Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С

«Т1 Интеграция» присоединилась к партнерской программе по платформе управления «Аврора Центр» «Открытая мобильная платформа» объявила о вступлении компании «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») в партнерскую программу по платформе управления кор

«Т1 Интеграция» и «Инферит» заключили партнерское соглашение Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «Т1 Интеграция». Сотрудничество направлено на развитие технологической независимости организаций в коммерческом и государственном секторах, что отвечает целям компаний по укреплению цифрового су

«Т1 Интеграция» подтвердила готовность Kaspersky NGFW к внедрению в инфраструктуры заказчиков Специалисты «Т1 Интеграция» провели расширенное тестирование Kaspersky NGFW в виртуальном исполнении, межс

«Т1 Интеграция» расширяет защиту бизнеса от DDoS-атак совместно с Servicepipe «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений по защите от DDoS-атак на базе технологий компании Servicepipe. В рамках партнерства компании будут осуществлять разработку и внедрение отраслевых прое

Способна ли российская CAE-платформа заменить решения Siemens и Ansys? отраслях — электронике, микроэлектронике, машиностроении, авиа- и космической промышленности, где традиционно применялись зарубежные системы, например, от Ansys или Siemens. На этом фоне специалисты «Т1 Интеграция» создали отечественную CAE-платформу «Таумерикс», которая превосходит зарубежные аналоги и отличается мультидисциплинарным подходом. «Таумерикс» стал ответом на запрос промышленно

«Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома» «Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1») завершила проект по внедрению системы управления ИТ-услугами (ITSM) для «Северсталь-инфокома» — дочернего ИТ-интегратора металлургического холдинга «Северсталь»

Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), и Ainergy (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные решения на базе искусственного интеллекта) заключили соглашение о сотрудничестве. В ра

В компании «Т1 Интеграция» провели тестирование программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server Компании MFASoft, российский разработчик ПО для многофакторной аутентификации, и «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») сообщают о завершении программы внутреннего тестирования программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Испытания подтвердили экспл

«Т1 Интеграция» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединяют компетенции для повышения уровня информационной безопасности пром

Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? ый продукт, в котором и аппаратная часть, и ПО производятся в России. ПАК, разработанный компанией «Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг Т1), стал победителем премии CNews Awards в номинации «Импортозаме

«Т1 Интеграция» помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности рованию на инциденты. Параллельно прошел тест на проникновение через внешний периметр. Специалисты «Т1 Интеграция» выявили две не затрагивающие ключевые системы уязвимости нулевого дня в исполь

«Т1 Интеграция» будет продвигать решения «АНТ-ЦС» «Т1 Интеграция» и «АНТ-ЦС» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа «Т1 Интеграция» займется продвижением и сопровождением продукции «АНТ-ЦС». «Т1 Интегра

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз «Т1 Интеграция» и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incid

Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron тов. Почему суд приостановил иск Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление было подано «ТС Интеграцией» 14 июля 2025 г. На следующий же день 15 июля было опубликовано определение об

Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция» «Т1 Интеграция» поддержит запуск новой магистерской программы Научно-технологического универси

«Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной ав

«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM вошли в портфель «Т1 И

Tibbo Systems и «Т1 Интеграция» объединяют экспертизу для развития импортозамещающих IoT-решений Компании «Т1 Интеграция» и Tibbo Systems подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение закладывает

Тесты «T1 Интеграции» подтвердили эффективность системы хранения данных от Yadro ысоком уровне», — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам, «Т1 Интеграция». «В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с ра

«Т1 Интеграция» запускает демолабораторию с оборудованием Yadro роекты, — сказал Роман Бобрышев, директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании «Т1 Интеграция». «Эта демолаборатория — испытательный стенд для реальных задач компаний, перех

«Т1 Интеграция» запустила круглосуточный центр поддержки ИБ ктурным и корпоративным решениям. Кроме того, заказчики могут обращаться непосредственно к команде «Т1 Интеграции». Являясь авторизованным партнером большинства вендоров, представленных в Росси

«Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле «Т1 Интеграция» и «Т1 Сервионика» реализуют масштабный проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в сети «Магнит». На данный момент интегратором

«Т1 Интеграция» и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта «Т1 Интеграция» (холдинг «Т1») и Verum заключили стратегическое партнерство, которое позволит совместно внедрять на отечественном рынке уникальный программно-аппаратный комплекс (ПАК) бесконтакт

«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений «Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рам

«Т1 Интеграция» предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems «Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и Alpha Systems, отечественный разработчик комплексных решений по информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединили усилия, что

«Т1 Интеграция» и «ССТэнергомонтаж» планируют развивать решения для промышленных предприятий «Т1 Интеграция» (входит в холдинг «Т1») и инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», производитель систем электрообогрева для промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут

«Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий «Т1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, и российский разработчик решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Softlogic подписали соглашение о сотрудничестве. Компании б

«T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации «T1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, провела успешное тестирование п

«Т1 Интеграция» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве «Т1 Интеграция», участник российского рынка системной интеграции, и производитель серверов Ope

NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и российский системный интегратор «Т1 Интеграция» заключили соглашение о партнерстве, направленном на укрепление кибербезопасности российского бизнеса и государственного сектора. В рамках сотрудничества NGR Softlab и «Т1 Инте

«Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве «Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерс

«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора «Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудниче

«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 «Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧ

«Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» «Т1 интеграция» (холдинг «Т1»), участник рынка системной интеграции в России, обладая статусом

«Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить

«Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отеч

«Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности «Т1 интеграция», участник российского рынка системной интеграции, заключила соглашение с разра

«Т1 интеграция» и ГК «Солар» совместно займутся развитием ИБ-систем Компания «Т1 интеграция» объявила о начале сотрудничества с ГК «Солар». Партнерство позволит холдингу «