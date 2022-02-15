Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных

Big Data или большие данные означает управление и анализ каких-либо очень больших объемов информации. Под этим термином часто подразумевается информация, которую невозможно обработать какими-либо классическими методами из-за ее слишком большого объема.

Технология Big Data представляет собой методику обработки больших объемов информации, которая базируется на 3 составляющих:

для удобства Big Data переводится в гигабайты, терабайты и зеттабайты разрозненный контент структурируется (видео, фото, тексты и т. д.) проводится анализ и создаются аналитические отчеты.

Использование технологии подразумевает работу с разрозненной информацией, которая постоянно обновляется и находится в разных источниках. Цель метода — обеспечить максимально эффективную работу, внедрить новые решения и обеспечить рост конкурентоспособности.