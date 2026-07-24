Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями Неуверенность в завтрашнем дне Молодые россияне признались в страхе того, что в обозримом будущем их профессиональные навыки окажутся не нужны, а их рабочие места будут цифровизированы. Как пишут «Ведомости», такой страх сид

МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой площадке празднования Дня молодежи в Москве. Комплексные работы по увеличению емкости сети сотовой связи и организации сети Wi-Fi обеспечат уч

Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности орожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon. При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их прислал знакомый человек. Еще 28% делают это редко и пр

«Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и космическим технологиям с упором на создание и применение алгоритмов искусственного интеллекта. Это практико-ориентир

«Автотека» и Российская государственная библиотека: молодое поколение выбирает достоверные источники данных атформе «Авито Авто» доля проверок этой категорией пользователей за пять лет увеличилась на 82% – теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории. Статистика показала важный тренд: молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии важных решений, в том числе при выборе авто

Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом удут скрыты. Чтобы увидеть новые возможности «Сбербанк Онлайн», достаточно обновить приложение на Android-смартфонах до версии 16.10. Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «Молодежная аудитория нашего приложения растет на 100 тыс. человек в месяц. Всего же «Сбербанк Онлайн» используют 3 млн клиентов 14–17 лет, то есть почти каждый 20-й пользователь — подросток. Эт

Security Vision открывает Академию Кибербезопасности для молодого поколения Компания Security Vision запустила образовательную платформу — Академию Кибербезопасности, созданную для формирования цифровой грамотности у молодого поколения. Проект направлен на развитие осознанного и безопасного поведения в цифровой среде, а также на поддержку абитуриентов и студентов, планирующих связать свою карьеру с информац

«МегаФон» улучшил связь в Молодежном цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие телеком-инфраструктуры в Молодежном расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за п

На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане Соглашения о сотрудничестве на международном молодежном нефтегазовом форуме сегодня подписали Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Университетск

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» ости» чрезвычайно сложно, так как постоянно появляются новые технологии и «цифровые» решения, отвечающие на все возрастающие запросы и вызовы общества. На мой взгляд, мы будем находиться в состоянии «вечной молодости», постоянно внедряя современные подходы и лучшие практики для организации удобного современного электронного документооборота.

Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу учно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея криптографии (МКМК). Заявки на конкурс принимаются с 15 июня до 30 июня 2020 г. Подростки примут участие в разработке музейной экспозиции и определении будущего облика

Ericsson ConsumerLab: Молодое поколение предпочитает стриминг сервисов нет: 40% среди возрастной группы 16-19 лет и 35% среди возрастной группы 30-35 лет. Однако молодое поколение проводит перед телевизором меньше времени – 9 часов в неделю (на час меньше

«Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений (ФЭРМО) в Росмолодежи. Компания проведет работы по обновлению ПО, обеспечит контроль работоспособности информационного комплекса, удаленное конфигу

Проведены первые испытания "таблетки молодости" и жизненный цикл клеток организма. Во время тестов на животных рапамицин оказался способен продлять период активной жизни особей на 20% и более. Генетический путь mTOR способствует здоровому росту в молодости. Однако в старости, видимо, mTOR оказывает негативное воздействие на млекопитающих. Ингибиторы mTOR, в том числе рапамицин, снижают экспрессию (активность) mTOR и, судя по всему, про

«Сбербанк России» предложил молодежную виртуальную карту е и обслуживание не взимается. Срок действия карты — 1 год. Приобрести карту можно исключительно на молодежном сайте «Сбербанка» sberbank-respect.ru. Для этого нужно ввести данные своей банковс

В рамках форума «Открытые инновации» пройдет специальная молодежная программа 30 октября 2012 г. в зале Шуваловского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова откроет двери молодежная программа московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». Молодежная программа — это часть инициативы по привлечению интеллектуального и финанс

МТС проводит II конкурс молодежных инновационных телеком-проектов «Телеком Идея» ТелеСистемы» (МТС), в рамках программы «Система «Лифт в будущее» по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи и при поддержке Минкомсвязи России и «Высшей школы экономики», объявил II конкурс молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея». Целью конкурса является поиск, поддержка и продвижение на рынок инновационных идей и проектов среди молодежи, имеющих

«Т-Платформы» и МГУ провели молодежную летнюю школу по разработке параллельных приложений участии в подготовке и проведении молодежной летней школы «Разработка параллельных приложений для петафлопсных вычислительных систем» при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Молодежная летняя школа, прошедшая с 26 июня по 3 июля 2011 г., организована Московским государственным университетом им. Ломоносова при поддержке Суперкомпьютерного консорциума университетов Р

Эликсиром молодости оказался противоопухолевый препарат людей (21-40 лет). В то же время, прием такой же дозы препарата повышал синтез цитокина у пациентов в возрасте старше 65 лет в 120 раз и в течение пяти дней практически возвращал их иммунной системе молодость. Кроме того, в этой же дозировке леналидомид в 6 раз повышал продукцию гамма-интерферона, не подавляя при этом выработку интерлейкина-17. Результаты исследования продемонстрировали та

Генетики смогли вернуть мышам молодость ду последнего пункта мнения научного сообщества разделились. Некоторые опасаются, что такая "вечная молодость" может легко спровоцировать развитие опухолей. Другие справедливо замечают, что к с

Siemens Enterprise Communications на Всероссийском молодежном инновационном конвенте: итоги Компания Siemens Enterprise Communications (SEN) приняла участие во втором Всероссийском молодежном инновационном конвенте, прошедшем с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. В Доме Мол

Молодые россияне многого ждут от операторов ШПД и контент-провайдеров представителями старшего поколения. В России исследование было проведено компанией J’son & Partners Consulting среди более чем 500 респондентов в Москве, Самаре и Ставрополе. Результаты показали, что молодые россияне не только сами активно используют новые технологии и сервисы, но и формируют пользовательские предпочтения своих родителей. Большинство респондентов отметили, что они оказали з

РОСНАНО учредило Российскую молодежную премию в области наноиндустрии оссийской молодежной премии в области наноиндустрии». В соответствии с документом, премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2009 года. Призовой фонд в 2009 году составит 300 тыс. руб. Российская молодежная премия в области наноиндустрии является уникальной – впервые в России награда будет присуждаться молодым специалистам в возрасте до 35 лет, разработавшим новый нанотехнологический пр

«Скай Линк» организовал трансляцию слета молодежных лидеров Кузбасса Компания «Скай Линк» подключила к мобильному интернету детский лагерь «Пламя» в Кемеровской области, где в настоящее время проходит слет лидеров молодежных организаций и детских творческих коллективов региона «Республика Беспокойных Сердец on-line». Проект реализован под патронажем Департамента молодёжной политики и спорта Администрации

Названы победители конкурса перспективных молодых энергетиков ертого Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости" - подведение итогов одного из центральных проектов Фонда "Глобальная энергия". Про

Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу 8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»

Молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям завершила работу 8 сентября завершила работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, проходившая в санатории «Дальняя Дача»

Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям 4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г

Открылась II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям 4 сентября в санатории «Дальняя Дача» под Озерском начала работу II Российская молодежная школа по радиохимии и ядерным технологиям, сообщает пресс-служба Росатома. Ее организаторы - Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме; Федеральное г

BBC цепляется за молодежную аудиторию свою стратегию отношения к интернету и цифровым средствам вещания. В первую очередь, BBC обновит свой веб-сайт, на котором появятся блоги, музыка и домашнее видео – типичный контент хорошо посещаемых молодежных интернет-сообществ, в особенности, подростковых. «BBC больше не должна считать себя только вещателем ТВ и радио с небольшими добавлениями новых средств», - сказал Томпсон. «Мы должны

GSMЛАЙТ начинает молодежную акцию "Твой первый SMS" "Инфо-мобильная связь GSMЛАЙТ" начинает молодежную акцию "Твой первый SMS", участники которой могут выиграть стильные призы, включая три суперприза - новейшие скутеры от GSMЛАЙТ. Для участия в розыгрыше достаточно приобрести комплект

Молодость, мобильность и глобальность - факторы, на которых основано развитие онлайновых финансовых услуг По данным Forrester Research, в основе ускоренного развития электронной коммерции лежат три фактора: молодость потребителей, мобильность и глобализация услуг. Подводя итоги закончившейся вчера в Нью-Йорке конференции по теме: "Новые реальности онлайновых финансовых услуг" (New Realities In Onl