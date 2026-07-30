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Big Data Большие данные Аналитика Больших данных
Big Data или большие данные означает управление и анализ каких-либо очень больших объемов информации. Под этим термином часто подразумевается информация, которую невозможно обработать какими-либо классическими методами из-за ее слишком большого объема.
Технология Big Data представляет собой методику обработки больших объемов информации, которая базируется на 3 составляющих:
- для удобства Big Data переводится в гигабайты, терабайты и зеттабайты
- разрозненный контент структурируется (видео, фото, тексты и т. д.)
- проводится анализ и создаются аналитические отчеты.
Использование технологии подразумевает работу с разрозненной информацией, которая постоянно обновляется и находится в разных источниках. Цель метода — обеспечить максимально эффективную работу, внедрить новые решения и обеспечить рост конкурентоспособности.
- BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения
- Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных
- DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных
- ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных
- Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных
- Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.07.2026
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Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи – big data T2
кие базовые сервисы, как доставка еды. При этом рынок доставки продуктов показывает устойчивый рост второй год подряд – плюс 30% активной аудитории. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования.
|20.07.2026
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Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2
решили не только москвичи и петербуржцы, но и жители Приморского края, Калининградской, Ростовской, Челябинской областей, а также Краснодарского края. Для определения количества болельщиков аналитики big data T2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду – на 18,5% и на 9,7% – в США. Популярность Мексики среди росси
|13.07.2026
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Решение «СберТеха» поможет бизнесу ускорить онлайн-аналитику на основе больших данных
Российский разработчик ПО «СберТех» выпустил крупное обновление своего решения для многомерного анализа больших данных Platform V Analytics. Доработки существенно расширили его функциональность для крупного и среднего бизнеса. Теперь инструмент проще масштабируется, эффективнее работает с массива
|01.07.2026
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Михаил Матюшин -
Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам
етом вещей (IoT) в направлениях «умного ЖКХ», «умного города» и промышленного интернета вещей. Мы также смотрим в сторону приумножения наших проектов в области инфраструктурных продуктов для работы с большими данными.
|10.06.2026
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В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов
В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов. Этим займутся эксперты Роструда, Университетского конс
|09.06.2026
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Как вузы регулируют ИИ: «Антиплагиат» и Консорциум больших данных представили открытую библиотеку регламентов со всего мира
Компания «Антиплагиат», участник отечественного рынка в сфере проверки академических текстов и создания этических правил работы с ИИ, совместно с Университетским консорциумом исследователей больших данных (Консорциум больших данных) представил «Библиотеку ИИ-регламентов в образовании» – онлайн-ресурс, где в открытом доступе собраны документы университетов из России и других
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Большие данные и аналитика 2026
Большие данные и аналитика 2026 На отечественный рынок больших данных и аналитических решений позитивно влияют несколько факторов, среди которых — и
|03.06.2026
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Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026
Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис «ИИ-помощники для
|03.06.2026
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VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий
ия точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. VK и T2 планируют объединить усилия в области анализа больших данных для создания новых аналитических продуктов и разработки персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.
|21.05.2026
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AggreGate и Arenadata объединяют усилия для импортозамещения в сфере управления большими данными
озможность строить полностью российские вертикальные решения: от контроллера на заводе до аналитики Big Data. Это особенно важно для объектов КИИ, где требования к надежности и импортозамещению
|29.04.2026
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Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными
Смена позиций в первой пятерке Отечественный рынок больших данных и средств аналитики за последние несколько лет заметно окреп. Опрошенные CNews Analytics эксперты указывают на то, что заказчики продолжают реализовывать проекты миграции с иност
|29.04.2026
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Озера-хранилища и ИИ-агенты — главные тренды на российском рынке больших данных и средств аналитики
Отечественный рынок: драйверы и барьеры Российский рынок больших данных и аналитических решений системно развивается. Один из драйверов — государствен
|20.04.2026
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Positive Technologies и Digital Spirit объявили о технологическом партнерстве для усиления защиты больших данных
нилищ и их непрерывного развития. Одновременно с этим повышаются требования к безопасности хранения больших данных. Компания Digital Spirit специализируется на enterprise-разработке. Вендор раз
|14.04.2026
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Машина больших данных Скала^р может использоваться в ИТ-инфраструктурах на базе ведущих российских операционных систем
Группа Rubytech подтвердила совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) больших данных Скала^р МБД.Г с топ-3 наиболее востребованными на российском рынке операционными системами, прошедшими сертификацию ФСТЭК России по 4-му уровню защиты и выше. Это стало возможным
|09.04.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли
«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больших данных в строительной отрасли и сфере недвижимости. Подписание прошло на ежегодной междунар
|08.04.2026
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«Сигналтек» запускает в производство высокопроизводительную ИИ-платформу для работы с большими данными
азвертывания собственных мощностей под конкретные прикладные сценарии. Запуск платформы серии «Сигнал Стэк» в производство позволяет нам предложить рынку современное и масштабируемое решение для ИИ и больших данных», — отметил Алексей Волков, менеджер по продукту «Сигналтек». Платформа серии «Сигнал Стэк» предназначена для использования в корпоративных дата-центрах, инженерных и исследовате
|08.04.2026
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VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России
VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие
|23.03.2026
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Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
СУБД стабильно растет на 12-13% ежегодно и к 2035 г. составит $274,9 млрд. Объем российского рынка к 2031 г. достигнет ₽251 млрд. Общемировые и российские драйверы роста — цифровизация, развитие ИИ и больших данных, спрос на аналитические базы данных, real-time аналитику, платформы для ИИ, распространение Open Source и популярность распределенных и облачных архитектур. «Однако, в России гла
|16.03.2026
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Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
из внешних источников. Для построения аналитической платформы компания решила не создавать дорогую Big Data платформу, а пойти по пути построения On‑prem решения на базе PostgreSQL, рассказал
|12.03.2026
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ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга
Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) . Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных
|05.03.2026
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Рынок аналитики и больших данных 2026
х затрат на инфраструктуру и квалифицированных специалистов. Российский рынок Российский рынок BI и больших данных 2026 Импортозамещение как главный тренд Сложности миграции Как собирать, храни
|25.02.2026
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
«Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн
|17.02.2026
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Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data
026 г. генеральным партнером Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data. В своем выступле
|16.02.2026
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
«Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн
|10.02.2026
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Тренды рынка больших данных: прогноз на 2026 год от эксперта «К2Тех»
ежегодно до 2030 г. В 2026 г. основным фактором его развития станет не столько объемом данных, сколько способностью компаний извлекать из них реальную, рентабельную ценность. Руководитель направления Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников выделил пять ключевых трендов, которые сформировались по итогам 2025 г. и задают вектор развития рынка в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «К2
|10.02.2026
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Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» создадут Экспертный Совет по академической этике использования ИИ
Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» договорились создать Экспертный Совет по академической этике использования ИИ. Его работа станет ориентиром для вузов и студентов при подготовке текстов с прим
|27.01.2026
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«МТС Маркетолог» упростил запуск омниканальной рекламы на больших данных для малого бизнеса
ри каждого раздела представлены крупные блоки запуска. Так, в разделе «По каналам» в одном из блоков доступен запуск таргетированных SMS/MMS/RCS-рассылок как на агрегированные и обезличенные сегменты Big Data МТС и партнеров, так и на собственную клиентскую базу. В другом – запуск рекламы в Telegram Ads в текстовых и премиум-форматах с баннером и видео без минимального порога бюджета для ма
|27.01.2026
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Количество уникальных пользователей Mах за декабрь выросло на 12% – big data T2
WhatsApp* 2,6% клиентов мессенджеров, на единовременное пользование Mах и Telegram приходится 2,3%. Однако большинство предпочитает общаться сразу в трех приложениях – 52%. Выводы анализа на основе «больших данных» указывают на стремительный рост мессенджера. Показатели Mах ежемесячно приближаются к средним параметрам по всем приложениям для коммуникации. Показатели MAU, DAU, а также колич
|24.12.2025
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ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер»
екабря 2025 г. в смешанных форматах: онлайн на базе Института анализа больших данных и ИИ Томского госуниверситета и офлайне. «Школа прикладного анализа данных» — это образовательный интенсив по ИИ и Big Data, организованный Академией «Дата-Дайвинг» для университетских команд и других специалистов, которые хотят использовать технологии в своей работе без навыков программирования. В этом год
|16.12.2025
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Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
года, имеет ограничения по количеству абонентов и включает большой объем работы по доработке и конфигурированию. SID-модель поддерживается всеми интерфейсами обслуживания и интегрирована с аналитикой больших данных и ИИ-системой для максимально точного подбора персональных предложений абонентам. После настройки в продуктовом каталоге персональные предложения активизируются и тарифицируются
|12.12.2025
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Москвичи, иркутяне и красноярцы чаще других посещают Дальний Восток — big data T2
T2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы Big Data проанализировал турпоток в регионах Дальневосточного федерального округа. Объектом исследования стали Сахалинская, Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский, Хабаровский и
|11.12.2025
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Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
й из главных целей которого является переход к управлению на основе данных «МегаФон» трансформирует большие данные в конкретные аналитические решения, уже включенные в реестр российского ПО и и
|10.12.2025
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Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»
еждение о росте угрозы Как отказ от искусственного интеллекта и ИТ-инструментов с большими данными (Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент Ро
|09.12.2025
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
|02.12.2025
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
|22.11.2025
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Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии
задачу применения математических методов к анализу социальных явлений на основе данных операторов сотовой связи. Эта группа приступила к работе с огромными массивами информации в эпоху, когда понятия больших данных еще не существовало. Под руководством Шаккума Мартина исследователи изучали закономерности миграционных процессов, анализировали поведенческие модели различных слоев населения мо
|19.11.2025
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МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных
ПАО «МТС», цифровая экосистема, предоставила геоаналитическую платформу «МТС Геоэффект» для развития туристической индустрии Пермского края. Используя обезличенные большие данные, Министерство по туризму Пермского края и региональный Центр развития туризма могут анализировать потоки гостей, видеть цифровой портрет туриста и планировать развитие туристичес
|14.11.2025
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«Билайн Big Data & AI» и «Диасофт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ-решений на базе ИИ для российского и международного рынков
«Билайн Big Data & AI» – команда, разрабатывающая решения на базе больших данных и искусственного инт
|10.11.2025
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Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»
екций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов. Курс лекций ведёт главный бизнес-архитектор «БФТ-Х
|01.11.2025
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Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов
нодушный человек». Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Юлия Александрова, руководитель отдела аналитики Инстит
Big Data и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 155
|Путин Владимир 3454 118
|Чаркин Евгений 317 113
|Натрусов Артем 313 103
|Абакумов Евгений 227 84
|Сотин Денис 216 79
|Кирьянова Александра 169 69
|Слышкин Василий 129 68
|Клепиков Алексей 121 67
|Нестеров Алексей 175 67
|Дьяченко Валерий 96 62
|Белоусов Максим 109 56
|Кулик Вадим 206 54
|Сыкулев Андрей 85 52
|Чернышенко Дмитрий 581 50
|Путятинский Сергей 112 50
|Козак Николай 209 50
|Мишустин Михаил 787 48
|Прохорова Алла 66 48
|Соловьев Алексей 97 48
|Шпак Василий 279 47
|Воронин Павел 196 47
|Семенихин Игорь 56 46
|Лебедев Антон 53 46
|Бурилов Андрей 117 46
|Каюмов Шамиль 53 45
|Урьяс Вадим 98 45
|Карпов Иван 79 45
|Серебряникова Анна 77 45
|Лысенко Эдуард 317 44
|Попов Андрей 116 44
|Смык Виталий 46 44
|Емелин Александр 45 44
|Трофимова Людмила 50 43
|Халматов Максим 64 43
|Степченков Максим 65 43
|Мискевич Евгений 50 43
|Козырев Алексей 328 43
|Глазков Александр 151 42
|Сергеев Сергей 179 42
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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