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День молодёжи 27 июня
СОБЫТИЯ
|24.07.2026
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Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями
Неуверенность в завтрашнем дне Молодые россияне признались в страхе того, что в обозримом будущем их профессиональные навыки окажутся не нужны, а их рабочие места будут цифровизированы. Как пишут «Ведомости», такой страх сид
|26.06.2026
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МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле»
МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой площадке празднования Дня молодежи в Москве. Комплексные работы по увеличению емкости сети сотовой связи и организации сети Wi-Fi обеспечат уч
|17.06.2026
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Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности
орожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon. При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их прислал знакомый человек. Еще 28% делают это редко и пр
|21.05.2026
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«Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро
Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и космическим технологиям с упором на создание и применение алгоритмов искусственного интеллекта. Это практико-ориентир
|27.11.2025
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«Автотека» и Российская государственная библиотека: молодое поколение выбирает достоверные источники данных
атформе «Авито Авто» доля проверок этой категорией пользователей за пять лет увеличилась на 82% – теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории. Статистика показала важный тренд: молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии важных решений, в том числе при выборе авто
|26.06.2025
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Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом
удут скрыты. Чтобы увидеть новые возможности «Сбербанк Онлайн», достаточно обновить приложение на Android-смартфонах до версии 16.10. Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «Молодежная аудитория нашего приложения растет на 100 тыс. человек в месяц. Всего же «Сбербанк Онлайн» используют 3 млн клиентов 14–17 лет, то есть почти каждый 20-й пользователь — подросток. Эт
|12.05.2025
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Security Vision открывает Академию Кибербезопасности для молодого поколения
Компания Security Vision запустила образовательную платформу — Академию Кибербезопасности, созданную для формирования цифровой грамотности у молодого поколения. Проект направлен на развитие осознанного и безопасного поведения в цифровой среде, а также на поддержку абитуриентов и студентов, планирующих связать свою карьеру с информац
|13.03.2025
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«МегаФон» улучшил связь в Молодежном
цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие телеком-инфраструктуры в Молодежном расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за п
|12.07.2024
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На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане
Соглашения о сотрудничестве на международном молодежном нефтегазовом форуме сегодня подписали Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Университетск
|11.11.2021
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Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости»
ости» чрезвычайно сложно, так как постоянно появляются новые технологии и «цифровые» решения, отвечающие на все возрастающие запросы и вызовы общества. На мой взгляд, мы будем находиться в состоянии «вечной молодости», постоянно внедряя современные подходы и лучшие практики для организации удобного современного электронного документооборота.
|16.06.2020
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Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу
учно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея криптографии (МКМК). Заявки на конкурс принимаются с 15 июня до 30 июня 2020 г. Подростки примут участие в разработке музейной экспозиции и определении будущего облика
|22.08.2016
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Ericsson ConsumerLab: Молодое поколение предпочитает стриминг
сервисов нет: 40% среди возрастной группы 16-19 лет и 35% среди возрастной группы 30-35 лет. Однако молодое поколение проводит перед телевизором меньше времени – 9 часов в неделю (на час меньше
|12.03.2015
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«Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений (ФЭРМО) в Росмолодежи. Компания проведет работы по обновлению ПО, обеспечит контроль работоспособности информационного комплекса, удаленное конфигу
|25.12.2014
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Проведены первые испытания "таблетки молодости"
и жизненный цикл клеток организма. Во время тестов на животных рапамицин оказался способен продлять период активной жизни особей на 20% и более. Генетический путь mTOR способствует здоровому росту в молодости. Однако в старости, видимо, mTOR оказывает негативное воздействие на млекопитающих. Ингибиторы mTOR, в том числе рапамицин, снижают экспрессию (активность) mTOR и, судя по всему, про
|29.07.2013
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«Сбербанк России» предложил молодежную виртуальную карту
е и обслуживание не взимается. Срок действия карты — 1 год. Приобрести карту можно исключительно на молодежном сайте «Сбербанка» sberbank-respect.ru. Для этого нужно ввести данные своей банковс
|29.10.2012
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В рамках форума «Открытые инновации» пройдет специальная молодежная программа
30 октября 2012 г. в зале Шуваловского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова откроет двери молодежная программа московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». Молодежная программа — это часть инициативы по привлечению интеллектуального и финанс
|06.03.2012
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МТС проводит II конкурс молодежных инновационных телеком-проектов «Телеком Идея»
ТелеСистемы» (МТС), в рамках программы «Система «Лифт в будущее» по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи и при поддержке Минкомсвязи России и «Высшей школы экономики», объявил II конкурс молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея». Целью конкурса является поиск, поддержка и продвижение на рынок инновационных идей и проектов среди молодежи, имеющих
|29.07.2011
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«Т-Платформы» и МГУ провели молодежную летнюю школу по разработке параллельных приложений
участии в подготовке и проведении молодежной летней школы «Разработка параллельных приложений для петафлопсных вычислительных систем» при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Молодежная летняя школа, прошедшая с 26 июня по 3 июля 2011 г., организована Московским государственным университетом им. Ломоносова при поддержке Суперкомпьютерного консорциума университетов Р
|17.12.2010
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Эликсиром молодости оказался противоопухолевый препарат
людей (21-40 лет). В то же время, прием такой же дозы препарата повышал синтез цитокина у пациентов в возрасте старше 65 лет в 120 раз и в течение пяти дней практически возвращал их иммунной системе молодость. Кроме того, в этой же дозировке леналидомид в 6 раз повышал продукцию гамма-интерферона, не подавляя при этом выработку интерлейкина-17. Результаты исследования продемонстрировали та
|30.11.2010
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Генетики смогли вернуть мышам молодость
ду последнего пункта мнения научного сообщества разделились. Некоторые опасаются, что такая "вечная молодость" может легко спровоцировать развитие опухолей. Другие справедливо замечают, что к с
|24.12.2009
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Siemens Enterprise Communications на Всероссийском молодежном инновационном конвенте: итоги
Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) приняла участие во втором Всероссийском молодежном инновационном конвенте, прошедшем с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. В Доме Мол
|12.11.2009
|В Москве проходит Курчатовская молодежная научная школа
|23.09.2009
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Молодые россияне многого ждут от операторов ШПД и контент-провайдеров
представителями старшего поколения. В России исследование было проведено компанией J’son & Partners Consulting среди более чем 500 респондентов в Москве, Самаре и Ставрополе. Результаты показали, что молодые россияне не только сами активно используют новые технологии и сервисы, но и формируют пользовательские предпочтения своих родителей. Большинство респондентов отметили, что они оказали з
|01.09.2009
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РОСНАНО учредило Российскую молодежную премию в области наноиндустрии
оссийской молодежной премии в области наноиндустрии». В соответствии с документом, премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2009 года. Призовой фонд в 2009 году составит 300 тыс. руб. Российская молодежная премия в области наноиндустрии является уникальной – впервые в России награда будет присуждаться молодым специалистам в возрасте до 35 лет, разработавшим новый нанотехнологический пр
|28.08.2008
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«Скай Линк» организовал трансляцию слета молодежных лидеров Кузбасса
Компания «Скай Линк» подключила к мобильному интернету детский лагерь «Пламя» в Кемеровской области, где в настоящее время проходит слет лидеров молодежных организаций и детских творческих коллективов региона «Республика Беспокойных Сердец on-line». Проект реализован под патронажем Департамента молодёжной политики и спорта Администрации
|18.01.2008
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Названы победители конкурса перспективных молодых энергетиков
ертого Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости" - подведение итогов одного из центральных проектов Фонда "Глобальная энергия". Про
|11.09.2006
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Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу
8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»
|11.09.2006
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Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу
8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»
|05.09.2006
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Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям
4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г
|05.09.2006
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Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям
4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г
|28.04.2006
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BBC цепляется за молодежную аудиторию
свою стратегию отношения к интернету и цифровым средствам вещания. В первую очередь, BBC обновит свой веб-сайт, на котором появятся блоги, музыка и домашнее видео – типичный контент хорошо посещаемых молодежных интернет-сообществ, в особенности, подростковых. «BBC больше не должна считать себя только вещателем ТВ и радио с небольшими добавлениями новых средств», - сказал Томпсон. «Мы должны
|24.04.2002
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GSMЛАЙТ начинает молодежную акцию "Твой первый SMS"
"Инфо-мобильная связь GSMЛАЙТ" начинает молодежную акцию "Твой первый SMS", участники которой могут выиграть стильные призы, включая три суперприза - новейшие скутеры от GSMЛАЙТ. Для участия в розыгрыше достаточно приобрести комплект
|29.06.2000
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Молодость, мобильность и глобальность - факторы, на которых основано развитие онлайновых финансовых услуг
По данным Forrester Research, в основе ускоренного развития электронной коммерции лежат три фактора: молодость потребителей, мобильность и глобализация услуг. Подводя итоги закончившейся вчера в Нью-Йорке конференции по теме: "Новые реальности онлайновых финансовых услуг" (New Realities In Onl
|14.10.1999
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В начале ноября в Черноголовке пройдет молодежная школа, посвященная суперкомпьютерным технологиям
1-2 ноября 1999 г. в Научном Центре РАН в Черноголовке (Московская область) проводится Первая всероссийская молодежная школа "Суперкомпьютерные вычислительно-информационные технологии в физических и химических исследованиях". Школа организуется в рамках программы "Интеграция" Подмосковным филиалом МГ
День молодёжи и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 21
|Ксенин Алекс 311 13
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Сергунина Наталья 375 7
|Шиманов Дмитрий 23 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
|Песков Дмитрий 129 6
|Казак Максим 162 6
|Носков Константин 241 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Плуготаренко Сергей 89 5
|Марданов Сергей 18 5
|Прянишников Николай 316 5
|Кивокурцев Олег 100 5
|Симонов Игорь 103 5
|Губанов Роман 118 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Греф Герман 485 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Ведяхин Александр 180 4
|Сандлер Аркадий 24 4
|Кабаков Ярослав 66 4
|Щиров Илья 45 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Сергеев Иван 74 4
|Хлебников Игорь 17 4
|Литвинов Дмитрий 10 4
|Логинова Полина 4 4
|Пчелин Юрий 41 4
|Киселев Иван 4 4
|Балыбердина Наталья 4 4
|Franklin Victoria - Франклин Виктория 3 3
|Давыдов Денис 48 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Паршин Максим 323 3
|Ускова Ольга 174 3
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