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McKinsey & Company Int

McKinsey & Company Int


05.08.2022 «Мегафон»: россияне заинтересовались ресейл-платформами 1
02.08.2022 В России разработан ГОСТ по тестированию систем ИИ для медицины 1
22.06.2022 Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
07.04.2022 Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 2
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

 1
08.02.2022 Больше половины компаний не анализируют данные от ИБ-решений 1
07.02.2022 Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотеха» 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
28.12.2021 Российский сервис продаж через видеоканалы Eyebuy привлек $95 тыс. при оценке $2,5 млн 1
20.12.2021 В 2022 году бизнес столкнется с еще более серьезными киберугрозами 1
08.12.2021 Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов» 1
25.11.2021 Российский онлайн-аукцион по продаже долгов Debex открывает пан-азиатское отделение 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
01.11.2021 «Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф 1
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 1
13.07.2021 Андрей Захаров, -

Опасными промышленными агрегатами должны управлять не люди, а цифровые решения

 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
27.09.2021 Дмитрий Ипанов, «Вектор Групп» -

Рынок промышленных роботов в России растет из-за массовой автоматизации

 1
23.04.2021 HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 2
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
25.01.2021 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по стратегии 1
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 1
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft 1
15.10.2020 7 распространенных мифов об облаках 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений 2
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 2
01.09.2020 МТТ ускорил процесс подбора услуг связи на базе системы «Октаплан» 1
08.07.2020 Технология Intel Software Guard Extensions помогает защитить данные рекламной платформы «Магнита» 1
02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка 1
29.05.2020 Николай Подобайло, «Программный продукт» -

Транспортная система Москвы становится все более интеллектуальной и персонализированной

 1
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 1

Публикаций - 162, упоминаний - 186

McKinsey & Company Int упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Microsoft Corporation 22497 21
Google LLC 10352 15
SAP SE 4595 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
Oracle Corporation 6035 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Meta Platforms - Facebook 4267 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Yandex - Яндекс 5015 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Intel Corporation 11262 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 6
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 6
6072 6
KPMG 302 6
АФК Система ПАО 1638 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 5
Apple Inc 10683 5
SAP CIS - САП СНГ 821 5
Ростелеком - Связьинвест 1698 5
EY - Ernst & Young Global 378 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Samsung Electronics 9333 4
Accenture plc 810 4
Крок - Croc 1616 4
Dell EMC 4736 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
Telegram Group 805 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 3
Intuit 75 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Альфа-Групп 613 5
Газпром нефть 439 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Uber 287 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
eBay Inc 1576 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 3
LinkedIn 558 3
Decathlon - Декатлон 29 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Газпром ПАО 1008 3
Tesla Motors 285 2
Pony Express - Фрейт линк 58 2
Mars Incorporated 9 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
ONE RETAIL 24 2
Conde Nast - Конде Наст 23 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Volvo Cars 243 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 2
X5 Group 709 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Coursera 44 2
East Capital AB 3 2
Expedia Group 132 2
Home Depot - сеть магазинов 57 2
L’Oreal 53 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Открытие ФК 2713 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Почта России ПАО 1853 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Президент Российской Федерации 3770 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Правительство Москвы 1640 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Федеральное казначейство России 1345 2
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 35 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 17 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 14
Big Data - Большие данные 3520 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - ROMI - Return On Marketing Investment 277 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 6
Умные платформы 1116 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Microsoft Windows 2000 2856 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Google Android 11959 5
Microsoft Azure 1276 4
Microsoft Windows 10 11713 3
Правительство Москвы - Наш город 64 3
Apache Hadoop 356 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 65 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
Apple macOS 1457 3
Python - высокоуровневый язык программирования 486 3
Microsoft Office 365 834 2
МЭШ - Московская электронная школа 36 2
Statista 124 2
Linux OS 7669 2
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 35 2
Avast Business 5 2
SAS ModelOps 8 2
Opera Browser - Браузер 923 2
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 2
WhatsApp Messenger 745 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
НКТ - Р7-Офис 128 2
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 21 2
IBM Public Cloud 10 2
Microsoft Office 3247 2
Yelp 43 2
Mozilla Firefox - браузер 1738 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 2
Tesla Model S 65 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Google Maps - Карты Google 678 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Google Chrome - браузер 1270 2
Рейман Леонид 1009 4
Натрусов Артем 142 3
Изосимов Александр 192 3
Макаров Валентин 173 3
Фридман Михаил 98 2
Тутаев Михаил 12 2
Steen Birger - Стен Биргер 70 2
Лазарев Илья 12 2
Кузин Вадим 34 2
Шпак Василий 76 2
Романов Кирилл 13 2
Краснов Михаил 77 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Рудычева Наталья 89 2
Ананьин Алексей 74 2
Калугин Сергей 168 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
Грибов Владимир 30 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 23 2
Реймер Денис 54 2
Матвиенко Нина 12 2
Резникович Алексей 58 2
Касаев Сергей 13 2
Путин Владимир 2542 2
Орловская Мария 13 2
Коптелов Андрей 83 2
Прянишников Николай 285 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Соловьев Сергей 47 2
Паршин Максим 200 2
Липич Григорий 65 2
Корнильев Кирилл 64 2
Комлев Николай 55 2
Никифоров Николай 1161 2
Шадаев Максут 460 2
Чаркин Евгений 203 2
Шмулевич Марк 88 2
Аншина Марина 76 2
Брюквин Юрий 281 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 21
Индия - Республика 4263 20
Европа 12319 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 13
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Азия - Азиатский регион 3803 12
Великобритания - Лондон 2031 8
Сингапур - Республика 1574 8
Япония 10069 7
Южная Корея - Республика 4394 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Ближний Восток 2549 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
США - Нью-Йорк 2616 6
Америка Северная 2650 5
Украина 6212 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Европа Северная - Скандинавия 480 5
Германия - Берлин 635 5
Норвегия - Королевство 1155 4
Канада 3319 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
Европа Восточная 2927 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Америка 2011 4
Испания - Каталония - Барселона 707 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Европа Западная 1329 4
Казахстан - Республика 4467 4
Швеция - Королевство 2072 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Испания - Королевство 2917 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
Экономический эффект 694 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Абонентская база - Абонентская плата 1383 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 2
Образование в России 460 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
FT - Financial Times 1118 3
Forbes - Форбс 591 2
Bloomberg 1009 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
PC Magazine - PCMag 77 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
The Verge - Издание 482 1
The Economist 43 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
MIT Technology Review 64 1
InformationWeek 231 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Российская газета 228 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Business Insider 192 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Gartner - Гартнер 3301 21
IDC - International Data Corporation 4671 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
Forrester Research 810 7
BCG - Boston Consulting Group 85 6
Data Insight - Исследовательское агентство 86 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IoT Analytics 4 2
Yankee Group 166 1
VMR - Verified Market Research 4 1
Microsoft Research 128 1
Forbes Insights 14 1
ACG Research 8 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Quocirca 12 1
Keypoint Intelligence 7 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Forrester Wave 31 1
Frost & Sullivan 199 1
Market Research Future 5 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
Grand View Research 15 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
ABI Research 230 1
Juniper Research 468 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 3
Академгородок Новосибирск 82 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 6 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 8 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
CNews AWARDS - награда 347 3
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 1
МТС Телеком Идея 52 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 5 1
CeBIT 454 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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