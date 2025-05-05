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Google Cloud Apigee


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS 1
31.07.2020 Сергей Боровиков, Softline -

Кризис только увеличивает востребованность облачных моделей

 1
18.06.2019 Сергей Боровиков -

Нужно сотрудничать с мировыми ИТ-гигантами, а не считать их своими конкурентами

 1
09.09.2016 Google покупает облачного разработчика за $625 млн. Видео 6
05.07.2013 Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft 1
20.10.2011 «Облака» не станут концом Open Source 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Google Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24829 6
Broadcom - VMware 2404 4
Amazon Inc - Amazon.com 3043 4
Google LLC 11935 4
Cisco Systems 5151 3
Softline - Софтлайн 2959 3
IBM - International Business Machines Corp 9468 2
Red Hat 1324 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростелеком 9896 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Dell EMC 5049 1
Huawei 4015 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
Intel Corporation 12301 1
8443 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
GitHub 867 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
ESET - ESET Software 1137 1
Diasoft - Диасофт 924 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Canonical 206 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
AT&T Inc 1683 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Открытые технологии 706 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Covalent Technologies 7 1
Системы документооборота 500 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 110 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
Walgreens 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2498 1
Альфа-Банк 1795 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 1
LATAM Airlines Group 11 1
Live Nation 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Linux Foundation 188 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4132 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2883 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6293 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7641 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3695 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1101 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 649 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4093 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 176 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4129 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 970 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8841 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8282 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 723 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9367 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4858 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 623 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 3
Microsoft Azure 1427 2
Microsoft Office 365 954 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 2
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Linux OS 10202 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 197 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 523 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 298 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 44 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 53 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Технос-К - Сакура PRO 31 1
Боровиков Сергей 30 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 205 1
Сахаров Александр 77 1
Смирнов Александр 80 1
Борисов Александр 39 1
Борисов Алексей 31 1
Greene Diane - Грин Диана 19 1
Костина Светлана 14 1
Слученков Антон 18 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
Hey Tony - Хей Тони 4 1
Фогельсон Виктор 25 1
Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 1
Степурин Вадим 5 1
Чистяков Владислав 4 1
Бардаш Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 4
Азия - Азиатский регион 5607 3
Америка Латинская 1837 3
Индия - Bharat 5532 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3073 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1018 2
Малайзия 873 2
Таиланд - Королевство 834 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Казахстан - Республика 5633 1
Европа 24369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4049 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Россия - СФО - Новосибирск 4416 1
Испания - Королевство 3735 1
Чили - Республика 477 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Колумбия - Республика 532 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2167 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2380 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2516 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4485 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4762 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 256 1
Английский язык 6730 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4763 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3356 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2805 1
Инди - independent 54 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 863 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
Microsoft Research 139 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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