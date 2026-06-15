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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196117
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Ефимов Сергей

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Бывший глава службы НИИ ФСБ может сесть на 13 лет за слишком дорогой антидроновый комплекс 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ефимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10805 1
Toyota - Lexus 83 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Рымар Максим 50 1
Ципорин Павел 102 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 731 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область 802 1
Россия - СЗФО - Псковская область 690 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 474 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1377 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1070 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 622 1
Россия - УФО - Тюменская область 1346 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1760 1
Испания - Королевство 3813 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 1
Россия - ЦФО - Костромская область 470 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 361 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2013 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8453 1
Россия - РФ - Российская федерация 163856 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21282 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56866 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6496 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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