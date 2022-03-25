Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С

Компания «Т1 Интеграция» – входит в Группу Т1, является одним из участников рынка системной интеграции в России, обладает набором компетенций, подтвержденными официальными статусами от мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компания создана в 1992 году.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.