Big Data Большие данные Аналитика Больших данных
Big Data или большие данные означает управление и анализ каких-либо очень больших объемов информации. Под этим термином часто подразумевается информация, которую невозможно обработать какими-либо классическими методами из-за ее слишком большого объема.
Технология Big Data представляет собой методику обработки больших объемов информации, которая базируется на 3 составляющих:
- для удобства Big Data переводится в гигабайты, терабайты и зеттабайты
- разрозненный контент структурируется (видео, фото, тексты и т. д.)
- проводится анализ и создаются аналитические отчеты.
Использование технологии подразумевает работу с разрозненной информацией, которая постоянно обновляется и находится в разных источниках. Цель метода — обеспечить максимально эффективную работу, внедрить новые решения и обеспечить рост конкурентоспособности.
Big Data упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 79
|Исанин Антон 9365 43
|Чаркин Евгений 203 42
|Абакумов Евгений 110 40
|Чернышенко Дмитрий 320 31
|Мишустин Михаил 376 29
|Антонов Александр 75 28
|Савцов Игорь 28 26
|Валчев Стоян 48 26
|Путятинский Сергей 59 26
|Сирота Юрий 43 21
|Кулик Вадим 126 21
|Сотин Денис 106 20
|Сыкулев Андрей 67 20
|Хомков Игорь 43 20
|Лебедев Антон 35 19
|Поляков Сергей 63 19
|Слышкин Василий 66 19
|Педоренко Андрей 42 19
|Серебряникова Анна 49 19
|Богданов Кирилл 110 19
|Кириченко Игорь 44 18
|Прохоров Фёдор 81 17
|Дьяченко Валерий 70 17
|Прохорова Алла 48 17
|Соловьев Алексей 67 17
|Федечкин Сергей 19 17
|Семенихин Игорь 40 17
|Клепиков Алексей 80 17
|Урьяс Вадим 82 16
|Емелин Александр 29 16
|Хасин Михаил 26 16
|Клявин Владимир 30 16
|Нестеров Алексей 84 16
|Егоров Владимир 64 16
|Казарин Станислав 115 16
|Шевченко Владимир 138 16
|Гаранин Евгений 23 16
|Смык Виталий 30 16
|Шепелявый Дмитрий 53 16
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