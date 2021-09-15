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Рудзевич Мария


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 2
13.04.2020 В МФЦ Тюмени начал работу виртуальный консультант 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Рудзевич Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 6
Directum - Директум 649 4
ОТР 135 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Microsoft Corporation 11226 2
Программный продукт ГК 92 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Oracle Corporation 3374 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Барс груп 402 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Галактика - Корпорация 253 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 24
Федеральное казначейство России 766 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Счётная палата РФ 462 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 12
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство РФ 2209 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
VK - Mail.ru Teambox 19 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Atos AntiCOVID 2 1
Цифровой инспектор 6 1
Барс.Образование-Электронная школа 7 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Галактика ERP 65 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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