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Проскурин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Проскурин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Toyota - Lexus 108 2
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 510 1
|Веста 52 1
|Kawasaki Heavy Industries 15 1
|Mazda Motor Corporation 74 1
|Tata Motors - Jaguar Land Rover 123 1
|Мироненко Дмитрий 7 2
|Матвеев Денис 6 2
|Никитин Игорь 23 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Ефимов Сергей 2 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Майнина Кристина 18 1
|Казарин Станислав 175 1
|Кайдалов Алексей 2 1
|Аргунов Мурат 1 1
|Корниенко Станислав 5 1
|Логинов Станислав 44 1
|Сергеев Александр 32 1
|Снегирев Александр 14 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Орлов Сергей 29 1
|Савинков Илья 4 1
|Посаженников Андрей 5 1
|Калашников Дмитрий 9 1
|Клименко Михаил 1 1
|Фахрутдинова Гульжан 12 1
|Баринова Светлана 2 1
|Зорин Александр 52 1
|Ципорин Павел 103 1
|Рымар Максим 50 1
|Раков Ярослав 51 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Палюх Юрий 15 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Родичев Николай 5 1
|Догадин Александр 5 1
|Кузьмина Александра 2 1
|Жданов Андрей 9 1
|Балацкий Максим 1 1
|Степанов Николай 13 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 19 2
|ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.