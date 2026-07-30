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McKinsey & Company Int

McKinsey & Company Int

McKinsey & Company Int — это международная консалтинговая фирма, специализирующаяся на стратегическом консультировании крупного бизнеса, государственных структур и некоммерческих организаций. Компания была основана в 1926 году в Чикаго профессором Чикагского университета Джеймсом О. Маккинзи. Штаб-квартира McKinsey & Company расположена в Нью-Йорке (США). Фирма представлена в более чем 65 странах через сеть независимых офисов, объединённых общей методологией, брендом и корпоративной культурой. McKinsey & Company не входит в состав холдинга и функционирует как партнёрская организация, где собственниками выступают её консультанты-партнёры.

Ключевая особенность деятельности McKinsey & Company — предоставление рекомендаций по стратегии, операционной эффективности, цифровой трансформации, управлению персоналом и внедрению новых технологий, включая искусственный интеллект, автоматизацию и анализ данных. Компания публикует регулярные исследования через своё исследовательское подразделение McKinsey Global Institute (MGI), которое с 1990 года выпускает аналитические отчёты по глобальным экономическим и технологическим трендам.

McKinsey & Company не оказывает исполнительских услуг: она не реализует проекты самостоятельно, а формулирует рекомендации и сопровождает клиентов в их внедрении. Среди её клиентов — транснациональные корпорации, государственные органы и международные организации. В России офис компании действовал до апреля 2022 года, когда McKinsey, наряду с Boston Consulting Group и Bain & Company, объявила о существенном сокращении бизнеса в стране.

Ключевые клиенты 

Деловые связи включают партнёрства с академическими институтами (например, Оксфордский университет), участие в совместных исследованиях с Forbes Insights, Teradata, а также сотрудничество с технологическими компаниями при анализе трендов.

McKinsey не разрабатывает коммерческие продукты. Основные «продукты» — это:

  • Стратегические рекомендации и дорожные карты трансформации;
  • Методологии оценки зрелости цифровых и управленческих процессов;
  • Аналитические отчёты (например, «The State of AI», «Internet of Things: Mapping the Value»);
  • Фреймворки для внедрения ИИ, автоматизации, управления знаниями.

Используемые технологии: искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, периферийные вычисления, компьютерное зрение — в контексте анализа и рекомендаций. Собственные запатентованные разработки не публикуются; акцент сделан на методологиях и моделях.

Конкуренты на российском рынке (до 2022 г.):

  1. Boston Consulting Group (BCG)
  2. Bain & Company
  3. PwC Strategy&
  4. Deloitte Consulting
  5. KPMG Advisory
  6. EY-Parthenon
  7. Roland Berger
  8. Oliver Wyman
  9. Kearney
  10. Triada Partners (основана бывшими консультантами McKinsey)

Зарубежные аналоги:

  • BCG Gamma (США) — аналитика и ИИ;
  • Bain’s Vector℠ (США) — цифровая трансформация;
  • Accenture Song (Ирландия/США) — креативные и стратегические услуги.

 

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Исследование Molver: покупатели общаются с ИИ-киосками в магазинах от 2 до 4 минут 1
22.07.2026 Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом 1
21.05.2026 Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост 1
23.04.2026 «Авито Подработка» внедрила ИИ-помощников 1
17.04.2026 ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца 1
17.03.2026 Автоматизация и ИИ против текучести кадров: как технологии меняют подход к удержанию сотрудников 1
10.03.2026 Антон Куделин, Freedom Finance Europe: Важно помочь бизнесу не только понять, что требует регулятор, но и почему он это делает 1
ИИ-ассистенты для бизнеса 2026 1
24.02.2026 WMT AI: в 80% российских компаний ИИ-автоматизация ограничена использованием чат-ботов 1
11.02.2026 Почему эффект для бизнеса дают не чат-боты, а встроенные в процессы агенты 1
09.02.2026 Карта сценариев использования ИИ в CRM – исследование BPMSoft 1
06.02.2026 ИИ-ассистент поможет татарстанской молодежи в поддержке ментального здоровья 1
05.02.2026 В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры 1
04.02.2026 МТС запустила в Нижегородской области ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ для молодежи 1
04.02.2026 МТС добавит в тариф РИИЛ ИИ-ассистента ментальной поддержки 1
03.02.2026 Разработчики смогут создавать персональные ИИ-навыки под свои задачи на платформе SourceCraft 1
19.01.2026 Павел Шумилин возглавил направление клиентского опыта в «МегаФоне» 1
23.12.2025 Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика 1
23.12.2025 38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ 1
08.12.2025 Minervasoft: только 15-20% крупных российских компаний используют системный подход к менеджменту знаний 1
28.11.2025 ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
24.11.2025 VK и ZeBrains: пользователи сделали 40 000 примерок в виртуальной примерочной — бренды получили 9 млн охватов 1
21.11.2025 Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ 1
17.11.2025 Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни 1
07.11.2025 Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке 1
05.11.2025 Как ИТ-решения помогают преодолеть разрыв между производством и финансами 1
29.10.2025 Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной 1
16.10.2025 Инвестор CraftTalk запускает собственный новый продукт – Интеллектуального Диалогового Ассистента «ИДА» 1
26.09.2025 70% российских предприятий пока не окупили инвестиции в ИИ 1
23.09.2025 Российские HR-профессионалы считают автоматизацию найма наиболее перспективным применением ИИ 1
23.09.2025 Восстания машин не будет: к 2030 году до 20% российских производств частично заменят традиционных роботов на коботов 1
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно 1
28.08.2025 «УльтимаТек» запускает Центр компетенций «Инженерная инфраструктура» 1
24.06.2025 Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ 1
11.06.2025 РТУ МИРЭА запускает первую в России открытую онлайн-платформу квантовых вычислений 1
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025 1

Публикаций - 293, упоминаний - 336

McKinsey & Company Int и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
SAP SE 5601 26
Oracle Corporation 7074 23
Google LLC 12688 22
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 18
Ростелеком 10948 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 15
Yandex - Яндекс 9216 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 13
Meta Platforms - Facebook 4621 13
9594 13
KPMG 278 13
Accenture plc 719 12
Intel Corporation 12811 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Telegram Group 2940 10
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 10
Nvidia Corp 4002 8
ИИ-Технологии 309 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Samsung Electronics 11064 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Apple Inc 13154 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Крок - Croc 1964 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
МТС - Система Телеком 239 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 5
Cisco Systems 5372 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Softline - Софтлайн 3743 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Альфа-Групп 745 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Газпром нефть 725 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 7
Газпром ПАО 1493 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 6
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Uber 357 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Ford 434 3
Desport - Decathlon - Декатлон 40 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 3
East Capital AB 3 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
Triada Partners 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Федеральное казначейство России 1949 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 32
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 28
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 27
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Microsoft Windows 2000 8678 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 7
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 7
Google Android 15243 7
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
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Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews AWARDS - награда 571 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Docflow 148 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МТС - Телеком Идея 51 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
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