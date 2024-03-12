SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin

Компания SL Soft сообщила о разработке и старте продаж цифрового ассистента для сотрудников компаний на базе платформы интеллектуальной автоматизации Robin.

Новое решение Robin снижает нагрузку на специалистов отдела кадров и усиливает бренд работодателя за счет автоматизированных сервисов для персонала. Цифровой ассистент забирает на себя рутинные HR-задачи: отвечает на типовые вопросы, выдает выписки и справки, оформляет командировки, отпуска и многое другое. Таким образом сотрудник быстро и удобно получает доступ к корпоративным процессам и данным компании.

Диалог с цифровым ассистентом происходит в удобном интерфейсе – строке на портале компании, корпоративном мессенджере или отдельном веб-приложении. Сотрудник в два клика отправляет текстовый запрос на естественном языке на получение необходимой информации или сервиса, в результате чего запускается соответствующий корпоративный процесс и выдается ответ. Администраторы системы могут собирать статистику запросов и ответов для оценки эффективности и оптимизации выполняющихся алгоритмов.

Сборка и настройка цифрового ассистента происходит без программирования в No-Code-конструкторе. Аналитик собирает сценарии работы из 600 готовых действий в виде блок-схем. Эти подготовленные функции покрывают 97% рутинных процессов, оставшиеся 3% можно разработать в Low-Code-режиме. В решении предусмотрена возможность извлечения требуемых данных из документов и их автоматического занесения в информационную систему компании.

«Цифровой ассистент берет на себя важную задачу – создает удобный корпоративный сервис. Предоставляя оперативный доступ к необходимой информации, мы повышаем уровень комфорта и лояльности сотрудников и снижаем нагрузку на специалистов HR-департаментов, — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin, компания SL Soft. — Люди должны решать интеллектуальные задачи, а не заниматься механической работой – ее намного эффективнее выполняют наши решения».