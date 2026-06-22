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Россия ЮФО Краснодарский край
СОБЫТИЯ
|22.06.2026
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Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire
ниторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и «Софтлайн Решения» (ГК Softline) открыли киберполигон Ampire в Краснодарском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом CNews со
|28.05.2026
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T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi
ийский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться посетители 46 точек пр
|09.04.2026
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Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве
удничество позволит развить работу по повышению доступности цифровой среды для старшего поколения в Краснодарском крае, где Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Красн
|27.03.2026
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«Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом
рошлым годом: в Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%. При этом активнее всего летний отдых на черноморских курортах у
|05.03.2026
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Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5
Инсталляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также на
|29.01.2026
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T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи
и, обеспечил связью и высокоскоростным мобильным интернетом 34 малых и отдаленных населенных пункта Краснодарского края и Республики Адыгеи. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили более
|20.01.2026
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Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре
илиала компании. В зону его ответственности войдет стратегическое управление бизнесом на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Об этом CNews сообщили представители Т2. В новой дол
|15.12.2025
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Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края
Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСОГД, а для Краснодарского к
|24.10.2025
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Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис»
«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщ
|15.10.2025
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В Краснодарском крае прокачали связь на родине «няни Оксаны»
Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно прожив
|01.10.2025
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Система «Пульт» обеспечивает мониторинг критической ИТ-инфраструктуры Краснодарского края
Центр информационных технологий Краснодарского края (ЦИТ КК) завершил миграцию с платформы с открытым исходным кодом Zabbix н
|26.09.2025
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Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей
х. Кроме того, T2 продолжила создавать современную цифровую инфраструктуру в новых жилых комплексах Краснодарского края совместно с девелопером ТОЧНО. За год качественной связью и мобильным инт
|17.09.2025
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Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика
ионов России, опережая Санкт-Петербург и уступая лишь Москве. Среди самых просматриваемых тайтлов в Краснодарском крае: криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным; комедия «Театрал
|10.09.2025
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«Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края
сал соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Ключевой целью сотрудничества станет развитие в регионе сети зарядных ст
|01.09.2025
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«1С:ERP» на «Краснодарском хлебозаводе №6»: простои сокращены на 15%, себестоимость снижена на 5%, заказы обрабатываются на 30% быстрее
«1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Краснодарского хлебозавоада №6». С помощью «1С:ERP» оптимизировано управление производством н
|20.08.2025
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Фокус на комфорт: T2 продолжает усиливать связь в жилых комплексах ГК «Точно» в Краснодарском крае
ство с девелопером «Точно» по созданию современной цифровой инфраструктуры в новых жилых комплексах Краснодарского края. С начала сотрудничества качественной связью и мобильным интернетом были
|17.07.2025
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«МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края
новление сети «МегаФона» охватило значительную часть Динского района, расположенного в самом центре Краснодарского края. В результате проведённых работ максимальная скорость мобильного интернет
|26.06.2025
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Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звон
|16.05.2025
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Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани»
циатива реализована при поддержке департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В разделе представлено более 1300 наименований от местных производителей
|19.02.2025
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«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае
«МегаФон» обеспечил дополнительное резервирование сети в Анапе, увеличив при этом пропускную способность транспортной DWDM-сети на 40 Гбит/с. Работы проводились на 8 площадках оператора, не только в Краснодарском крае. Некоторые компоненты были заранее демонтированы транспортными инженерами РТК-Сервис с узлов связи, расположенных в Москве. Это позволило использовать уже имеющееся оборудова
|17.02.2025
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«Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС
«Корпорация МСП» открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». На данный момент
|14.02.2025
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T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году
ицы Пластуновской до Марьянской. Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Краснодарского края, Т2 продолжил реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Р
|12.02.2025
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«Первый Бит» «оцифровал» приемную кампанию и управление учебным процессом в Краснодарском государственном институте культуры
ор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации приемной кампании и учебного процесса в Краснодарском государственном институте культуры. Специалисты «Первого Бита» создали единую с
|21.01.2025
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Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»
учшение позиций в рейтинге стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального МИАЦ, а также специалистов компании «Нетрика Медицина» (в
|20.12.2024
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МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году
а высокую популярность отдыха в Сочи, поток путешественников еще активнее растет на других курортах Краснодарского края — в Витязеве и Геленджике. Этому способствует создание новой туристическо
|15.11.2024
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Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области
стремятся как можно раньше забронировать отели, апартаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Т
|01.11.2024
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«МТС Travel»: Краснодарский край стал самым быстрорастущим направлением для поездок на Новый год
гарантировать себе место в отелях на популярных направлениях. Средний чек на проживание в объектах Краснодарского края в период новогодних праздников сейчас составляет 10,6 тыс. руб. в сутки,
|25.10.2024
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T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет
T2, российский оператор мобильной связи, провел анализ интернет-активности клиентов на территории Краснодарского края. Исследования показали, что за три квартала 2024 г. пользователи в регион
|23.10.2024
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Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE
сохраняя при этом высокое качество передачи голоса и 4G-трафика. Оператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расшир
|15.10.2024
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Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров
далее. До конца года наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и у
|10.10.2024
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Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани
оператор мобильной связи, провел масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Краснодарского края. Компания значительно расширила зону покрытия сети, увеличила скорость ин
|30.09.2024
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МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск
». В 2024 г. события привлекли больше молодежи, а также значительно выросло число гостей из Китая и Краснодарского края по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастроно
|20.09.2024
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B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах
ования, проведенные аналитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционно
|23.08.2024
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«Авито Работа»: Краснодарский край стал самым желанным местом для переезда по работе
ассматривают предложения о работе в другом регионе, чтобы узнать, в какие города они готовы были бы переехать и почему. Самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%), причем этот регион оказался наиболее востребован у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%). Об этом
|11.06.2024
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«МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утвердили дорожную карту по развитию инфраструктуры для сре
|19.02.2024
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«МегаФон» назвал города, популярные у туристов Краснодарского края
где средняя скорость мобильного интернета до 36 Мбит/с. Гостям легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким», – сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
|23.03.2023
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Wildberries запустил 50 тыс. кв. м новой очереди логистического комплекса в Краснодарском крае
очереди распределительного центра. Как отмечают в Wildberries, расширение присутствия на территории Краснодарского края продиктовано интенсивным развитием онлайн-торговли в регионе как в плане
|09.03.2023
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Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар»
В крупнейший региональный архив поставлен очередной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах которого хранятся уникальные документы о столетиях истории городов, станиц и судьбах кубанцев. Ежегодно фонды государствен
|27.10.2022
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В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково»
ловек получили поддержку в развитии проектов. В 2022 г. центр совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края объединил более 2400 участников и 135 стартапов в рамках проекта «Воронка
|13.10.2022
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UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
й разработчик решений для информационной безопасности UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает углублени
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 59
|Холодов Андрей 55 54
|Путин Владимир 3454 30
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Никифоров Николай 1138 18
|Ласкавый Сергей 23 18
|Игнатова Мария 143 18
|Яковлева Елена 20 17
|Поляков Сергей 75 16
|Попов Алексей 339 15
|Артемьев Денис 14 14
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 12
|Мишустин Михаил 787 12
|Иванов Олег 153 11
|Кравцов Роман 89 11
|Макаренко Виктор 14 11
|Горчицына Ольга 18 10
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Пулинец Сергей 11 9
|Паламарчук Алексей 64 9
|Кромочкин Артем 18 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Лысенко Эдуард 317 8
|Ротенберг Игорь 37 8
|Ротенберг Аркадий 52 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Ускова Ольга 174 7
|Васильев Сергей 69 7
|Черкашин Александр 8 7
|Кирюшин Геннадий 91 7
|Ткачев Александр 10 7
|Гречко Олег 7 7
|Мотлях Константин 29 7
|Галактионова Инесса 120 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Козак Николай 209 6
|Орлов Геннадий 16 6
|Михайлик Константин 44 6
|Дегтерева Мария 28 6
|Суворов Владимир 19 6
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