Данилин Алексей 22 2
Фридман Михаил 146 2
Кузьмичев Алексей 54 2
Авен Петр 67 2
Хан Герман 56 2
Янукович Виктор 57 1
Данилов Алексей 6 1
Савушкин Александр 12 1
Колобов Сергей 8 1
Кукушкин Константин 1 1
Баканов Иван 1 1
Martinovic Dragan - Мартинович Драган 1 1
Турчинов Александр 4 1
Сюч Эрнест 8 1
Кошарная Елена 2 1
Гитлянская Елена 1 1
Шкиряк Зорян 1 1
Путин Владимир 3453 1
Черепенников Антон 86 1
Волин Алексей 122 1
Песков Дмитрий 129 1
Усманов Алишер 311 1
Дворкович Аркадий 216 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Попов Алексей 339 1
Жириновский Владимир 28 1
Аксенов Сергей 30 1
Горьков Игорь 19 1
Леличенко Ирина 2 1
Захарова Мария 11 1
Евдокимов Леонид 1 1
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Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 1
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