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В МФЦ Тюмени начал работу виртуальный консультант

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Объединение когнитивных ассоциативных систем» (ОКАС) запустила в эксплуатацию новую разработку – нейросетевую диалоговую систему, способную ответить на более чем тысячу вопросов по тематике государственных услуг. Теперь жители Тюменской области получают необходимую информацию не посещая МФЦ.

Нейросетевая диалоговая система «ОКАС», разработанная по заказу правительства региона, способна общаться с пользователями устно, по телефону, а также письменно, через сайт или мобильное приложение. Помощник отвечает на более чем 1200 вопросов, учитывая контекст разговора. Система распознает русскую разговорную речь и выполняет поручения заявителя, при этом правильно реагирует на нетематические или провокационные обращения.

За первый месяц тестовой эксплуатации количество обратившихся к виртуальному консультанту многофункционального центра заметно выросло. В начале помощнику поступало около 200 звонков, сегодня – до 700 обращений в день. Из них 40-50% обрабатывает система, предоставляя запрашиваемую информацию. Порядка половины вопросов являются нетиповыми или частными, поэтому на них по-прежнему отвечает оператор.

Главное отличие виртуального ассистента от систем и чат-ботов, внедряемых в регионах – нейросетевая платформа дает от 90,1 до 94,8% правильных ответов, взяв на себя значительную часть телефонных обращений. За период апробации в 82% случаях работу помощника граждане оценили положительно, и только в 18% - отрицательно или нейтрально.

С системой продолжают работать разработчики, дополняя ее десятками новых типов ответов и различными сценариями диалогов: «Ученые, разработчики и дата-инженеры ОКАС постоянно анализируют обращения и полученные данные, с учетом погрешности качества звука из-за произношения или проблем со связью, а также содержание ответов базы знаний программы. По итогам месяца результат нас порадовал – искусственный интеллект виртуального консультанта показал отличный уровень обработки информации», – сказал генеральный директор ОКАС Вадим Филиппов.

По результатам работы виртуальный помощник ОКАС в марте был включен в российскую базу знаний о применениях искусственного интеллекта.

«Основной целью создания системы было повышение скорости и эффективности выполнения типовых административных процессов для улучшения качества предоставления государственных услуг», - сказала Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области.

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