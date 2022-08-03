Облачный сервис ответит ГИС ЖКХ о наличии задолженности собственников

Группой компаний «Эттон» разработан облачный сервис, который автоматически отправляет ответы на запросы органов социальной защиты о наличии или отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Программный продукт позволяет автоматически обрабатывать до 300 тыс. запросов в день. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

Актуальность данной разработки обоснована тем, что в 2022 г. после нескольких отсрочек вступил в силу п. 5 ст. 159 Жилищного кодекса России, согласно которой региональные органы власти и уполномоченные ими учреждения получают информацию о наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам только из ГИС ЖКХ в течение пяти рабочих дней.

Упомянутый облачный сервис предназначен для управляющих организаций (УК, ТСЖ), расчетных центров, фондов капитального ремонта и ресурсоснабжающих организаций. Теперь они могут автоматизировать работу по обработке запросов, поступающих из ГИС ЖКХ о наличии задолженности у граждан, для предоставления ответов в установленные сроки.

«Внедрение сервиса позволит организациям выполнять работу в обозначенные сроки, не доводя до штрафных санкций, а, во-вторых, обеспечит высокое качество выполнения задачи, исключая человеческий фактор», - отметил генеральный директор группы компаний «Эттон» Ефим Климов.

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Автоматизация процесса обработки запросов от органов социальной защиты населения также снизит негативный настрой населения, благодаря тому, что запросы от органов соцзащиты управляющими организациями будут обрабатываться быстро, а значит и субсидии в краткие сроки дойдут до соискателей.