Россия ЮФО Ростовская область Батайск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Барков Алексей 37 9
|Лысов Денис 30 5
|Мордасов Сергей 21 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Беляева Оксана 22 2
|Орловский Виктор 379 1
|Южаков Алексей 27 1
|Панов Сергей 16 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Суворов Владимир 18 1
|Назаров Алексей 70 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Голубев Василий 39 1
|Орлов Виталий 19 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Кузьмин Дмитрий 7 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Кравцов Роман 83 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Пальчун Кирилл 55 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Самойлов Аркадий 4 1
|Золотовицкий Михаил 20 1
|Фадеев Андрей 29 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Кондраков Денис 11 1
|Логвиненко Алексей 1 1
|Филин Артем 28 1
|Соловьев Виталий 36 1
|Discovery Channel 34 2
|Спорт 1 HD - телеканал 44 2
|Walt Disney Channel 19 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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