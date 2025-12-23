Разделы

Volkswagen Audi A автомобиль представительского класса


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.12.2025 «Авито Авто»: спрос на авто премиальных марок в «Селекте» вырос почти на 40% 2
28.12.2023 Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro 1
10.11.2023 Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов 1
13.10.2022 В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
02.06.2022 Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом 1
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение 1
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
14.10.2014 Cadillac строит «убийцу» Tesla 1
08.08.2014 Названы самые незащищенные от взлома автомобили 1
06.08.2014 General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях 1
30.07.2014 Публичный тест-драйв самоуправляемого Audi A7 едва не провалился 1
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше 1
06.06.2014 Каждый пятый новый автомобиль оснащается автоматическими тормозами 1
19.05.2014 Директор ИТ-департамента Правительства увеличил доход в 6 раз и купил большую квартиру 1
08.05.2014 Рынок чипов для автомобильных помощников вырастет в 4 раза 1
30.04.2014 Водители начали доверять автоматическим тормозам 1
27.03.2014 Audi A7 оснастили автопилотом на базе чипа Nvidia 1
20.12.2013 BMW поставила на автомобиль лазерные фары 1
18.11.2013 Мобильный сервис личных водителей Wheely теперь доступен в Санкт-Петербурге 1
10.10.2013 Ford Focus научился парковаться самостоятельно 1
05.09.2013 Honda научилась видеть пешеходов по сигналам с их смартфонов 1
20.08.2013 Первый автомобиль с LTE появился в продаже 2
19.08.2013 В США могут запретить BMW iDrive 1
29.07.2013 Аналитики: Apple, Google и Microsoft угрожают производителям навигаторов 1
03.07.2013 Audi оснастила A8 умными фарами 1
05.06.2013 Audi встраивает в автомобили бесконтактную оплату парковки 1
31.05.2013 В Израиле создали дешевый автопилот для машин 1
29.03.2013 Audi A3 подключили к LTE 2
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1

Публикаций - 47, упоминаний - 51

Volkswagen Audi A и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10332 5
Nvidia Corp 3743 4
Yandex - Яндекс 8490 4
Google LLC 12283 4
AT&T Inc 1697 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 2
Apple Inc 12648 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Rover - RoverComputers 418 1
TomTom 52 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
EyeSight - Eyesight Mobile Technologies 4 1
X Corp - Twitter 2909 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
IOActive 14 1
Microsoft Corporation 25260 1
Meta Platforms - Facebook 4537 1
ИКС 395 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 646 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 36 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 80 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
Garmin - Гармин 210 1
Snapchat 141 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Thales - Gemalto 184 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Volkswagen Audi Group 226 17
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 12
BMW Group 467 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 9
Volvo Cars 258 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 6
Toyota - Lexus 83 6
Volkswagen Group - VW 301 5
Ford 424 4
Stellantis PSA - Opel 33 4
Tesla Motors 429 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 3
Mazda Motor Corporation 72 3
Тонар 8 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 2
Веста 52 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 12 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Chevrolet 41 1
Honda - Acura 19 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
Harley-Davidson 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1493 1
Exeed 19 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Bentley Motors 73 1
Assist - Ассист 215 1
Почта России ПАО 2252 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
Hyundai Motor Company 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2935 3
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 397 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 115 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12996 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 5
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 5
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 5
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9370 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 131 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8948 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7676 2
Toyota Land Cruiser 27 7
BMW X - серия кроссоверов 27 6
Volkswagen Polo 15 6
GM Cadillac 30 5
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 5
Porsche Carrera 18 5
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 5
Nissan Leaf - электромобиль 55 5
Ford Focus - Компакт-кар 28 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 4
Geely Coolray - Geely Binyue 13 4
Porsche Panamera 9 4
Google Android 14727 4
Apple iOS 8267 4
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 3
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 3
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 22 3
Google Earth - Google Планета Земля 483 3
Google Street View 103 3
Nissan Murano 7 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 3
Tesla Model S 77 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 2
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 2
Nissan Altima Hybrid 4 2
Nissan Patrol - внедорожник 4 2
BMW 7 Series 4 2
Porsche Coupe 2 2
Honda Accord 16 2
Honda SES 2 2
Chery Tiggo 31 2
KIA Sportage 6 2
Toyota Tundra 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Volkswagen Touareg 12 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 2
Понькин Александр 32 5
Чурсин Игорь 21 4
Петухов Михаил 6 3
Никитин Игорь 18 2
Терещенко Денис 92 2
Скляр Алексей 53 2
Семенов Алексей 85 2
Албычев Александр 168 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Тарасенко Андрей 13 2
Петрушин Андрей 110 2
Вольфсон Игорь 16 2
Громыко Андрей 6 2
Проскурин Дмитрий 4 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Матвеев Денис 6 2
Абрамова Елена 14 2
Потемкин Борис 2 2
Макухин Вячеслав 2 2
Иванов Евгений 45 2
Водясов Алексей 222 2
Соколов Алексей 135 2
Жаров Александр 178 2
Никифоров Николай 1136 2
Волин Алексей 122 2
Никифорова Светлана 34 2
Духовницкий Олег 91 2
Козырев Алексей 326 2
Мигранов Салават 9 2
Угнивенко Дмитрий 25 2
Хазов Михаил 8 2
Яцеленко Николай 25 2
Григорьев Владимир 14 2
Шойтов Александр 99 1
Пилипенко Александр 1 1
Куделин Александр 2 1
Орлов Сергей 28 1
Трубникова Татьяна 14 1
Власов Игорь 3 1
Ширапов Герман 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 12
Россия - РФ - Российская федерация 157320 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 10
Германия - Федеративная Республика 12947 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 5
Европа 24650 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 3
Россия - ДФО - Магаданская область 487 3
Япония 13555 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 2
Россия - ПФО - Самарская область 1458 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 992 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
США - Невада 213 2
Великобритания - Лондон 2409 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 2
Россия - СЗФО - Псковская область 672 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
США - Калифорния 4776 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
Германия - Бавария 71 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - СЗАО - Карамышевская набережная 3 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 12 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Австрия - Форарльберг - Фельдкирх 3 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 1
Испания - Королевство 3762 1
Россия - УФО - Тюменская область 1260 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 425 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 1
Бережливая поликлиника 6 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
CNews - Auto.CNews 51 4
CNET Networks - CNET News 1643 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 2
BleepingComputer - Издание 417 2
Из рук в руки - irr.ru 70 1
GigaOM 71 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 8
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ABI Research 235 1
Strategy Analytics 284 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Black Hat - Конференция 117 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

