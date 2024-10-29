Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год лотного проекта станут сотрудники службы безопасности и ревизоры, которые чаще всего отправляются в командировки. Полномасштабный запуск процесса намечен на июль 2025 г. «Новая система значител

МТС: Новосибирск вошел в топ-10 городов для бизнес-путешествий нировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом 2024 г. — 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5 300 руб. (+21% год к го

Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 2024 г. ребрендинг провел сервис для самостоятельных путешественников «Островок». Об этом CNews сообщили представители

МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту бизнес-туристов МТС с помощью сервиса для бронирования отелей МТС Travel изучила летние бронирования туристического жилья для командировок в российских городах. Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе стал лидером по приросту количества бизнес-туристов, обогнав Москву. Об этом CNews сообщили представители МТС

Половина приезжающих в командировки летом в Петербург совмещала работу с отдыхом я деловых поездок, летом вырос до 10 дней (+23% год к году). Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, а средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год

Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще eisure-туризм, совмещающий деловые поездки с коротким отпуском. Посещая по работе интересные места, командированные сотрудники стремятся захватить выходные дни, чтобы поближе познакомиться с до

Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще нировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год к

Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода прием в офисе теперь так же легко, как и удаленный. Об этом CNews сообщили представители Directum, Командировки и авансовые отчеты «переехали» на no-code В системе Directum HR Pro бизнес-проце

«Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка» Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решени

Нижний Новгород вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок ен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек

МТС: Мирный вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок ен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек

МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках я сервисов МТС Travel и RealtyCalendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорого

МТС: почти половина приезжающих в Петербург совмещает командировки с отдыхом к исключительно для деловых поездок – за неделю. В среднем bleisure-поездки длились 4 ночи (обычная командировка включает 2 ночи), а средний чек за них составил 17,4 тыс. рублей (против 7,9 тыс

Почти половину командировок в Новосибирск гости города совмещают с отпуском ини-отпуском. Новосибирск оказался на четвертом месте в стране по этому виду поездок. Каждая вторая командировка в столицу Сибири за последний год захватывала выходные дни. Об этом CNews сообщи

Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом тформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС. За последние 12 месяцев 43% от общего числа бронирований оте

«Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках бегунок «Еду по работе» под поисковой строкой на главной странице «МТС Travel». Новые функции разработаны специально для сотрудников средних и небольших компаний, самостоятельно бронирующих отели для командировок. Таким путешественникам важны скорость и удобство оформления поездки и отчетных документов. Чтобы упростить эти процессы, в «МТС Travel» появились следующие возможности: получение

Nexign выпустила систему для управления командировками етов на транспорт, а также с внутренними системами бухгалтерского и кадрового учета. При оформлении командировки необходимые персональные данные подгружаются автоматически. Это позволяет сократ

«Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам о это ценно для работников с разъездным характером деятельности и тех, кто много времени проводит в командировках, в удалении от офиса; отсутствует необходимость личного посещения удостоверяюще

Trivio внедрил возможность расчета углеродного следа м пользоваться подробной отчетностью по выбросам CO2, что обеспечит возможность корректировать план командировки в соответствии с данными о предыдущих поездках и сокращать негативное влияние на

Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве и «Газпром бурение» и Trivio. Данное соглашение приведет к единому знаменателю систему планирования командировочных расходов для группы компаний «Газпром бурение», организует единую площадку бр

«Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» В командировку с «Яндексом» Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового сервиса «Командировки», нацеленного на корпоративный сегмент. С его помощью компании могут снять с себ

«Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket Внутри компании им пользуются более полутора лет, ежемесячно через него оформляется более 1,5 тыс. командировок. «По данным внутренних исследований «Яндекса», TeamTicket позволяет снизить затраты на командировки в среднем на 15–30% — компании платят фиксированный сбор за оформление поездки, нет дополнительной платы за подключение и обслуживание сервиса. А время оформления командировки

Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки В VK People Hub появилась возможность автоматически оформлять командировки. Благодаря интеграции технологической HR-платформы с сервисом рабочих поездок Trivio компании смогут эффективнее использовать время команд и сократить до 30% расходов на организаци

«Контур» запустил сервис, который поможет бизнесу с оформлением командировок в отраслевой выставке и т.д. Главная задача сервиса «Контур.Тревел» — помочь бизнесу организовывать командировки быстро и при этом экономить на расходах».

Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки» l Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявила о запуске нового сервиса для организации деловых поездок «Ostrovok.ru командировки». Сервис уже доступен для всех желающих – зарегистрироваться в нем может любое российское юридическое лицо. «Ostrovok.ru командировки» разработан специально для тревел-коорд

Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX Directum представила новое решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX, которое упрощает организацию деловых поездок

Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров очки назначения, а также множество иных подробностей. Беззащитная база данных содержала подробности командировок американских офицеров База содержала полные имена, даты рождения, домашние адрес

Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel функции сервиса будут полезными для руководителей и сотрудников фирм, которые часто отправляются в деловые поездки». Для первых 100 пользователей, бронирующих отель с помощью сервиса, действуе

Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками ния для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличительная особенность «Prof-IT командировки

«1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway Smartway реализовали бесшовную интеграцию систем. Теперь пользователи корпоративных версий «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» смогут значительно снизить время на оформление командировок. Пользователям программ «1С:Бухгалтерия 8 корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8 корп» («1С:ЗУП корп») стал доступен бесшовный обмен данными с сервисом организации деловых

Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане ийскую систему видеоконференцсвязи TrueConf Server для организации коммуникации между сотрудниками. Видеосвязь объединила семь филиалов банка с главным офисом в Ташкенте, позволила снизить расходы на командировки и ускорить процесс принятия стратегических решений. ЧАКБ «Ориент Финанс» основан в 2010 г. В банке работают более 500 человек, которые обслуживают 1,5 тыс. предприятий и 44 тыс. фи

СМБ: видеосвязь вместо командировок ешений, к примеру, российский VideoMost», — комментирует директор департамента мультимедиа и ситуационных центров компании «Техносерв» Александр Абрамов. По его словам, экономия средств компаниями на командировочные расходы всегда было одним из основных факторов принятия решения об использовании систем ВКС, а особенно остро эта тема затрагивает сегмент среднего и малого бизнеса. «Коммерческ

Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс» ravel Management для российского подразделения «Сименс». Об этом CNews сообщили в Molga Consulting. Командировки в «Сименс» — частое и массовое явление, поэтому статья расходов «командировки

«МегаФон» помогает экономить на роуминге в командировках Оператор связи «МегаФон» запустил федеральное предложение «Командировка онлайн» для корпоративных клиентов. Продукт позволяет снизить затраты на мобильн

L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а также полностью изменило модель проведения тренингов для региональных подразделений. Необходимость поиска нового способа коммуникации появилась у L’Oreal в связи с непре

«Тева Украина» автоматизировала бизнес-процессы на базе Directum тных документов. Автоматизировать описанные процессы стало возможно с помощью технического решения «Управление командировками». Таким образом, в «Тева Украина» были решены вопросы, связанные с

Новое решение по управлению командировочными документами от OpenText совместимо с приложениями SAP SAP Travel Management. С его помощью можно сократить объемы бумажной работы и обрабатывать данные о командировочных расходах быстрее и эффективнее, говорится в сообщении OpenText. Решение призв

«Астерос» внедрила SIP-телефонию на базе решение Avaya очек присутствия на территории России и СНГ. Часть сотрудников интегратора постоянно отправляется в командировки, много общается с клиентами и партнерами из других российских городов и стран. Ч

«Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР нии, в том числе «Эвола», которая была выбрана в качестве исполнителя данного проекта. Решение SAP «Управление командировками» (SAP Travel Management) представляет собой простой инструмент упра