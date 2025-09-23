Восстания машин не будет: к 2030 году до 20% российских производств частично заменят традиционных роботов на коботов

Согласно данным консалтинговой компании Triada Partners рынок коллаборативных роботов в России вырастет пятикратно в ближайшие пять лет, а доля промышленных производств, использующих коботов, может достичь 20%. Такие выводы сделали экс-партнеры McKinsey&Company, опираясь на текущую статистику по мировому и российскому рынкам робототехники, а также на закрытые данные крупных промышленных производств-клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители Triada Partners.

Коллаборативный робот или сокращенно кобот – это промышленный робот со встроенной функциональностью, которая обеспечивает возможность режима совместной работы в совместном рабочем пространстве одновременно с человеком в рамках одной производственной операции.

Ключевым фактором в пользу решения бизнеса внедрить коллаборативных роботов в промышленный процесс является их прямое влияние на экономику и рост гибкости производства. Срок окупаемости коллаборативных роботов составляет от 14 месяцев до трех лет, в зависимости от задачи и модели кобота. Они потребляют меньше энергии и требуют меньших затрат на обслуживание по сравнению с традиционными роботизированными системами, при этом увеличивая общую эффективность производства. Коллаборативные роботы перенастраиваются для новых задач за несколько часов, в то время как переналадка традиционных роботов может занять неделю и более. Интегрировать коботов в существующие производственные линии возможно без их перепланировки, т.к. они компактные и могут быть установлены в любом положении (на столе, на стене или на потолке).

Наиболее перспективными отраслями для внедрения коботов в Triada Partners считают автомобильную промышленность, производство электроники и пищевую промышленность. Однако сегодня, по мнению экспертов консалтинговой компании, коботы доступны не только для крупных промышленных предприятий, но и для среднего бизнеса, где их популярность будет расти. Стоимость внедрения коботов ниже, чем стоимость установка традиционных промышленных роботов, так как они не нуждаются в специальных ограждениях и не требуют сложных систем безопасности. Кроме того, коботы программируются путем физического перемещения их манипулятора по нужной траектории, что позволяет снизить или вовсе исключить затраты на программирование систем. Сейчас обучение сотрудника базовому управлению на производствах занимает около часа.

«В 2024 г. мировой рынок коботов достиг $2,1 млрд. При этом в России есть очевидный тренд на роботизацию промышленности. Минпромторг озвучил целевые показатели для российской роботостроительной отрасли до 2030 г. — внедрение более 94 тыс. роботов на предприятиях, в частности — коллаборативных роботов. На наш взгляд, именно это наиболее перспективный сегмент роботов для нужд промышленности, так как коботы позволяют существенно оптимизировать затраты. Актуальные вызовы, с которыми к нам уже обращаются наши клиенты - как оценить риски внедрения коботов, как обучить персонал и интегрировать коботов с уже существующим на производстве оборудованием. Подчеркнем, что коллаборативные роботы — это усиление человеческого ресурса предприятия, а не его замена, и этот фактор может служить мощным инструментом повышения конкурентоспособности в условиях динамично меняющегося рынка», — прокомментировал управляющий партнер Triada Partners Сергей Заборов.

На международной арене коботов использует Ford для затяжки болтов и сборки деталей, что повышает точность операций и снижает усталость рабочих. На заводе Simens коботы выполняют тестирование электронных компонентов, Coca-Cola использует коботов для наполнения бутылок и упаковки продукции. В России на заводе «Гибронт» в Екатеринбурге кобот Hanwha HCR-12 установили для обслуживания токарного центра Mazak. Это позволило одному оператору одновременно следить за двумя и более станками, увеличив общую производительность участка.