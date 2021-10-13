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ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
31.05.2021 ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
23.03.2021 Клиенты «ВТБ онлайн» утроили число платежей по QR-коду 1
19.01.2021 МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ 2
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами 1
08.09.2020 «Квадро РКЦ» упорядочил ведение учета с помощью компании «Гэндальф» 1
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
23.10.2019 Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ 1
26.09.2019 «Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ 2
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
27.06.2019 «Ланит» чудом получил крупный ИТ-подряд «Почты России», но потерял 5 млн из-за технической ошибки 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
13.02.2019 Экспертиза: как внедрить биометрическую идентификацию в банке 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 2
24.04.2018 Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 5
30.01.2018 ГИС ЖКХ не готова к запуску 2
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
10.01.2018 Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
08.09.2017 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 1
26.07.2017 Минкомсвязи: граждане России могут голосовать за объекты благоустройства в ГИС ЖКХ 2
26.07.2017 «Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему 1
18.05.2017 Решения R-Style Softlab для автоматизации банковской деятельности включены в Реестр российского ПО 1
17.05.2017 Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет 2
16.05.2017 ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ 2
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ 1
30.03.2017 В федеральной системе «Город» стала доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг РФ 1
02.03.2017 «Технолоджи систем — инновации» представила новую КИС «Интеграция» 1
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 4
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
08.12.2016 «Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 2

Публикаций - 125, упоминаний - 174

ГИС ЖКХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1156 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 8
Microsoft Corporation 11077 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
АйТи 751 6
Google LLC 7148 4
IBM 3539 4
Yandex - Яндекс 4101 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Samsung Electronics 5666 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Крок 1219 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
3738 2
Brocade Communications Systems 141 1
Астерос - Asteros 531 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
CleverDATA 54 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Прогноз 195 1
АИС Город 2 1
InterSystems - ИнтерСистемз 72 1
Alibaba Group 298 1
Shopify 14 1
Ланит Терком 22 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Simtech Development 5 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
HBI Solutions 1 1
Cisco Systems 2040 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
Почта России ПАО 1572 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта Банк 289 4
Мотовилихинские заводы 10 2
Альфа-Банк 1123 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
re:Store 106 1
Росводоканал 44 1
Nordea 22 1
Lego 84 1
Nike 85 1
Мосводоканал 44 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Sony Center 2 1
Uber 257 1
Мострансавто 59 1
ЕС-лизинг 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Western Union 86 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Uber Technologies 258 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Почтовые технологии 12 1
DHL Express 82 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 44
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Президент Российской Федерации 1439 3
Счётная палата РФ 460 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Правительство РФ 2203 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Федеральное казначейство России 766 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Саратовской области 17 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики - Минсвязь Удмуртии 2 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 19 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Google Android 10751 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
R-Style Softlab - RS-Bank 228 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 10 6635 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
VK - Mail.ru Облако 77 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
Microsoft SQL Server 793 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Linux OS 4257 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
R-Style Softlab - InterBank 94 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Microsoft Dynamics CRM 387 2
ВТБ Онлайн 137 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Apple macOS X 901 1
InterSystems IRIS Data Platform 1 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
IBM Softlayer 30 1
Microsoft Lync 272 1
Telegram - Мессенджер 80 1
IBM Bluemix 38 1
R-Style Softlab - RS-Connect 47 1
Microsoft Spark ML 3 1
АН-124 Руслан 1 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Simtech CS-Cart 13 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Abbyy Compreno 20 1
ИСП РАН Svace 7 1
Козырев Алексей 270 12
Елистратов Николай 90 10
Четвернин Алексей 651 8
Скляр Алексей 49 7
Херсонцев Алексей 48 6
Никифоров Николай 1126 6
Холодняков Юрий 15 6
Абызов Михаил 64 6
Прокошев Андрей 30 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Иванов Александр 71 6
Клементьев Андрей 18 6
Евраев Михаил 222 5
Путин Владимир 1824 4
Нестеров Алексей 79 4
Марич Игорь 18 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Мельников Руслан 13 3
Сафронов Роман 33 3
Морлок Александр 15 3
Рыбчинский Михаил 14 2
Бетсис Павел 84 2
Контрабаев Артур 66 2
Ивакин Роман 49 2
Генс Филипп 29 2
Волин Алексей 113 2
Соколов Алексей 121 2
Назарова Анна 33 1
Шишкин Вадим 1 1
Ким Руслан 2 1
Шмид Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Сиваков Руслан 4 1
Леви Гавриил 17 1
Алешин Александр 4 1
Львов Владимир 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 15
Россия - ПФО - Казань 1515 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Россия - Ростовская область 862 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - Иркутская область 543 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - Севастополь 420 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Европа 3752 3
Франция - Французская Республика 2122 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Астраханская область 371 2
Индия - Республика 2169 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Япония 2780 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Пенза 253 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Оренбург 258 1
Европа Западная 613 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Транспорт 62 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1988 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews AWARDS 291 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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