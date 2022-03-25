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Т1 Интеграция Техносерв ТС интеграция ТехноСерв А/С
Компания «Т1 Интеграция» – входит в Группу Т1, является одним из участников рынка системной интеграции в России, обладает набором компетенций, подтвержденными официальными статусами от мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компания создана в 1992 году.
Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.
Т1 Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9016 161
|Ананьев Алексей 107 85
|Корнеев Сергей 81 78
|Блинов Михаил 73 57
|Ананьев Дмитрий 68 54
|Закрепин Евгений 52 40
|Дергилёв Никита 42 39
|Булгаков Кирилл 47 32
|Волков Владимир 46 27
|Соловьев Сергей 47 26
|Бобровников Борис 99 25
|Шадаев Максут 456 25
|Медведев Дмитрий 1602 23
|Андреева Екатерина 45 23
|Путин Владимир 2530 22
|Мацоцкий Сергей 173 21
|Рубцова Ольга 33 21
|Богомолов Андрей 21 21
|Бородянский Борис 22 20
|Натрусов Артем 141 19
|Гуральников Сергей 162 19
|Мацыгин Юрий 19 17
|Ермолаев Артем 348 17
|Чаркин Евгений 203 16
|Копейкин Алексей 16 16
|Филатов Андрей 105 15
|Бетсис Павел 96 15
|Гаттаров Руслан 140 15
|Кржешовская Юлия 14 14
|Богачев Игорь 174 14
|Громов Иван 101 14
|Никифоров Николай 1160 14
|Лысенко Эдуард 235 14
|Богданов Кирилл 109 14
|Егоров Александр 65 13
|Прохоров Фёдор 81 13
|Сафронов Юрий 67 12
|Шпак Василий 73 12
|Бадалов Андрей 38 12
|Иванов Алексей 93 12
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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