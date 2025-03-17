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МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе

Компании объединяют технологии и экспертизу для создания новых рекламных возможностей. В рамках соглашения клиенты Kokoc Group получают доступ к передовым инструментам рекламной вертикали МТС, включая технологии ИИ, Big Data и programmatic-рекламу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС AdTech и Kokoc Group заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие рекламных технологий и решений на основе ИИ и Big Data для бизнеса. Стратегическое партнерство в развитии digital-рынка и создании совместных решений для бизнеса позволит предложить новые инструменты для рекламодателей.

Первым этапом партнерства стала интеграция сервисов МТС AdTech в платформы Kokoc Group. Так, клиенты маркетинговой платформы Vitamin.tools могут использовать закупку трафика с настройкой дополнительных таргетингов на основе больших данных в Telegram Ads, запускать таргетированные рекламные кампании в МТС DSP, проходить обучение по продуктам и получать консультации экспертов МТС. Креативы и ресайзы для части кампаний уже создаются с помощью ИИ, также на этапе тестирования находится ИИ-модерация креативов в Telegram Ads.

На этапе тестирования находятся новые рекламные продукты, такие как например комбинированные кампании с привлечением трафика из Telegram Ads в мини-приложения в мессенджере (WebApp технологии). Эти и другие совместные решения партнеров появятся на платформе Kokoc Group уже весной 2025 г.

«Партнерство с Kokoc Group — одним из ведущих игроков в индустрии digital-маркетинга — является стратегически важным шагом для МТС AdTech, — отметила вице-президент по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова. — Опыт коллег в разработке продуктовых решений для реализации эффективных коммуникационных стратегий в сочетании с технологиями МТС AdTech раскроют новые возможности для роста и развития бизнеса более чем 10 000 клиентов группы и всего рынка».

«Мы продолжаем задавать индустриальные стандарты партнерств, чтобы предоставить бизнесу доступ к лучшему инвентарю для продвижения и передовым рекламным технологиям. Партнерство с МТС открывает нашим клиентам новые возможности и позволяет запускать более точные и эффективные рекламные кампании, что напрямую влияет на их бизнес-результаты», — сказал СЕО Kokoc Group Александр Шокуров.

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