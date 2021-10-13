МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ 2

Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 1

Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1

Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР 1

ГИС ЖКХ не готова к запуску 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1

Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ 1

Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 1

Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет 2

ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ 2