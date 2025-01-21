Борченко Павел
Борченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Иван 12 3
|Яппаров Тагир 102 2
|Касимов Игорь 17 2
|Сергеев Павел 5 2
|Пойдашев Георгий 2 2
|Руденко Владимир 5 1
|Фокин Валерий 45 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Ксенофонтова Анастасия 1 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Петров Алексей 34 1
|Поляков Сергей 73 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Сашин Геннадий 4 1
|Крупенко Олег 6 1
|Гусев Михаил 23 1
|Артемьев Константин 7 1
|Кучик Евгений 18 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Серов Кирилл 6 1
|Карамышев Сергей 4 1
|Висарг Роман 1 1
|Галин Динар 1 1
|Клюкин Роман 2 1
|Голомидов Дмитрий 3 1
|Кочетов Илья 4 1
|Сорока Тарас 5 1
|Жуков Роман 17 1
|Бочкин Александр 29 1
|Калинин Дмитрий 21 1
|Голубинцев Алексей 4 1
|Иванов Иван 17 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Кораблев Михаил 6 1
|Максимов Сергей 7 1
|Бурова Вероника 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 3
|Forrester Research 821 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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