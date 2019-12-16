Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта

Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта2808
CNews проанализировал декларации региональных руководителей, отвечающими за информатизацию, в рамках антикоррупционного законодательства. Самые высокие доходы у ИТ-директора Ярославской области, больше всего недвижимости у ИТ-руководителя Новосибирской области. Доходы «самого богатого» регионального ИТ-чиновника больше доходов «самого бедного» примерно в 55 раз.
Доходы региональных ИТ-руководителей
В ходе исследования были проанализированы размещенные на сайтах региональных органов исполнительной власти сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».
Отметим, что в 15 регионах до настоящего времени не существует профильного ведомства, отвечающего за вопросы цифровизации и внедрения ИТ, – этими вопросами занимаются подразделения, созданные внутри министерств или при администрации губернатора. В целом, в ходе исследования не удалось обнаружить данные о доходах ИТ-руководителей примерно половины регионов.
Региональные ИТ-чиновники с самыми высокими доходами
Подготовлено CNews Analytics
Александр Догадин
директор департамента информатизации и связи,
Ярославская область
Мария Рудзевич
директор департамента информатизации,
Тюменская область
Максим Рымар
министр государственного управления, ИТ и связи,
Московская область
Андрей Жданов
начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ,
Чукотский АО
Сергей Ефимов
министр ИТ, связи и средств массовой информации,
Нижегородская область
Павел Ципорин
директор департамента ИТ и цифрового развития,
Ханты-Мансийский АО - Югра
Станислав Корниенко
начальник управления информатизации Администрации,
Липецкая область
Инга Леонтьева
руководитель агентства по информатизации и связи,
Камчатский край
Николай Родичев
министр связи и ИТ,
Архангельская область
Дмитрий Мажарин
министр цифрового развития и связи,
Сахалинская область
Больше всех в 2018 г. заработал Александр Догадин, директор департамента информатизации и связи Ярославской области – его доходы составили ₽25,2 млн, а с учетом заработка супруги – ₽25,4 млн. Он был назначен на эту должность в декабре 2018 г., а до этого возглавлял филиалы Ростелекома в Костромской и Ярославской областях.
Как показали результаты исследования, средние доходы региональных ИТ-руководителей в 2018 г. составили ₽3,1 млн, то есть около ₽260 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) составили ₽3,7 млн (₽308 тыс. в месяц). Доходы «самого богатого» регионального ИТ-руководителя больше доходов «самого бедного» примерно в 55 раз.
Интерактивная инфографика: доходы региональных ИТ-руководителей
Чем владеют региональные ИТ-чиновники
Недвижимость региональных ИТ-руководителей в основном расположена в России – о наличии домов за ее переделами заявил лишь Алексей Кайдалов, министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия, который имеет квартиру площадью 155,5 кв.м в Испании. В основном, у региональных ИТ-чиновников относительно небольшие квартиры площадью около 80 кв.м. У каждого третьего есть земельный участок, а у каждого пятого – жилой дом.
Площадь самого маленького дома – 17,5 кв.м, его владелец Кристина Майнина, начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации Республики Коми. Самый большой дом площадью 295 кв.м. у Станислава Казарина, заместителя председателя правительства – руководителя департамента ИТ и связи Самарской области. Среди задекларированных объектов недвижимости есть гараж площадью 100,4 кв.м – им владеет Анатолий Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. У жены Николая Родичева, министра связи и ИТ Архангельской области, в собственности нежилое помещение 3,7 кв. м. А у Тимура Меджитова, министра информатизации и связи Республики Удмуртия, – кладовая 11 кв.м.
Автомобиль – не роскошь
Собственные автомобили есть всего у трети региональных ИТ-руководителей. Это, в основном, автомобили эконом-класса. В числе самых дорогих Lexus RX 350 – на нем ездит Дмитрий Проскурин, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области, BMW X1 XDrive 20i – он принадлежит Юрию Палюху, министру ИТ и связи Кировской области, и Lexus ES250 – у Сергея Ефимова, министра ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородской области. Среди ИТ-чиновников есть также любители ВАЗ 2106 – его владелец Мурат Аргунов, министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики. Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области выбрал ВАЗ 210740. Станислав Корниенко, начальник управления информатизации Администрации Липецкой области предпочитает UAZ Patriot, а Дмитрий Мироненко, руководитель департамента ИТ Магаданской области – Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в. Правда, к последним, как правило, прилагается прицеп и снегоболотоход.
К своим супругам региональные ИТ-чиновники относятся более бережно. Так, Максим Балацкий, первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, приобрел для жены Porsche Cayenne и Audi A8. Супруга Игоря Никитина, министра информационного развития и связи Пермского края, передвигается на Infiniti FX37, а Игоря Вольфсона, министра информатизации и связи Республики Мордовия, – на Audi Q3. На ВАЗ 2106 никто из них не ездит.
Доходы и имущество региональных ИТ-руководителей в 2018 г.
|№
|ФИО
|Должность
|Регион
|Доходы, руб
|Доходы супруга, руб
|Доходы семьи, руб
|Автомобиль
|Квартира в собственности, кв.м
|1
|Александр Догадин
|директор департамента информатизации и связи
|Ярославская область
|25 159 644
|190 391
|25 350 035
|Volkswagen Teramont
|42,2; 112,3; 1/4 в 45,2
|2
|Мария Рудзевич
|директор департамента информатизации
|Тюменская область
|5 060 222
|2 267 480
|7 327 702
|123,6
|3
|Максим Рымар
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Московская область
|3 578 797
|2 781 512
|6 360 310
|Chevrolet Tahoe GMT 900 2008 г., Nissan Qashqai Tekna, 1,6 2008 г.
|1/2 в 42,8; 1/2 в 58,2; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3
|4
|Андрей Жданов
|начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ
|Чукотский АО
|2 326 157
|3 635 025
|5 961 182
|Nissan Patrol, 2002 г.в.
|75,7
|5
|Сергей Ефимов
|министр ИТ, связи и средств массовой информации
|Нижегородская область
|3 250 165
|2 710 637
|5 960 802
|Lexus ES250
|6
|Павел Ципорин
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|4 361 114
|1 069 061
|5 430 175
|Nissan Murano
|50
|7
|Станислав Корниенко
|начальник управления информатизации Администрации
|Липецкая область
|4 920 488
|–
|4 920 488
|UAZ Patriot
|121,7; 48,3; 44
|8
|Инга Леонтьева
|руководитель агентства по информатизации и связи
|Камчатский край
|3 181 966
|1 518 796
|4 700 762
|55,1
|9
|Николай Родичев
|министр связи и ИТ
|Архангельская область
|3 232 082
|1 274 431
|4 506 513
|Lexus NX200T
|55,0; 42,2
|10
|Дмитрий Мажарин
|министр цифрового развития и связи
|Сахалинская область
|4 044 724
|37 348
|4 082 072
|47,6
|11
|Ярослав Раков
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|Тульская область
|3 521 420
|245 074
|3 766 494
|Mitsubishi Outlander XL, 2007 г.
|78,1; 1/3 в 40,6
|12
|Кирилл Берман
|министр ИТ и связи (с февраля 2019 г.)
|Хабаровский край
|2 821 092
|877 800
|3 698 892
|66,8
|13
|Александр Козлов
|министр ИТ и связи
|Челябинская область
|3 202 138
|402 675
|3 604 813
|83,2; 137,10
|14
|Тимур Лапин
|председатель комитета по развитию ИТ и связи
|Мурманская область
|2 696 771
|738 235
|3 435 006
|Toyota
|44,7
|15
|Игорь Вольфсон
|министр информатизации и связи
|Республика Мордовия
|3 285 517
|96 574
|3 382 091
|Toyota Highlander
|80,8
|16
|Виктория Кузнецова
|председатель комитета цифрового развития
|Ленинградская область
|2 579 272
|788 816
|3 368 087
|1/4 в 74,0; 38,7
|17
|Дмитрий Проскурин
|руководитель департамента цифрового развития
|Воронежская область
|3 289 792
|37 500
|3 327 292
|Toyota Lexus RX 350
|63,4
|18
|Дмитрий Мироненко
|руководитель департамента ИТ
|Магаданская область
|2 296 631
|897 326
|3 193 958
|Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в.
|68,1
|19
|Станислав Казарин
|заместитель председателя правительства – руководитель департамента ИТ и связи
|Самарская область
|2 954 883
|–
|2 954 883
|Ford Explorer
|1/5 в 76,9
|20
|Анатолий Семенов
|министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
|Республика Саха (Якутия)
|2 877 724
|–
|2 877 724
|72,5
|21
|Герман Лопаткин
|министр ИТ и связи
|Ростовская область
|2 432 040
|443 975
|2 876 016
|Audi A6
|75,6
|22
|Игорь Никитин
|министр информационного развития и связи
|Пермский край
|2 856 309
|10
|2 856 319
|Land Rover Discovery
|1/2 в 114,4
|23
|Евгений Зрюмов
|министр цифрового развития и связи
|Алтайский край
|2 226 965
|626 158
|2 853 122
|Suzuki Grand Vitara
|75,5; 1/2 в 41,2
|24
|Анатолий Дюбанов
|руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий
|Новосибирская область
|2 683 260
|–
|2 683 260
|Toyota Highlander
|25
|Денис Матвеев
|начальник управления цифрового развития и связи Администрации
|Псковская область
|1 531 642
|1 090 661
|2 622 303
|ZAZ Chance, Ford Focus, ВАЗ 210740
|43,6
|26
|Валерий Иващенко
|начальник департамента развития информационного общества
|Ивановская область
|1 482 598
|1 134 722
|2 617 320
|Honda Civic 4D, Land Rover II Freelander
|1/3 в 61,4
|27
|Александр Курдюков
|начальник управления информатизации
|Амурская область
|1 881 320
|690 671
|2 571 991
|65,4
|28
|Евгений Мирошников
|начальник департамента цифрового развития
|Белгородская область
|1 716 754
|748 466
|2 465 220
|Nissan Murano
|29
|Алексей Кайдалов
|министр дорожного хозяйства, транспорта и связи
|Республика Карелия
|2 241 765
|139 147
|2 380 912
|50
|30
|Николай Распопин
|министр цифрового развития
|Красноярский край
|2 224 908
|153 965
|2 378 873
|Peugeot 4008, Mitsubishi Pajero Sport
|80,3
|31
|Михаил Ерохин
|директор департамента экономического развития
|Брянская область
|2 232 239
|93 561
|2 325 800
|59,7; 1/3 в 68,8
|32
|Денис Чамара
|председатель комитета по информатизации и связи
|Санкт-Петербург
|2 138 935
|129 368
|2 268 302
|186/526 в 99,7
|33
|Сергей Зырянов
|министр внутренней политики, информации и связи
|Республика Крым
|1 731 188
|242 593
|1 973 781
|34
|Тимур Меджитов
|министр информатизации и связи
|Удмуртская Республика
|1 618 366
|335 615
|1 953 981
|Mitsubishi Outlander
|36,3; 1/2 в 84,4
|35
|Кристина Майнина
|начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации
|Республика Коми
|1 389 739
|337 880
|1 727 620
|36
|Владимир Болотоков
|заместитель председателя правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 092 239
|612 249
|1 704 488
|103,9
|37
|Алексей Игнатенко
|министр цифровых технологий и связи
|Калининградская область
|1 570 805
|59 577
|1 630 382
|38
|Максим Балацкий
|первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи (с марта 2019 г.)
|Республика Крым
|1 358 038
|5 088
|1 363 126
|39
|Юрий Гущин
|руководитель департамента информатизации и связи
|Свердловская область
|1 346 599
|–
|1 346 599
|68,9
|40
|Венедикт Суворов
|руководитель департамента информатизации и связи
|Республика Марий Эл
|1 339 693
|–
|1 339 693
|Chevrolet Niva
|41
|Юрий Палюх
|министр ИТ и связи
|Кировская область
|1 212 258
|–
|1 212 258
|Skoda Rapid , 2015 г.в, BMW X1 XDRIVE 20i 2016 г.в.
|63,6
|42
|Светлана Кованева
|председатель комитета ИТ и связи
|Еврейская АО
|1 057 048
|–
|1 057 048
|45
|43
|Михаил Клименко
|председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций.
|Владимирская область
|777 981
|230 678
|1 008 658
|Nissan Murano, Land Rover Discovery 4
|72,7
|44
|Дмитрий Диденко
|начальник управления цифрового развития Администрации
|Костромская область
|861 765
|124 671
|986 436
|Toyota Ipsum
|84
|45
|Мурат Аргунов
|министр промышленности и торговли
|Карачаево-Черкесская Республика
|681 421
|280 468
|961 889
|ВАЗ 2106
|46
|Ислам Оздоев
|председатель комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации
|Республика Ингушетия
|460 113
|–
|460 113
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице