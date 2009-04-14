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МегаФон Северный Кавказ МегаФон Кавказский филиал

СОБЫТИЯ

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14.04.2009 «Астерос» модернизировал контакт-центр «МегаФон-Северный Кавказ»

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора «МегаФон-Северный Кавказ» в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании «МегаФ
23.06.2008 «МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»

«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположени
05.07.2007 «МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин

аются удачными комбинациями цифр. Запуск интернет-магазина и внедрение нового веб-дизайна на сайте «МегаФон-Северный Кавказ» состоялось в рамках программы по унификации интернет-ресурсов общеро
22.06.2007 «МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей

«МегаФон-Северный Кавказ» провел в Махачкале благотворительный аукцион «Золотых и платиновых номеров». На торги было выставлено 5 лотов с номерами из эксклюзивной коллекции компании. Один из них
29.03.2007 "МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах
24.01.2005 "МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"

Публикаций - 233, упоминаний - 310

МегаФон Северный Кавказ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 231
МегаФон - Мобиком 230 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МегаФон Центральный филиал 92 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Шахты 0 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 3
Teligent - Телигент 20 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 2
H2O 23 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
RCS Labs 3 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7074 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Открытые технологии 732 1
СКАУТ 81 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Связьинформ 88 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
KPN - Telfort Mobiel 24 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
СМАРТС Уфа-GSM 10 1
Мегалинк - Простые средства связи 1 1
Радиотелефонная сотовая связь Ингушетии 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Газпром ПАО 1493 4
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 3
Агроэко ГК 45 3
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 2
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 2
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 2
Газпром добыча Краснодар - Кубаньгазпром 6 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Вита - cеть аптек 17 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 1
Резонанс НПП 407 1
Черноморье 3 1
СПБРР КБ - Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития 1 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Дагомыс Управления делами Президента РФ ФГУП ОК 2 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Синкопа Инжиниринг 1 1
Вита Плюс 1 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Омскпромстройбанк - Омский Промстройбанк 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
ЕМЖК - Евдаковский масложировой комбинат 1 1
Галерея Чижова ТРЦ 5 1
Бизон-Трейд 2 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
Констанс-Банк АКБ 2 1
Кантемировский МЭЗ - Маслоэкстракционный Завод - Завод растительных масел 1 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 5
Администрация Краснодарского края 64 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Администрация Минераловодского городского округа - Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 5 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Администрация Славянского района 1 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 113
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 67
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 62
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 42
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 33
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 22
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 16
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 8
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Мобильная связь - голосовые услуги 323 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
МегаФон 3G-сеть 23 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - СЭМПЛ ФГИС - Система электронного мониторинга подконтрольных лиц 5 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple Локатор 87 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МегаФон Наши люди 49 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
МегаФон - Мультифон 38 2
Google Android 15244 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Apache Camel 74 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МегаФон VPN-сеть 1 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
МТС Поиск 11 1
ЦФТ Faktura Pay 13 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RMS 3 1
МегаФон СФПКСС - федеральная подсистема конфиденциальной сотовой связи 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Яндекс.Фотки 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Прозоров Дмитрий 59 50
Суворов Владимир 19 17
Чувичкина Марина 16 16
Постных Олег 13 13
Игошкина Ольга 13 12
Холикбердиев Тахир 15 11
Горбунов Анатолий 18 9
Шипулин Сергей 8 7
Юсипова Наталья 6 6
Карпушкин Владимир 10 6
Барков Алексей 37 5
Волянский Игорь 5 5
Еремкин Андрей 17 4
Пироженко Игорь 4 4
Тютин Алексей 15 3
Ярахмедов Руслан 17 3
Андреев Александр 29 2
Высочина Людмила 22 2
Бурлаков Радмир 17 2
Марсагишвили Александр 4 2
Наумов Сергей 42 2
Харченко Сергей 5 2
Тамбовцев Виктор 2 2
Фролов Станислав 3 2
Айбашева Анна 98 1
Никифорова Елена 3 1
Швец Василий 1 1
Филиппов Денис 79 1
Соколюк Валерий 31 1
Гиденко Александр 1 1
Чапкий Александр 1 1
Кадыров Рамзан 26 1
Энгельс Фридрих 8 1
Кокурин Владимир 7 1
Фомин Геннадий 1 1
Нафадзоков Азамат 7 1
Крайник Андрей 6 1
Мишаев Ахмат 1 1
Лазарев Виктор 1 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 185
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 110
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 53
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 46
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 42
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 36
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 23
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 20
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 20
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 16
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 16
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 14
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 13
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 13
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 13
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 12
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 10
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 10
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 9
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 85 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 6
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 70 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 47 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 33
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
Аренда 2687 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 3 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
МГТУ - Майкопский государственный технологический университет 3 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова ГБПОУ 3 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
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