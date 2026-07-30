Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных

Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи – big data T2 кие базовые сервисы, как доставка еды. При этом рынок доставки продуктов показывает устойчивый рост второй год подряд – плюс 30% активной аудитории. Об этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования.

Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2 решили не только москвичи и петербуржцы, но и жители Приморского края, Калининградской, Ростовской, Челябинской областей, а также Краснодарского края. Для определения количества болельщиков аналитики big data T2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду – на 18,5% и на 9,7% – в США. Популярность Мексики среди росси

Решение «СберТеха» поможет бизнесу ускорить онлайн-аналитику на основе больших данных Российский разработчик ПО «СберТех» выпустил крупное обновление своего решения для многомерного анализа больших данных Platform V Analytics. Доработки существенно расширили его функциональность для крупного и среднего бизнеса. Теперь инструмент проще масштабируется, эффективнее работает с массива

Михаил Матюшин - Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам етом вещей (IoT) в направлениях «умного ЖКХ», «умного города» и промышленного интернета вещей. Мы также смотрим в сторону приумножения наших проектов в области инфраструктурных продуктов для работы с большими данными.

В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов. Этим займутся эксперты Роструда, Университетского конс

Как вузы регулируют ИИ: «Антиплагиат» и Консорциум больших данных представили открытую библиотеку регламентов со всего мира Компания «Антиплагиат», участник отечественного рынка в сфере проверки академических текстов и создания этических правил работы с ИИ, совместно с Университетским консорциумом исследователей больших данных (Консорциум больших данных) представил «Библиотеку ИИ-регламентов в образовании» – онлайн-ресурс, где в открытом доступе собраны документы университетов из России и других

Большие данные и аналитика 2026 Большие данные и аналитика 2026 На отечественный рынок больших данных и аналитических решений позитивно влияют несколько факторов, среди которых — и

Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026 Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис «ИИ-помощники для

VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий ия точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. VK и T2 планируют объединить усилия в области анализа больших данных для создания новых аналитических продуктов и разработки персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.

AggreGate и Arenadata объединяют усилия для импортозамещения в сфере управления большими данными озможность строить полностью российские вертикальные решения: от контроллера на заводе до аналитики Big Data. Это особенно важно для объектов КИИ, где требования к надежности и импортозамещению

Каталоги, мастер-данные, контроль качества: как российские компании выстраивают работу с данными Смена позиций в первой пятерке Отечественный рынок больших данных и средств аналитики за последние несколько лет заметно окреп. Опрошенные CNews Analytics эксперты указывают на то, что заказчики продолжают реализовывать проекты миграции с иност

Озера-хранилища и ИИ-агенты — главные тренды на российском рынке больших данных и средств аналитики Отечественный рынок: драйверы и барьеры Российский рынок больших данных и аналитических решений системно развивается. Один из драйверов — государствен

Positive Technologies и Digital Spirit объявили о технологическом партнерстве для усиления защиты больших данных нилищ и их непрерывного развития. Одновременно с этим повышаются требования к безопасности хранения больших данных. Компания Digital Spirit специализируется на enterprise-разработке. Вендор раз

Машина больших данных Скала^р может использоваться в ИТ-инфраструктурах на базе ведущих российских операционных систем Группа Rubytech подтвердила совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) больших данных Скала^р МБД.Г с топ-3 наиболее востребованными на российском рынке операционными системами, прошедшими сертификацию ФСТЭК России по 4-му уровню защиты и выше. Это стало возможным

«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больших данных в строительной отрасли и сфере недвижимости. Подписание прошло на ежегодной междунар

«Сигналтек» запускает в производство высокопроизводительную ИИ-платформу для работы с большими данными азвертывания собственных мощностей под конкретные прикладные сценарии. Запуск платформы серии «Сигнал Стэк» в производство позволяет нам предложить рынку современное и масштабируемое решение для ИИ и больших данных», — отметил Алексей Волков, менеджер по продукту «Сигналтек». Платформа серии «Сигнал Стэк» предназначена для использования в корпоративных дата-центрах, инженерных и исследовате

VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет СУБД стабильно растет на 12-13% ежегодно и к 2035 г. составит $274,9 млрд. Объем российского рынка к 2031 г. достигнет ₽251 млрд. Общемировые и российские драйверы роста — цифровизация, развитие ИИ и больших данных, спрос на аналитические базы данных, real-time аналитику, платформы для ИИ, распространение Open Source и популярность распределенных и облачных архитектур. «Однако, в России гла

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации из внешних источников. Для построения аналитической платформы компания решила не создавать дорогую Big Data платформу, а пойти по пути построения On‑prem решения на базе PostgreSQL, рассказал

ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) . Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных

Рынок аналитики и больших данных 2026 х затрат на инфраструктуру и квалифицированных специалистов. Российский рынок Российский рынок BI и больших данных 2026 Импортозамещение как главный тренд Сложности миграции Как собирать, храни

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта «Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн

Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data 026 г. генеральным партнером Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data). Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data. В своем выступле

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта «Кофемания»; Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России; Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данн

Тренды рынка больших данных: прогноз на 2026 год от эксперта «К2Тех» ежегодно до 2030 г. В 2026 г. основным фактором его развития станет не столько объемом данных, сколько способностью компаний извлекать из них реальную, рентабельную ценность. Руководитель направления Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников выделил пять ключевых трендов, которые сформировались по итогам 2025 г. и задают вектор развития рынка в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «К2

Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» создадут Экспертный Совет по академической этике использования ИИ Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» договорились создать Экспертный Совет по академической этике использования ИИ. Его работа станет ориентиром для вузов и студентов при подготовке текстов с прим

«МТС Маркетолог» упростил запуск омниканальной рекламы на больших данных для малого бизнеса ри каждого раздела представлены крупные блоки запуска. Так, в разделе «По каналам» в одном из блоков доступен запуск таргетированных SMS/MMS/RCS-рассылок как на агрегированные и обезличенные сегменты Big Data МТС и партнеров, так и на собственную клиентскую базу. В другом – запуск рекламы в Telegram Ads в текстовых и премиум-форматах с баннером и видео без минимального порога бюджета для ма

Количество уникальных пользователей Mах за декабрь выросло на 12% – big data T2 WhatsApp* 2,6% клиентов мессенджеров, на единовременное пользование Mах и Telegram приходится 2,3%. Однако большинство предпочитает общаться сразу в трех приложениях – 52%. Выводы анализа на основе «больших данных» указывают на стремительный рост мессенджера. Показатели Mах ежемесячно приближаются к средним параметрам по всем приложениям для коммуникации. Показатели MAU, DAU, а также колич

ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер» екабря 2025 г. в смешанных форматах: онлайн на базе Института анализа больших данных и ИИ Томского госуниверситета и офлайне. «Школа прикладного анализа данных» — это образовательный интенсив по ИИ и Big Data, организованный Академией «Дата-Дайвинг» для университетских команд и других специалистов, которые хотят использовать технологии в своей работе без навыков программирования. В этом год

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы года, имеет ограничения по количеству абонентов и включает большой объем работы по доработке и конфигурированию. SID-модель поддерживается всеми интерфейсами обслуживания и интегрирована с аналитикой больших данных и ИИ-системой для максимально точного подбора персональных предложений абонентам. После настройки в продуктовом каталоге персональные предложения активизируются и тарифицируются

Москвичи, иркутяне и красноярцы чаще других посещают Дальний Восток — big data T2 T2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы Big Data проанализировал турпоток в регионах Дальневосточного федерального округа. Объектом исследования стали Сахалинская, Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский, Хабаровский и

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами й из главных целей которого является переход к управлению на основе данных «МегаФон» трансформирует большие данные в конкретные аналитические решения, уже включенные в реестр российского ПО и и

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» еждение о росте угрозы Как отказ от искусственного интеллекта и ИТ-инструментов с большими данными (Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент Ро

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта рхитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»; Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии задачу применения математических методов к анализу социальных явлений на основе данных операторов сотовой связи. Эта группа приступила к работе с огромными массивами информации в эпоху, когда понятия больших данных еще не существовало. Под руководством Шаккума Мартина исследователи изучали закономерности миграционных процессов, анализировали поведенческие модели различных слоев населения мо

МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных ПАО «МТС», цифровая экосистема, предоставила геоаналитическую платформу «МТС Геоэффект» для развития туристической индустрии Пермского края. Используя обезличенные большие данные, Министерство по туризму Пермского края и региональный Центр развития туризма могут анализировать потоки гостей, видеть цифровой портрет туриста и планировать развитие туристичес

«Билайн Big Data & AI» и «Диасофт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ-решений на базе ИИ для российского и международного рынков «Билайн Big Data & AI» – команда, разрабатывающая решения на базе больших данных и искусственного инт

Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом» екций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов. Курс лекций ведёт главный бизнес-архитектор «БФТ-Х