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Россия ЮФО Краснодарский край

Россия - ЮФО - Краснодарский край

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire

ниторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и «Софтлайн Решения» (ГК Softline) открыли киберполигон Ampire в Краснодарском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом CNews со
28.05.2026 T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi

ийский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться посетители 46 точек пр
09.04.2026 Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве

удничество позволит развить работу по повышению доступности цифровой среды для старшего поколения в Краснодарском крае, где Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Красн
27.03.2026 «Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом

рошлым годом: в Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%. При этом активнее всего летний отдых на черноморских курортах у
05.03.2026 Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5

Инсталляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также на
29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи

и, обеспечил связью и высокоскоростным мобильным интернетом 34 малых и отдаленных населенных пункта Краснодарского края и Республики Адыгеи. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили более

20.01.2026 Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре

илиала компании. В зону его ответственности войдет стратегическое управление бизнесом на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Об этом CNews сообщили представители Т2. В новой дол
15.12.2025 Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края

Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСОГД, а для Краснодарского к
24.10.2025 Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщ
15.10.2025 В Краснодарском крае прокачали связь на родине «няни Оксаны»

Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно прожив
01.10.2025 Система «Пульт» обеспечивает мониторинг критической ИТ-инфраструктуры Краснодарского края

Центр информационных технологий Краснодарского края (ЦИТ КК) завершил миграцию с платформы с открытым исходным кодом Zabbix н
26.09.2025 Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей

х. Кроме того, T2 продолжила создавать современную цифровую инфраструктуру в новых жилых комплексах Краснодарского края совместно с девелопером ТОЧНО. За год качественной связью и мобильным инт
17.09.2025 Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика

ионов России, опережая Санкт-Петербург и уступая лишь Москве. Среди самых просматриваемых тайтлов в Краснодарском крае: криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным; комедия «Театрал
10.09.2025 «Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края

сал соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Ключевой целью сотрудничества станет развитие в регионе сети зарядных ст
01.09.2025 «1С:ERP» на «Краснодарском хлебозаводе №6»: простои сокращены на 15%, себестоимость снижена на 5%, заказы обрабатываются на 30% быстрее

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Краснодарского хлебозавоада №6». С помощью «1С:ERP» оптимизировано управление производством н
20.08.2025 Фокус на комфорт: T2 продолжает усиливать связь в жилых комплексах ГК «Точно» в Краснодарском крае

ство с девелопером «Точно» по созданию современной цифровой инфраструктуры в новых жилых комплексах Краснодарского края. С начала сотрудничества качественной связью и мобильным интернетом были

17.07.2025 «МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края

новление сети «МегаФона» охватило значительную часть Динского района, расположенного в самом центре Краснодарского края. В результате проведённых работ максимальная скорость мобильного интернет
26.06.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звон
16.05.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани»

циатива реализована при поддержке департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В разделе представлено более 1300 наименований от местных производителей
19.02.2025 «РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае

«МегаФон» обеспечил дополнительное резервирование сети в Анапе, увеличив при этом пропускную способность транспортной DWDM-сети на 40 Гбит/с. Работы проводились на 8 площадках оператора, не только в Краснодарском крае. Некоторые компоненты были заранее демонтированы транспортными инженерами РТК-Сервис с узлов связи, расположенных в Москве. Это позволило использовать уже имеющееся оборудова
17.02.2025 «Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС

«Корпорация МСП» открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». На данный момент

14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году

ицы Пластуновской до Марьянской. Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Краснодарского края, Т2 продолжил реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Р
12.02.2025 «Первый Бит» «оцифровал» приемную кампанию и управление учебным процессом в Краснодарском государственном институте культуры

ор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации приемной кампании и учебного процесса в Краснодарском государственном институте культуры. Специалисты «Первого Бита» создали единую с
21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

учшение позиций в рейтинге стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального МИАЦ, а также специалистов компании «Нетрика Медицина» (в
20.12.2024 МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году

а высокую популярность отдыха в Сочи, поток путешественников еще активнее растет на других курортах Краснодарского края — в Витязеве и Геленджике. Этому способствует создание новой туристическо
15.11.2024 Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области

стремятся как можно раньше забронировать отели, апартаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Т
01.11.2024 «МТС Travel»: Краснодарский край стал самым быстрорастущим направлением для поездок на Новый год

гарантировать себе место в отелях на популярных направлениях. Средний чек на проживание в объектах Краснодарского края в период новогодних праздников сейчас составляет 10,6 тыс. руб. в сутки,

25.10.2024 T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет

T2, российский оператор мобильной связи, провел анализ интернет-активности клиентов на территории Краснодарского края. Исследования показали, что за три квартала 2024 г. пользователи в регион
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE

сохраняя при этом высокое качество передачи голоса и 4G-трафика. Оператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расшир
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров

далее. До конца года наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и у
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани

оператор мобильной связи, провел масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Краснодарского края. Компания значительно расширила зону покрытия сети, увеличила скорость ин
30.09.2024 МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск

». В 2024 г. события привлекли больше молодежи, а также значительно выросло число гостей из Китая и Краснодарского края по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастроно
20.09.2024 B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах

ования, проведенные аналитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционно
23.08.2024 «Авито Работа»: Краснодарский край стал самым желанным местом для переезда по работе

ассматривают предложения о работе в другом регионе, чтобы узнать, в какие города они готовы были бы переехать и почему. Самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%), причем этот регион оказался наиболее востребован у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%). Об этом

11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утвердили дорожную карту по развитию инфраструктуры для сре
19.02.2024 «МегаФон» назвал города, популярные у туристов Краснодарского края

где средняя скорость мобильного интернета до 36 Мбит/с. Гостям легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким», – сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
23.03.2023 Wildberries запустил 50 тыс. кв. м новой очереди логистического комплекса в Краснодарском крае

очереди распределительного центра. Как отмечают в Wildberries, расширение присутствия на территории Краснодарского края продиктовано интенсивным развитием онлайн-торговли в регионе как в плане

09.03.2023 Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар»

В крупнейший региональный архив поставлен очередной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах которого хранятся уникальные документы о столетиях истории городов, станиц и судьбах кубанцев. Ежегодно фонды государствен
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково»

ловек получили поддержку в развитии проектов. В 2022 г. центр совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края объединил более 2400 участников и 135 стартапов в рамках проекта «Воронка
13.10.2022 UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

й разработчик решений для информационной безопасности UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает углублени

Публикаций - 2282, упоминаний - 3350

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 320
МегаФон 10742 304
Ростелеком 10948 219
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 144
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 138
Yandex - Яндекс 9216 79
9594 62
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 58
МТС - Кубань GSM 118 55
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 48
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 45
Microsoft Corporation 25775 45
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 42
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 40
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
Samsung Electronics 11064 28
Apple Inc 13154 28
Cisco Systems 5372 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Huawei 4676 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 20
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 20
Киевстар - Kyivstar 569 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
К Телеком - Исеть Телеком 97 18
Telegram Group 2940 18
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 17
Google LLC 12688 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 16
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 16
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 16
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
Softline - Софтлайн 3743 15
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 74
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 52
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 48
МТС Трэвел - MTS Travel 292 47
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 44
Почта России ПАО 2370 35
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 25
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
Газпром ПАО 1493 15
Евросеть 1421 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Связной ГК 1401 11
X5 Group - Перекрёсток 640 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 9
ОТЭКО ГК 29 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Альфа-Групп 745 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 8
Абрау-Дюрсо 24 8
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
eBay Inc 1640 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 227
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 113
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 103
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 81
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 66
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 65
Администрация Краснодарского края 64 63
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 53
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 50
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 38
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 37
Судебная власть - Judicial power 2500 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 33
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Федеральное казначейство России 1949 30
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 28
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 27
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 21
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 20
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 132
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 18
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 386
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 382
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 318
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 271
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 236
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 228
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 214
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 214
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 136
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 129
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 126
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 120
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 119
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 119
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 118
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 116
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 107
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 103
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 102
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 100
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 94
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 88
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 88
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 88
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 85
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 83
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 82
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 81
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 78
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 76
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 73
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 72
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 71
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 69
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 64
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 132
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 51
Google Android 15243 43
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 35
Microsoft Windows 2000 8678 30
Apple iOS 8583 30
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 29
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 29
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 24
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 23
Avito - Авито Путешествия 60 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
Linux OS 11533 20
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 20
Apple iPhone 6 4861 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
Microsoft Windows 16882 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 17
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 16
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 16
Apple iPad 4011 16
Microsoft Office 4170 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 14
МТС Big Data 324 14
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 12
FreePik 1841 12
Apple - App Store 3109 12
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
Apple iPhone 5 783 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 10
Орловский Виктор 408 59
Холодов Андрей 55 54
Путин Владимир 3454 30
Медведев Дмитрий 1665 20
Никифоров Николай 1138 18
Ласкавый Сергей 23 18
Игнатова Мария 143 18
Яковлева Елена 20 17
Поляков Сергей 75 16
Попов Алексей 339 15
Артемьев Денис 14 14
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 12
Мишустин Михаил 787 12
Иванов Олег 153 11
Кравцов Роман 89 11
Макаренко Виктор 14 11
Горчицына Ольга 18 10
Чернышенко Дмитрий 581 10
Пулинец Сергей 11 9
Паламарчук Алексей 64 9
Кромочкин Артем 18 9
Шадаев Максут 1210 9
Лысенко Эдуард 317 8
Ротенберг Игорь 37 8
Ротенберг Аркадий 52 8
Щеголев Игорь 699 8
Ускова Ольга 174 7
Васильев Сергей 69 7
Черкашин Александр 8 7
Кирюшин Геннадий 91 7
Ткачев Александр 10 7
Гречко Олег 7 7
Мотлях Константин 29 7
Галактионова Инесса 120 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Козак Николай 209 6
Орлов Геннадий 16 6
Михайлик Константин 44 6
Дегтерева Мария 28 6
Суворов Владимир 19 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1601
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 852
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 444
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 232
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Комсомольская правда ИД 83 4
Российская газета 290 4
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
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Юность - радиостанция 52 2
Regnum - Регнум 114 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
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ТВ-Новости АНО 7 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 69
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
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Автостат 55 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Gartner - Гартнер 3658 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
CNews Мишень ОФД 6 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
ТИАР-Центр 3 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
AdIndex 13 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 31
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 3
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
КрУ МВД РФ - Краснодарский университет МВД Российской Федерации 3 3
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
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