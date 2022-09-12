Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации. Facebook бойкотируют теперь не только в России Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и производителя спортивной одежды и аксессуаров Nike. Им вторили Pottery Barn, Patagonia и Match. Достоверных причин, по которым кнопка авторизации через Facebook стала пропадать с сайтов

У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных етственность за этот инцидент, заявив, что выкрала 1,4 терабайта данных. Denso — это немецкая фирма, производящая компоненты для множества брендов. Среди ее клиентов — Toyota, Honda, General Motors и Ford. В 2020-2021 гг. производитель заработал $44,6 млрд. Представители Denso 14 марта 2022 г. объявили, что четырьмя днями ранее неизвестные смогли получить несанкционированный доступ в корпор

Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео Российско-американский электрофургон Компания Ford Motors развернет в России серийное производство электромобилей. Электротягу получит фургон Ford Transit – новый мотор было решено устанавливать именно на него потому, что легковые а

Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов тов вынуждает компании сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде от

Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение Пароль: нет пароля! Эксперты компании UpGuard выявили три незащищенных хранилища в облаке Amazon S3, содержавшие конфиденциальные данные ряда компаний из списка Fortune 100. В их числе были Ford и Netflix. Хранилища принадлежали израильской компании Attunity, которая оказывает услуги крупнейшим компаниям мира, - в том числе, складские услуги, управление данными и репликацией. Данн

У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой Мобильные центры связи Уже в 2019 г. у Росгвардии и других силовых структур могут появиться мобильные центры связи и слежения, которые будут представлять собой автомобили Ford Transit, оборудованные соответствующей техникой. Об этом сообщил на международном форуме «Армия-2018» холдинг «Росэлектроника», который входит в состав «Ростеха». Холдинг занимается разраб

Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе глашения о неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными словами,

5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов Автомобильная ассоциация 5GAA, Audi AG, Ford Motor и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated объявили о проведении первой в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержк

Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens ровать и быстро проверять свои идеи, придумывать ещё более стильные и утончённые решения. Microsoft HoloLens — это мощный инструмент для дизайнеров», — отметил Морэй Кэллум, вице-президент по дизайну Ford.

«Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford Группа «Астерос», лидер российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, развернула технологическую платформу для обучения дилеров автомобилей Ford в России. На базе многофункциональной мультимедиа-системы Учебного центра СП Ford Sollers ежемесячно повышают свой профессиональный уровень сотни сотрудников официальных дилеров авт

Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan xperience для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и перенести на крышу небоскреба Empire State Building, где они могут осуществить сборку спортивного автомобиля Ford Mustang. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике 3DExperience. Mustang over Manhattan, находящийся в FordHub Experience Center во Всемирном торговом центре Нью-Йо

Автомобили Ford научились распознавать пешеходов в темноте авила новую технологию, позволяющую распознавать пешеходов ночью и автоматически осуществлять торможение, если водитель не реагирует на первые предупреждения. По данным опроса, проведенного компанией Ford, 81% европейских водителей-мужчин признаётся, что они испытывают чувство страха на дорогах ночью, а среди женщин-водителей эта цифра достигает 87%. Более половины опрошенных утверждают, чт

Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов В рамках модернизации производственных процессов Ford Sollers впервые начал печатать специальное оборудование для конвейера на собственном 3D принтере. Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки

Ford и Panasonic разработали «умный» ресепшен для дилерских центров ы могут оставлять и получать ключи от своего или подменного автомобиля, выбирать необходимые виды технического обслуживания, а также оплачивать выполненные работы при помощи банковских карт.«Компания Ford постоянно стремится повышать качество жизни своих клиентов, предлагая широкий спектр продуктов и услуг, - отметил Брэд Браунэл (Brad Brownell), директор Ford Global Distribution Str

Автомобили Ford научатся предупреждать водителей о ямах на дороге В 2017 г. компания Ford начнет тестирование новой системы, предупреждающей водителя о ямах и выбоинах на дорогах. Специальная карта, отображающая дефекты дорожного полотна в режиме реального времени, будет выводи

Ford представил прогноз ключевых потребительских трендов 2017 года в сфере технологий или только усложняют ее? Технологии действительно сделали жизнь людей гораздо удобнее. Однако потребители начинают ощущать, что у технологического прогресса есть и обратная сторона. Среди опрошенных Ford по всему миру, 78% женщин и 69% мужчин уверены, что использование технологий приводит к нарушению сна; 77% респондентов считают, что повальное увлечение технологиями влияет на рост ожирени

Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами между вами и автомобилем, между смартфоном и автомобилем, а также между окружающим пространством и авто, – сказал Дон Батлер, исполнительный директор направления подключаемых автомобильных сервисов, Ford. – C FordPass Connect наша система SYNC трансформируется из ориентированной на девайс в подключаемую к облаку данных. FordPass Connect с Wi-Fi от Vodafone позволит детям смотреть фильмы, с

Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto В рамках запуска на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ford Focus нового модельного года автомобиль получил новую, более интуитивную мультимедийную систему Ford Sync 3, которая заменит предыдущее поколение

Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7 странах Европы на площадках производителя автомобилей Ford. Программное обеспечение с облачной разверткой Infor обеспечит автоматизацию процесса перемещения грузов между 10 кросс-докинговыми центрами Ford, тем самым оптимизировав использова

Инженер Ford нашел способ превратить автомобиль в генератор воды Новая система On-the-Go H20, которую придумал инженер Ford Дуг Мартин, производит питьевую воду в автомобиле благодаря системе фильтров и насосов, соединенных с кондиционером транспортного средства. Теперь путешественники могут получить готовую к

Систему BioLink BioTime внедрил дилер Ford «Автономия» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в компании «Автономия», официальном дилере Ford. Эта фирма развивает проект «ЗапчастиФорд.РФ», клиенты которого могут по доступным ценам и в короткие сроки получать запасные части к автомобилям упомянутой марки, сообщили CNews в BioLink

Ford инвестирует $182,2 млн в разработчика облачного ПО Pivotal Компания Ford объявила об инвестировании $182,2 млн в Pivotal, разработчика облачного программного обеспечения из Сан-Франциско, для развития собственной инфраструктуры и более быстрого внедрения иннова

Платформа Ford Smart Mobility поможет принимать оптимальные решения во время движения Компании Ford и IBM начали совместную работу над пилотной платформой, которая позволит распознавать закономерности, выявлять корреляции и тенденции, помогая потребителям принимать более эффективные реше

Ford создал цифрового помощника FordPass Компания Ford, реализуя корпоративную программу развития бизнеса в сегменте автомобилестроения и сфере мобильности в целом, представила платформу FordPass которая даёт возможность переосмыслить взаимоот

Ford Sollers запустил тестовое производство автомобилей Ford Transit с устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» Компания Ford Sollers приступила к тестовому производству Ford Transit, оснащенных устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», и представила первый автомобиль с данным устройст

Стоп-машина Ford S-Max Минивэн Ford S-Max поможет своему водителю немного экономить на штрафах за превышение скорости, автоматически блокируя возможность незаконного разгона на определённых участках дороги. В комплект электр

Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине в г. Пало-Альто, увеличивая штат исследователей и стремясь ускорить разработку инноваций в области связи, мобильности, автономности транспортных средств и удовлетворения потребностей автомобилистов. «Ford видит себя как компания, которая работает как в отрасли автомобилестроения, так и в сфере мобильности в целом, поскольку мы стремимся внедрять инновации во все направления нашего бизнеса,

На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России с.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест в разных частях России. Добраться до заповедных мест съемочной группе помогли автомобили из внедорожной линейки Ford. Просторы России в рамках проекта покоряли Ford Ranger, Ford Explorer, Ford Kuga и Ford EcoSport, которые стали настоящими «панорамомобилями». Теперь, благодаря

Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира Компания Ford объявила о старте конкурса Innovate Mobility Challenge Series,предлагая сообществам программистов и разработчиков объединить свои усилия для поиска инновационных технологических решений ра

Карты Nokia автоматически отключат двигатель в гибридах Ford Американский автопроизводитель Ford Motor и финская компания Nokia ведут разработку сервиса автоматического управления энергоэффективностью гибридных транспортных средств в «зеленых зонах». Новая технология позволит водителя

В автомобилях Ford и GM нашли функцию музыкального пиратства я некоммерческая организация Alliance of Artists and Recording Companies (AARC), представляющая интересы крупных студий звукозаписи и более 300 тыс. музыкальных исполнителей, подала в суд на компании Ford Motor и General Motors (GM), обвиняя автопроизводителей в том, что их транспортные средства способны незаконно копировать музыку с компакт-дисков на локальный носитель. В исковом заявлении

Директором Google стал специалист по спасению компаний от банкротства Бывший генеральный директор одного из крупнейших автоконцернов Ford Motor 68-летний Алан Маллали (Alan Mulally) 9 июля 2014 г. вошел в совет директоров корпорации Google, став его одиннадцатым членом. Маллали — единственный человек, который присоединился к

Ford научился не пускать посторонних за руль. ВИДЕО Американские компании Ford и Intel разработали прототип системы персонализированного доступа к автомобильной электронике. Новинка под названием Mobile Interior Imaging (Mobii) не допустит к управлению машиной челове

Новые двигатели Ford оснастят технологиями болидов "Формулы-1" на ближайшее десятилетие, составят около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд). Заявки на участие в программе принимались с декабря 2013 г. по февраль 2014 г. Первые порции инвестиций получат компании Ford, GKN Land Systems, Cummins и JCB. Ford будет предоставлено 13,1 млн фунтов стерлингов из 100 млн фунтов стерлингов, направляемых автопроизводителем на обновление линейки двигателей

Ford откажется от Windows в пользу QNX Компания Ford намерена отказаться от использования операционной системы Windows Embedded Automotive в своих автомобильных информационно-развлекательных системах. Вместо нее мультимедийные комплексы SYNC

Обновленный Ford Focus понимает разговорные фразы Американская компания Ford Motor представила новую версию популярного во всем мире автомобиля Focus. Эта модель в линейке Ford станет первой, которая в Европе получит мультимедийную систему SYNC второго покол

Ford строит экологичный бизнес с помощью Big Data Технологии Big Data помогают американскому автоконцерну Ford Motor Company пересмотреть свой подход к проектированию и конструированию изделий и перейти к более экологичной бизнес-модели, пишет The Guardian. Так, основываясь на анализе Big Data и с

Ford и MIT научат автомобили прогнозировать Американский автопроизводитель Ford Motor объявил о сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета в области разработки технологий беспилотного управления транспортным

На должность гендиректора Microsoft остался лишь один вероятный кандидат Генеральный директор Ford Motor 68-летний Алан Маллали (Alan Mulally) не собирается уходить в Microsoft по крайней мере до конца 2014 г. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. «Я бы хотел поставит