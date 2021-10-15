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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Краснодарский край


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
13.10.2021 «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 3
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 5
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
28.07.2021 МТС переводит базовые станции в труднодоступных районах Кубани на энергию солнца 2
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 2
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 3
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
29.06.2021 «Мегафон» запустил формат передвижных магазинов 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 4
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 2
27.05.2021 МТС перенесла в облако ИТ-инфраструктуру ГК «Ренна» 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1

Публикаций - 941, упоминаний - 1480

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 135
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 100
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 76
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 70
МегаФон Кавказский филиал 192 34
3934 31
Microsoft Corporation 11628 26
Ростех - Ростехнологии 2230 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
Yandex - Яндекс 4129 25
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 24
Скай Линк - Skylink 548 23
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 17
Cisco Systems 2158 15
Ericsson 899 13
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 13
Samsung Electronics 5878 12
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 12
Huawei 2750 12
Google LLC 7439 11
Yota - Скартел 623 11
NVision Group - Энвижн Груп 552 11
К Телеком 44 11
Крымтелеком 41 10
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 10
VK - Mail.ru Group 2508 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 10
Apple Inc - Эппл Рус 7861 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 135 10
Nokia Corporation 2546 10
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 9
К-Телеком - Win Mobile 22 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 8
Киевстар 271 8
Facebook 3796 8
ГЛОНАСС АО 82 8
АФК Система ПАО 1057 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 8
Таттелеком 111 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 38
УЭК - Универсальная электронная карта 512 36
Почта России ПАО 1586 22
РЖД - Российские железные дороги 1093 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 9
Евросеть 939 8
Магнит - Сеть магазинов 269 7
X5 Group 601 6
eBay Inc 565 6
X5 Group - Пятерочка 561 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
X5 Group - Перекресток 205 5
Связной ГК 897 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Техносила 159 5
ВТБ24 587 4
Visa International 1358 4
Роснефть НК 372 4
Восток-Запад - EWS Holding 22 4
Уралсиб Банк 391 4
Юнистрим - Unistream 169 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Ак Барс Банк 174 3
Почта Банк 289 3
ТЭК-торг 38 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Единая транспортная карта 12 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Яндекс.Такси 271 2
Альфа-Групп 353 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Альфа-Банк 1135 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 105
Правительство РФ 2226 63
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 57
Президент Российской Федерации 1447 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 37
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 34
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 19
Правительство Москвы 660 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 12
Правительство Краснодарского края 12 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 10
Правительство Ставропольского края 23 9
Федеральное казначейство России 766 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Администрация Смоленской области 19 8
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 8
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 7
Правительство Самарской области 48 7
Счётная палата РФ 464 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 6 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Демократическая политическая партия США 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Руссофт - Russoft 269 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 100
3G - Стандарт мобильной связи 3835 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 61
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 49
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 22
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 19
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 18
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 18
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 14
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 9
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
Безопасный город 348 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 30
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 17
Google Android 10752 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 16
Apple iPad 3263 13
Apple iOS 5744 11
Apple iPhone 5 710 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
Apple - App Store 2199 8
VK - Mail.ru Одноклассники 864 8
Cognitive Agro Pilot 30 7
Microsoft Windows 10 6810 7
Apple iPad mini 375 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 6
Linux OS 4386 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Microsoft SQL Server 814 5
Apple Mac 1491 5
Microsoft Windows XP 954 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Microsoft Office 2004 5
Microsoft Skype 1501 4
МТС Коннект 32 4
СПАРК-Интерфакс 106 4
Rakuten Viber 429 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 4
Орловский Виктор 229 38
Медведев Дмитрий 1437 19
Никифоров Николай 1126 17
Попов Алексей 319 15
Путин Владимир 1840 14
Ласкавый Сергей 17 12
Артемьев Денис 14 12
Кравцов Роман 77 11
Иванов Олег 124 10
Поляков Сергей 60 9
Четвернин Алексей 652 8
Ротенберг Игорь 35 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Щеголев Игорь 676 8
Лысенко Эдуард 209 7
Ускова Ольга 128 7
Черкашин Александр 7 6
Дегтерева Мария 25 6
Орлов Геннадий 16 6
Васильев Сергей 29 6
Суворов Владимир 17 6
Носков Константин 203 6
Зорин Александр 49 5
Сафронов Роман 33 5
Бойко Елена 151 5
Князев Александр 12 5
Дюбанов Анатолий 86 5
Пулинец Сергей 10 5
Контрабаев Артур 66 5
Вафин Адель 6 4
Захаров Павел 55 4
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
Серова Елена 299 4
Албычев Александр 74 4
Лопаткин Герман 102 4
Белик Дмитрий 10 4
Бондаренко Михаил 53 4
Зингерман Борис 35 4
Кореш Виктор 73 4
Ушацкий Андрей 101 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 548
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 362
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 250
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 211
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 136
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 134
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 130
Россия - УФО - Свердловская область 822 129
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 125
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 110
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Россия - СФО - Новосибирская область 843 103
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 93
Россия - ЦФО - Тульская область 760 90
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 88
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 88
Россия - УФО - Челябинская область 674 88
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 86
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 82
Россия - ПФО - Самарская область 580 79
Россия - ЦФО - Курская область 342 71
Россия - СФО - Красноярский край 691 70
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 67
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 67
Россия - ЦФО - Калужская область 584 66
Россия - СФО - Иркутская область 565 65
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 64
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Россия - СЗФО - Республика Коми 444 61
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 61
Россия - УФО - Тюменская область 597 59
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 59
Россия - ПФО - Пензенская область 359 58
Россия - СФО - Республика Алтай 712 58
Россия - СФО - Омская область 395 57
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 56
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 55
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 53
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 27
Региональное законодательство 45 18
Федеральное законодательство 254 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 13
Информационное общество - Государственная программа 282 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 7
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 6
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 5
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
Великая Отечественная война 130 4
НКО - Некоммерческая организация 91 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
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