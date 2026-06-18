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Шокуров Александр

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Kokoc Group объединяет бизнес-направления 1
17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе 1
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шокуров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 41 2
Yandex - Яндекс 9059 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15482 1
Telegram Group 2866 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Федеральное собрание Российской Федерации 317 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5302 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 314 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21446 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8484 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60769 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9112 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 179 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 49 1
Telegram Ads 36 1
Григоренко Дмитрий 236 1
Мельникова Елена 14 1
Грищенко Олег 3 1
Путин Владимир 3441 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 502 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3005 1
Национальный проект 387 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2331 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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