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Т1 Интеграция Техносерв ТС интеграция ТехноСерв А/С

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С

Т1 Интеграция представляет собой часть многопрофильного холдинга Т1. Компания специализируется на предоставлении спектра ИТ-услуг, включая системную интеграцию, консалтинг, разработку программного обеспечения, информационную безопасность, облачные сервисы и другие направления. В состав холдинга входят несколько бизнес-направлений, таких как "Иннотех", "Искусственный интеллект", "Сервионика", "Интеграция", "Радиоэлектроника", а также вендор НОТА и образовательный сервис "Т1 Цифровая Академия".

Компания  работает над развитием отечественных технологий и решений. Например, "Т1 Интеграция" разработала программно-аппаратный комплекс АСУ ТП "Силарон", предназначенный для предприятий с непрерывным производством в таких отраслях как нефтехимия, металлургия и энергетика. Также компания создала мультивендорную демолабораторию для тестирования российских ИТ-решений, где проводится всесторонняя проверка оборудования и программного обеспечения. В области информационной безопасности "Т1 Интеграция" сотрудничает с различными отечественными разработчиками, включая Alpha Systems и ГК "Солар". Компания внедряет решения по защите данных, управлению уязвимостями и автоматизации рутинных задач аудита.

В сфере импортозамещения компания реализует проекты по переходу заказчиков на российские решения, включая разработку собственной системы хранения данных и участие в создании отечественной ERP-системы. Среди заметных проектов - автоматизация кассовой зоны для сети "Магнит" и переход ВТБ с продукта Citrix на российское решение.

Технологический стек компании включает как традиционные направления (системная интеграция, консалтинг), так и современные технологии: Big Data, машинное обучение, интернет вещей, процессная аналитика Process Mining. Компания также  развивает направление искусственного интеллекта.

Среди заказчиков компании - государственные структуры и крупные компании из различных отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные предприятия, топливно-энергетические компании, транспортные и торговые предприятия.

На рынке системной интеграции "Т1 Интеграция" конкурирует с такими компаниями как:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 633 дела, на cумму 47 301 772 077 ₽*

Судебные дела (633) на сумму 47 301 772 077 ₽*
в качестве истца (199) на сумму 23 142 219 113 ₽*
в качестве ответчика (370) на сумму 10 068 438 426 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.04.2026 «Т1 Интеграция» присоединилась к партнерской программе по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая мобильная платформа» объявила о вступлении компании «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») в партнерскую программу по платформе управления кор
11.02.2026 «Т1 Интеграция» и «Инферит» заключили партнерское соглашение

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «Т1 Интеграция». Сотрудничество направлено на развитие технологической независимости организаций в коммерческом и государственном секторах, что отвечает целям компаний по укреплению цифрового су
26.01.2026 «Т1 Интеграция» подтвердила готовность Kaspersky NGFW к внедрению в инфраструктуры заказчиков

Специалисты «Т1 Интеграция» провели расширенное тестирование Kaspersky NGFW в виртуальном исполнении, межс
21.01.2026 «Т1 Интеграция» расширяет защиту бизнеса от DDoS-атак совместно с Servicepipe

«Т1 Интеграция» расширяет портфель решений по защите от DDoS-атак на базе технологий компании Servicepipe. В рамках партнерства компании будут осуществлять разработку и внедрение отраслевых прое
Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys?

отраслях — электронике, микроэлектронике, машиностроении, авиа- и космической промышленности, где традиционно применялись зарубежные системы, например, от Ansys или Siemens. На этом фоне специалисты «Т1 Интеграция» создали отечественную CAE-платформу «Таумерикс», которая превосходит зарубежные аналоги и отличается мультидисциплинарным подходом. «Таумерикс» стал ответом на запрос промышленно
08.12.2025 «Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома»

«Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1») завершила проект по внедрению системы управления ИТ-услугами (ITSM) для «Северсталь-инфокома» — дочернего ИТ-интегратора металлургического холдинга «Северсталь»
05.11.2025 Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), и Ainergy (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные решения на базе искусственного интеллекта) заключили соглашение о сотрудничестве. В ра
05.11.2025 В компании «Т1 Интеграция» провели тестирование программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server

Компании MFASoft, российский разработчик ПО для многофакторной аутентификации, и «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») сообщают о завершении программы внутреннего тестирования программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Испытания подтвердили экспл
17.09.2025 «Т1 Интеграция» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединяют компетенции для повышения уровня информационной безопасности пром
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система?

ый продукт, в котором и аппаратная часть, и ПО производятся в России. ПАК, разработанный компанией «Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг Т1), стал победителем премии CNews Awards в номинации «Импортозаме
08.09.2025 «Т1 Интеграция» помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности

рованию на инциденты. Параллельно прошел тест на проникновение через внешний периметр. Специалисты «Т1 Интеграция» выявили две не затрагивающие ключевые системы уязвимости нулевого дня в исполь
01.09.2025 «Т1 Интеграция» будет продвигать решения «АНТ-ЦС»

«Т1 Интеграция» и «АНТ-ЦС» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа «Т1 Интеграция» займется продвижением и сопровождением продукции «АНТ-ЦС». «Т1 Интегра
27.08.2025 «Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incid
15.08.2025 Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron

тов. Почему суд приостановил иск Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление было подано «ТС Интеграцией» 14 июля 2025 г. На следующий же день 15 июля было опубликовано определение об
01.08.2025 Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция»

«Т1 Интеграция» поддержит запуск новой магистерской программы Научно-технологического универси
25.06.2025 Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет
04.06.2025 «Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной ав
04.06.2025 «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM вошли в портфель «Т1 И
04.06.2025 Tibbo Systems и «Т1 Интеграция» объединяют экспертизу для развития импортозамещающих IoT-решений

Компании «Т1 Интеграция» и Tibbo Systems подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение закладывает

06.02.2025 Тесты «T1 Интеграции» подтвердили эффективность системы хранения данных от Yadro

ысоком уровне», — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам, «Т1 Интеграция». «В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с ра
29.01.2025 «Т1 Интеграция» запускает демолабораторию с оборудованием Yadro

роекты, — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании «Т1 Интеграция». «Эта демолаборатория — испытательный стенд для реальных задач компаний, перех
19.12.2024 «Т1 Интеграция» запустила круглосуточный центр поддержки ИБ

ктурным и корпоративным решениям. Кроме того, заказчики могут обращаться непосредственно к команде «Т1 Интеграции». Являясь авторизованным партнером большинства вендоров, представленных в Росси
30.10.2024 «Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле

«Т1 Интеграция» и «Т1 Сервионика» реализуют масштабный проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в сети «Магнит». На данный момент интегратором
28.10.2024 «Т1 Интеграция» и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта

«Т1 Интеграция» (холдинг «Т1») и Verum заключили стратегическое партнерство, которое позволит совместно внедрять на отечественном рынке уникальный программно-аппаратный комплекс (ПАК) бесконтакт
18.10.2024 «Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рам
02.10.2024 «Т1 Интеграция» предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и Alpha Systems, отечественный разработчик комплексных решений по информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединили усилия, что
10.07.2024 «Т1 Интеграция» и «ССТэнергомонтаж» планируют развивать решения для промышленных предприятий

«Т1 Интеграция» (входит в холдинг «Т1») и инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», производитель систем электрообогрева для промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут
09.07.2024 «Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий

«Т1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, и российский разработчик решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Softlogic подписали соглашение о сотрудничестве. Компании б
04.07.2024 «T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации

«T1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, провела успешное тестирование п
24.06.2024 «Т1 Интеграция» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве

«Т1 Интеграция», участник российского рынка системной интеграции, и производитель серверов Ope
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и российский системный интегратор «Т1 Интеграция» заключили соглашение о партнерстве, направленном на укрепление кибербезопасности российского бизнеса и государственного сектора. В рамках сотрудничества NGR Softlab и «Т1 Инте
06.06.2024 «Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве

«Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерс
03.06.2024 «Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора

«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудниче
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧ
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг»

«Т1 интеграция» (холдинг «Т1»), участник рынка системной интеграции в России, обладая статусом
05.12.2023 «Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить

23.11.2023 «Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech

Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отеч
14.11.2023 «Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности

«Т1 интеграция», участник российского рынка системной интеграции, заключила соглашение с разра
10.11.2023 «Т1 интеграция» и ГК «Солар» совместно займутся развитием ИБ-систем

Компания «Т1 интеграция» объявила о начале сотрудничества с ГК «Солар». Партнерство позволит холдингу «
20.10.2023 «Т1 интеграция» заключила партнерский договор с Macroscop

«Т1 интеграция» подписала договор о партнерстве с Macroscop, разработчиком программного обеспе

Публикаций - 1623, упоминаний - 2832

Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 276
Крок - Croc 1964 250
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 206
Ростелеком 10948 177
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 160
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Softline - Софтлайн 3743 141
Oracle Corporation 7074 140
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 136
Т1 Иннотех 213 115
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 114
NVision Group - Энвижн Груп 699 113
SAP SE 5601 112
Microsoft Corporation 25775 112
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 103
9594 103
Т1 Сервионика - Servionica 278 102
Рексофт - Reksoft 488 96
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 92
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 92
Т1 Иннотех - Дататех 101 89
МегаФон 10742 88
Cisco Systems 5372 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
Broadcom - VMware 2610 75
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 72
АйТи 1519 69
HP Inc. 5883 65
Компьюлинк ГК - Compulink 456 62
Dell EMC 5180 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 53
Открытые технологии 732 51
Информзащита 941 46
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 44
ИКС 538 44
Huawei 4676 42
Восход ФГБУ НИИ 721 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 146
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 122
ПСБ - Промсвязьбанк 963 114
РЖД - Российские железные дороги 2096 97
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 64
ВТБ - ВТБ24 671 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 40
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 39
Альфа-Банк 1979 35
ПромСвязьКапитал 85 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 32
Транснефть 335 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 27
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 26
Возрождение - Коммерческий банк 359 26
Почта России ПАО 2370 25
Газпром ПАО 1493 25
Газпром нефть 725 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 22
Ингосстрах СПАО 478 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 21
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
Роснефть НК - нефтяная компания 562 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 154
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 88
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 71
Федеральное казначейство России 1949 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 70
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 54
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 38
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 27
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
Судебная власть - Judicial power 2500 22
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 16
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Электрокабель 13 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 792
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 423
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 421
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 379
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 315
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 309
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 304
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 296
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 281
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 281
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 199
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 197
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 183
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 171
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 163
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 145
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 145
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 144
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 141
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 139
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 119
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 116
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 113
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 113
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 112
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 108
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 106
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 105
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 102
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 94
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 91
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 85
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 81
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 81
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 235
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 96
Apple iPhone 6 4861 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 61
Linux OS 11533 53
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 41
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 38
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
НКТ - Р7-Офис 543 37
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 30
Microsoft Windows 16882 29
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 25
Google Android 15243 22
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
Apple iOS 8583 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
Oracle Java - язык программирования 3469 16
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 16
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 15
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Ананьев Алексей 110 93
Корнеев Сергей 84 80
Ананьев Дмитрий 83 68
Блинов Михаил 73 61
Соловьев Сергей 76 45
Шадаев Максут 1210 43
Закрепин Евгений 62 42
Дергилёв Никита 44 41
Булгаков Кирилл 133 37
Игнатова Людмила 40 35
Натрусов Артем 313 34
Мацыгин Юрий 50 32
Чаркин Евгений 317 31
Бадалов Андрей 66 28
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Урусов Виктор 157 28
Врацкий Андрей 175 27
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Forrester Research 834 6
CNews Tenders 18 5
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CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
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BCG - Boston Consulting Group 117 4
Forrester Wave 45 4
Frost & Sullivan 207 4
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ABI Research 236 3
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Wainhouse Research 40 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 9
РАН - Российская академия наук 2122 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 5
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 4
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
Рубин НИИ 9 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
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