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МТС Экосистема МТС МТС Стрим Stream МТС Маркетолог МТС ADS МТС DSP МТС Demand Side Platform Trading Desk
Команда рекламного бизнеса МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, а также технологическая платформа МТС Ads, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В основе МТС Ads — собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola, DSP-платформа и технологии компании Segmento.
УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
|Мельникова Елена 11 4
|Пуликов Артем 15 3
|Фоминов Никита 5 2
|Гатауллин Ильназ 28 2
|Худолей Александр 6 1
|Мельниченко Ольга 1 1
|Рыженко Антон 1 1
|Судариков Валентин 1 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Галактионова Инесса 77 1
|Пащенко Валерий 1 1
|Пейсахзон Яков 28 1
|Воронин Павел 146 1
|Кудасов Николай 1 1
|Делицын Леонид 130 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Стрелкова Александра 6 1
|Кинд Екатерина 2 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Григорьев Андрей 19 1
|Чеснавский Александр 23 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
|Forbes - Форбс 853 1
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