МегаФон Северный Кавказ МегаФон Кавказский филиал
|14.04.2009
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«Астерос» модернизировал контакт-центр «МегаФон-Северный Кавказ»
Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора «МегаФон-Северный Кавказ» в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании «МегаФ
|23.06.2008
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«МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»
«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположени
|05.07.2007
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«МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин
аются удачными комбинациями цифр. Запуск интернет-магазина и внедрение нового веб-дизайна на сайте «МегаФон-Северный Кавказ» состоялось в рамках программы по унификации интернет-ресурсов общеро
|22.06.2007
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«МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей
«МегаФон-Северный Кавказ» провел в Махачкале благотворительный аукцион «Золотых и платиновых номеров». На торги было выставлено 5 лотов с номерами из эксклюзивной коллекции компании. Один из них
|29.03.2007
|"МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах
|24.01.2005
|"МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"
МегаФон Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоров Дмитрий 58 50
|Суворов Владимир 17 17
|Чувичкина Марина 16 16
|Игошкина Ольга 13 12
|Постных Олег 12 12
|Холикбердиев Тахир 14 10
|Горбунов Анатолий 18 9
|Шипулин Сергей 8 7
|Юсипова Наталья 6 6
|Карпушкин Владимир 8 6
|Волянский Игорь 5 5
|Барков Алексей 32 5
|Еремкин Андрей 15 4
|Ярахмедов Руслан 13 3
|Тютин Алексей 14 3
|Тамбовцев Виктор 2 2
|Марсагишвили Александр 4 2
|Высочина Людмила 22 2
|Андреев Александр 26 2
|Бурлаков Радмир 14 2
|Харченко Сергей 5 2
|Фролов Станислав 3 2
|Наумов Сергей 11 2
|Соколюк Валерий 31 1
|Крайник Андрей 5 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 9 1
|Пожидаев Андрей 1 1
|Оноприенко Галина 1 1
|Чередниченко Сергей 1 1
|Табашников Павел 1 1
|Филиппов Денис 26 1
|Мишаев Ахмат 1 1
|Лазарев Виктор 1 1
|Пивень Евгений 1 1
|Свирин Тимур 4 1
|Кузьменко Юрий 5 1
|Матишов Геннадий 1 1
|Гончаров Жан 1 1
|Фунтяков Владислав 1 1
|Ибрагимов Алим 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
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