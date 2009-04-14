МегаФон Северный Кавказ МегаФон Кавказский филиал

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора « МегаФон-Северный Кавказ » в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании « МегаФ

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