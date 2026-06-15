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Ефимов Сергей
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
|Бывший глава службы НИИ ФСБ может сесть на 13 лет за слишком дорогой антидроновый комплекс 1
|25.12.2019
|Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Ефимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10805 1
|Toyota - Lexus 83 1
|Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
|Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
|Toyota Land Cruiser 28 1
|Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
|BMW X - серия кроссоверов 28 1
|Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
|АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
|Рымар Максим 50 1
|Ципорин Павел 102 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Балацкий Максим 1 1
|Жданов Андрей 9 1
|Догадин Александр 5 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Родичев Николай 5 1
|Палюх Юрий 15 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Корниенко Станислав 5 1
|Аргунов Мурат 1 1
|Кайдалов Алексей 2 1
|Казарин Станислав 175 1
|Майнина Кристина 18 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Никитин Игорь 23 1
|Соколов Алексей 137 1
|Матвеев Денис 6 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.