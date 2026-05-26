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Google Assistant Облачный сервис персонального ассистента OK google

Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.05.2026 Рокетбанк запустил ИИ-приятеля «Роки» — ассистента для анализа транзакций и диалога о личных финансах
20.05.2026 «Ингосстрах» внедрил генеративный ИИ для корпоративной поддержки: 12 тыс. сотрудников получили виртуального ассистента 24/7
19.05.2026 «Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров
19.05.2026 «АЛМИ Партнер» выпустила ИИ-ассистент «АЭксперт»
18.05.2026 «Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики
12.05.2026 На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики
12.05.2026 Подтверждена совместимость системы «Ассистент» с российской СУБД Postgres Pro
05.05.2026 «Контур.Фокус» обновил ИИ-ассистента
05.05.2026 «ГИД-Секретарь» запускает умного ассистента
04.05.2026 ITGlobal.com предоставил GPU-инфраструктуру для запуска корпоративного ИИ-ассистента
30.04.2026 Cloud.ru начал быстрее решать проблемы клиентов за счет дружелюбного ИИ-ассистента
28.04.2026 Ozon запустил ИИ-ассистента для продавцов в личном кабинете
28.04.2026 «Магнит» запустил ИИ-помощника для поставщиков
24.04.2026 «МТС Web Services» представила ИИ-ассистента для ускорения работы с бизнес-данными
24.04.2026 «Самокат» запустил персонального ассистента на базе ИИ
21.04.2026 «Отелло» запустил ИИ-ассистента для планирования путешествий
15.04.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент»
02.04.2026 ЭТП «Торги223»: на рынке закупок по 223-ФЗ появился первый ИИ-ассистент для заказчиков
27.03.2026 ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений
27.03.2026 GitVerse стал умнее и безопаснее: в платформу интегрирован ИИ-ассистент разработчика
24.03.2026 Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент»
19.03.2026 DPD в России завершила модернизацию голосового ассистента в контактном центре
16.03.2026 Гости Тывы смогут планировать путешествия в регион с помощью ИИ-ассистента для туристов
04.03.2026 SkillStaff внедрила ИИ-ассистента, переводящего бизнес-запрос в готовое решение по кадрам и бюджету
02.03.2026 Tecno представил планы по развитию ИИ и обновленного ассистента Ella
20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust
17.02.2026 «Медицинский ассистент qMS ИИ» компании «СП.АРМ» включен в реестр российского ПО
13.02.2026 Napoleon IT внедрила ИИ-ассистента для внутренней техподдержки сети магазинов «Подружка»
11.02.2026 Как компании учат ИИ действовать самостоятельно
19.12.2025 Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент»
11.12.2025 «Рег.облако» выводит на рынок приватного ИИ-ассистента для работы с конфиденциальными данными
10.12.2025 «Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу
08.12.2025 «Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных
04.12.2025 «Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении
03.12.2025 Агрегатор новостроек Redcat запустил первого ИИ-ассистента для брокеров 
26.11.2025 Компания Luuk разработала для партнеров Hutton ИИ-ассистента
26.11.2025 «ДАР» выводит на рынок ИИ-ассистента для ревью кода
25.11.2025 HeadHunter запускает ИИ-ассистента для рекрутеров
20.11.2025 GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

Публикаций - 309, упоминаний - 374

Google Assistant и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 162
Xiaomi - Сяоми 2231 59
Samsung Electronics 11064 56
Apple Inc 13154 52
Yandex - Яндекс 9216 46
LG Electronics 3735 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
HMD Global - Nokia 144 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
Huawei 4676 21
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 19
Microsoft Corporation 25775 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Sony 6739 18
Samsung - Harman - JBL 242 17
X Corp - Twitter 2938 15
Lenovo Group 2446 15
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 11
Qualcomm Technologies 1974 10
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Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 10
MediaTek - Ralink 595 9
Lenovo Motorola 3566 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
Nvidia Corp 4002 9
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Acer Group - Acer Inc 2776 7
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
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Carl Zeiss AG 307 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
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Microsoft - LinkedIn 699 1
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