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McKinsey & Company Int
McKinsey & Company Int — это международная консалтинговая фирма, специализирующаяся на стратегическом консультировании крупного бизнеса, государственных структур и некоммерческих организаций. Компания была основана в 1926 году в Чикаго профессором Чикагского университета Джеймсом О. Маккинзи. Штаб-квартира McKinsey & Company расположена в Нью-Йорке (США). Фирма представлена в более чем 65 странах через сеть независимых офисов, объединённых общей методологией, брендом и корпоративной культурой. McKinsey & Company не входит в состав холдинга и функционирует как партнёрская организация, где собственниками выступают её консультанты-партнёры.
Ключевая особенность деятельности McKinsey & Company — предоставление рекомендаций по стратегии, операционной эффективности, цифровой трансформации, управлению персоналом и внедрению новых технологий, включая искусственный интеллект, автоматизацию и анализ данных. Компания публикует регулярные исследования через своё исследовательское подразделение McKinsey Global Institute (MGI), которое с 1990 года выпускает аналитические отчёты по глобальным экономическим и технологическим трендам.
McKinsey & Company не оказывает исполнительских услуг: она не реализует проекты самостоятельно, а формулирует рекомендации и сопровождает клиентов в их внедрении. Среди её клиентов — транснациональные корпорации, государственные органы и международные организации. В России офис компании действовал до апреля 2022 года, когда McKinsey, наряду с Boston Consulting Group и Bain & Company, объявила о существенном сокращении бизнеса в стране.
Ключевые клиенты
- Транснациональные корпорации (например, Mars, Siemens, Ford, Eurasian Resources Group);
- Финансовые институты и банки (включая российские и международные);
- Государственные структуры (в том числе правительства и регуляторы, например, ЦБ РФ);
- Телекоммуникационные операторы («ВымпелКом», «Система Телеком»);
- Промышленные компании (в металлургии, добыче полезных ископаемых, энергетике).
Деловые связи включают партнёрства с академическими институтами (например, Оксфордский университет), участие в совместных исследованиях с Forbes Insights, Teradata, а также сотрудничество с технологическими компаниями при анализе трендов.
McKinsey не разрабатывает коммерческие продукты. Основные «продукты» — это:
- Стратегические рекомендации и дорожные карты трансформации;
- Методологии оценки зрелости цифровых и управленческих процессов;
- Аналитические отчёты (например, «The State of AI», «Internet of Things: Mapping the Value»);
- Фреймворки для внедрения ИИ, автоматизации, управления знаниями.
Используемые технологии: искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, периферийные вычисления, компьютерное зрение — в контексте анализа и рекомендаций. Собственные запатентованные разработки не публикуются; акцент сделан на методологиях и моделях.
Конкуренты на российском рынке (до 2022 г.):
- Boston Consulting Group (BCG)
- Bain & Company
- PwC Strategy&
- Deloitte Consulting
- KPMG Advisory
- EY-Parthenon
- Roland Berger
- Oliver Wyman
- Kearney
- Triada Partners (основана бывшими консультантами McKinsey)
Зарубежные аналоги:
- BCG Gamma (США) — аналитика и ИИ;
- Bain’s Vector℠ (США) — цифровая трансформация;
- Accenture Song (Ирландия/США) — креативные и стратегические услуги.
Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
McKinsey & Company Int и организации, системы, технологии, персоны:
|Изосимов Александр 192 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Резникович Алексей 60 4
|Врацкий Андрей 175 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Глазков Александр 151 3
|Панченко Иван 197 3
|Макаров Валентин 251 3
|Меламед Леонид 150 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Шпак Василий 279 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Иванов Игорь 36 3
|Козак Николай 209 3
|Урусов Виктор 157 3
|Аншина Марина 79 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 3
|Крутько Иван 27 3
|Путин Владимир 3454 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Натрусов Артем 313 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Эмдин Сергей 69 2
|Паршин Максим 323 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Бадалов Андрей 66 2
|Реймер Денис 54 2
|Андрианов Павел 86 2
|Федоров Алексей 142 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Галкин Николай 140 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
|Афанасьев Александр 53 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Бобровников Борис 104 2
|Калугин Сергей 169 2
|Ушаков Анатолий 47 2
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