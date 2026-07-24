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День молодёжи 27 июня

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями

Неуверенность в завтрашнем дне Молодые россияне признались в страхе того, что в обозримом будущем их профессиональные навыки окажутся не нужны, а их рабочие места будут цифровизированы. Как пишут «Ведомости», такой страх сид
26.06.2026 МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле»

МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой площадке празднования Дня молодежи в Москве. Комплексные работы по увеличению емкости сети сотовой связи и организации сети Wi-Fi обеспечат уч
17.06.2026 Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности

орожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon. При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их прислал знакомый человек. Еще 28% делают это редко и пр
21.05.2026 «Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро

Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и космическим технологиям с упором на создание и применение алгоритмов искусственного интеллекта. Это практико-ориентир
27.11.2025 «Автотека» и Российская государственная библиотека: молодое поколение выбирает достоверные источники данных

атформе «Авито Авто» доля проверок этой категорией пользователей за пять лет увеличилась на 82% – теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории. Статистика показала важный тренд: молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии важных решений, в том числе при выборе авто
26.06.2025 Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом

удут скрыты. Чтобы увидеть новые возможности «Сбербанк Онлайн», достаточно обновить приложение на Android-смартфонах до версии 16.10. Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «Молодежная аудитория нашего приложения растет на 100 тыс. человек в месяц. Всего же «Сбербанк Онлайн» используют 3 млн клиентов 14–17 лет, то есть почти каждый 20-й пользователь — подросток. Эт
12.05.2025 Security Vision открывает Академию Кибербезопасности для молодого поколения

Компания Security Vision запустила образовательную платформу — Академию Кибербезопасности, созданную для формирования цифровой грамотности у молодого поколения. Проект направлен на развитие осознанного и безопасного поведения в цифровой среде, а также на поддержку абитуриентов и студентов, планирующих связать свою карьеру с информац
13.03.2025 «МегаФон» улучшил связь в Молодежном

цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие телеком-инфраструктуры в Молодежном расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за п
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане

Соглашения о сотрудничестве на международном молодежном нефтегазовом форуме сегодня подписали Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Университетск
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости»

ости» чрезвычайно сложно, так как постоянно появляются новые технологии и «цифровые» решения, отвечающие на все возрастающие запросы и вызовы общества. На мой взгляд, мы будем находиться в состоянии «вечной молодости», постоянно внедряя современные подходы и лучшие практики для организации удобного современного электронного документооборота.
16.06.2020 Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу

учно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея криптографии (МКМК). Заявки на конкурс принимаются с 15 июня до 30 июня 2020 г. Подростки примут участие в разработке музейной экспозиции и определении будущего облика

22.08.2016 Ericsson ConsumerLab: Молодое поколение предпочитает стриминг

сервисов нет: 40% среди возрастной группы 16-19 лет и 35% среди возрастной группы 30-35 лет. Однако молодое поколение проводит перед телевизором меньше времени – 9 часов в неделю (на час меньше
12.03.2015 «Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений (ФЭРМО) в Росмолодежи. Компания проведет работы по обновлению ПО, обеспечит контроль работоспособности информационного комплекса, удаленное конфигу
25.12.2014 Проведены первые испытания "таблетки молодости"

и жизненный цикл клеток организма. Во время тестов на животных рапамицин оказался способен продлять период активной жизни особей на 20% и более. Генетический путь mTOR способствует здоровому росту в молодости. Однако в старости, видимо, mTOR оказывает негативное  воздействие на млекопитающих. Ингибиторы mTOR, в том числе рапамицин, снижают экспрессию (активность) mTOR и, судя по всему, про
29.07.2013 «Сбербанк России» предложил молодежную виртуальную карту

е и обслуживание не взимается. Срок действия карты — 1 год. Приобрести карту можно исключительно на молодежном сайте «Сбербанка» sberbank-respect.ru. Для этого нужно ввести данные своей банковс
29.10.2012 В рамках форума «Открытые инновации» пройдет специальная молодежная программа

30 октября 2012 г. в зале Шуваловского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова откроет двери молодежная программа московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». Молодежная программа — это часть инициативы по привлечению интеллектуального и финанс
06.03.2012 МТС проводит II конкурс молодежных инновационных телеком-проектов «Телеком Идея»

ТелеСистемы» (МТС), в рамках программы «Система «Лифт в будущее» по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи и при поддержке Минкомсвязи России и «Высшей школы экономики», объявил II конкурс молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея». Целью конкурса является поиск, поддержка и продвижение на рынок инновационных идей и проектов среди молодежи, имеющих

29.07.2011 «Т-Платформы» и МГУ провели молодежную летнюю школу по разработке параллельных приложений

участии в подготовке и проведении молодежной летней школы «Разработка параллельных приложений для петафлопсных вычислительных систем» при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Молодежная летняя школа, прошедшая с 26 июня по 3 июля 2011 г., организована Московским государственным университетом им. Ломоносова при поддержке Суперкомпьютерного консорциума университетов Р
17.12.2010 Эликсиром молодости оказался противоопухолевый препарат

людей (21-40 лет). В то же время, прием такой же дозы препарата повышал синтез цитокина у пациентов в возрасте старше 65 лет в 120 раз и в течение пяти дней практически возвращал их иммунной системе молодость. Кроме того, в этой же дозировке леналидомид в 6 раз повышал продукцию гамма-интерферона, не подавляя при этом выработку интерлейкина-17. Результаты исследования продемонстрировали та
30.11.2010 Генетики смогли вернуть мышам молодость

ду последнего пункта мнения научного сообщества разделились. Некоторые опасаются, что такая "вечная молодость" может легко спровоцировать развитие опухолей. Другие справедливо замечают, что к с
24.12.2009 Siemens Enterprise Communications на Всероссийском молодежном инновационном конвенте: итоги

Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) приняла участие во втором Всероссийском молодежном инновационном конвенте, прошедшем с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. В Доме Мол
12.11.2009 В Москве проходит Курчатовская молодежная научная школа
23.09.2009 Молодые россияне многого ждут от операторов ШПД и контент-провайдеров

представителями старшего поколения. В России исследование было проведено компанией J’son & Partners Consulting среди более чем 500 респондентов в Москве, Самаре и Ставрополе. Результаты показали, что молодые россияне не только сами активно используют новые технологии и сервисы, но и формируют пользовательские предпочтения своих родителей. Большинство респондентов отметили, что они оказали з
01.09.2009 РОСНАНО учредило Российскую молодежную премию в области наноиндустрии

оссийской молодежной премии в области наноиндустрии». В соответствии с документом, премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2009 года. Призовой фонд в 2009 году составит 300 тыс. руб. Российская молодежная премия в области наноиндустрии является уникальной – впервые в России награда будет присуждаться молодым специалистам в возрасте до 35 лет, разработавшим новый нанотехнологический пр
28.08.2008 «Скай Линк» организовал трансляцию слета молодежных лидеров Кузбасса

Компания «Скай Линк» подключила к мобильному интернету детский лагерь «Пламя» в Кемеровской области, где в настоящее время проходит слет лидеров молодежных организаций и детских творческих коллективов региона «Республика Беспокойных Сердец on-line». Проект реализован под патронажем Департамента молодёжной политики и спорта Администрации
18.01.2008 Названы победители конкурса перспективных молодых энергетиков

ертого Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости" - подведение итогов одного из центральных проектов Фонда "Глобальная энергия". Про
11.09.2006 Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу

8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»

11.09.2006 Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу

8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»

05.09.2006 Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям

4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г
05.09.2006 Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям

4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г
28.04.2006 BBC цепляется за молодежную аудиторию

свою стратегию отношения к интернету и цифровым средствам вещания. В первую очередь, BBC обновит свой веб-сайт, на котором появятся блоги, музыка и домашнее видео – типичный контент хорошо посещаемых молодежных интернет-сообществ, в особенности, подростковых. «BBC больше не должна считать себя только вещателем ТВ и радио с небольшими добавлениями новых средств», - сказал Томпсон. «Мы должны
24.04.2002 GSMЛАЙТ начинает молодежную акцию "Твой первый SMS"

"Инфо-мобильная связь GSMЛАЙТ" начинает молодежную акцию "Твой первый SMS", участники которой могут выиграть стильные призы, включая три суперприза - новейшие скутеры от GSMЛАЙТ. Для участия в розыгрыше достаточно приобрести комплект
29.06.2000 Молодость, мобильность и глобальность - факторы, на которых основано развитие онлайновых финансовых услуг

По данным Forrester Research, в основе ускоренного развития электронной коммерции лежат три фактора: молодость потребителей, мобильность и глобализация услуг. Подводя итоги закончившейся вчера в Нью-Йорке конференции по теме: "Новые реальности онлайновых финансовых услуг" (New Realities In Onl
14.10.1999 В начале ноября в Черноголовке пройдет молодежная школа, посвященная суперкомпьютерным технологиям

1-2 ноября 1999 г. в Научном Центре РАН в Черноголовке (Московская область) проводится Первая всероссийская молодежная школа "Суперкомпьютерные вычислительно-информационные технологии в физических и химических исследованиях". Школа организуется в рамках программы "Интеграция" Подмосковным филиалом МГ

Публикаций - 1087, упоминаний - 1145

День молодёжи и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
Microsoft Corporation 25774 74
МегаФон 10742 42
Google LLC 12687 42
Samsung Electronics 11064 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
Yandex - Яндекс 9215 35
Ростелеком 10948 33
Apple Inc 13154 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Intel Corporation 12811 30
Sony 6739 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
9594 19
Lenovo Motorola 3566 19
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 19
SAP SE 5601 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Huawei 4675 16
Oracle Corporation 7074 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
Cisco Systems 5372 15
HP Inc. 5883 15
Telegram Group 2940 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Dell EMC 5180 10
LG Electronics 3735 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
Yahoo! 3726 9
Nvidia Corp 4002 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 52
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 14
Superjob - Суперджоб 858 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Почта России ПАО 2370 11
Альфа-Банк 1979 10
РВК - Российская венчурная компания 571 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Возрождение - Коммерческий банк 359 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Евросеть 1421 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
Visa International 1993 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Лента - Утконос 180 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Carl Zeiss AG 307 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 3
РАИ - Российская Академия Интернета 21 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
Союз вебмастеров России 6 2
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 145
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 125
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 125
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 99
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 93
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 93
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 78
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 72
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 68
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 64
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 63
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 61
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 53
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 48
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 47
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 47
Google Android 15243 53
Apple iOS 8583 29
Oracle Java - язык программирования 3469 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 26
Microsoft Windows 16882 24
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 21
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 21
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Microsoft Office 4170 12
Apple - App Store 3109 12
Samsung Galaxy 1035 10
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 10
C/C++ - Язык программирования 894 10
Samsung SVR-диктофон 464 10
FreePik 1841 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 9
ByteDance - TikTok 355 8
Apple iPad 4011 8
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Windows XP 2431 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Nokia Nseries 538 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Huawei nova - Серия смартфона 115 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Путин Владимир 3454 21
Ксенин Алекс 311 13
Медведев Дмитрий 1665 10
Сергунина Наталья 375 7
Шиманов Дмитрий 23 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Песков Дмитрий 129 6
Казак Максим 162 6
Носков Константин 241 5
Мишустин Михаил 787 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Лысенко Эдуард 317 5
Никифоров Николай 1138 5
Плуготаренко Сергей 89 5
Марданов Сергей 18 5
Прянишников Николай 316 5
Кивокурцев Олег 100 5
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Губанов Роман 118 4
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Нуралиев Борис 298 4
Греф Герман 485 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
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Сандлер Аркадий 24 4
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Щиров Илья 45 4
Рудычева Наталья 95 4
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Хлебников Игорь 17 4
Литвинов Дмитрий 10 4
Логинова Полина 4 4
Пчелин Юрий 41 4
Киселев Иван 4 4
Балыбердина Наталья 4 4
Franklin Victoria - Франклин Виктория 3 3
Давыдов Денис 48 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Паршин Максим 323 3
Ускова Ольга 174 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 672
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 243
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 118
Европа 24962 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 68
Германия - Федеративная Республика 13220 51
Финляндия - Финляндская Республика 3697 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
Япония 13807 40
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Россия - СФО - Новосибирск 4875 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 33
Франция - Французская Республика 8176 32
Азия - Азиатский регион 5920 31
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Южная Корея - Республика 7051 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Украина 7928 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 21
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 21
Казахстан - Республика 6047 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 18
Индия - Bharat 5869 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Нидерланды 3745 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 16
Армения - Республика 2449 15
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 333
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 239
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 145
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 77
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 76
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 66
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 64
Образование в России 2893 63
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 59
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 51
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 50
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 43
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 38
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 37
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 30
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IDC - International Data Corporation 4975 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
Gartner - Гартнер 3658 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 11
MAR Consult - Мар Консалт 29 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
Forrester Research 834 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Microsoft Research 144 3
eMarketer 206 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ResearchMe 14 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Counterpoint Research 110 2
ТИАР-Центр 3 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 2
ONSIDE 19 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 27
РАН - Российская академия наук 2122 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 5
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 4
НАИСТ НП - Национальная академия интеллектуальных и социальных технологий 4 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 3
University of Dundee - Университет Данди 9 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МТС - Телеком Идея 51 45
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 8
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Земля из космоса 51 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Дягилевский фестиваль 4 1
РусКрипто 26 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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