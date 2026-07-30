McKinsey & Company Int — это международная консалтинговая фирма, специализирующаяся на стратегическом консультировании крупного бизнеса, государственных структур и некоммерческих организаций. Компания была основана в 1926 году в Чикаго профессором Чикагского университета Джеймсом О. Маккинзи. Штаб-квартира McKinsey & Company расположена в Нью-Йорке (США). Фирма представлена в более чем 65 странах через сеть независимых офисов, объединённых общей методологией, брендом и корпоративной культурой. McKinsey & Company не входит в состав холдинга и функционирует как партнёрская организация, где собственниками выступают её консультанты-партнёры.

Ключевая особенность деятельности McKinsey & Company — предоставление рекомендаций по стратегии, операционной эффективности, цифровой трансформации, управлению персоналом и внедрению новых технологий, включая искусственный интеллект, автоматизацию и анализ данных. Компания публикует регулярные исследования через своё исследовательское подразделение McKinsey Global Institute (MGI), которое с 1990 года выпускает аналитические отчёты по глобальным экономическим и технологическим трендам.

McKinsey & Company не оказывает исполнительских услуг: она не реализует проекты самостоятельно, а формулирует рекомендации и сопровождает клиентов в их внедрении. Среди её клиентов — транснациональные корпорации, государственные органы и международные организации. В России офис компании действовал до апреля 2022 года, когда McKinsey, наряду с Boston Consulting Group и Bain & Company, объявила о существенном сокращении бизнеса в стране.

Ключевые клиенты

Деловые связи включают партнёрства с академическими институтами (например, Оксфордский университет), участие в совместных исследованиях с Forbes Insights, Teradata, а также сотрудничество с технологическими компаниями при анализе трендов.

McKinsey не разрабатывает коммерческие продукты. Основные «продукты» — это:

Стратегические рекомендации и дорожные карты трансформации;

Методологии оценки зрелости цифровых и управленческих процессов;

Аналитические отчёты (например, «The State of AI», «Internet of Things: Mapping the Value»);

Фреймворки для внедрения ИИ, автоматизации, управления знаниями.

Используемые технологии: искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, периферийные вычисления, компьютерное зрение — в контексте анализа и рекомендаций. Собственные запатентованные разработки не публикуются; акцент сделан на методологиях и моделях.

Конкуренты на российском рынке (до 2022 г.):

Зарубежные аналоги:

BCG Gamma (США) — аналитика и ИИ;

(США) — аналитика и ИИ; Bain’s Vector℠ (США) — цифровая трансформация;

(США) — цифровая трансформация; Accenture Song (Ирландия/США) — креативные и стратегические услуги.

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.