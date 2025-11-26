В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами

Российская компания Neiry в ноябре 2025 г. представила технологию дистанционного управления голубями с помощью вживленных нейрочипов, позволяющих направлять птиц для мониторинга и поисковых операций. Разработчики отмечают, что голуби-биодроны внешне почти неотличимы от обычных, за исключением электронного рюкзака на спине и провода от чипа.

Российская компания Neiry презентовала первых голубей-биодронов, проинформировала пресс-служба компании. Таких птиц можно использовать для мониторинга и охраны объектов.

По словам разработчиков, нейрочип в сочетании с оборудованием, размещенным в рюкзачке за спиной голубя, осуществляет нейростимуляцию отдельных зон мозга, благодаря которым птица сама хочет лететь направо или налево. Такое воздействие не является насильственным, ведь российские инженеры лишь подкрепляют естественные биологические реакции и желания птицы. Это происходит без вреда для ее психологического и физического состояния, уточняют эксперты.

Навесное оборудование, включающее видеокамеру, питается от солнечных батарей. Позиционирование происходит с помощью global positioning system (GPS), глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и других систем навигации.

«В ноябре 2025 г. решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица. Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий», — сказал основатель Neiry Александр Панов.

По словам авторов, исследования, посвященные способам управления птицами с помощью имплантированных нейроинтерфейсов, проводились, в частности, учеными Китая, США и Индии, однако россияне стали первыми, кто по результатам экспериментов переходит к опытному внедрению.

По информации Neiry, инженеры готовы к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг. Они предполагают, что это будут задачи по мониторингу линий электропередачи, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов. Сам же проект реализуется при поддержке Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ).

Создание биодронов

В 2024 г. ученые компании Neiry и Института искусственного интеллекта (ИИ) Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова впервые смогли подключить мозг крысы к ИИ. Животное, названное Пифией, смогло с помощью подсказок нейронной сети правильно ответить на сотни научных вопросов. Подсказка для крысы выглядела как ощущения в теле: в одной его части, когда нужно сказать да и в другой — при отрицательном ответе. Реагируя на эти ощущения, она отвечала на вопрос.

По информации CNews, специалисты российской биотех-лаборатории Neiry в 2025 г. запустили в стратосферу модуль с пятью крысами, в мозг каждой из которых был вживлен нейроимплант. Животные вернулись на землю в целости. Специалисты записывали весь процесс полета и следила за состоянием и поведением животных. В космос они не отправились, так как стратосфера не является его частью — она входит в состав атмосферы Земли. В Neiry сообщили CNews, что целью отправки крыс с нейроимплантом в голове была проверка способности адаптации мозга с интегрированным нейроинтерфейсом к условиям стратосферы. Представители компании заявили, что все жизненные показатели участвовавших в полете в норме.

Компания-разработчик

Neiry – это компания ООО «Нейри», основанная в июле 2019 г. Она начала с разработки трекеров головного мозга в виде повязки на голову и наушников — CNews писал о них в конце 2022 г., и тогда же был открыт предзаказ на них. В августе 2023 г. они поступили в продажу — их цена выросла с 22,5 тыс. руб. за модель Headband и 32,5 тыс. руб. за Headphones на этапе предзаказа до 70 и 100 тыс. руб. соответственно.

В сентябре 2023 г. в России был проведен завершившийся успехом эксперимент по управлению транспортным средством силой мысли при помощи трекера Neiry Headband. Роль транспортного средства выполнял электросамокат Segway Ninebot.