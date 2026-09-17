Огромный российский ритейлер электроники на всех парах трансформируется в гибрид Wildberries и Ozon

Ритейлер DNS прекращается в маркетплейс по примеру своего главного конкурента – «М.Видео». Пока новый проект функционирует в режиме закрытого бета-тестирования. Работает все по модели FBO – товар продавцам предложено хранить на складах DNS, другие варианты не предусмотрены. Вот только его склады уже подвергались атаке украинских БПЛА, то есть продавцы рискуют лишиться своих товаров.

Списывай, но не точь-в-точь

Российский ритейлер DNS превращается из сети офлайн-магазинов по продаже техники и электроники в полноценный онлайн-маркетплейс. Редакция CNews обнаружила на его сайте раздел, посвященный продавцам, с призывом принять участие в закрытом бета-тесте новой платформы.

Свою трансформацию в маркетплейс DNS начал спустя ровно полгода после того, как его главный конкурент в лице «М.Видео» сделал то же самое, став аналогом Wildberries. Как сообщал CNews, в марте 2026 г. гендиректором «М.Видео» был назначен бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, и через несколько дней после этого сайт компании превратился в торговую площадку. Теперь там можно купить одежду, обувь, еду и пр., а в офлайн-магазинах компании в скором будущем могут появиться отделы с одеждой и примерочные.

DNS ищет продавцов

Согласно информации с сайта DNS, комиссия площадки не будет превышать 25%. Других платежей при этом нет – логистика, хранение, эквайринг уже включены в указанную комиссию. Другие маркетплейсы регулярно повышают свои комиссии, в том числе и за логистику, и результате чего продавцы часто работают или в ноль, или в минус – на эту тему в интернете опубликованы сотни видеороликов.

Закрытый клуб любителей риска

Согласно информации на сайте DNS, бета-тестирование маркетплейса ведется в закрытом режиме. Чтобы принять в нем участие, требуется подать заявку.

К моменту выхода материала DNS не раскрывал ни планируемое число участников тестирования, ни сроки его проведения, ни то, как будет происходить отбор продавцов.

© VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика Маркетплейсов в России становится все больше

В то же время на сайте прямо указано, что маркетплейс работает по модели FBO, она же Fulfillment by Operator. Она подразумевает хранение товаров продавцов на складах компании. По такой же модели годами работали Wildberries и Ozon, в результате чего это привело к убыткам продавцов на сотни миллиардов рублей.

С середины лета 2026 г. склады Ozon и Wildberries регулярно подвергаются атакам украинских БПЛА. Одни из них уничтожены полностью вместе с хранившимися на них товарами, другие – частично. Оба маркетплейса оперативно переписали свои оферты, сняв с себя ответственность за повреждение или уничтожение товаров в результате ударов БПЛА по их складам.

DNS предлагает хранить товары на своих складах в семи российских городах, но при этом указывает расположение только пяти из них. «Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Краснодар и еще два города», – указано на сайте ритейлера.

Согласно информации из открытых источников, к моменту выхода материала логистическая инфраструктура DNS как минимум один раз подвергалась атакам БПЛА. Как пишет портал «Блокнот», 29 августа 2026 г. дроны ударили по складу DNS в Ростове-на-Дону. Помимо этого, в конце июля 2026 г. во Владивостоке полностью сгорел магазин-склад DNS. Причины возникновения пожара на этом объекте не раскрываются.

Статья об атаке БПЛА на ростовский склад DNS

Обратим внимание, что в списке из семи городов со складами на сайте DNS отсутствуют и Ростов-на-Дону, и Владивосток.

Отметим также, что удары по складам Ozon и Wildberries отбили у продавцов желание размещать на них свои товары. В начале сентября 2026 г. CNews писал о росте популярности других моделей – DBS (Delivery by Seller) и FBS (Fulfillment by Seller).

Статья о сгоревшем во Владивостоке магазине-складе DNS

Модель DBS подразумевает хранение и отправку товара силами продавца, а маркетплейс здесь выступает лишь витриной товаров и берет за это комиссию. В модели FBS товар хранится на складах продавца, а отправку осуществляет маркетплейс.

Переобуться в полете

Когда именно руководство DNS решило запустить маркетплейс, к моменту выхода материала известно не было. Зато известно, что всего полтора года назад компания высмеивала саму идею такой трансформации.

Пост в официальном Telegram-канале DNS

Портал E-Pepper обнаружил в официальном Telegram-канале DNS публикацию о трансформации компании в торговую площадку. Она датирована 1 апреля 2025 г. (Международный день смеха) и начинается со слов «DNS становится маркетплейсом!!1!».

В этой же публикации содержится опровержение заявления о трансформации DNS в торговую площадку. «Маркетплейсом DNS не становится», – отмечено там.

Интервью Сергея Мещанюка

Отдельно стоит вспомнить и слова совладельца и директора по развитию DNS Сергея Мещанюка, сказанные им в интервью порталу Retail.ru в феврале 2021 г. На вопрос об открытии DNS собственного маркетплейса он ответил так: «Свой строить пока не хотим, так как верим в силу специализации».