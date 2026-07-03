Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Зоология Животные Птицы Голуби Columba Голубиная почта Pigeon mail

Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail

 

Машина связи, времен Первой мировой войны Машина связи, времен Первой мировой войны
Отправка почтового голубя из танка. Первая мировая война. Прибл. 1916г. Отправка почтового голубя из танка. Первая мировая война. Прибл. 1916г.
Германский голубь-шпион с маленькой автоматической фотокамерой (весом всего в 40 грамм), делавшей снимки через определенные периоды времени, на груди во время Первой мировой войны. Такой способ аэрофотосъемки был изобретен немецким аптекарем Юлиусом Нойброннером. Изначально голубиная фотосъёмка для ведения воздушной разведки показалась немцам перспективной идеей. Полевые испытания в боевых условиях в ходе дали обнадёживающие результаты, но в связи с развитием авиации, необходимость в голубях-шпионах пропала. Германский голубь-шпион с маленькой автоматической фотокамерой (весом всего в 40 грамм), делавшей снимки через определенные периоды времени, на груди во время Первой мировой войны. Такой способ аэрофотосъемки был изобретен немецким аптекарем Юлиусом Нойброннером. Изначально голубиная фотосъёмка для ведения воздушной разведки показалась немцам перспективной идеей. Полевые испытания в боевых условиях в ходе дали обнадёживающие результаты, но в связи с развитием авиации, необходимость в голубях-шпионах пропала.
Правила переноски голубей. СССР, 1937 год Голубиная связь была принята на вооружение Красной Армии в 1929 г. и с этого времени, несмотря на быстрое развитие технических средств связи, широко использовалась как вспомогательное средство вплоть до 1945 г. В ходе Великой Отечественной войны голуби использовались в основном в интересах разведывательных отделов армий, вместе с тем имели место случаи их успешного применения и для оперативной связи командования. Правила переноски голубей. СССР, 1937 год Голубиная связь была принята на вооружение Красной Армии в 1929 г. и с этого времени, несмотря на быстрое развитие технических средств связи, широко использовалась как вспомогательное средство вплоть до 1945 г. В ходе Великой Отечественной войны голуби использовались в основном в интересах разведывательных отделов армий, вместе с тем имели место случаи их успешного применения и для оперативной связи командования.
Схема почтово-голубиной связи Москвы, 1941. Рассекречена в начале 2000-х Схема почтово-голубиной связи Москвы, 1941. Рассекречена в начале 2000-х
Голуби во время Второй мировой войны использовались советской армией для доставки небольших зажигательных снарядов на самолеты противника. Для этого голубей сбрасывали из самолета, где они находились в специальной кассете. На голубя крепился зажигательный снаряд нажимного действия. При помощи специального механизма голуби выпускались из закрепленной на самолете кассеты, куда помещалось двадцать четыре птицы. Когда голубь садился на объект, то у снаряда срабатывал взрыватель нажимного действия. Голуби во время Второй мировой войны использовались советской армией для доставки небольших зажигательных снарядов на самолеты противника. Для этого голубей сбрасывали из самолета, где они находились в специальной кассете. На голубя крепился зажигательный снаряд нажимного действия. При помощи специального механизма голуби выпускались из закрепленной на самолете кассеты, куда помещалось двадцать четыре птицы. Когда голубь садился на объект, то у снаряда срабатывал взрыватель нажимного действия.
Фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР. Фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР.
Рассекреченное фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР. Рассекреченное фото шпионского голубя, использовавшегося ЦРУ в 60–х годах при операциях в СССР.
"Знатоки", 1954 г. Автор: Шполянский Григорий Ефимович "Знатоки", 1954 г. Автор: Шполянский Григорий Ефимович
«Голуби. Окраина», 1979. — Георгий Васильевич Дышленко «Голуби. Окраина», 1979. — Георгий Васильевич Дышленко
«Голубятники» 1950 Автор:Чорбадзе Лариса «Голубятники» 1950 Автор:Чорбадзе Лариса
«На крыше дома», 1949 год. Художник — Иван Андреевич Язев (1914-2011). «На крыше дома», 1949 год. Художник — Иван Андреевич Язев (1914-2011).
"Почтовый голубь", 1865 Художник: Фердинанд Келлер (Ferdinand Keller) Холст, масло; 150.5×93 см Музей Августинера, Германия "Почтовый голубь", 1865 Художник: Фердинанд Келлер (Ferdinand Keller) Холст, масло; 150.5×93 см Музей Августинера, Германия
"Кормление голубей" Художник: Антонио Эрмолао Паолетти (Antonio Ermolao Paoletti, 1834 — 1912) Холст, масло; 33.6×25 см Частная коллекция "Кормление голубей" Художник: Антонио Эрмолао Паолетти (Antonio Ermolao Paoletti, 1834 — 1912) Холст, масло; 33.6×25 см Частная коллекция
"Любопытный". 1957 год. Художник — Аркадий Васильевич Сорока. "Любопытный". 1957 год. Художник — Аркадий Васильевич Сорока.
«Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея «Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея
Спартак Глушков "Голуби" (1961) Спартак Глушков "Голуби" (1961)
Машина связи, времен Первой мировой войны

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре 1
16.03.2026 Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ 1
26.01.2026 Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц 4
26.11.2025 В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами 2
18.11.2025 От «Кавказской пленницы» до «Белого лотоса»: как кино меняет туристические маршруты россиян 1
10.10.2024 Игра-кликер от создателей «Плюс Сити» собрала один млн пользователей за неделю 1
31.03.2024 Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр 1
22.01.2024 МТС обеспечила связью легендарный «музыкальный» парк в центре Читы 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
01.09.2017 Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов 1
20.04.2016 Облака и мобильность экономят миллионы 1
31.10.2014 Сергей Вихорев - Важно быть уверенным, что вашим компьютером без вас никто не сможет воспользоваться 1
17.06.2014 В Unicode появился символ рубля и 250 новых «эмодзи» 1
22.04.2014 В почтовое обращение конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения М.Г. Фрадкина» 1
07.11.2013 Голуби находят дорогу по запаху 2
19.07.2013 Неожиданное открытие: мозг птицы похож на мозг человека 1
28.12.2011 Голуби умеют считать 1
02.11.2011 Шифр будущего: данные будут передавать на одном фотоне 1
07.09.2011 Рядом с Землей найдена звезда-младенец 1
12.04.2011 Муравьи считают лучше пятиклассников 1
31.01.2011 Голуби чуют дорогу домой правой ноздрей 1
26.09.2007 Stranglehold в продаже с 27 сентября 1
18.09.2007 Stranglehold в продаже 1
17.09.2007 Stranglehold в печати 1
28.02.2007 В Китае создана птица-робот 1
09.02.2006 Птички вмешались в рекордный полет миллионера 1
09.02.2006 Птички вмешались в рекордный полет миллионера 1
27.05.2002 В Российской Государственной Библиотеке открылась выставка "История телекоммуникаций. Связь времен" 1
09.10.2001 Интернет и электронная почта лишили почтовых голубей работы 1
23.08.2001 Индийская полиция: ударим e-mail-ом по голубиной почте! 2
23.08.2001 Индийская полиция: электронная почта эффективнее голубиной! 2

Публикаций - 31, упоминаний - 38

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 3
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Telegram Group 2940 1
Sony 6739 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Midway 110 1
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
КиШ - Король и Шут 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Walt Disney Company 647 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Империя-Фарма 91 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Unicode Consortium 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 2
Наушники - Headphones 4478 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Epic Games - Unreal Engine 337 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Яндекс.Плюс 250 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Sony Stamina 26 1
Neiry Headband 7 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 22 1
Google Android 15243 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1
Microsoft Windows 16882 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Microsoft Azure 1526 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Outlook 1506 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Dolby Vision 282 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Sony Xperia XZ 12 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 3
Woo John - Ву Джон 17 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Фрадкин Марк 1 1
Кирьянов Артем 17 1
Быков Юрий 7 1
Резникова Жанна 1 1
Полякова Ирина 35 1
Рябко Борис 2 1
Склярова Яна 2 1
Смагин Дмитрий 38 1
Ананских Игорь 3 1
Комса Роман 2 1
Мусин Айрат 3 1
Кузякин Василий 1 1
Mohamed Abdulghani - Мохамед Абдулгани 1 1
Мишустин Михаил 787 1
Балякин Андрей 17 1
Правдивый Владимир 15 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Ситников Алексей 8 1
Панов Александр 11 1
Муртазин Эльдар 74 1
Ковалев Андрей 43 1
Вихорев Сергей 15 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Индия - Bharat 5869 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
США - Иллинойс - Чикаго 440 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Новая Зеландия 737 2
Китай - Шаньдун 30 1
Германия - Вюрцбург 10 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 24 1
Россия - УФО - Пермский край - Губахинский округ - Губаха 15 1
Европа 24963 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Южная Корея - Республика 7051 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Исландия 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5081 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4875 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Зоология - наука о животных 2887 4
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 3
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Муравьи - Formicidae 66 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Спорт - Футбол 776 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Flight International 64 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Казинформ 30 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ananova 250 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Mobile Research Group 87 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
SDUT - Shandong University of Technology - Шаньдунский технологический университет 1 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще