МТС Трэвел MTS Travel
МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 года — запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.
|16.07.2024
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МТС поможет российским отелям привлекать зарубежных туристов
ПАО «МТС» сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Travel начала сотрудничество с международной туристической системой GlobalDMC. В рамках партнерства клиенты GlobalDMC, зарубежные турагентства и туроператоры, смогут бронировать отели по Ро
|12.07.2024
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«МТС Travel»: каждый третий «курортный роман» перерастает у россиян в серьезные отношения
50% российских туристов хотя бы раз заводили романтические отношения в путешествиях, показал опрос сервиса бронирования отелей «МТС Travel». Среди тех, кто продолжил отношения после отпуска (это каждый третий респондент), 40% до сих пор вместе с теми же партнерами, а 25% закончили роман свадьбой. Согласно исследованию,
|11.07.2024
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Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета
Сервис МТС Travel проанализировал на базе обезличенной Big Data МТС путешествия россиян за границу в начале лета. В этом сезоне Китай вошел в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений. Турпот
|21.06.2024
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«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России
Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Кра
|21.06.2024
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МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске серии гастрономических путеводителей по российским городам от сервиса путешествий МТС Travel. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в шести городах России. Путешественники пол
|19.06.2024
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Опрос «МТС Travel» и hh.ru: 80% российских сотрудников работают в отпуске
Как показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel» и крупнейшей платформы рекрутинга в России hh.ru, чаще всего россияне не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой на
|07.06.2024
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МТС Travel: деликатесы Приморья вся чаще привлекают иркутян во Владивосток
МТС сообщает, что число иркутян, путешествующих в Приморский край, выросло на 18% год к году. Чтобы туристам было проще сориентироваться в особенностях и преимуществах дальневосточной кухни, МТС Travel запустил бесплатный гастрономический путеводитель по Владивостоку. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, сост
|28.05.2024
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МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое
Сервис путешествий МТС Travel проанализировал бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. По данным на конец весны 2024 г., спрос превышает прошлогодний уровень на две трети.
|20.05.2024
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Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян
Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. По сравнению с прошлой весной турпоток в страну восходящего солнца вырос в 2,2 раза. Об этом
|17.05.2024
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Аналитика МТС Travel: удлиненные майские каникулы повысили зарубежный турпоток на 73%
Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян за границу на длинных майских каникулах. Чаще всего путешественники начинали зарубежные поездки 28 апреля 2024 г., и именно за счет последних дней апр
|25.04.2024
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«Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей
Сервис путешествий «МТС Travel» запускает федеральную рекламную кампанию, в рамках которой за бронирования отелей клиенты получат на выбор бесплатные завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Акция поможет отелям
|22.04.2024
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МТС Travel перечислил бюджетные направления для летнего отдыха
Сервис путешествий МТС Travel проанализировал, куда россияне отправятся отдыхать летом и где они смогут найти наиболее доступное жилье. Самым бюджетным направлением для летнего отпуска на текущий момент является
|19.04.2024
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Опрос «МТС Travel»: с какими трудностями в путешествиях сталкиваются владельцы домашних животных
Сервис «МТС Travel» опросил владельцев домашних животных на тему путешествий с питомцами. Оказалось, что пятую долю хозяев от путешествий останавливают различные сложности. Об этом CNews сообщили предс
|17.04.2024
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«МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни
МТС с помощью сервиса для путешествий «МТС Travel» проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 по март 2024 г. Петербуржцы и жители Ленобласти вошли в топ любителей активного отдыха, чаще все
|17.04.2024
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Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel
«Наша аналитика показывает, что новосибирцы — большие любители горнолыжного отдыха. Высоких гор с интересными трассами у нас в области нет, зато немало зимних курортов в соседних регионах. Наш сервис МТС Travel поможет организовать отдых. Здесь можно выбрать отель по отзывам и фотографиям, а также забронировать его в удобные даты. Кроме того, здесь же комфортно приобрести билеты на поезд, а
|11.04.2024
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Санкт-Петербург и Беларусь: «МТС Travel» рассказал, куда туристы поедут на майские праздники
Сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петерб
|11.04.2024
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Аналитика МТС Travel: покататься на горных лыжах в Губаху чаще всего приезжают из Свердловской области
ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае чаще всего посещаю
|11.04.2024
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Аналитика МТС Travel: для поездок на горных лыжах кировчане чаще выбирают Пермский край
ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что жители Кировской области предпочитают всесезонный курорт «Губа
|09.04.2024
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Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае
Сервис для путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что наиболее активно растет интер
|08.04.2024
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Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид
Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим люб
|05.04.2024
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Как Big Data поможет научному туризму в Новосибирске
езаменимые помощники любого бизнеса, в том числе и туристического. Как оцифрованные данные могут предугадать желания путешественника, решившего посмотреть столицу Сибири — объяснил Chief Data Officer МТС Travel Михаил Степнов. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel на базе Big Data МТС, количество поездок в Новосибирскую область в 2023 г. выросло на 9,3%. Реги
|03.04.2024
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МТС Travel: спрос россиян на бронирование отелей в I квартале 2024 г. вырос на 21%
Сервисы МТС Travel и Bronevik.com подвели итоги I квартала 2024 г. на рынке онлайн-продаж отелей и других объектов размещения. Выяснилось, что столичное направление стало самым популярным – количество
|29.03.2024
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На «МТС Travel» появились опции раннего заезда и позднего выселения
Сервис путешествий «МТС Travel» добавил возможность приобрести опции раннего заезда и позднее выселения из отеля при онлайн-бронировании. Услуги сделают платформу еще удобнее для самостоятельных путешественников,
|28.03.2024
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Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет
ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тульской области. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион на любом виде тра
|22.03.2024
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Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в «МТС Travel»
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске на платформе «МТС Travel» витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, «МТС Travel» становится
|22.03.2024
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МТС запустила цифровой путеводитель по зауральским здравницам и купеческим особнякам
ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Курганской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в Зауралье, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом
|19.03.2024
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Пермяки смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel
ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
|19.03.2024
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МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов
ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
|19.03.2024
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Кировчане смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel
ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
|18.03.2024
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В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников
Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Астраханской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам,
|15.03.2024
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«Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках
В сервисе бронирования отелей «МТС Travel» появилась функция «Еду по работе». С помощью одного переключателя пользователь сможет найти отель рядом с местом работы в командировке, выбрать жилье на основании оценок других бизн
|11.03.2024
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Аналитика «МТС Travel»: спрос на отели по России на длинные мартовские выходные вырос в 3 раза
Сервисы бронирования отелей «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправились отдыхать с 8 по 10 марта. Выяснилось, что длинные выходные спровоцировали ажиотажный спрос на отели и другие объекты – кол
|07.03.2024
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Аналитика «МТС Travel»: турпоток в дальнее зарубежье растет за счет коротких поездок
Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенный больших данных МТС проанализировал зимние поездки россиян в дальнее зарубежье. Большинство (54%) выезжали за границу на короткий срок – на неделю или меньше. Ко
|04.03.2024
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Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году
Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Больше всего – в полтора раза за год – вырос интерес туристов к Баренцеву морю. В число лидеров п
|04.03.2024
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МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России
по России и рассказали, как повторить их опыт. 12 идей для планирования отпуска в любое время года собрал совместно с инфлюенсерами в своем проекте «Календарь путешествий» сервис бронирования отелей «МТС Travel». Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». Проект «Календарь путешествий» – это 12 идей для поездки по России в течение года. Каждую из них предложили, основываясь н
|01.03.2024
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«МТС Travel» составил рейтинг популярных морей России за 2023 год
Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенной Big Data МТС проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Выяснилось, что каждая десятая поездка по стране включала в себ
|01.03.2024
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К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов
МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Забайкальского края. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям о знаковых местах, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион
|22.02.2024
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МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тюменской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим люб
|21.02.2024
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Аналитика «МТС Travel»: Москва стала лидером по количеству бронирований на длинные февральские выходные
Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Выяснилось, что столичное направление стало самым популярным – количество брон
|07.02.2024
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Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха
Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали 10 направлений, которые подойдут для короткой поездки на выходные или полноценного отпу
МТС Трэвел и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Вадим 10 10
|Гончаренко Марина 10 9
|Кайгородова Оксана 37 6
|Сысоева Евгения 53 6
|Савушкин Алексей 44 6
|Шакиров Марат 61 5
|Кабанов Марат 16 5
|Каппушев Расул 11 4
|Страхова Лидия 4 4
|Киселев Сергей 40 4
|Залиханов Эльдар 8 3
|Неустроев Прокопий 18 3
|Пахомов Александр 39 3
|Сахарова Наталья 34 3
|Юркова Ольга 14 3
|Быков Алексей 24 3
|Ляк Александр 49 3
|Кашников Артемий 30 3
|Ивонина Екатерина 10 3
|Цой Иннокентий 35 3
|Воронин Павел 117 3
|Соловенчук Александр 94 3
|Куприянов Андрей 5 2
|Матвиенко Андрей 25 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Смагин Дмитрий 37 2
|Михайлова Анастасия 17 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 48 2
|Поленов Василий 2 2
|Егошин Сергей 36 2
|Еремкин Сергей 2 2
|Формальский Илья 2 2
|Степнов Михаил 5 2
|Двинина Олеся 39 2
|Чернышевский Николай 1 1
|Качурина Татьяна 1 1
|Слуцкая Ирина 4 1
|Гриднев Антон 17 1
|Биндасов Денис 1 1
|Дорошова Жанна 14 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 54
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 379 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 5 1
|Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 18 2
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 150 2
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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