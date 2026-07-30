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Big Data Большие данные Аналитика Больших данных

Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных

Big Data или большие данные означает управление и анализ каких-либо очень больших объемов информации. Под этим термином часто подразумевается информация, которую невозможно обработать какими-либо классическими методами из-за ее слишком большого объема.

Технология Big Data представляет собой методику обработки больших объемов информации, которая базируется на 3 составляющих:

  1. для удобства Big Data переводится в гигабайты, терабайты и зеттабайты
  2. разрозненный контент структурируется (видео, фото, тексты и т. д.)
  3. проводится анализ и создаются аналитические отчеты.

Использование технологии подразумевает работу с разрозненной информацией, которая постоянно обновляется и находится в разных источниках. Цель метода — обеспечить максимально эффективную работу, внедрить новые решения и обеспечить рост конкурентоспособности.

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи – big data T2

кие базовые сервисы, как доставка еды. При этом рынок доставки продуктов показывает устойчивый рост второй год подряд – плюс 30% активной аудитории. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования.

20.07.2026 Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2

решили не только москвичи и петербуржцы, но и жители Приморского края, Калининградской, Ростовской, Челябинской областей, а также Краснодарского края. Для определения количества болельщиков аналитики big data T2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду – на 18,5% и на 9,7% – в США. Популярность Мексики среди росси
13.07.2026 Решение «СберТеха» поможет бизнесу ускорить онлайн-аналитику на основе больших данных

Российский разработчик ПО «СберТех» выпустил крупное обновление своего решения для многомерного анализа больших данных Platform V Analytics. Доработки существенно расширили его функциональность для крупного и среднего бизнеса. Теперь инструмент проще масштабируется, эффективнее работает с массива
01.07.2026 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

етом вещей (IoT) в направлениях «умного ЖКХ», «умного города» и промышленного интернета вещей. Мы также смотрим в сторону приумножения наших проектов в области инфраструктурных продуктов для работы с большими данными.
10.06.2026 В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов

В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов. Этим займутся эксперты Роструда, Университетского конс
09.06.2026 Как вузы регулируют ИИ: «Антиплагиат» и Консорциум больших данных представили открытую библиотеку регламентов со всего мира

Компания «Антиплагиат», участник отечественного рынка в сфере проверки академических текстов и создания этических правил работы с ИИ, совместно с Университетским консорциумом исследователей больших данных (Консорциум больших данных) представил «Библиотеку ИИ-регламентов в образовании» – онлайн-ресурс, где в открытом доступе собраны документы университетов из России и других
Большие данные и аналитика 2026

Большие данные и аналитика 2026 На отечественный рынок больших данных и аналитических решений позитивно влияют несколько факторов, среди которых — и
03.06.2026 Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026

Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис «ИИ-помощники для
03.06.2026 VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий

ия точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. VK и T2 планируют объединить усилия в области анализа больших данных для создания новых аналитических продуктов и разработки персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.

21.05.2026 AggreGate и Arenadata объединяют усилия для импортозамещения в сфере управления большими данными

озможность строить полностью российские вертикальные решения: от контроллера на заводе до аналитики Big Data. Это особенно важно для объектов КИИ, где требования к надежности и импортозамещению
29.04.2026 Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными

Смена позиций в первой пятерке Отечественный рынок больших данных и средств аналитики за последние несколько лет заметно окреп. Опрошенные CNews Analytics эксперты указывают на то, что заказчики продолжают реализовывать проекты миграции с иност
29.04.2026 Озера-хранилища и ИИ-агенты — главные тренды на российском рынке больших данных и средств аналитики

Отечественный рынок: драйверы и барьеры Российский рынок больших данных и аналитических решений системно развивается. Один из драйверов — государствен
20.04.2026 Positive Technologies и Digital Spirit объявили о технологическом партнерстве для усиления защиты больших данных

нилищ и их непрерывного развития. Одновременно с этим повышаются требования к безопасности хранения больших данных. Компания Digital Spirit специализируется на enterprise-разработке. Вендор раз
14.04.2026 Машина больших данных Скала^р может использоваться в ИТ-инфраструктурах на базе ведущих российских операционных систем

Группа Rubytech подтвердила совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) больших данных Скала^р МБД.Г с топ-3 наиболее востребованными на российском рынке операционными системами, прошедшими сертификацию ФСТЭК России по 4-му уровню защиты и выше. Это стало возможным
09.04.2026 «ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли

«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больших данных в строительной отрасли и сфере недвижимости. Подписание прошло на ежегодной междунар
08.04.2026 «Сигналтек» запускает в производство высокопроизводительную ИИ-платформу для работы с большими данными

азвертывания собственных мощностей под конкретные прикладные сценарии. Запуск платформы серии «Сигнал Стэк» в производство позволяет нам предложить рынку современное и масштабируемое решение для ИИ и больших данных», — отметил Алексей Волков, менеджер по продукту «Сигналтек». Платформа серии «Сигнал Стэк» предназначена для использования в корпоративных дата-центрах, инженерных и исследовате
08.04.2026 VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России

VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие
23.03.2026 Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

СУБД стабильно растет на 12-13% ежегодно и к 2035 г. составит $274,9 млрд. Объем российского рынка к 2031 г. достигнет ₽251 млрд. Общемировые и российские драйверы роста — цифровизация, развитие ИИ и больших данных, спрос на аналитические базы данных, real-time аналитику, платформы для ИИ, распространение Open Source и популярность распределенных и облачных архитектур. «Однако, в России гла
16.03.2026 Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

из внешних источников. Для построения аналитической платформы компания решила не создавать дорогую Big Data платформу, а пойти по пути построения On‑prem решения на базе PostgreSQL, рассказал

12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга

Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) . Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных

05.03.2026 Рынок аналитики и больших данных 2026

х затрат на инфраструктуру и квалифицированных специалистов. Российский рынок Российский рынок BI и больших данных 2026 Импортозамещение как главный тренд Сложности миграции Как собирать, храни
25.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

«Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн
17.02.2026 Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data

026 г. генеральным партнером Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data. В своем выступле
16.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

«Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн
10.02.2026 Тренды рынка больших данных: прогноз на 2026 год от эксперта «К2Тех»

ежегодно до 2030 г. В 2026 г. основным фактором его развития станет не столько объемом данных, сколько способностью компаний извлекать из них реальную, рентабельную ценность. Руководитель направления Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников выделил пять ключевых трендов, которые сформировались по итогам 2025 г. и задают вектор развития рынка в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «К2
10.02.2026 Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» создадут Экспертный Совет по академической этике использования ИИ

Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» договорились создать Экспертный Совет по академической этике использования ИИ. Его работа станет ориентиром для вузов и студентов при подготовке текстов с прим
27.01.2026 «МТС Маркетолог» упростил запуск омниканальной рекламы на больших данных для малого бизнеса

ри каждого раздела представлены крупные блоки запуска. Так, в разделе «По каналам» в одном из блоков доступен запуск таргетированных SMS/MMS/RCS-рассылок как на агрегированные и обезличенные сегменты Big Data МТС и партнеров, так и на собственную клиентскую базу. В другом – запуск рекламы в Telegram Ads в текстовых и премиум-форматах с баннером и видео без минимального порога бюджета для ма
27.01.2026 Количество уникальных пользователей Mах за декабрь выросло на 12% – big data T2

WhatsApp* 2,6% клиентов мессенджеров, на единовременное пользование Mах и Telegram приходится 2,3%. Однако большинство предпочитает общаться сразу в трех приложениях – 52%. Выводы анализа на основе «больших данных» указывают на стремительный рост мессенджера. Показатели Mах ежемесячно приближаются к средним параметрам по всем приложениям для коммуникации. Показатели MAU, DAU, а также колич
24.12.2025 ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер»

екабря 2025 г. в смешанных форматах: онлайн на базе Института анализа больших данных и ИИ Томского госуниверситета и офлайне. «Школа прикладного анализа данных» — это образовательный интенсив по ИИ и Big Data, организованный Академией «Дата-Дайвинг» для университетских команд и других специалистов, которые хотят использовать технологии в своей работе без навыков программирования. В этом год
16.12.2025 Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы

года, имеет ограничения по количеству абонентов и включает большой объем работы по доработке и конфигурированию. SID-модель поддерживается всеми интерфейсами обслуживания и интегрирована с аналитикой больших данных и ИИ-системой для максимально точного подбора персональных предложений абонентам. После настройки в продуктовом каталоге персональные предложения активизируются и тарифицируются

12.12.2025 Москвичи, иркутяне и красноярцы чаще других посещают Дальний Восток — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы Big Data проанализировал турпоток в регионах Дальневосточного федерального округа. Объектом исследования стали Сахалинская, Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский, Хабаровский и
11.12.2025 Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

й из главных целей которого является переход к управлению на основе данных «МегаФон» трансформирует большие данные в конкретные аналитические решения, уже включенные в реестр российского ПО и и
10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

еждение о росте угрозы Как отказ от искусственного интеллекта и ИТ-инструментов с большими данными (Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент Ро
09.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

22.11.2025 Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии

задачу применения математических методов к анализу социальных явлений на основе данных операторов сотовой связи. Эта группа приступила к работе с огромными массивами информации в эпоху, когда понятия больших данных еще не существовало. Под руководством Шаккума Мартина исследователи изучали закономерности миграционных процессов, анализировали поведенческие модели различных слоев населения мо
19.11.2025 МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предоставила геоаналитическую платформу «МТС Геоэффект» для развития туристической индустрии Пермского края. Используя обезличенные большие данные, Министерство по туризму Пермского края и региональный Центр развития туризма могут анализировать потоки гостей, видеть цифровой портрет туриста и планировать развитие туристичес
14.11.2025 «Билайн Big Data & AI» и «Диасофт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ-решений на базе ИИ для российского и международного рынков

«Билайн Big Data & AI» – команда, разрабатывающая решения на базе больших данных и искусственного инт
10.11.2025 Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»

екций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов. Курс лекций ведёт главный бизнес-архитектор «БФТ-Х
01.11.2025 Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов

нодушный человек». Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Юлия Александрова, руководитель отдела аналитики Инстит

Публикаций - 7871, упоминаний - 10984

Big Data и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 880
МегаФон 10742 492
SAP SE 5601 485
Ростелеком 10948 473
Microsoft Corporation 25775 463
Oracle Corporation 7074 418
IBM - International Business Machines Corp 9699 405
Yandex - Яндекс 9216 370
9594 369
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 319
Google LLC 12688 264
VK - Mail.ru Group 3602 226
Intel Corporation 12811 222
Huawei 4676 221
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 206
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 183
Dell EMC 5180 180
Amazon Inc - Amazon.com 3277 177
Крок - Croc 1964 177
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 170
Softline - Софтлайн 3743 166
Broadcom - VMware 2610 160
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 159
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 153
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 151
SAS Institute 1082 146
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 146
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 141
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 132
HP Inc. 5883 132
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 131
Telegram Group 2940 128
Meta Platforms - Facebook 4621 121
Teradata - Терадата 225 119
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 118
Cisco Systems 5372 110
Nvidia Corp 4002 106
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 103
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 103
Apple Inc 13154 102
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 567
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 345
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 243
РЖД - Российские железные дороги 2096 223
ГПБ - Газпромбанк 1273 165
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 159
Альфа-Банк 1979 156
Почта России ПАО 2370 144
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 142
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 142
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 140
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 136
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 135
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 135
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 128
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 127
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 113
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 110
МКБ - Московский кредитный банк 657 108
Газпром нефть 725 105
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 93
Ингосстрах СПАО 478 92
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 88
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 88
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 87
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 86
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 85
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 83
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 77
Газпром ПАО 1493 74
X5 Group - Перекрёсток 640 73
ПСБ - Промсвязьбанк 963 73
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 72
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 69
ВТБ - ВТБ24 671 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 67
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 66
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 64
Русагро Группа Компаний 379 63
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 603
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 302
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 264
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 256
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 244
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 229
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 208
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 207
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 188
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 186
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 178
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 174
Федеральное казначейство России 1949 141
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 116
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 112
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 108
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 104
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 103
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 103
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 80
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 79
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 68
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 67
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 64
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 63
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 59
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 57
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 48
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 48
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 47
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 46
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 43
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 42
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 40
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 39
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 38
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 86
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 45
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 38
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 26
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 25
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 24
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 20
Apache Software Foundation - ASF 231 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 13
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 12
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 12
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3245
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2936
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2588
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2553
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1754
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1754
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1709
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1618
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1364
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1342
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1305
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1095
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1066
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1062
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 977
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 876
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 795
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 763
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 763
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 735
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 705
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 699
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 698
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 692
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 677
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 660
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 651
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 640
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 607
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 582
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 578
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 569
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 557
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 536
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 530
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 522
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 518
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 506
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 484
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 462
Apache Hadoop 470 322
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 246
Linux OS 11533 218
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 184
Microsoft Azure 1526 164
Google Android 15243 163
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 159
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 159
Microsoft Windows 16882 148
Microsoft Office 4170 140
МТС Big Data 324 136
Apple iOS 8583 136
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 134
Oracle Java - язык программирования 3469 130
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 130
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 127
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 119
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 106
Intel x86 - архитектура процессора 2151 105
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 94
Apple iPhone 6 4861 87
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 86
Microsoft Windows 2000 8678 85
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 84
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 81
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 79
1С:ERP Управление предприятием 841 78
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 75
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 74
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 72
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 70
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 70
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 68
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 67
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 67
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 65
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 63
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 59
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 59
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 58
Шадаев Максут 1210 155
Путин Владимир 3454 118
Чаркин Евгений 317 113
Натрусов Артем 313 103
Абакумов Евгений 227 84
Сотин Денис 216 79
Кирьянова Александра 169 69
Слышкин Василий 129 68
Клепиков Алексей 121 67
Нестеров Алексей 175 67
Дьяченко Валерий 96 62
Белоусов Максим 109 56
Кулик Вадим 206 54
Сыкулев Андрей 85 52
Чернышенко Дмитрий 581 50
Путятинский Сергей 112 50
Козак Николай 209 50
Мишустин Михаил 787 48
Прохорова Алла 66 48
Соловьев Алексей 97 48
Шпак Василий 279 47
Воронин Павел 196 47
Семенихин Игорь 56 46
Лебедев Антон 53 46
Бурилов Андрей 117 46
Каюмов Шамиль 53 45
Урьяс Вадим 98 45
Карпов Иван 79 45
Серебряникова Анна 77 45
Лысенко Эдуард 317 44
Попов Андрей 116 44
Смык Виталий 46 44
Емелин Александр 45 44
Трофимова Людмила 50 43
Халматов Максим 64 43
Степченков Максим 65 43
Мискевич Евгений 50 43
Козырев Алексей 328 43
Глазков Александр 151 42
Сергеев Сергей 179 42
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 777
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 589
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 535
Европа 24964 535
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 443
Беларусь - Белоруссия 6289 254
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Казахстан - Республика 6048 196
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Япония 13807 132
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IBM Research 111 13
Frost & Sullivan 207 13
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 7
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 28
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НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 22
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 20
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