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Зоология Животные Птицы Голуби Columba Голубиная почта Pigeon mail
Машина связи, времен Первой мировой войны
Отправка почтового голубя из танка. Первая мировая война. Прибл. 1916г.
Германский голубь-шпион с маленькой автоматической фотокамерой (весом всего в 40 грамм), делавшей снимки через определенные периоды времени, на груди во время Первой мировой войны. Такой способ аэрофотосъемки был изобретен немецким аптекарем Юлиусом Нойброннером. Изначально голубиная фотосъёмка для ведения воздушной разведки показалась немцам перспективной идеей. Полевые испытания в боевых условиях в ходе дали обнадёживающие результаты, но в связи с развитием авиации, необходимость в голубях-шпионах пропала.
Правила переноски голубей. СССР, 1937 год Голубиная связь была принята на вооружение Красной Армии в 1929 г. и с этого времени, несмотря на быстрое развитие технических средств связи, широко использовалась как вспомогательное средство вплоть до 1945 г. В ходе Великой Отечественной войны голуби использовались в основном в интересах разведывательных отделов армий, вместе с тем имели место случаи их успешного применения и для оперативной связи командования.
Схема почтово-голубиной связи Москвы, 1941. Рассекречена в начале 2000-х
Голуби во время Второй мировой войны использовались советской армией для доставки небольших зажигательных снарядов на самолеты противника. Для этого голубей сбрасывали из самолета, где они находились в специальной кассете. На голубя крепился зажигательный снаряд нажимного действия. При помощи специального механизма голуби выпускались из закрепленной на самолете кассеты, куда помещалось двадцать четыре птицы. Когда голубь садился на объект, то у снаряда срабатывал взрыватель нажимного действия.
Фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР.
Рассекреченное фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР.
"Знатоки", 1954 г. Автор: Шполянский Григорий Ефимович
«Голуби. Окраина», 1979. — Георгий Васильевич Дышленко
«Голубятники» 1950 Автор:Чорбадзе Лариса
«На крыше дома», 1949 год. Художник — Иван Андреевич Язев (1914-2011).
"Почтовый голубь", 1865 Художник: Фердинанд Келлер (Ferdinand Keller) Холст, масло; 150.5×93 см Музей Августинера, Германия
"Кормление голубей" Художник: Антонио Эрмолао Паолетти (Antonio Ermolao Paoletti, 1834 — 1912) Холст, масло; 33.6×25 см Частная коллекция
"Любопытный". 1957 год. Художник — Аркадий Васильевич Сорока.
«Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея
Спартак Глушков "Голуби" (1961)
Машина связи, времен Первой мировой войны
СОБЫТИЯ
Публикаций - 31, упоминаний - 38
Зоология и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
|Unicode Consortium 1 1
|Flight International 64 2
|O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
|Казинформ 30 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Ananova 250 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.