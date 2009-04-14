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МегаФон Северный Кавказ МегаФон Кавказский филиал
СОБЫТИЯ
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|14.04.2009
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«Астерос» модернизировал контакт-центр «МегаФон-Северный Кавказ»
Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора «МегаФон-Северный Кавказ» в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании «МегаФ
|23.06.2008
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«МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»
«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположени
|05.07.2007
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«МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин
аются удачными комбинациями цифр. Запуск интернет-магазина и внедрение нового веб-дизайна на сайте «МегаФон-Северный Кавказ» состоялось в рамках программы по унификации интернет-ресурсов общеро
|22.06.2007
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«МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей
«МегаФон-Северный Кавказ» провел в Махачкале благотворительный аукцион «Золотых и платиновых номеров». На торги было выставлено 5 лотов с номерами из эксклюзивной коллекции компании. Один из них
|29.03.2007
|"МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах
|24.01.2005
|"МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"
МегаФон Северный Кавказ и организации, системы, технологии, персоны:
|Прозоров Дмитрий 59 50
|Суворов Владимир 19 17
|Чувичкина Марина 16 16
|Постных Олег 13 13
|Игошкина Ольга 13 12
|Холикбердиев Тахир 15 11
|Горбунов Анатолий 18 9
|Шипулин Сергей 8 7
|Юсипова Наталья 6 6
|Карпушкин Владимир 10 6
|Барков Алексей 37 5
|Волянский Игорь 5 5
|Еремкин Андрей 17 4
|Пироженко Игорь 4 4
|Тютин Алексей 15 3
|Ярахмедов Руслан 17 3
|Андреев Александр 29 2
|Высочина Людмила 22 2
|Бурлаков Радмир 17 2
|Марсагишвили Александр 4 2
|Наумов Сергей 42 2
|Харченко Сергей 5 2
|Тамбовцев Виктор 2 2
|Фролов Станислав 3 2
|Айбашева Анна 98 1
|Никифорова Елена 3 1
|Швец Василий 1 1
|Филиппов Денис 79 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Гиденко Александр 1 1
|Чапкий Александр 1 1
|Кадыров Рамзан 26 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Фомин Геннадий 1 1
|Нафадзоков Азамат 7 1
|Крайник Андрей 6 1
|Мишаев Ахмат 1 1
|Лазарев Виктор 1 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
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