«МТС Travel»: Краснодарский край стал самым быстрорастущим направлением для поездок на Новый год

Сервис путешествий «МТС Travel» проанализировал ранние бронирования туристического жилья по России на время новогодних каникул. Больше всего заказов на текущий момент сделано в Краснодарском крае, при этом бронировать заранее жилье в регионе путешественники стали за год почти в два раза чаще. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Travel», количество ранних бронирований отелей и других объектов размещения по России на даты новогодних каникул выросло за год на 45%. Самым востребованным российским направлением для поездок на праздники сейчас является Краснодарский край — в регионе сделано 17% бронирований по стране. При этом в Краснодарском крае зарегистрирован и самый быстрый рост ранних бронирований — на 85% год к году. «МТС Travel» объясняет это высоким спросом на путешествия по России в новогодний сезон, в связи с чем путешественники стараются оплатить проживание по тарифам раннего бронирования, а также гарантировать себе место в отелях на популярных направлениях. Средний чек на проживание в объектах Краснодарского края в период новогодних праздников сейчас составляет 10,6 тыс. руб. в сутки, за год он сократился на 7%.

На втором месте в рейтинге популярных новогодних направлений у самостоятельных путешественников оказалась Москва с долей 16% от всех заказов по России, количество ранних бронирований выросло на 53%. Популярность региона объясняется обилием новогодних развлечений, которые традиционно предлагает столица, в том числе развлечений для семей с детьми. Средний чек за размещение в московских гостиницах в сутки на новый год сейчас составляет 7,9 тыс. руб. — на 15% выше, чем годом ранее.

Тройку лидеров новогодних направлений замыкает Санкт-Петербург с долей 10% от всех российских бронирований. Ранний спрос здесь вырос на 65%, средний чек составляет 6,3 тыс. руб. в сутки (+5% год к году). Санкт-Петербург, как и Москва, предлагает туристам множество вариантов праздничного досуга — от различных новогодних мероприятий до посещения музеев, театров и исторических достопримечательностей.

Среди популярных регионов, где ранний спрос особо повышен, выделяется Московская область (+73% бронирований год к году) — сказывается растущая популярность отдыха в загородных отелях. Также повышенный спрос наблюдается в Калининградской и Ярославской областях (+57% и +56% ранних новогодних бронирований год к году).

На текущий момент средний чек на отели и другие типы туристического жилья по России в период новогодних праздников, по данным «МТС Travel», составляет 7,9 тыс. руб. за ночь (+9% год к году). Среди популярных у туристов регионов самыми бюджетными оказались Самарская область (4,3 тыс. руб. за ночь), Ростовская область (4,6тыс. руб.) и Вологодская область (4,8 тыс. руб.).

Методика

Проанализированы ранние бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения по России в период новогодних каникул с захватом выходных дней с 27 декабря по 8 января.