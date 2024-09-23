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Половина приезжающих в командировки летом в Петербург совмещала работу с отдыхом

Цифровая экосистема МТС и платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», проанализировали летние бронирования туристического жилья для командировок в Петербурге. Город вошел в пятерку российских регионов, где наиболее востребованы bleisure-путешествия, то есть сочетающие командировки и отдых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков экосистемы МТС, половина от всех бизнес-бронирований в Петербурге были сделаны летом 2024 г. Это пятая позиция по стране. Опередили Северную столицу Сочи (56%), Южно-Сахалинск (54%), Петропавловск-Камчатский (54%) и Владивосток (53%). Россияне все чаще выбирают отдаленные локации, чтобы задержаться в них на выходные после командировок и познакомиться с достопримечательностями и природой региона.

Несмотря на популярность летом курортных и дальневосточных направлений больше всего командированных по традиции приезжают в Москву (13% от всех деловых бронирований по стране), Петербург (8%) и Екатеринбург (2%).

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Цифровизация

Авторы исследования отмечают, что срок, за который бронируются отели для деловых поездок, летом вырос до 10 дней (+23% год к году). Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, а средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год к году). 86% деловых путешественников выбирают отели и мини-отели, 5% останавливаются в апартаментах, по 2% в гостевых домах, хостелах и апарт-отелях.

Вырос спрос у бизнес-туристов на объекты размещения с «домашними» условиями. Так, бронирования апартаментов и апарт-отелей для деловых поездок летом 2024 г. выросли вдвое (на 105% и 101% соответственно). Останавливаясь в квартирах или номерах с кухней, стиральной машинкой и другими бытовыми удобствами, командированные могут сэкономить на питании и дополнительных услугах и получить номера большей площади за сопоставимые деньги.

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