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Мешалкин Ярослав



17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 1
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мешалкин Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Unsplash 764 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Электронная Москва АО 28 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Оленев Евгений 1 1
Газиев Артур 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
Известия ИД 624 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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