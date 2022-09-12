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Ford

СОБЫТИЯ

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12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и производителя спортивной одежды и аксессуаров Nike. Им вторили Pottery Barn, Patagonia и Match. Достоверных причин, по которым кнопка авторизации через Facebook стала пропадать с сайтов

18.03.2022 У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных

етственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить несанкционированный доступ в корпор
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео

Российско-американский электрофургон Компания Ford Motors развернет в России серийное производство электромобилей. Электротягу получит фургон Ford Transit – новый мотор было решено устанавливать именно на него потому, что легковые а
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов

тов вынуждает компании сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде от
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение

Пароль: нет пароля! Эксперты компании UpGuard выявили три незащищенных хранилища в облаке Amazon S3, содержавшие конфиденциальные данные ряда компаний из списка Fortune 100. В их числе были Ford и Netflix. Хранилища принадлежали израильской компании Attunity, которая оказывает услуги крупнейшим компаниям мира, - в том числе, складские услуги, управление данными и репликацией. Данн
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой

Мобильные центры связи Уже в 2019 г. у Росгвардии и других силовых структур могут появиться мобильные центры связи и слежения, которые будут представлять собой автомобили Ford Transit, оборудованные соответствующей техникой. Об этом сообщил на международном форуме «Армия-2018» холдинг «Росэлектроника», который входит в состав «Ростеха». Холдинг занимается разраб
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе

глашения о неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными словами,
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов

Автомобильная ассоциация 5GAA, Audi AG, Ford Motor и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated объявили о проведении первой в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержк
27.09.2017 Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens

ровать и быстро проверять свои идеи, придумывать ещё более стильные и утончённые решения. Microsoft HoloLens — это мощный инструмент для дизайнеров», — отметил Морэй Кэллум, вице-президент по дизайну Ford
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford

Группа «Астерос», лидер российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, развернула технологическую платформу для обучения дилеров автомобилей Ford в России. На базе многофункциональной мультимедиа-системы Учебного центра СП Ford Sollers ежемесячно повышают свой профессиональный уровень сотни сотрудников официальных дилеров авт
24.04.2017 Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan

xperience для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и перенести на крышу небоскреба Empire State Building, где они могут осуществить сборку спортивного автомобиля Ford Mustang. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике 3DExperience. Mustang over Manhattan, находящийся в FordHub Experience Center во Всемирном торговом центре Нью-Йо
16.03.2017 Автомобили Ford научились распознавать пешеходов в темноте

авила новую технологию, позволяющую распознавать пешеходов ночью и автоматически осуществлять торможение, если водитель не реагирует на первые предупреждения. По данным опроса, проведенного компанией Ford, 81% европейских водителей-мужчин признаётся, что они испытывают чувство страха на дорогах ночью, а среди женщин-водителей эта цифра достигает 87%. Более половины опрошенных утверждают, чт
15.03.2017 Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов

В рамках модернизации производственных процессов Ford Sollers впервые начал печатать специальное оборудование для конвейера на собственном 3D принтере. Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки

14.03.2017 Ford и Panasonic разработали «умный» ресепшен для дилерских центров

ы могут оставлять и получать ключи от своего или подменного автомобиля, выбирать необходимые виды технического обслуживания, а также оплачивать выполненные работы при помощи банковских карт.«Компания Ford постоянно стремится повышать качество жизни своих клиентов, предлагая широкий спектр продуктов и услуг, - отметил Брэд Браунэл (Brad Brownell), директор Ford Global Distribution Str
10.03.2017 Автомобили Ford научатся предупреждать водителей о ямах на дороге

В 2017 г. компания Ford начнет тестирование новой системы, предупреждающей водителя о ямах и выбоинах на дорогах. Специальная карта, отображающая дефекты дорожного полотна в режиме реального времени, будет выводи
07.03.2017 Ford представил прогноз ключевых потребительских трендов 2017 года в сфере технологий

или только усложняют ее? Технологии действительно сделали жизнь людей гораздо удобнее. Однако потребители начинают ощущать, что у технологического прогресса есть и обратная сторона. Среди опрошенных Ford по всему миру, 78% женщин и 69% мужчин уверены, что использование технологий приводит к нарушению сна; 77% респондентов считают, что повальное увлечение технологиями влияет на рост ожирени
28.02.2017 Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами

между вами и автомобилем, между смартфоном и автомобилем, а также между окружающим пространством и авто, – сказал Дон Батлер, исполнительный директор направления подключаемых автомобильных сервисов, Ford. – C FordPass Connect наша система SYNC трансформируется из ориентированной на девайс в подключаемую к облаку данных. FordPass Connect с Wi-Fi от Vodafone позволит детям смотреть фильмы, с
17.02.2017 Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto

В рамках запуска на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ford Focus нового модельного года автомобиль получил новую, более интуитивную мультимедийную систему Ford Sync 3, которая заменит предыдущее поколение

24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы

с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7 странах Европы на площадках производителя автомобилей Ford. Программное обеспечение с облачной разверткой Infor обеспечит автоматизацию процесса перемещения грузов между 10 кросс-докинговыми центрами Ford, тем самым оптимизировав использова
18.09.2016 Инженер Ford нашел способ превратить автомобиль в генератор воды

Новая система On-the-Go H20, которую придумал инженер Ford Дуг Мартин, производит питьевую воду в автомобиле благодаря системе фильтров и насосов, соединенных с кондиционером транспортного средства. Теперь путешественники могут получить готовую к

08.09.2016 Систему BioLink BioTime внедрил дилер Ford «Автономия»

Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в компании «Автономия», официальном дилере Ford. Эта фирма развивает проект «ЗапчастиФорд.РФ», клиенты которого могут по доступным ценам и в короткие сроки получать запасные части к автомобилям упомянутой марки, сообщили CNews в BioLink
10.05.2016 Ford инвестирует $182,2 млн в разработчика облачного ПО Pivotal

Компания Ford объявила об инвестировании $182,2 млн в Pivotal, разработчика облачного программного обеспечения из Сан-Франциско, для развития собственной инфраструктуры и более быстрого внедрения иннова
22.01.2016 Платформа Ford Smart Mobility поможет принимать оптимальные решения во время движения

Компании Ford и IBM начали совместную работу над пилотной платформой, которая позволит распознавать закономерности, выявлять корреляции и тенденции, помогая потребителям принимать более эффективные реше
12.01.2016 Ford создал цифрового помощника FordPass

Компания Ford, реализуя корпоративную программу развития бизнеса в сегменте автомобилестроения и сфере мобильности в целом, представила платформу FordPass которая даёт возможность переосмыслить взаимоот
01.10.2015 Ford Sollers запустил тестовое производство автомобилей Ford Transit с устройством «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания Ford Sollers приступила к тестовому производству Ford Transit, оснащенных устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», и представила первый автомобиль с данным устройст
25.03.2015 Стоп-машина Ford S-Max

Минивэн Ford S-Max поможет своему водителю немного экономить на штрафах за превышение скорости, автоматически блокируя возможность незаконного разгона на определённых участках дороги. В комплект электр
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине

в г. Пало-Альто, увеличивая штат исследователей и стремясь ускорить разработку инноваций в области связи, мобильности, автономности транспортных средств и удовлетворения потребностей автомобилистов. «Ford видит себя как компания, которая работает как в отрасли автомобилестроения, так и в сфере мобильности в целом, поскольку мы стремимся внедрять инновации во все направления нашего бизнеса,

07.11.2014 На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России

с.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест в разных частях России. Добраться до заповедных мест съемочной группе помогли автомобили из внедорожной линейки Ford. Просторы России в рамках проекта покоряли Ford Ranger, Ford Explorer, Ford Kuga и Ford EcoSport, которые стали настоящими «панорамомобилями». Теперь, благодаря
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира

Компания Ford объявила о старте конкурса Innovate Mobility Challenge Series,предлагая сообществам программистов и разработчиков объединить свои усилия для поиска инновационных технологических решений ра
03.09.2014 Карты Nokia автоматически отключат двигатель в гибридах Ford

Американский автопроизводитель Ford Motor и финская компания Nokia ведут разработку сервиса автоматического управления энергоэффективностью гибридных транспортных средств в «зеленых зонах». Новая технология позволит водителя
31.07.2014 В автомобилях Ford и GM нашли функцию музыкального пиратства

я некоммерческая организация Alliance of Artists and Recording Companies (AARC), представляющая интересы крупных студий звукозаписи и более 300 тыс. музыкальных исполнителей, подала в суд на компании Ford Motor и General Motors (GM), обвиняя автопроизводителей в том, что их транспортные средства способны незаконно копировать музыку с компакт-дисков на локальный носитель. В исковом заявлении
16.07.2014 Директором Google стал специалист по спасению компаний от банкротства

Бывший генеральный директор одного из крупнейших автоконцернов Ford Motor 68-летний Алан Маллали (Alan Mulally) 9 июля 2014 г. вошел в совет директоров корпорации Google, став его одиннадцатым членом. Маллали — единственный человек, который присоединился к
30.06.2014 Ford научился не пускать посторонних за руль. ВИДЕО

Американские компании Ford и Intel разработали прототип системы персонализированного доступа к автомобильной электронике. Новинка под названием Mobile Interior Imaging (Mobii) не допустит к управлению машиной челове
05.05.2014 Новые двигатели Ford оснастят технологиями болидов "Формулы-1"

на ближайшее десятилетие, составят около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд). Заявки на участие в программе принимались с декабря 2013 г. по февраль 2014 г. Первые порции инвестиций получат компании Ford, GKN Land Systems, Cummins и JCB. Ford будет предоставлено 13,1 млн фунтов стерлингов из 100 млн фунтов стерлингов, направляемых автопроизводителем на обновление линейки двигателей

26.02.2014 Ford откажется от Windows в пользу QNX

Компания Ford намерена отказаться от использования операционной системы Windows Embedded Automotive в своих автомобильных информационно-развлекательных системах. Вместо нее мультимедийные комплексы SYNC
25.02.2014 Обновленный Ford Focus понимает разговорные фразы

Американская компания Ford Motor представила новую версию популярного во всем мире автомобиля Focus. Эта модель в линейке Ford станет первой, которая в Европе получит мультимедийную систему SYNC второго покол
24.02.2014 Ford строит экологичный бизнес с помощью Big Data

Технологии Big Data помогают американскому автоконцерну Ford Motor Company пересмотреть свой подход к проектированию и конструированию изделий и перейти к более экологичной бизнес-модели, пишет The Guardian. Так, основываясь на анализе Big Data и с

27.01.2014 Ford и MIT научат автомобили прогнозировать

Американский автопроизводитель Ford Motor объявил о сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета в области разработки технологий беспилотного управления транспортным
08.01.2014 На должность гендиректора Microsoft остался лишь один вероятный кандидат

Генеральный директор Ford Motor 68-летний Алан Маллали (Alan Mulally) не собирается уходить в Microsoft по крайней мере до конца 2014 г. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. «Я бы хотел поставит
16.10.2013 Ford намерен удешевить аккумуляторы электромобилей

Американский автоконцерн Ford Motor и Мичиганский университет открывают новый исследовательский центр, в котором будет осуществляться разработка аккумуляторов для электрического автотранспорта. В лаборатории, расположе

Публикаций - 434, упоминаний - 434

Ford и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 81
Apple Inc 13154 43
Intel Corporation 12811 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 43
Cisco Systems 5372 29
Oracle Corporation 7074 25
Yahoo! 3726 25
Google LLC 12688 24
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Dell EMC 5180 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
HP Inc. 5883 15
Lenovo Motorola 3566 15
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 14
Samsung Electronics 11064 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
SAP SE 5601 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Nvidia Corp 4002 10
Qualcomm Technologies 1974 9
Sony 6739 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
AOL Inc - America Online 1883 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
AT&T Inc 1725 8
PayPal 671 8
Verizon - WorldCom 501 7
Oracle Siebel Systems 519 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Applied Materials 305 6
Rambus 246 6
Commerce One - CMRC 176 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 97
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 74
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 74
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 54
BMW Group 482 50
Volkswagen Group - VW 308 50
Volvo Cars 262 43
Volkswagen Audi Group 232 40
Hyundai Motor Company 436 38
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 37
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 36
Mazda Motor Corporation 73 32
Honda Motor Company - HND 240 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 28
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 26
Tesla Motors 461 25
Renault Groupe 166 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 21
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 21
Boeing 1031 20
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 18
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 16
Merrill Lynch 454 15
Tata Motors - Jaguar Cars 126 14
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 14
Toyota - Lexus 83 13
eBay Inc 1640 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Coca-Cola Company 261 12
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 11
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 11
Bank of America - Банк Америки 271 11
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 9
Stellantis PSA - Opel 34 9
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 4
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OIN - Open Invention Network 24 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
LOT Network 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
GHBMC - Global Human Body Models Consortium - Международный консорциум моделей человеческого тела 1 1
BIC - Business Internet Consortium 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 55
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 32
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 19
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 16
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Google Android 15243 19
Ford Focus - Компакт-кар 29 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
Apple iOS 8583 15
Microsoft Windows 16882 14
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Apple iPad 4011 11
Linux OS 11533 9
Ford Mustang 16 8
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 8
Apple Siri - Голосовой помощник 441 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Apple - App Store 3109 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 5
Toyota Camry 31 5
Tesla Model S 79 5
Microsoft Azure 1526 5
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 5
Google Android Auto 51 5
Apple iPhone 6 4861 5
Toyota Prius 49 4
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 4
Microsoft Windows Embedded 208 4
Avito - Авито авто 77 4
Ford EcoSport 4 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Apple iPod 1553 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Windows 95 429 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Mulally Alan - Малалли Алан 14 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Mulally Alan - Маллали Алан 10 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 6
Fields Mark - Филдс Марк 5 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Ford Henry - Форд Генри 20 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Mascarenas Paul - Маскаренас Пол 3 3
Nair Raj - Радж Наир 3 3
Тарасенко Андрей 14 2
Парменова Наталия 63 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
Софонов Андрей 5 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Anderson Paul - Андерсон Пол 4 2
Абрамова Елена 15 2
Петухов Михаил 6 2
Ковалев Андрей 43 2
Мартиросян Самвел 16 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Арустамян Вадим 2 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Bates Tony - Бейтс Тони 24 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 172
Россия - РФ - Российская федерация 166168 118
Европа 24964 59
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Япония 13807 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
США - Калифорния 4829 15
Канада 5081 14
Ближний Восток 3154 14
США - Мичиган 274 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Швеция - Королевство 3782 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Китай - Тайвань 4245 9
США - Техас 1048 8
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 7
Индия - Bharat 5869 7
Америка - Американский регион 2206 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 5
Ирак - Республика 709 5
Армения - Республика 2449 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Сингапур - Республика 1953 5
Израиль 2856 5
США - Нью-Йорк 3180 5
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IMS Research 31 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Peterson Institute for International Economics - Институт мировой экономики Петерсона 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Level One - образовательный проект 12 1
TED Talks 36 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина ГБПОУ 1 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Связь-Экспокомм 276 1
Индустрия 4.5G Саммит 3 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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