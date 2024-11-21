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«МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети

В районах донского региона абоненты пенсионного возраста год к году потратили на 19% больше интернет‑трафика. Также они удерживают лидерство по продолжительности телефонных звонков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора на основе обезличенных данных пользователей, осенью 2024 г. сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачали по 14,5 ГБ в месяц. Охотнее в онлайн выходят мужчины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 8% дольше, чем ровесники-женщины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители станиц Егорлыкская и Вешенская, а также поселка Целина.

Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 63% голосового трафика. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 6 часов 33 минуты. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из поселков Матвеев Курган, Орловский и Веселый.

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«Нагрузка на инфраструктуру постоянно увеличивается, особенно рост ощутим в селах и поселках, где мобильный интернет зачастую заменяет проводное соединение. Год к году сельчане стали потреблять на 25% больше цифровой информации. При этом на пожилых людей, которым важно быть на связи с детьми и внуками, приходится 19% расхода данных. Чтобы общение наших клиентов оставалось комфортным даже в моменты пиковой нагрузки на сеть, только за последние два месяца инженеры построили и модернизировали телеком-объекты в 37 районах региона, среди которых Азовский, Волгодонской, Зерноградский, Егорлыкский, Семикаракорский, Цимлянский и Шолоховский», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

В частности, осенью оператор впервые запустил базовые станции с поддержкой LTE в малых населенных пунктах Октябрьского района. Теперь жители хуторов Киреевка, поселков Новозарянский и Кадамовский, а это более трех тысяч человек, — могут звонить родными по видео, пользоваться госуслугами, дистанционно учиться и работать на скорости до 55 Мбит/с.

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