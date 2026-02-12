Разделы

Россия ЮФО Ростовская область Егорлыкский район Егорлыкская станица

Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 2
06.06.2024 МТС ускорила интернет в местах отдыха у Сенгилеевского водохранилища к летнему сезону 1
21.02.2024 Около 1500 дончан вышли на связь с «МегаФоном» 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
09.10.2020 «Ростелеком» разработал новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель 1
29.08.2016 МТС помогла провести сельскохозяйственную перепись на Дону 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
12.07.2013 Клиентами «МегаФона» в первом полугодии стали свыше 500 компаний и более 50 госучреждений Ростовской области 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10090 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14622 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 2
Ростелеком 10412 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Шахты 0 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9451 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73789 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6719 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6216 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1306 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 14 1
Стак Александр 33 2
Филин Артем 31 2
Лысов Денис 32 1
Барков Алексей 37 1
Жуковский Денис 4 1
Ковалев Иван 5 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1692 8
Россия - РФ - Российская федерация 158371 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1006 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 65 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 18 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный 12 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 1
Земля - планета Солнечной системы 10694 1
Армения - Республика 2382 1
Беларусь - Белоруссия 6080 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2115 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 694 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 702 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 23 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 13 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Благодарненский район - Благодарный 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 1
Экономический эффект 1215 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
