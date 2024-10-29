Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 164728
ИКТ 12920
Организации 10139
Ведомства 1441
Ассоциации 961
Технологии 3376
Системы 24788
Персоны 69387
География 2697
Статьи 1510
Пресса 1165
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2536
Мероприятия 843

Туризм деловой Corporate travel Командировки Системы управления командировками Деловые поездки



29.10.2024 Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год

лотного проекта станут сотрудники службы безопасности и ревизоры, которые чаще всего отправляются в командировки. Полномасштабный запуск процесса намечен на июль 2025 г. «Новая система значител
02.10.2024 МТС: Новосибирск вошел в топ-10 городов для бизнес-путешествий

нировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом 2024 г. — 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5 300 руб. (+21% год к го
01.10.2024 Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг

Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 2024 г. ребрендинг провел сервис для самостоятельных путешественников «Островок». Об этом CNews сообщили представители

24.09.2024 МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту бизнес-туристов

МТС с помощью сервиса для бронирования отелей МТС Travel изучила летние бронирования туристического жилья для командировок в российских городах. Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе стал лидером по приросту количества бизнес-туристов, обогнав Москву. Об этом CNews сообщили представители МТС
23.09.2024 Половина приезжающих в командировки летом в Петербург совмещала работу с отдыхом

я деловых поездок, летом вырос до 10 дней (+23% год к году). Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, а средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год
17.09.2024 Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще

eisure-туризм, совмещающий деловые поездки с коротким отпуском. Посещая по работе интересные места, командированные сотрудники стремятся захватить выходные дни, чтобы поближе познакомиться с до
11.09.2024 Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще

нировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год к
06.09.2024 Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода

прием в офисе теперь так же легко, как и удаленный. Об этом CNews сообщили представители Directum, Командировки и авансовые отчеты «переехали» на no-code В системе Directum HR Pro бизнес-проце
20.08.2024 «Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка»

Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решени
21.06.2024 Нижний Новгород вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок

ен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек
20.06.2024 МТС: Мирный вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок

ен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек
19.06.2024 МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках

я сервисов МТС Travel и RealtyCalendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорого
08.05.2024 МТС: почти половина приезжающих в Петербург совмещает командировки с отдыхом

к исключительно для деловых поездок – за неделю. В среднем bleisure-поездки длились 4 ночи (обычная командировка включает 2 ночи), а средний чек за них составил 17,4 тыс. рублей (против 7,9 тыс
08.05.2024 Почти половину командировок в Новосибирск гости города совмещают с отпуском

ини-отпуском. Новосибирск оказался на четвертом месте в стране по этому виду поездок. Каждая вторая командировка в столицу Сибири за последний год захватывала выходные дни. Об этом CNews сообщи
07.05.2024 Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом

тформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС. За последние 12 месяцев 43% от общего числа бронирований оте
15.03.2024 «Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках

бегунок «Еду по работе» под поисковой строкой на главной странице «МТС Travel». Новые функции разработаны специально для сотрудников средних и небольших компаний, самостоятельно бронирующих отели для командировок. Таким путешественникам важны скорость и удобство оформления поездки и отчетных документов. Чтобы упростить эти процессы, в «МТС Travel» появились следующие возможности: получение

23.11.2023 Nexign выпустила систему для управления командировками

етов на транспорт, а также с внутренними системами бухгалтерского и кадрового учета. При оформлении командировки необходимые персональные данные подгружаются автоматически. Это позволяет сократ
16.11.2023 «Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам

о это ценно для работников с разъездным характером деятельности и тех, кто много времени проводит в командировках, в удалении от офиса; отсутствует необходимость личного посещения удостоверяюще
15.11.2023 Trivio внедрил возможность расчета углеродного следа

м пользоваться подробной отчетностью по выбросам CO2, что обеспечит возможность корректировать план командировки в соответствии с данными о предыдущих поездках и сокращать негативное влияние на
01.11.2023 Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве

и «Газпром бурение» и Trivio. Данное соглашение приведет к единому знаменателю систему планирования командировочных расходов для группы компаний «Газпром бурение», организует единую площадку бр
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз»

В командировку с «Яндексом» Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового сервиса «Командировки», нацеленного на корпоративный сегмент. С его помощью компании могут снять с себ
01.12.2022 «Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket

Внутри компании им пользуются более полутора лет, ежемесячно через него оформляется более 1,5 тыс. командировок. «По данным внутренних исследований «Яндекса», TeamTicket позволяет снизить затраты на командировки в среднем на 15–30% — компании платят фиксированный сбор за оформление поездки, нет дополнительной платы за подключение и обслуживание сервиса. А время оформления командировки

10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки

В VK People Hub появилась возможность автоматически оформлять командировки. Благодаря интеграции технологической HR-платформы с сервисом рабочих поездок Trivio компании смогут эффективнее использовать время команд и сократить до 30% расходов на организаци
24.03.2022 «Контур» запустил сервис, который поможет бизнесу с оформлением командировок

в отраслевой выставке и т.д. Главная задача сервиса «Контур.Тревел» — помочь бизнесу организовывать командировки быстро и при этом экономить на расходах».
25.01.2022 Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки»

l Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявила о запуске нового сервиса для организации деловых поездок «Ostrovok.ru командировки». Сервис уже доступен для всех желающих – зарегистрироваться в нем может любое российское юридическое лицо. «Ostrovok.ru командировки» разработан специально для тревел-коорд
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX

Directum представила новое решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX, которое упрощает организацию деловых поездок
24.10.2019 Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров

очки назначения, а также множество иных подробностей. Беззащитная база данных содержала подробности командировок американских офицеров База содержала полные имена, даты рождения, домашние адрес
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel

функции сервиса будут полезными для руководителей и сотрудников фирм, которые часто отправляются в деловые поездки». Для первых 100 пользователей, бронирующих отель с помощью сервиса, действуе
03.04.2019 Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками

ния для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличительная особенность «Prof-IT командировки

13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway

Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на оформление командировок. Пользователям программ «1С:Бухгалтерия 8 корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8 корп» («1С:ЗУП корп») стал доступен бесшовный обмен данными с сервисом организации деловых

27.01.2016 Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане

ийскую систему видеоконференцсвязи TrueConf Server для организации коммуникации между сотрудниками. Видеосвязь объединила семь филиалов банка с главным офисом в Ташкенте, позволила снизить расходы на командировки и ускорить процесс принятия стратегических решений. ЧАКБ «Ориент Финанс» основан в 2010 г. В банке работают более 500 человек, которые обслуживают 1,5 тыс. предприятий и 44 тыс. фи
23.12.2014 СМБ: видеосвязь вместо командировок

ешений, к примеру, российский VideoMost», — комментирует директор департамента мультимедиа и ситуационных центров компании «Техносерв» Александр Абрамов. По его словам, экономия средств компаниями на командировочные расходы всегда было одним из основных факторов принятия решения об использовании систем ВКС, а особенно остро эта тема затрагивает сегмент среднего и малого бизнеса. «Коммерческ
31.10.2014 Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс»

ravel Management для российского подразделения «Сименс». Об этом CNews сообщили в Molga Consulting. Командировки в «Сименс» — частое и массовое явление, поэтому статья расходов «командировки
01.08.2013 «МегаФон» помогает экономить на роуминге в командировках

Оператор связи «МегаФон» запустил федеральное предложение «Командировка онлайн» для корпоративных клиентов. Продукт позволяет снизить затраты на мобильн
10.06.2013 L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange

Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а также полностью изменило модель проведения тренингов для региональных подразделений. Необходимость поиска нового способа коммуникации появилась у L’Oreal в связи с непре
21.05.2012 «Тева Украина» автоматизировала бизнес-процессы на базе Directum

тных документов. Автоматизировать описанные процессы стало возможно с помощью технического решения «Управление командировками». Таким образом, в «Тева Украина» были решены вопросы, связанные с

08.08.2011 Новое решение по управлению командировочными документами от OpenText совместимо с приложениями SAP

SAP Travel Management. С его помощью можно сократить объемы бумажной работы и обрабатывать данные о командировочных расходах быстрее и эффективнее, говорится в сообщении OpenText. Решение призв
20.07.2011 «Астерос» внедрила SIP-телефонию на базе решение Avaya

очек присутствия на территории России и СНГ. Часть сотрудников интегратора постоянно отправляется в командировки, много общается с клиентами и партнерами из других российских городов и стран. Ч
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР

нии, в том числе «Эвола», которая была выбрана в качестве исполнителя данного проекта. Решение SAP «Управление командировками» (SAP Travel Management) представляет собой простой инструмент упра
23.06.2010 «Никотех» получит 50% разработчика сервиса по управлению командировками «Тилби»

т к лишним расходам, недовольству и ненужным трудозатратам со стороны сотрудников. Система «Тилби – управление командировками» автоматизирует как взаимодействие участников до отъезда в командир

Публикаций - 1227, упоминаний - 1406

Туризм деловой и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24593 135
8188 109
SAP SE 5271 75
Cisco Systems 5111 67
Directum - Директум 1084 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12458 56
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 53
Intel Corporation 12177 48
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 45
IBM - International Business Machines Corp 9435 44
Softline - Софтлайн 2781 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8723 40
Ростелеком 9657 38
Apple Inc 12058 37
TrueConf - ТруКонф 396 36
МегаФон 8756 33
Крок - Croc 1774 31
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1051 31
Google LLC 11753 26
Oracle Corporation 6680 25
Nvidia Corp 3475 24
АйТи 1363 24
HP Inc. 5682 23
Cisco Systems - Tandberg 162 23
VideoMost - ВидеоМост 274 23
Huawei 3914 22
Spirit DSP - Спирит Корп 470 22
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2541 21
Docsvision - ДоксВижн 1008 21
Yandex - Яндекс 7285 20
Citrix Systems 812 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3869 19
Broadcom - VMware 2354 18
Dell EMC 5024 17
Корус Консалтинг ГК 1212 17
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 16
Sony 6541 15
NVision Group - Энвижн Груп 679 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 228 15
Системы документооборота 498 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7263 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2794 26
Газпром ПАО 1341 20
МТС Трэвел - MTS Travel 285 20
РЖД - Российские железные дороги 1900 19
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 14
Альфа-Банк 1766 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Лента - Сеть розничной торговли 2073 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 10
Visa International 1947 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 938 9
Газпром нефть 616 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1019 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 7
Почта России ПАО 2107 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
Ингосстрах СПАО 421 6
Citi - Citibank - Ситибанк 319 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
Русагро Группа Компаний 276 6
Superjob - Суперджоб 489 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 450 5
Почта Банк 466 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 663 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 5
ВТБ - ВТБ24 664 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 113 5
NanduQ - Qiwi 996 5
Островок.ру - Ostrovok.ru 83 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 436 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11550 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4930 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5874 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5420 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3119 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4047 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2880 17
Федеральное казначейство России 1768 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3040 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3324 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1958 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2707 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4488 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2488 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4715 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 9
Судебная власть - Judicial power 2302 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1992 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2981 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 728 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 822 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1889 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2179 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 313 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2764 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1852 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1354 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1373 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1390 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2723 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 985 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1207 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1367 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3270 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 700 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 668 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6267 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 717 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1431 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 658 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Единая Россия - Политическая партия 293 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 339 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 95 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1018 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
Linux Foundation 185 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65574 436
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30547 309
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12475 284
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50074 283
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7935 280
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12482 264
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11589 202
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13909 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29530 195
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24037 191
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10101 176
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21030 172
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24391 169
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14356 168
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15655 166
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24032 155
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6191 155
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13771 140
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12159 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19081 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27791 124
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2688 124
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11080 118
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8166 111
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12714 111
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27166 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25245 104
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20531 102
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12512 92
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6763 89
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6864 88
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2530 86
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5301 83
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16106 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10024 82
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9162 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6635 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11864 80
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10905 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13154 75
Google Android 13968 94
Microsoft Windows 15621 83
Apple iOS 7713 71
Microsoft Office 3721 53
Microsoft Skype 2066 47
Linux OS 9901 47
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 35
Apple iPad 3853 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5141 30
Microsoft Outlook 1388 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1316 29
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2267 26
Microsoft Exchange 1713 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2019 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1338 24
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 188 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 553 22
Microsoft Windows 2000 8661 22
ЭОС Дело-web 209 22
Microsoft Windows 10 1751 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7069 19
Microsoft Office 365 937 18
Microsoft SharePoint Products and Technologies 811 18
Directum СЭД - ECM-система 292 18
Microsoft Teams - MS Teams 543 17
Intel Core - Семейство процессоров 1200 16
Microsoft Skype for Business 175 16
Google Play - Google Store - Android Market 3280 15
Apple macOS 2049 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2390 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 15
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 15
Apple - App Store 2882 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1412 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2975 13
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 199 13
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 755 13
Microsoft Dynamics 1172 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4962 12
Готальский Михаил 95 14
Иодковский Станислав 80 8
Путин Владимир 3158 7
Свириденко Андрей 97 7
Орлик Сергей 83 7
Макаров Станислав 117 7
Шадаев Максут 999 6
Хомутский Юрий 97 6
Бобровников Борис 103 6
Хомяк Юрий 38 6
Никифоров Михаил 17 6
Григорьева Евгения 60 6
Андреев Владимир 97 5
Одинцов Дмитрий 112 5
Семенцов Всеволод 21 5
Калинин Александр 154 5
Глазков Александр 135 5
Бортников Александр 24 5
Серова Елена 319 5
Бастрыкин Александр 18 5
Яремко Максим 13 5
Гончаренко Марина 15 5
Попов Сергей 135 4
Гонтарев Павел 94 4
Халяпин Сергей 82 4
Мельников Александр 86 4
Хомяков Сергей 45 4
Назипов Дмитрий 85 4
Лосев Сергей 46 4
Астахов Константин 23 4
Герман Андрей 24 4
Сельков Андрей 15 4
Коскова Ксения 5 4
Agee Robert - Эйджи Роберт 24 4
Крюков Дмитрий 26 4
Василенко Александр 89 3
Мишустин Михаил 668 3
Оганесян Ашот 121 3
Пермяков Артем 17 3
Орловский Виктор 378 3
Россия - РФ - Российская федерация 143594 743
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43028 236
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52019 132
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14097 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17309 76
Европа 21747 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16965 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7387 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14175 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13307 37
Германия - Федеративная Республика 12665 36
Украина 7595 32
Россия - СФО - Новосибирск 4280 27
Земля - планета Солнечной системы 10360 27
Казахстан - Республика 5509 26
Азия - Азиатский регион 5519 25
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1571 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2944 23
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1461 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3083 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3929 22
Индия - Bharat 5422 22
Беларусь - Белоруссия 5623 21
Канада 4873 21
Япония 13271 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1946 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1560 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2655 18
Франция - Французская Республика 7836 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2872 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2871 17
Европа Восточная 3071 16
Ближний Восток 2937 15
Америка Латинская 1808 15
Израиль 2725 15
США - Нью-Йорк 3095 15
Италия - Итальянская Республика 4346 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3085 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 852 13
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 321 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47849 292
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50812 266
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13404 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28891 140
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23954 121
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6106 115
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2786 111
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14213 104
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10903 103
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4975 103
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5948 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18360 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5655 79
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6014 77
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16257 70
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7811 65
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9744 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5386 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6903 60
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7568 60
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3648 56
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5958 55
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6084 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8274 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8006 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 5808 50
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6374 48
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2251 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5322 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10928 42
Аренда 2405 39
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1866 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4126 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8586 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9895 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2910 34
Английский язык 6623 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4930 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4959 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6917 32
CNews - ZOOM.CNews 1846 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11234 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1840 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5905 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 990 3
Ведомости 983 3
РИА Новости 915 3
Forbes - Форбс 812 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 488 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 414 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 949 2
TAdviser - Центр выбора технологий 390 2
Известия ИД 621 2
FT - Financial Times 1212 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Российская газета 269 2
CNews TV 747 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
The Bell - Издание 41 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 238 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 107 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2703 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Чудо техники 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 68 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Vogue 22 1
Лига.нет 12 1
Tatler 4 1
GQ 21 1
Glamour 9 1
Мобильные системы 115 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Silicon.com 364 1
Открытые системы ИД 174 1
The Times 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8101 58
IDC - International Data Corporation 4907 28
Gartner - Гартнер 3553 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3178 20
Wainhouse Research 40 11
Forrester Research 821 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 682 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 978 8
Juniper Research 522 5
Strategy Analytics 284 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 317 5
Markets&Markets Research 112 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 3
Frost & Sullivan 203 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 133 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 337 2
Gartner - Dataquest 347 2
Moody's Investors Service 135 2
IHS Infonetics Research 102 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Redshift Research 7 2
Market Research Future 8 1
Рустелеком ТК 304 1
Fortune Global 500 286 1
Discovery Research Group 22 1
Cinebench 28 1
Vanson Bourne 48 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Мишень 165 1
Quocirca 12 1
Coleman Parkes 11 1
ResearchMe 14 1
Forrester Consulting 26 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
TrendForce 113 1
Global Market Insights 13 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 329 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1500 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 368 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 914 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1028 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 534 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 834 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 3
РАН - Российская академия наук 1866 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 247 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 436 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 590 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 156 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 230 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 373 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 232 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 169 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 221 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 329 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 6 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 124 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 56 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 595 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2003 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1112 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2414 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 6
День молодёжи - 27 июня 893 5
CNews AWARDS - награда 517 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 3
CeBIT 612 3
Международный женский день - 8 марта 324 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Cisco Expo 23 2
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 2
Docflow 147 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Иванниковские чтения 1 1
Acer Brand Day 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 314 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 78 1
CNews HR Tech 1 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
InAVation Awards 6 1
ProIntegration Awards 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 637 1
Directum Grant 5 1
ИнфоКом 102 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Kaspersky Start 3 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1332049, в очереди разбора - 774968.
Создано именных указателей - 164728.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще