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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борченко Павел



21.01.2025 SL Soft выпустила обновление платформы Robin 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin 1
30.09.2024 Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» 1
25.09.2024 Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux 1
17.09.2024 SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
23.07.2024 SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум» 1
11.07.2024 SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме» 1
23.05.2024 SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
12.03.2024 SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin 1
22.02.2024 Robin от SL Soft (ГК Softline) внедрил программных роботов в медучреждения Самарской области 1
09.02.2024 На платформе Robin роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга 1
11.12.2023 Павел Борченко, ROBIN (SL Soft): будущее рынка RPA — за гиперавтоматизацией 1
07.12.2023 В платформу Robin включен конструктор сквозных бизнес-процессов 1
05.12.2023 «Газпромтранс» внедрил RPA-платформу Robin 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
11.10.2023 Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО 1
31.07.2023 Павел Борченко, SL Soft: «ROBIN — это объединение слов ROBotic INtelligence, а роботизированный интеллект — это как раз то, к чему движется наша платформа» 1
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти 1
17.11.2022 Robin заняла первое место в рейтинге RPA-платформ по версии CNews 1
15.11.2022 Ключевые нюансы импортозамещения RPA: как выбрать российское решение 1
15.11.2022 Как работают современные RPA-платформы и из чего они состоят 1
12.09.2022 Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 1
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
04.07.2019 Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 1
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 1
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1
27.11.2018 Чью работу отдают роботам 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Борченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 34
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 19
Softline - Софтлайн 2810 15
АйТи - Аплана Группа компаний 173 8
8213 6
UIPath 101 6
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 4
SAP SE 5277 3
Blue Prism 28 3
KPMG 256 2
Microsoft Corporation 24625 2
АйТи 1365 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
МегаФон 8805 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Крок - Croc 1777 1
Naumen - Наумен 625 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
SAP Contextor 3 1
Rondem - Рондем 6 1
Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 6 1
electroNeek Robotics 6 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Цифра ГК 2426 1
Прогноз 1650 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Почта России ПАО 2112 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 15 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Группа Самолет 72 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Альфа-Банк 1769 1
Summit Group – Саммит МФК - ДоброЗайм 2 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 21 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 15
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 12
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 11
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 8
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Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 7
Microsoft Office 3734 4
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
Примо РПА - Primo RPA 31 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
Microsoft Office Word 776 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Softline - Sl Soft - Robin Cloud 3 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Terrasoft Creatio 96 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Access 60 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
PIX RPA Platform. 75 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Sherpa RPA 24 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 3 1
Softline - Sl Soft - Robin Orchestrator 2 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 1
Linux OS 9936 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
CentroBit - AGORA 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Мельников Иван 12 3
Яппаров Тагир 102 2
Касимов Игорь 17 2
Сергеев Павел 5 2
Пойдашев Георгий 2 2
Руденко Владимир 5 1
Фокин Валерий 45 1
Ведев Дмитрий 19 1
Ксенофонтова Анастасия 1 1
Емельченков Сергей 140 1
Чаркин Евгений 296 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Петров Алексей 34 1
Поляков Сергей 73 1
Кузнецов Константин 5 1
Романов Дмитрий 66 1
Соколов Кирилл 29 1
Сашин Геннадий 4 1
Крупенко Олег 6 1
Гусев Михаил 23 1
Артемьев Константин 7 1
Кучик Евгений 18 1
Соломатин Евгений 9 1
Серов Кирилл 6 1
Карамышев Сергей 4 1
Висарг Роман 1 1
Галин Динар 1 1
Клюкин Роман 2 1
Голомидов Дмитрий 3 1
Кочетов Илья 4 1
Сорока Тарас 5 1
Жуков Роман 17 1
Бочкин Александр 29 1
Калинин Дмитрий 21 1
Голубинцев Алексей 4 1
Иванов Иван 17 1
Кондратьев Владислав 7 1
Кораблев Михаил 6 1
Максимов Сергей 7 1
Бурова Вероника 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Европа 21767 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Япония 13282 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа Западная 1481 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 64 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 29 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Латинский алфавит 189 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 33 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Gartner - Гартнер 3556 3
Forrester Research 821 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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