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Корниенко Станислав
Корниенко Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
|Toyota - Lexus 72 1
|Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
|Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
|BMW X - серия кроссоверов 23 1
|АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
|МСП Бизнес-навигатор 2 1
|Toyota Land Cruiser 26 1
|Никитин Игорь 13 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рымар Максим 50 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Палюх Юрий 15 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Родичев Николай 5 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Догадин Александр 5 1
|Жданов Андрей 8 1
|Балацкий Максим 1 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Ефимов Сергей 1 1
|Матвеев Денис 6 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Майнина Кристина 18 1
|Казарин Станислав 175 1
|Кайдалов Алексей 2 1
|Аргунов Мурат 1 1
|Путин Владимир 3205 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Старков Владимир 10 1
|Ашхотов Ислам 3 1
|Мансуров Олег 5 1
|Рего Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
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