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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 174
ГИС ЖКХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Козырев Алексей 270 12
|Елистратов Николай 90 10
|Четвернин Алексей 651 8
|Скляр Алексей 49 7
|Херсонцев Алексей 48 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Холодняков Юрий 15 6
|Абызов Михаил 64 6
|Прокошев Андрей 30 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Иванов Александр 71 6
|Клементьев Андрей 18 6
|Евраев Михаил 222 5
|Путин Владимир 1824 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Марич Игорь 18 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Мельников Руслан 13 3
|Сафронов Роман 33 3
|Морлок Александр 15 3
|Рыбчинский Михаил 14 2
|Бетсис Павел 84 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Ивакин Роман 49 2
|Генс Филипп 29 2
|Волин Алексей 113 2
|Соколов Алексей 121 2
|Назарова Анна 33 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Ким Руслан 2 1
|Шмид Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Львов Владимир 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|CNews Analytics 1988 8
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761142, в очереди разбора - 664831.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761142, в очереди разбора - 664831.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru