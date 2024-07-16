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МТС Трэвел MTS Travel

МТС Трэвел - MTS Travel

МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 года — запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.


16.07.2024 МТС поможет российским отелям привлекать зарубежных туристов

ПАО «МТС» сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Travel начала сотрудничество с международной туристической системой GlobalDMC. В рамках партнерства клиенты GlobalDMC, зарубежные турагентства и туроператоры, смогут бронировать отели по Ро
12.07.2024 «МТС Travel»: каждый третий «курортный роман» перерастает у россиян в серьезные отношения

50% российских туристов хотя бы раз заводили романтические отношения в путешествиях, показал опрос сервиса бронирования отелей «МТС Travel». Среди тех, кто продолжил отношения после отпуска (это каждый третий респондент), 40% до сих пор вместе с теми же партнерами, а 25% закончили роман свадьбой. Согласно исследованию,

11.07.2024 Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета

Сервис МТС Travel проанализировал на базе обезличенной Big Data МТС путешествия россиян за границу в начале лета. В этом сезоне Китай вошел в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений. Турпот
21.06.2024 «МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России

Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Кра
21.06.2024 МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске серии гастрономических путеводителей по российским городам от сервиса путешествий МТС Travel. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в шести городах России. Путешественники пол
19.06.2024 Опрос «МТС Travel» и hh.ru: 80% российских сотрудников работают в отпуске

Как показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel» и крупнейшей платформы рекрутинга в России hh.ru, чаще всего россияне не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой на
07.06.2024 МТС Travel: деликатесы Приморья вся чаще привлекают иркутян во Владивосток

МТС сообщает, что число иркутян, путешествующих в Приморский край, выросло на 18% год к году. Чтобы туристам было проще сориентироваться в особенностях и преимуществах дальневосточной кухни, МТС Travel запустил бесплатный гастрономический путеводитель по Владивостоку. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, сост
28.05.2024 МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. По данным на конец весны 2024 г., спрос превышает прошлогодний уровень на две трети.

20.05.2024 Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. По сравнению с прошлой весной турпоток в страну восходящего солнца вырос в 2,2 раза. Об этом

17.05.2024 Аналитика МТС Travel: удлиненные майские каникулы повысили зарубежный турпоток на 73%

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян за границу на длинных майских каникулах. Чаще всего путешественники начинали зарубежные поездки 28 апреля 2024 г., и именно за счет последних дней апр
25.04.2024 «Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей

Сервис путешествий «МТС Travel» запускает федеральную рекламную кампанию, в рамках которой за бронирования отелей клиенты получат на выбор бесплатные завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Акция поможет отелям

22.04.2024 МТС Travel перечислил бюджетные направления для летнего отдыха

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал, куда россияне отправятся отдыхать летом и где они смогут найти наиболее доступное жилье. Самым бюджетным направлением для летнего отпуска на текущий момент является

19.04.2024 Опрос «МТС Travel»: с какими трудностями в путешествиях сталкиваются владельцы домашних животных

Сервис «МТС Travel» опросил владельцев домашних животных на тему путешествий с питомцами. Оказалось, что пятую долю хозяев от путешествий останавливают различные сложности. Об этом CNews сообщили предс
17.04.2024 «МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни

МТС с помощью сервиса для путешествий «МТС Travel» проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 по март 2024 г. Петербуржцы и жители Ленобласти вошли в топ любителей активного отдыха, чаще все
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel

«Наша аналитика показывает, что новосибирцы — большие любители горнолыжного отдыха. Высоких гор с интересными трассами у нас в области нет, зато немало зимних курортов в соседних регионах. Наш сервис МТС Travel поможет организовать отдых. Здесь можно выбрать отель по отзывам и фотографиям, а также забронировать его в удобные даты. Кроме того, здесь же комфортно приобрести билеты на поезд, а
11.04.2024 Санкт-Петербург и Беларусь: «МТС Travel» рассказал, куда туристы поедут на майские праздники

Сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петерб
11.04.2024 Аналитика МТС Travel: покататься на горных лыжах в Губаху чаще всего приезжают из Свердловской области

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае чаще всего посещаю
11.04.2024 Аналитика МТС Travel: для поездок на горных лыжах кировчане чаще выбирают Пермский край

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что жители Кировской области предпочитают всесезонный курорт «Губа
09.04.2024 Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае

Сервис для путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что наиболее активно растет интер
08.04.2024 Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид

Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим люб
05.04.2024 Как Big Data поможет научному туризму в Новосибирске

езаменимые помощники любого бизнеса, в том числе и туристического. Как оцифрованные данные могут предугадать желания путешественника, решившего посмотреть столицу Сибири — объяснил Chief Data Officer МТС Travel Михаил Степнов. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel на базе Big Data МТС, количество поездок в Новосибирскую область в 2023 г. выросло на 9,3%. Реги
03.04.2024 МТС Travel: спрос россиян на бронирование отелей в I квартале 2024 г. вырос на 21%

Сервисы МТС Travel и Bronevik.com подвели итоги I квартала 2024 г. на рынке онлайн-продаж отелей и других объектов размещения. Выяснилось, что столичное направление стало самым популярным – количество

29.03.2024 На «МТС Travel» появились опции раннего заезда и позднего выселения

Сервис путешествий «МТС Travel» добавил возможность приобрести опции раннего заезда и позднее выселения из отеля при онлайн-бронировании. Услуги сделают платформу еще удобнее для самостоятельных путешественников,

28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тульской области. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион на любом виде тра
22.03.2024 Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в «МТС Travel»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске на платформе «МТС Travel» витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, «МТС Travel» становится

22.03.2024 МТС запустила цифровой путеводитель по зауральским здравницам и купеческим особнякам

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Курганской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в Зауралье, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом
19.03.2024 Пермяки смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel

ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
19.03.2024 МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов

ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
19.03.2024 Кировчане смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel

ПАО «МТС» сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, МТС Travel становится уни
18.03.2024 В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Астраханской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам,

15.03.2024 «Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках

В сервисе бронирования отелей «МТС Travel» появилась функция «Еду по работе». С помощью одного переключателя пользователь сможет найти отель рядом с местом работы в командировке, выбрать жилье на основании оценок других бизн
11.03.2024 Аналитика «МТС Travel»: спрос на отели по России на длинные мартовские выходные вырос в 3 раза

Сервисы бронирования отелей «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправились отдыхать с 8 по 10 марта. Выяснилось, что длинные выходные спровоцировали ажиотажный спрос на отели и другие объекты – кол
07.03.2024 Аналитика «МТС Travel»: турпоток в дальнее зарубежье растет за счет коротких поездок

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенный больших данных МТС проанализировал зимние поездки россиян в дальнее зарубежье. Большинство (54%) выезжали за границу на короткий срок – на неделю или меньше. Ко
04.03.2024 Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Больше всего – в полтора раза за год – вырос интерес туристов к Баренцеву морю. В число лидеров п
04.03.2024 МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России

по России и рассказали, как повторить их опыт. 12 идей для планирования отпуска в любое время года собрал совместно с инфлюенсерами в своем проекте «Календарь путешествий» сервис бронирования отелей «МТС Travel». Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». Проект «Календарь путешествий» – это 12 идей для поездки по России в течение года. Каждую из них предложили, основываясь н
01.03.2024 «МТС Travel» составил рейтинг популярных морей России за 2023 год

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенной Big Data МТС проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Выяснилось, что каждая десятая поездка по стране включала в себ
01.03.2024 К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов

МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Забайкальского края. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям о знаковых местах, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион
22.02.2024 МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тюменской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим люб
21.02.2024 Аналитика «МТС Travel»: Москва стала лидером по количеству бронирований на длинные февральские выходные

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Выяснилось, что столичное направление стало самым популярным – количество брон
07.02.2024 Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали 10 направлений, которые подойдут для короткой поездки на выходные или полноценного отпу

Публикаций - 213, упоминаний - 219

МТС Трэвел и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24351 2
Терем 65 2
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