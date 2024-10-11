Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
СНБОУ Совет национальной безопасности и обороны Украины
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 49
СНБОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Порошенко Петр 27 13
|Демедюк Сергей 3 3
|Зеленский Владимир 32 3
|Химич Роман 44 2
|Ющенко Виктор 39 2
|Косогов Андрей 33 2
|Фролов Илья 3 2
|Данилин Алексей 22 2
|Фридман Михаил 146 2
|Кузьмичев Алексей 54 2
|Авен Петр 67 2
|Хан Герман 56 2
|Янукович Виктор 57 1
|Данилов Алексей 6 1
|Савушкин Александр 12 1
|Колобов Сергей 8 1
|Кукушкин Константин 1 1
|Баканов Иван 1 1
|Martinovic Dragan - Мартинович Драган 1 1
|Турчинов Александр 4 1
|Сюч Эрнест 8 1
|Кошарная Елена 2 1
|Гитлянская Елена 1 1
|Шкиряк Зорян 1 1
|Путин Владимир 3453 1
|Черепенников Антон 86 1
|Волин Алексей 122 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Усманов Алишер 311 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Попов Алексей 339 1
|Жириновский Владимир 28 1
|Аксенов Сергей 30 1
|Горьков Игорь 19 1
|Леличенко Ирина 2 1
|Захарова Мария 11 1
|Евдокимов Леонид 1 1
|Анурьев Сергей 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.