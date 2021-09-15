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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рудзевич Мария
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Публикаций - 34, упоминаний - 37
Рудзевич Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
|ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
|Меджитов Тимур 56 24
|Албычев Александр 74 23
|Власов Сергей 76 23
|Петрушин Андрей 64 23
|Четвернин Алексей 651 23
|Песчанских Георгий 38 22
|Ципорин Павел 51 15
|Казарин Станислав 100 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Хайруллин Айрат 39 13
|Палюх Юрий 15 12
|Семенов Алексей 67 12
|Катамадзе Анна 72 12
|Малков Павел 38 12
|Кудрин Алексей 63 12
|Салбиев Алан 30 12
|Терещенко Денис 38 12
|Паршин Максим 142 12
|Осипов Владимир 17 12
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Комар Евгений 20 11
|Раков Ярослав 48 11
|Новиков Павел 67 11
|Симаков Олег 106 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Калина Роман 60 11
|Иванов Алексей 76 11
|Бойко Елена 151 11
|Попов Сергей 72 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Левин Леонид 83 11
|Козлов Александр 54 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Носков Константин 202 11
|Крюков Сергей 26 11
|Акимов Максим 167 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru