Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191303
ИКТ 14752
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Walgreens


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных 1
26.11.2025 Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги 1
18.10.2023 Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя 1
29.01.2021 Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP 1
13.01.2020 Розница и искусственный интеллект: можно ли преодолеть кризис? 1
25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако 1
23.11.2017 Крупнейшие сайты следят за пользователями через инструменты «Яндекса» 1
09.09.2016 Google покупает облачного разработчика за $625 млн. Видео 1
18.10.2013 «Канализационный люк» заряжает электромобили 1
03.06.2011 Walgreens завершила приобретение онлайн-ритейлера Drugstore.com за $409 млн 1
05.04.2011 Хакеры украли данные клиентов крупнейших компаний США 1
25.03.2011 Сеть аптек Walgreens купила онлайн-ритейлера Drugstore.com за $409 млн 1
26.10.2010 Клон iPad оказался в 5 раз дешевле оригинала 1
08.11.2007 Роботы революционизируют складское хозяйство 1
31.10.2006 "Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек 1
13.07.2005 HP убьет конкурентов новой головкой? 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Walgreens и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25373 4
Google LLC 12374 3
Amazon Inc - Amazon.com 3176 2
SAP SE 5474 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5243 1
Yandex - Яндекс 8681 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
HP Inc. 5782 1
Autodesk 625 1
Lexmark Int 298 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
Telegram Group 2690 1
Red Hat 1348 1
AT&T Inc 1700 1
McKinsey & Company Int 282 1
Logitech 428 1
Salesforce 462 1
Software AG 198 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1396 1
Nintendo 801 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Best Buy 221 1
Epsilon 15 1
Hughes 112 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 30 1
Amazon - Kiva Systems 6 1
Broadcom - VMware 2516 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
Связной ГК 1385 2
The North Face 5 1
Neiman Marcus 11 1
Газпром ПАО 1431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
Adidas - Адидас 169 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1714 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Walt Disney Company 639 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 1
Uber 344 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
36,6 - аптечная сеть 93 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Tesco 83 1
Live Nation 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 189 1
Abbott Laboratories - Veropharm - Верофарм 4 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Qurate Retail Group - HSN - Home Shopping Network 7 1
Coats 5 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Carhartt 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2707 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9933 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13102 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1476 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6986 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10394 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6192 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7721 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2334 1
Умные платформы 1903 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2401 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1550 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3591 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6043 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9852 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1334 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9633 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4652 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9759 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5336 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 169 1
Microsoft Azure 1474 3
Apple iPad 3951 1
Google Android 14870 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Microsoft Teams - MS Teams 633 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 660 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Google Android 1 - Android Cupcake 57 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 134 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Uber Eats - UberEATs 39 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 1
HP PhotoSmart 113 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Smart Fortwo 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
ClickTale 2 1
FreePik 1558 1
HP Vivera 14 1
Google Cloud - Apigee 7 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 18 1
Roberts Anthony - Робертс Энтони 2 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 3 1
Каушанский Александр 56 1
Wisniewski Chet - Вишневски Чет 1 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
Седов Всеволод 1 1
Hill John - Хилл Джон 6 1
Green Diane - Грин Дайан 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 8
Россия - РФ - Российская федерация 159276 2
Европа 24718 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 1
Индия - Bharat 5746 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
США - Нью-Йорк 3158 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 412 1
США - Флорида 777 1
США - Мичиган 271 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4953 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5944 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2191 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1064 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7332 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 560 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1433 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2150 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6532 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1452 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
BleepingComputer - Издание 431 1
Coresight Research 1 1
Juniper Research 552 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 110 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240