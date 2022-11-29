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День молодёжи 27 июня



29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков 1
11.11.2022 «билайн» внедряет «ясный язык» для клиентов с особенностями восприятия информации 1
02.11.2022 Softline Digital объявляет о партнерстве с компанией Twin3D 1
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей 1
06.10.2022 Более 60% школьных педагогов склонны к переходу от привычных печатных изданий к цифровым 1
29.09.2022 В смартфонах Samsung есть «функция самоуничтожения». Аккумуляторы вздуваются и ломают экраны и электронику 1
12.09.2022 VK назвала амбассадоров компании в новом учебном году 1
08.09.2022 Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
12.08.2022 «Билайн» выяснил предпочтения молодежи 1
05.08.2022 «Мегафон»: россияне заинтересовались ресейл-платформами 1
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
01.07.2022 «Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ 1
16.06.2022 «Мегафон» предоставит платформу по защите детей в цифровой среде российским школам 1
09.06.2022 В России появился первый робот-библиотекарь 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
06.05.2022 Wi-Fi для фестиваля «Технострелка» 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
07.04.2022 «Крок» помогла 200 начинающим ИТ-специалистам приоритизировать навыки, опираясь на новые условия рынка 1
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1
21.03.2022 Для юных москвичей проведут тренинги по креативному и технологическому предпринимательству 1
14.02.2022 Технологии виртуальной реальности из ОЭЗ «Технополис Москва» помогут освоить профессии токаря и биоинженера 1
12.01.2022 Sitronics Group вошла в состав рабочей группы «Умный город» Минстроя России 1
24.12.2021 Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании 1
06.12.2021 В России стартовал предзаказ на Realme Book 1
03.12.2021 В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов 1
01.11.2021 Власти придумали критерии отбора особенных сайтов, куда россиянам откроют бесплатный доступ 1
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
12.08.2021 Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1

Публикаций - 685, упоминаний - 718

День молодёжи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 1
Африка - Африканский регион 3256 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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