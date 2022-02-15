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Big Data Большие данные Аналитика Больших данных

Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных

Big Data или большие данные означает управление и анализ каких-либо очень больших объемов информации. Под этим термином часто подразумевается информация, которую невозможно обработать какими-либо классическими методами из-за ее слишком большого объема.

Технология Big Data представляет собой методику обработки больших объемов информации, которая базируется на 3 составляющих:

  1. для удобства Big Data переводится в гигабайты, терабайты и зеттабайты
  2. разрозненный контент структурируется (видео, фото, тексты и т. д.)
  3. проводится анализ и создаются аналитические отчеты.

Использование технологии подразумевает работу с разрозненной информацией, которая постоянно обновляется и находится в разных источниках. Цель метода — обеспечить максимально эффективную работу, внедрить новые решения и обеспечить рост конкурентоспособности.


15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей
CNews: ИТ-тренды 2022
08.02.2022 Big Data помогла лучше изучить гостей Югры
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке
03.02.2022 Остался без должности глава российского ИТ-стартапа, по совету Big Data уволивший 150 человек
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards
14.12.2021 Tele2 и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве
08.12.2021 Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию
29.11.2021 Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги и прокладывать автобусные маршруты
26.11.2021 Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства
CNews: ИТ-тренды 2021
16.11.2021 МТС и «Башкирэнерго» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта
Как начать работать с большими данными без капитальных затрат
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант
21.10.2021 ВТБ запустил премию Data Fusion Awards
21.10.2021 Лучшие проекты объединения данных получат премию Data Fusion Awards
20.10.2021 Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data
22.07.2021 СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata
01.07.2021 Михаил Толмачев -

У бизнеса сложились завышенные ожидания от аналитики данных
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных
26.05.2021 Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в академию больших данных MADE
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными
27.04.2021 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» войдет в капитал рекламной платформы MediaSniper
15.04.2021 МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data
15.04.2021 Большие данные и аналитика 2021
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля
Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков
23.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля
04.02.2021 Выручка Tele2 от big data в В2В увеличилась на 129%

Публикаций - 3520, упоминаний - 4906

Big Data упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 302
Microsoft Corporation 22497 292
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 274
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 267
SAP SE 4595 255
Oracle Corporation 6035 214
Yandex - Яндекс 5015 200
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 166
VK - Mail.ru Group 3057 163
Huawei 3222 163
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 144
Intel Corporation 11262 132
Крок - Croc 1616 131
Amazon Inc - Amazon.com 2650 127
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 123
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 93
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 87
Dell EMC 4736 87
Meta Platforms - Facebook 4267 81
Google LLC 10352 78
Элемент ГК - Elementec 1523 77
Softline - Софтлайн 1870 71
HP Inc. 5313 71
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 68
Apple Inc 10683 65
Cisco Systems 4720 64
Teradata 196 63
VMware 2025 57
SAS Institute 854 57
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 55
Red Hat 1183 54
Samsung Electronics 9333 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 52
6072 51
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 49
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 49
SAP CIS - САП СНГ 821 48
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 47
Nvidia Corp 3118 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 305
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 190
РЖД - Российские железные дороги 1458 151
X5 Group 709 118
Альфа-Банк 1476 106
Почта России ПАО 1853 93
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 78
Лента - Сеть розничной торговли 912 72
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 58
ГПБ - Газпромбанк 842 50
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 48
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 43
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 42
Газпром ПАО 1008 41
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 41
ВТБ - ВТБ24 658 41
ПСБ - Промсвязьбанк 682 40
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 290 36
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 34
Сургутнефтегаз - СНГ 193 34
Газпром нефть 439 28
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 27
Мегаполис ТК 152 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 26
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 26
Ингосстрах СПАО 301 24
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 22
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 21
ПГК - Первая грузовая компания 117 21
Росводоканал 69 21
РВК - Российская венчурная компания 530 20
Mary Kay - Мэри Кэй 88 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 590
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 284
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 192
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 157
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 137
Президент Российской Федерации 3770 113
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 99
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 97
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 88
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 82
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 70
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 42
Счётная палата РФ 628 41
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 37
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 28
Федеральное казначейство России 1345 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 20
Администрация Президента РФ 904 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 18
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 17
Совет при президенте Российской Федерации 55 16
Таможня - Таможенная служба 421 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Правительство Москвы 1640 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 24
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 8
ASF - Apache Software Foundation 98 8
АФТ - Ассоциация Финтех 251 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
OpenCAPI Consortium 13 3
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 3
Linux Foundation 167 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
ONF - Open Networking Foundation 18 2
TCG - Trusted Computing Group 19 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1265
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 940
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 877
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 708
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 675
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 609
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 516
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 340
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 326
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 324
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 297
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 293
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 258
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 254
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 250
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 250
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 248
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 237
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 233
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 227
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 226
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 207
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 201
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 187
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 183
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 183
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 182
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 173
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 171
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 170
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 161
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 160
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 158
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 156
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 153
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 143
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 133
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 132
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 126
Apache Hadoop 356 214
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 141
Linux OS 7669 102
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 98
Microsoft Windows 2000 2856 92
Google Android 11959 89
Oracle Java - язык программирования 2554 79
Microsoft Office 3247 71
Microsoft SQL Server 1416 68
Microsoft Azure 1276 59
Apple iOS 6422 57
Python - высокоуровневый язык программирования 486 52
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 44
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 42
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 41
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 37
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 36
1С:ERP Управление предприятием 268 33
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 33
Microsoft Windows 10 11713 31
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 30
Intel x86 - архитектура процессора 1391 29
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 24
IBM Watson - IBM Watson Research Center 144 24
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 24
Oracle Big Data Appliance 37 23
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 35 23
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 369 22
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 22
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 21
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 68 20
Depositphotos - фотобанк 385 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 20
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 20
Путин Владимир 2542 79
Исанин Антон 9365 43
Чаркин Евгений 203 42
Абакумов Евгений 110 40
Чернышенко Дмитрий 320 31
Мишустин Михаил 376 29
Антонов Александр 75 28
Савцов Игорь 28 26
Валчев Стоян 48 26
Путятинский Сергей 59 26
Сирота Юрий 43 21
Кулик Вадим 126 21
Сотин Денис 106 20
Сыкулев Андрей 67 20
Хомков Игорь 43 20
Лебедев Антон 35 19
Поляков Сергей 63 19
Слышкин Василий 66 19
Педоренко Андрей 42 19
Серебряникова Анна 49 19
Богданов Кирилл 110 19
Кириченко Игорь 44 18
Прохоров Фёдор 81 17
Дьяченко Валерий 70 17
Прохорова Алла 48 17
Соловьев Алексей 67 17
Федечкин Сергей 19 17
Семенихин Игорь 40 17
Клепиков Алексей 80 17
Урьяс Вадим 82 16
Емелин Александр 29 16
Хасин Михаил 26 16
Клявин Владимир 30 16
Нестеров Алексей 84 16
Егоров Владимир 64 16
Казарин Станислав 115 16
Шевченко Владимир 138 16
Гаранин Евгений 23 16
Смык Виталий 30 16
Шепелявый Дмитрий 53 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 766
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 529
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 408
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 256
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 201
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 168
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 130
Казахстан - Республика 4467 119
Германия - Федеративная Республика 8903 100
Земля - планета Солнечной системы 7427 97
Европа 12319 95
Азия - Азиатский регион 3803 92
Европа Восточная 2927 81
Япония 10069 81
Беларусь - Белоруссия 3525 80
Россия - СФО - Новосибирск 3269 78
Африка - Африканский регион 2928 62
Россия - ПФО - Казань 2085 58
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 55
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 54
Украина 6212 51
Бразилия - Федеративная Республика 1945 46
Нидерланды 2197 43
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 30
Ближний Восток 2549 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 28
Индия - Республика 4263 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 27
Сингапур - Республика 1574 26
Южная Корея - Республика 4394 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 25
Америка 2011 24
Швеция - Королевство 2072 23
Франция - Французская Республика 5665 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1373
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 989
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 502
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 473
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 335
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 232
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 230
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 214
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 177
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 157
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 114
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 112
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 101
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 91
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 90
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 82
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 72
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 65
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 65
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 46
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 41
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 41
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 41
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 40
Образование в России 460 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 34
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 32
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 30
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 29
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 27
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 27
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 27
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 25
Человеческий фактор - Human factor 1099 24
Физика - Physics - область естествознания 889 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 76
Коммерсантъ - Издательский дом 888 28
TAdviser - Центр выбора технологий 243 26
Forbes - Форбс 591 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 13
Ведомости 375 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 6
Bloomberg 1009 6
ComputerWorld 139 4
FT - Financial Times 1118 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 4
РИА Новости 766 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
InformationWeek 231 4
The Register 1286 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 3
Nature 770 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
Wikipedia - Википедия 413 3
IDG - International Data Group 97 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
The Economist 43 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
КиноПоиск - портал о кино 130 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
РБК Инновации 36 2
23ABC News 152 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
The Washington Post 298 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
SecurityAffairs.co 5 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Physical Review Letters 111 1
Telegraph 197 1
The Financial Brand 1 1
Information Age 2 1
Tom’s Hardware 127 1
Gartner - Гартнер 3301 153
IDC - International Data Corporation 4671 150
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 102
500 Startups 4742 32
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 14
Forrester Research 810 14
CNews Инновация года - награда 41 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 13
BCG - Boston Consulting Group 85 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 11
Juniper Research 468 10
Markets&Markets Research 97 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 8
Fortune Global 500 280 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 8
Microsoft Research 128 8
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 7
Frost & Sullivan 199 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 6
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 5
IBM Research 107 5
IDC Russia - IDC Россия 161 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Сбер - СберДанные 4 4
Ericsson Mobility Report 33 3
Allied Market Research 18 3
Fortune Global 1000 50 3
Moody's Investors Service 135 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 3
CNews Fast рейтинг 37 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 3
IDC Russia Cloud Services Market 9 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 2
Aberdeen Group 48 2
Forrester Wave 31 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Forbes Global 2000 32 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 34
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 32
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 20
РАН - Российская академия наук 1397 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 17
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 9
ИРИ - Институт развития интернета 96 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 6
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 9 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
ВымпелКом - Билайн Школа данных 3 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 3
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 3
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
Академгородок Новосибирск 82 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 25 3
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 5 3
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 79
CNews AWARDS - награда 347 55
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 33
CNews FORUM Кейсы 53 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 19
CNews Баттл 39 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 12
GeekBrains 49 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 7
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 7
Digital October - конференционное пространство 90 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 5
CNews ИТ-стратегия 14 4
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 4
Криптонит Startup Challenge 13 4
SAP Forum 29 4
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 3
Worldskills - Ворлдскиллс 92 3
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 3
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Startup Village - международная стартап-конференция 46 3
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OSBC - Open Source Business Conference 14 2
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Hitachi Innovation Day 3 2
Oracle Modern Cloud Day 8 2
Honor Cup 14 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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