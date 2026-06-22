Россия - ЮФО - Краснодарский край

Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire ниторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и «Софтлайн Решения» (ГК Softline) открыли киберполигон Ampire в Краснодарском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом CNews со

T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi ийский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться посетители 46 точек пр

Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве удничество позволит развить работу по повышению доступности цифровой среды для старшего поколения в Краснодарском крае, где Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Красн

«Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом рошлым годом: в Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%. При этом активнее всего летний отдых на черноморских курортах у

Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5 Инсталляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также на

T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи и, обеспечил связью и высокоскоростным мобильным интернетом 34 малых и отдаленных населенных пункта Краснодарского края и Республики Адыгеи. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили более

Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре илиала компании. В зону его ответственности войдет стратегическое управление бизнесом на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Об этом CNews сообщили представители Т2. В новой дол

Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама» Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСОГД, а для Краснодарского к

Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщ

В Краснодарском крае прокачали связь на родине «няни Оксаны» Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно прожив

Система «Пульт» обеспечивает мониторинг критической ИТ-инфраструктуры Краснодарского края Центр информационных технологий Краснодарского края (ЦИТ КК) завершил миграцию с платформы с открытым исходным кодом Zabbix н

Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей х. Кроме того, T2 продолжила создавать современную цифровую инфраструктуру в новых жилых комплексах Краснодарского края совместно с девелопером ТОЧНО. За год качественной связью и мобильным инт

Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика ионов России, опережая Санкт-Петербург и уступая лишь Москве. Среди самых просматриваемых тайтлов в Краснодарском крае: криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным; комедия «Театрал

«Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края сал соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Ключевой целью сотрудничества станет развитие в регионе сети зарядных ст

«1С:ERP» на «Краснодарском хлебозаводе №6»: простои сокращены на 15%, себестоимость снижена на 5%, заказы обрабатываются на 30% быстрее «1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Краснодарского хлебозавоада №6». С помощью «1С:ERP» оптимизировано управление производством н

Фокус на комфорт: T2 продолжает усиливать связь в жилых комплексах ГК «Точно» в Краснодарском крае ство с девелопером «Точно» по созданию современной цифровой инфраструктуры в новых жилых комплексах Краснодарского края. С начала сотрудничества качественной связью и мобильным интернетом были

«МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края новление сети «МегаФона» охватило значительную часть Динского района, расположенного в самом центре Краснодарского края. В результате проведённых работ максимальная скорость мобильного интернет

Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звон

Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани» циатива реализована при поддержке департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В разделе представлено более 1300 наименований от местных производителей

«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае «МегаФон» обеспечил дополнительное резервирование сети в Анапе, увеличив при этом пропускную способность транспортной DWDM-сети на 40 Гбит/с. Работы проводились на 8 площадках оператора, не только в Краснодарском крае. Некоторые компоненты были заранее демонтированы транспортными инженерами РТК-Сервис с узлов связи, расположенных в Москве. Это позволило использовать уже имеющееся оборудова

«Корпорация МСП» запустила горячую линию для предпринимателей районов Краснодарского края с режимом ЧС «Корпорация МСП» открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». На данный момент

T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году ицы Пластуновской до Марьянской. Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Краснодарского края, Т2 продолжил реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Р

«Первый Бит» «оцифровал» приемную кампанию и управление учебным процессом в Краснодарском государственном институте культуры ор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации приемной кампании и учебного процесса в Краснодарском государственном институте культуры. Специалисты «Первого Бита» создали единую с

Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» учшение позиций в рейтинге стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального МИАЦ, а также специалистов компании «Нетрика Медицина» (в

МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году а высокую популярность отдыха в Сочи, поток путешественников еще активнее растет на других курортах Краснодарского края — в Витязеве и Геленджике. Этому способствует создание новой туристическо

Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области стремятся как можно раньше забронировать отели, апартаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Т

«МТС Travel»: Краснодарский край стал самым быстрорастущим направлением для поездок на Новый год гарантировать себе место в отелях на популярных направлениях. Средний чек на проживание в объектах Краснодарского края в период новогодних праздников сейчас составляет 10,6 тыс. руб. в сутки,

T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет T2, российский оператор мобильной связи, провел анализ интернет-активности клиентов на территории Краснодарского края. Исследования показали, что за три квартала 2024 г. пользователи в регион

Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE сохраняя при этом высокое качество передачи голоса и 4G-трафика. Оператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расшир

Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров далее. До конца года наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и у

Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани оператор мобильной связи, провел масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Краснодарского края. Компания значительно расширила зону покрытия сети, увеличила скорость ин

МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск ». В 2024 г. события привлекли больше молодежи, а также значительно выросло число гостей из Китая и Краснодарского края по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Гастроно

B2Bмаркетплейс «на_полке» вышел в на юг России, отметив высокий потенциал рынка традиционной торговли в этих регионах ования, проведенные аналитиками «на_полке», показали высокий потенциал рынков традиционной торговли Краснодарского края и Крыма. Причин тут несколько. Во-первых, исторически сегмент традиционно

«Авито Работа»: Краснодарский край стал самым желанным местом для переезда по работе ассматривают предложения о работе в другом регионе, чтобы узнать, в какие города они готовы были бы переехать и почему. Самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%), причем этот регион оказался наиболее востребован у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%). Об этом

«МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утвердили дорожную карту по развитию инфраструктуры для сре

«МегаФон» назвал города, популярные у туристов Краснодарского края где средняя скорость мобильного интернета до 36 Мбит/с. Гостям легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким», – сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Wildberries запустил 50 тыс. кв. м новой очереди логистического комплекса в Краснодарском крае очереди распределительного центра. Как отмечают в Wildberries, расширение присутствия на территории Краснодарского края продиктовано интенсивным развитием онлайн-торговли в регионе как в плане

Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар» В крупнейший региональный архив поставлен очередной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах которого хранятся уникальные документы о столетиях истории городов, станиц и судьбах кубанцев. Ежегодно фонды государствен

В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» ловек получили поддержку в развитии проектов. В 2022 г. центр совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края объединил более 2400 участников и 135 стартапов в рамках проекта «Воронка