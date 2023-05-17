«Магнит» и Aggregion запускают новый сервис работы c обезличенными данными ритейлера

Новый сервис «Магнит Datalab» является развитием DMP-платформы розничной сети, которая позволяет партнерам компании таргетировать аудитории, запускать целевые маркетинговые коммуникации и замерять их эффективность. Платформа была создана розничной сетью в партнерстве с Aggregion и стала одной из востребованных на рекламном рынке. По оценкам экспертов отрасли, с момента запуска в 2020 г. в DMP реализовано более 5000 кампаний – примерно каждая десятая от всех проводимых FMCG-поставщиками в «Магните». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Сервис «Магнит Datalab» позволяет перейти на новый уровень работы с данными ритейлера – использовать аналитику и машинное обучение, работая с детальными данными, объединять с собственными наборами данных поставщиков, сегментировать базы, получать клиентские инсайты и детально замерять эффективность коммуникаций в разрезе целевых сегментов. Теперь каждый партнер может сегментировать огромную клиентскую базу «Магнита», насчитывающую 68 млн держателей карт лояльности, под свои потребности и работать в режиме, близком к работе с собственной CRM. Активация аудиторий возможна как на цифровых рекламных платформах, подключенных к Магнит DMP, так и на медиаресурсах «Магнита»: цифровых экранах в магазинах, радио для покупателей, сайтах, в мобильных приложениях и пр.

Создание сервиса стало ответом на запрос рынка: с одной стороны, поставщики управляют многомиллиардными рекламными и маркетинговыми бюджетами и для их оптимизации создают собственные отделы аналитики, с другой стороны, наиболее ценные данные для работы находятся на стороне ритейлеров. Теперь с использованием защищенной обработки информации в Datalab такое сотрудничество стало возможным.

«Магнит Datalab» в отличие от других инструментов, когда материал фрагментарно собирается брендом, подразумевает целостную и постоянную работу с данными, направленную на постоянное улучшение. Созданные партнером целевые сегменты покупателей используются для коммуникаций, могут обновляться и уточняться на основе данных по эффективности кампаний и использоваться партнерами для других оптимизаций, таких как категорийное управление.

Клиентами сервиса могут стать не только поставщики «Магнита», но и другие партнеры. Так, розничная сеть уже начала пилоты с несколькими крупнейшими российскими банками.

Запуск сервиса отвечает тренду развития retail media, мировой рынок которых BCG оценивает в $100 млрд.

Подобные инструменты реализуются крупнейшими, наиболее передовыми мировыми ритейлерами. При использовании нового подхода рост продаж достигает двузначных чисел в зависимости от категории товаров, поставщики получают возможность более детального стратегического планирования для развития брендов и другие выгоды.

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Анастасия Кирилова, менеджер по развитию бизнеса направления Data & Insights розничной сети «Магнит»: «Мы готовы делиться своими данными с партнерами и предоставить рынку качественно новый сервис для эффективного создания и реализации маркетинговых кампаний. Инструмент, включающий комплекс прикладных опций, позволит пользователям лучше понимать клиентов и их потребности, добиться больших результатов при решении профильных задач, а покупателям получать действительно ценные и выгодные предложения».

Дмитрий Ларин, директор трейд-маркетинговой вертикали Okkam: «Мы видим, как динамично изменяется покупательское поведение. Анализа трендов по социально-демографическим признакам уже недостаточно. Для FMCG и фарм-производителей стало необходимо получать знания о покупках товаров в розничных сетях в разрезе клиентов. Но мало получить эти данные, нужно уметь проанализировать и сделать выводы, а объем таких данных становится настолько большим, что уже невозможно обойтись без методов углубленной аналитики и ML-моделей. Инструмент «Магнита» позволит нам и нашим партнерам проводить широкую клиентскую аналитику для оптимизации медиа и трейд-маркетинговой стратегий».

Артем Захаров, руководитель отдела монетизации данных группы АДВ: «Чтобы повышать эффективность рекламы, брендам важно как можно лучше знать потребителей своей категории и максимально точно оценивать влияние рекламы на результат в финальных продажах. Мы давно работаем с DMP «Магнита», чтобы решать эти задачи, и видим, как грамотное использование данных ритейлера позволяет кратно повышать ROI рекламы. «Магнит Datalab» – это следующий шаг в решении этих задач, который позволит достигнуть еще большего уровня точности и кастомизации. Мы с нетерпением ждем первых результатов применения данного инструмента у наших клиентов».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.