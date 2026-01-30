Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189852
ИКТ 14651
Организации 11363
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3548
Системы 26566
Персоны 82432
География 3020
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Россия ЮФО Ростовская область Матвеево-Курганский район Матвеев-Курган

Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган

СОБЫТИЯ


30.01.2026 T2 расширила зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 1
01.12.2016 «Мегафон» запустил 4G-интернет еще в 10 населённых пунктах Ростовской области 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
09.06.2016 «Мегафон» расширяет розничную сеть в посёлках Ростовской области 3
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
05.11.2015 Обновленная ГИС мониторинга земель сельхозназначения заработала в Минсельхозе Ростовской области 1
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10051 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14512 2
Ростелеком 10391 1
Шахты 0 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Россети Ленэнерго 1699 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 18 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Агроэко ГК 43 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 12 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9428 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 806 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 326 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Аналоговые технологии 2836 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Барков Алексей 37 3
Лопаткин Герман 104 2
Лысов Денис 32 2
Филин Артем 31 1
Алхасов Сергей 21 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1684 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 33 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 13 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Тарасовский район 5 1
Россия - Алексеевка 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 42 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 1
Земля - планета Солнечной системы 10687 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 846 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Россия - УФО - Курганская область 591 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 898 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 427 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 723 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 256 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 1
Азовское море - Азовское побережье 45 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416076, в очереди разбора - 727419.
Создано именных указателей - 189852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще