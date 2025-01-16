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Россия ЮФО Ростовская область Батайск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск


16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
04.12.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в городе-спутнике донской столицы 2
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
27.02.2024 ТТК провел модернизацию сетей в Ростовской области 1
25.12.2023 «МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области 1
19.12.2022 «Ростелеком» запустил в Ростове-на-Дону умное освещение 1
24.03.2022 «Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области 1
15.12.2021 Все для умного дома: МТС открыла в пяти городах Дона салоны нового формата 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
01.08.2017 В России появится первый робот-консьерж 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
01.04.2015 «МегаФон» настроил интернет 4G+ на максимальную скорость в Ростове-на-Дону 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
06.02.2015 К системе денежных переводов «Юнистрим» присоединился «РостФинанс» 1
21.01.2015 Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон» 1
25.11.2014 Услугой «Персональный помощник» воспользовалось 100 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФона» 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 2
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 1
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
06.12.2013 В Ростовской области появится автоматизированный сортировочный центр «Почты России» 1
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 1
14.03.2013 Герман Лопаткин: В 2013 г. общее число заявлений на УЭК может составить 50 тыс. 1
13.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по «оптике» более 2700 домов Ростовской области 1

Публикаций - 60, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 15
Шахты 0 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 6
Ростелеком 9699 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Samsung Electronics 10254 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 2
McKinsey & Company Int 248 1
Promobot - Промобот 139 1
Netris - Нетрис 53 1
LG Electronics 3614 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Sony 6544 1
Xiaomi 1732 1
Merlion - Мерлион 793 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Cisco Systems 5114 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Астор ВЦ 110 1
Сервис Плюс 183 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Орбита 292 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ростовский Сотовый Телефон 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Связной ГК 1369 2
Евросеть 1404 2
Телефорум 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Телефон.Ру 92 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Цифроград 171 1
Почта России ПАО 2112 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РостФинанс КБ 2 1
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Dixis - Диксис 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Walt Disney Company 622 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Сокол ТЦ 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Discovery Channel 34 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Walt Disney Channel 19 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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