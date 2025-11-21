Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186069
ИКТ 14425
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26393
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

LATAM Airlines Group

LATAM Airlines Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.11.2025 SimpleOne выходит на рынок LATAM 1
05.09.2024 StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру 1
08.11.2021 Veeam продемонстрировала двузначный рост в III квартале 2021 года 1
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
31.07.2020 Сергей Боровиков, Softline -

Кризис только увеличивает востребованность облачных моделей

 1
20.08.2018 Sabre объявила о росте консолидированного дохода на 9,3% 1
06.08.2014 Доходы Veeam в первом полугодии 2014 г. выросли на 30% 1
14.04.2011 Новым региональным директором Autodesk СНГ стал топ-менеджер Microsoft 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

LATAM Airlines Group и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4204 4
Microsoft Corporation 25214 3
8922 3
Broadcom - VMware 2488 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 814 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 869 2
Google LLC 12213 2
Cisco Systems 5218 2
Apple Inc 12591 2
Veeam Software 327 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5252 2
Softline - Софтлайн 3237 2
Samsung Electronics 10601 2
Xiaomi 1952 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 332 2
BBK OPPO Electronics 423 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 1
Bolt 34 1
ИндаСофт - InduSoft 26 1
TomTom 52 1
BBK OnePlus 251 1
Agoda 7 1
Системы документооборота 511 1
Telegram Group 2522 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 169 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Qwant 4 1
Yandex - Яндекс 8368 1
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
VK - Mail.ru Group 3526 1
Dell EMC 5089 1
HP Inc. 5754 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4488 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Autodesk 621 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 300 1
MONT - МОНТ 165 1
Ростелеком 10277 1
Amazon Inc - Amazon.com 3125 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8115 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 2
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 58 1
Транснефть 322 1
Газпром ПАО 1411 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1626 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 179 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2071 1
Президент Украины 126 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22917 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72636 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11922 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31469 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17059 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6650 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4001 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1865 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1125 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 675 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3044 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 770 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56866 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8149 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25573 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21771 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12935 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17041 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31820 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5839 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 619 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 184 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6239 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8655 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2216 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4146 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4435 1
Virtual office - Виртуальный офис 212 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 421 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1956 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 972 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17780 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21903 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3740 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4484 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1611 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
Application store - магазин приложений 1362 1
Сетевое оборудование - Router 5G - Роутер 5G - Модем 5G - Modem 5G 80 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 2
Microsoft Office 365 978 2
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 1
Apple iPhone 13 170 1
TomTom GO 5 1
TomTom AmiGO 1 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
ISS SecurOS 12 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
ИндаСофт - I-EMS - InduSoft EnergyManagement System 1 1
ИндаСофт - I-DS - InduSoft Dispatching System 1 1
ИндаСофт - I-LDS - InduSoft Laboratory Data System 1 1
ИндаСофт - I-DRMS - InduSoft Data Reconciliation Management System 1 1
HPE Alletra 3 1
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 1
Google Cloud - Apigee 7 1
Huawei AppGallery 319 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 1
Sabre Sonic 4 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1898 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 640 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 656 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Veeam Cloud Connect 44 1
Microsoft Azure 1457 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Google Cloud Platform - GCP 343 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 111 1
Dell EMC PowerMax 3 1
Microsoft Office 3935 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7333 1
Боровиков Сергей 31 2
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Pathak Tarun - Патхак Тарун 2 1
Хантимиров Рамиль 56 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 1
Тимашев Ратмир 69 1
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 1
Порошенко Петр 27 1
Зеленский Владимир 27 1
Рыжов Алексей 19 1
Свидерский Евгений 57 1
Фрумусан Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156012 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18125 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 4
Америка Латинская 1878 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18488 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Европа 24611 3
Индия - Bharat 5674 3
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 77 2
Азия - Азиатский регион 5733 2
Африка - Африканский регион 3565 2
Ближний Восток 3027 2
Малайзия 895 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45552 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3238 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 2
Россия - СФО - Новосибирск 4626 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53367 2
Южная Корея - Республика 6847 2
Польша - Республика 1999 1
Германия - Федеративная Республика 12923 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1394 1
Румыния 741 1
Египет - Арабская Республика 1044 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1324 1
Украина 7779 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3162 1
США - Вашингтон - Сиэтл 402 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Казахстан - Республика 5782 1
Таиланд - Королевство 860 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1058 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 129 1
Китай - Тайвань 4126 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1661 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5828 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25851 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51069 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6924 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2938 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2532 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11699 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15010 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 23 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 920 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17344 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2859 1
Аренда 2575 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2495 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 281 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1036 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 357 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 453 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 361 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3360 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2266 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5247 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7314 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1205 1
Интерфакс Украина 12 1
AnandTech 73 1
Counterpoint Research 94 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3731 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401539, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще