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МегаФон Северный Кавказ МегаФон Кавказский филиал



14.04.2009 «Астерос» модернизировал контакт-центр «МегаФон-Северный Кавказ»

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила модернизацию контакт-центра мобильного оператора «МегаФон-Северный Кавказ» в целях повышения качества обслуживания его абонентов и оптимизации затрат на содержание клиентской службы. До начала проекта независимые call-центры компании «МегаФ
23.06.2008 «МегаФон-Северный Кавказ» запустил услугу «WEB-Локатор»

«МегаФон-Северный Кавказ» запустил в эксплуатацию новую услугу «WEB-Локатор», разработанную на базе технологии мобильного позиционирования. Новый сервис позволяет определять точное местоположени
05.07.2007 «МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин

аются удачными комбинациями цифр. Запуск интернет-магазина и внедрение нового веб-дизайна на сайте «МегаФон-Северный Кавказ» состоялось в рамках программы по унификации интернет-ресурсов общеро
22.06.2007 «МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей

«МегаФон-Северный Кавказ» провел в Махачкале благотворительный аукцион «Золотых и платиновых номеров». На торги было выставлено 5 лотов с номерами из эксклюзивной коллекции компании. Один из них
29.03.2007 "МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах

24.01.2005 "МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"


Публикаций - 231, упоминаний - 308

МегаФон Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7367 229
МегаФон - Мобиком 225 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8235 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10407 5
МегаФон Центральный филиал 91 4
ФОРС - Центр разработки 581 3
Teligent - Телигент 19 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10073 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал 48 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 2
H2O 18 2
Oracle Corporation 6423 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 519 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 2
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 146 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
СКАУТ 75 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 244 1
Race Communications 36 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 1
Связьинформ 88 1
Открытые технологии 691 1
Siemens AG - Siemens Group 2557 1
СМАРТС Уфа-GSM 10 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6493 1
Мегалинк - Простые средства связи 1 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 62 1
Восход ФГБУ НИИ 610 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3020 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6195 6
Газпром ПАО 1194 4
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 3
Агроэко ГК 6 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 3
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 30 2
Россети Ленэнерго 2414 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 462 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
ЕМЖК - Евдаковский масложировой комбинат 1 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6363 1
Бизон-Трейд 2 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 18 1
Омскпромстройбанк - Омский Промстройбанк 7 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Вита Плюс 1 1
Кантемировский МЭЗ - Маслоэкстракционный Завод - Завод растительных масел 1 1
Да! - Фреш Маркет 11 1
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 1 1
Констанс-Банк АКБ 2 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
Вита - cеть аптек 15 1
Diners Club International - платёжная система 80 1
Ренессанс Страхование 129 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 62 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 1
РЖД - Российские железные дороги 1695 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1268 15
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 11
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 221 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 850 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 255 5
Администрация Краснодарского края 38 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 4
Федеральное казначейство России 1620 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 2
Администрации Сочи 22 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 11 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
Администрация Славянского района 1 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 36 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 26 1
Администрация Минераловодского городского округа 1 1
Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 2 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 91 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 12 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 295 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 127 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 1
Президент Российской Федерации 3876 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9833 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 297 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 35 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26069 112
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8866 66
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5940 61
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6241 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56288 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22928 46
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7152 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18592 41
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3200 38
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12958 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4268 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18391 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2641 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7755 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4369 17
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1025 16
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10070 15
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6539 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6184 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 711 12
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7665 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3533 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22143 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5013 8
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 415 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11544 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2451 8
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 254 8
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3846 8
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Google Android 13042 2
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Huawei E - серия роутеров 37 1
МегаФон СФПКСС - федеральная подсистема конфиденциальной сотовой связи 2 1
МТС Мобильные сотрудники 101 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 39 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
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МТС Поиск 10 1
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ЦФТ Faktura Pay 13 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RMS 3 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 39 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 26 1
Apple iOS 7114 1
МегаФон.Таргет 7 1
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Rakuten Viber 573 1
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