Мешалкин Ярослав
|17.12.2024
|Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 1
|19.07.2018
|В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» 1
Мешалкин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
|IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
|Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
|Оленев Евгений 1 1
|Газиев Артур 5 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Известия ИД 624 1
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