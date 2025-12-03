Разделы

Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production

СОБЫТИЯ

03.12.2025 Kokoc Group объединяет Rafinad, «Где Слон?» и AdvGame в единый бренд 3
03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
10.09.2025 Половина российских ИТ-специалистов работает в одной компании не более двух лет 2
15.08.2025 Kokoc Group: что бизнес ждет от аутстаффинга 2
31.07.2025 Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger 3
27.06.2025 Kokoc Group: российский рынок гейминга вырастет на 25% к 2026 году 2
17.06.2025 «Стратегия.безтендера.рф» — новый продукт Kokoc Group и платформы «Безтендера.рф» 2
10.06.2025 К 2027 г. рынок гейминга достигнет объема $198 млрд – исследование Kokoc Group 2
21.05.2025 Выручка МТС AdTech за I квартал 2025 г. выросла на 45%  1
12.05.2025 Kokoc Group создала первого в России цифрового «двойника бренда» 2
06.05.2025 Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 2
05.05.2025 Блогерство в России стало официальной профессией 1
05.05.2025 Kokoc Group: рекрутеры ищут доступные решения для автоматизации рутинных операций 2
28.04.2025 Kokoc Group: 94% блогеров зарабатывают до 100 тыс. за размещение 4
10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 2
01.04.2025 Kokoc Group запустил маркетингового психолога – бота 1
25.03.2025 Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России 3
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 1
19.03.2025 Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений 1
17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе 2
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 2
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 4
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 3
25.11.2015 Kokoc Group представил CRM-систему по управлению репутацией бренда в Сети 1
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit 2
26.12.2014 WebProfy разработал модуль для CMS «Автоматический пересчет цен» 1
12.12.2014 К Kokoc Group присоединилась студия мобильной разработки Dodo Games 2
14.08.2014 Доля мобильного трафика в России превысила 20% 2
20.12.2012 Названа самая известная SEO-компания 2012 г. 1
06.04.2011 Лучшими SEO-компаниями Рунета назвали Demis Group и «Корпорацию РБС» 1

