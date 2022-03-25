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Т1 Интеграция Техносерв ТС интеграция ТехноСерв А/С

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С

Компания «Т1 Интеграция» – входит в Группу Т1, является одним из участников рынка системной интеграции в России, обладает набором компетенций, подтвержденными официальными статусами от мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компания создана в 1992 году.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

 


25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
13.12.2021 «Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве
19.11.2021 «Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone
08.11.2021 «Т1 Интеграция» расширяет направление бизнес-аналитики продуктами SAS
02.11.2021 «Т1 интеграция» запустила новый сайт
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома»
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»
11.06.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен операционный директор
07.06.2021 «Т1 интеграция» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2
21.04.2021 «Техносерва» больше нет
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1»
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие»
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
17.03.2021 «Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании
12.01.2021 «Техносерв Cloud» развернул ИТ-инфраструктуру для «Деметра-холдинга»
30.12.2020 «Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры по версии CNews
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения
28.12.2020 Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -

У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге
25.12.2020 «Техносерв» вошел в тройку лидеров рынка ИТ-услуг по версии CNews
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35%
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas
14.12.2020 «Техносерв» разработает портал для Росгидромета
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим»

Публикаций - 1278, упоминаний - 2515

Т1 Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 242 214
Крок - Croc 1612 165
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1565 149
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 133
IBM - International Business Machines Corp 8904 106
Oracle Corporation 5997 97
NVision Group - Энвижн Груп 660 93
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 90
Инфосистемы Джет 862 88
Айтеко - iTeco 906 87
Microsoft Corporation 22414 86
Астерос - Asteros 606 84
Softline - Софтлайн 1858 84
Рексофт - Reksoft 331 74
SAP SE 4553 73
Cisco Systems 4711 60
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 59
5910 58
VMware 2019 57
Компьюлинк ГК - Compulink 387 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 53
21 век – ТВ - Народный телефон 3044 53
HP Inc. 5295 51
ITG - INLINE Technologies Group 149 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 42
АйТи 1155 39
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 362 37
Dell EMC 4713 37
Ростех - Ростехнологии 2510 36
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 35
Корус Консалтинг ГК 1012 34
Открытые технологии 586 33
Huawei 3201 32
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 32
Luxoft - Люксофт 268 32
Polycom - Поликом Россия 378 31
Восход ФГБУ НИИ 524 31
Информзащита 639 29
Oracle Siebel 338 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 101
ПСБ - Промсвязьбанк 668 89
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 89
РЖД - Российские железные дороги 1447 68
Аэрофлот 636 54
ВТБ - ВТБ24 653 39
ПромСвязьКапитал 75 32
Альфа-Банк 1459 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 26
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 24
Возрождение - Коммерческий банк 169 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1545 21
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 153 21
ИСК - Ижевская строительная компания 963 20
Почта России ПАО 1848 18
ГПБ - Газпромбанк 835 17
Газпром нефть 421 16
Открытие ФК 2521 16
Роснефть НК 431 16
Национальный банк Траст 140 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 15
АТАК - сеть магазинов 2626 15
Газпром ПАО 973 15
Транснефть 227 14
X5 Group 699 14
Магнит - Сеть магазинов 425 14
МДМ Банк 233 13
РусГидро ПАО 203 13
Уралсиб Банк 475 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 13
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 572 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 288 12
ПГК - Первая грузовая компания 117 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 76 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 133 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 11
Societe Generale - Росбанк 436 11
Ингосстрах СПАО 300 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 128
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 92
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 66
Федеральное казначейство России 1287 66
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 41
Правительство РФ 7881 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 40
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 36
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 31
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 623 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1056 22
Правительство Москвы 1607 21
Президент Российской Федерации 3541 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 20
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 15
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 1137 15
Верховный суд Российской Федерации 697 15
Счётная палата РФ 618 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 546 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 737 11
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 10
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 10
Руссофт - Russoft 372 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 8
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
АФТ - Ассоциация Финтех 250 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 39 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Linux Foundation 167 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 245 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 1
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Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 12
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Гаттаров Руслан 140 15
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Богачев Игорь 174 14
Громов Иван 101 14
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 39
Казахстан - Республика 4443 37
Россия - СФО - Новосибирск 3244 33
Украина 6107 32
Германия - Федеративная Республика 8679 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 27
Европа Восточная 2908 26
Россия - ПФО - Казань 2044 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2836 25
Беларусь - Белоруссия 3484 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1194 23
Азия - Азиатский регион 3770 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 22
Россия - ЮФО - Республика Крым 724 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1599 19
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1180 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2111 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1241 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 988 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 13
Африка - Африканский регион 2808 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2013 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2009 13
Россия - ЦФО - Калужская область 761 13
Россия - СЗФО - Вологодская область 494 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 524 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 295
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 277
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 13795 185
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 11575 151
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 109
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 78
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 73
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 63
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3862 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5491 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 61
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 53
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2055 41
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 37
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2131 35
Образование - Наука - Научная деятельность 6441 33
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1212 32
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Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры 494 21
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1302 19
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IDC - International Data Corporation 4650 85
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 78
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500 Startups 3663 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 12
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IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 9
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 7
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IDC Russia - IDC Россия 161 3
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
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Wainhouse Research 38 2
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IAOP Global Outsourcing 100 16 2
IHS Infonetics Research 90 1
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CNews ИТ-инфраструктура 39 1
TAdviser Report 6 1
Computer Economics 32 1
CNews Облачные сервисы 22 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5615 68
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 436 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 9
Финансовый университет при Правительстве РФ 102 7
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 324 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 5
РАН - Российская академия наук 1367 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 160 5
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 4
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 4
Сириус - Образовательный центр 124 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 79 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 2
Рубин НИИ 7 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
Softline - Академия АйТи 55 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
100+ Forum Russia 7979 81
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4030 58
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 44
CNews AWARDS - награда 347 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2727 38
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 563 30
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 596 10
CNews APPWards 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1450 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
Docflow 122 2
Infosecurity - выставка 62 2
Рождество Христово 57 1
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LinuxWorld 53 1
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ИнфоКом 58 1
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Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 84 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 755 1
Oracle AppsForum 21 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
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Dell EMC Forum 1 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 88 1
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 62 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 73428.
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