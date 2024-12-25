Okkam Амнет Дэфт
Okkam и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
|Yandex - Яндекс 7340 1
|МегаФон 8805 1
|Huawei 3933 1
|Google LLC 11775 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|Xiaomi 1732 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 2 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
|Антохин Дмитрий 1 1
|Ларин Дмитрий 23 1
|Мельникова Елена 10 1
|Кирилова Анастасия 2 1
|Захаров Артем 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Узбекистан - Республика 1726 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
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