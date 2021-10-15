Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Публикаций - 941, упоминаний - 1480
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 38
|Медведев Дмитрий 1437 19
|Никифоров Николай 1126 17
|Попов Алексей 319 15
|Путин Владимир 1840 14
|Ласкавый Сергей 17 12
|Артемьев Денис 14 12
|Кравцов Роман 77 11
|Иванов Олег 124 10
|Поляков Сергей 60 9
|Четвернин Алексей 652 8
|Ротенберг Игорь 35 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Щеголев Игорь 676 8
|Лысенко Эдуард 209 7
|Ускова Ольга 128 7
|Черкашин Александр 7 6
|Дегтерева Мария 25 6
|Орлов Геннадий 16 6
|Васильев Сергей 29 6
|Суворов Владимир 17 6
|Носков Константин 203 6
|Зорин Александр 49 5
|Сафронов Роман 33 5
|Бойко Елена 151 5
|Князев Александр 12 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Пулинец Сергей 10 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Вафин Адель 6 4
|Захаров Павел 55 4
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
|Серова Елена 299 4
|Албычев Александр 74 4
|Лопаткин Герман 102 4
|Белик Дмитрий 10 4
|Бондаренко Михаил 53 4
|Зингерман Борис 35 4
|Кореш Виктор 73 4
|Ушацкий Андрей 101 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786458, в очереди разбора - 690134.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786458, в очереди разбора - 690134.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru