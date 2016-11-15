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ТСЖ Товарищество собственников жилья
СОБЫТИЯ
|15.11.2016
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«ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца»
ональных данных. Количество организаций, использующих данный сервис, выросло в 2,5 раза, сообщили CNews в компании «Облакотека». Кроме того, сервисы «Облакотеки» обеспечили для управляющих компаний и ТСЖ удаленный доступ к расчетным базам. Портал «личного кабинета жильца», разработанный компанией «ЖилфондСервис», позволяет собственникам квартир видеть историю своих начислений и платежей за
|29.08.2016
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Жители Якутии смогут платить за ЖКУ в режиме онлайн
«БАРС Груп» внедряет в Якутии биллинговую систему. Как рассказали CNews в компании, облачное решение объединяет в единое информационное пространство управляющие организации, ТСЖ, поставщиков и потребителей коммунальных услуг региона и направлено на обеспечение прозрачности и открытости механизма платежных отношений между всеми участниками отрасли. В системе собирае
|28.01.2016
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Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области
Компания Qtech совместно с партнером — компанией «Арескон» — завершили проект по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации коммунальных услуг и энергоресурсов для ТСЖ «На Лесной» г. Дзержинский Московской области. Как сообщили CNews в Qtech, система построена на разработанном компанией интеллектуальном решении «умный дом». Предложенное Qtech решение пост
|12.09.2011
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ТСЖ «КИТ» автоматизировал расчет коммунальных платежей с помощью «БИТ:ЖКХ 8»
омощью программы «БИТ:ЖКХ 8». В результате внедрения программного комплекса предприятию удалось исключить ошибки при начислениях, упростить работу сотрудников и повысить лояльность квартиросъемщиков. ТСЖ «КИТ» занимается управлением многоквартирным домом в г. Саратов. В дальнейшем организация планирует объединить еще несколько домов для совместного обслуживания. Товарищество собственников ж
|01.09.2011
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«1С:ВДГБ» автоматизировала учет в инжиниринговой компании «Ива»
Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию бухгалтерского и налогового учета в инжиниринговой компании «Ива» на базе внедрения специализированной программы «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» (ранее программа называлась «1С:ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»). «ИК Ива» работает в г. Тольятти Самарской области с 1998 г. Компания предоставляет инжинир
|28.07.2011
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БИТ завершил внедрение продукта «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Селятино-Б»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение продукта «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Селятино-Б». ТСЖ «Селятино-Б» занимается поддержанием домов в образцовом состоянии, охраной придомовой территории. Для предприятия важно высокое качество обслуживания клиентов, поэт
|09.06.2011
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«1С:Бухучет и Торговля» внедрила программное решение «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Витим»
Специалисты Нижегородского филиала «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) предоставили ТСЖ «Витим» инструмент для учета по счетчикам и быстрых расчетов по лицевым счетам, внедрив специализированное программное решение «БИТ:ЖКХ 8». ТСЖ «Витим» занимается управлением новым д
|06.09.2007
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Автоматизация ЖКХ устранит кризис неплатежей
вания многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ГУП ВЦКП) создало систему автоматизации финансов многоквартирного дома, которая меняет систему расчета между товариществами собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Новая система обеспечивает прямое поступление денег жильцов поставщикам воды, тепла и электричества, а оплата ТСЖ за услуги ВЦКП снижается
|22.01.2007
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Разработана новая версия «ТСЖ-Бухгалтер» v1.25
Компания «СкайНет» завершила очередной этап разработки программы «ТСЖ — Бухгалтер» v1.25. Данная версия программы позволяет полностью автоматизировать процесс ведения лицевых счетов плательщиков, расчет квартплаты и может вести расчеты по нескольким дома
|05.12.2006
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ДИЦ обновляет программу для ТСЖ и ЖСК "Управдом"
Компания ДИЦ провела серию презентаций нового выпуска программы для ТСЖ и ЖСК «Управдом». Демонстрации прошли в НП «Управдом», «Жилпотребкооперации» и офисе ДИЦ. В новом релизе программы для ТСЖ и ЖСК «Управдом» оптимизирован расчет коммунальных платежей
|04.07.2003
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Познакомьтесь со своими соседями на ТСЖ.ру
Компания “Жилсовет” запустила первый общероссийский интернет-портал для покупателей и дольщиков квартир в новостройках ТСЖ.ру (полное название ресурса – “Жилсовет: Тысяча Советов о Жилье”). Теперь жильцы новостроек, которые уже успели создать сайты своих домов для знакомства с соседями, получили новые возможнос
ТСЖ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 266 8
|Лялин Сергей 7 4
|Кусков Денис 221 3
|Морлок Александр 15 2
|Попов Алексей 339 2
|Груздев Владимир 18 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Скорлыгин Владимир 4 2
|Тютин Василий 2 2
|Наумов Юрий 2 2
|Подгорный Игорь 4 2
|Сиднев Виктор 15 1
|Козырев Алексей 328 1
|Козлов Александр 71 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Стрельцов Андрей 62 1
|Звягина Наталья 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Авербах Владимир 127 1
|Логинов Александр 54 1
|Попов Денис 16 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Бутин Вячеслав 12 1
|Абрамков Александр 44 1
|Крылов Александр 13 1
|Анищенко Александр 4 1
|Жилкин Александр 15 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Волков Максим 34 1
|Подопригора Владимир 2 1
|Чирков Дмитрий 21 1
|Тигунов Олег 7 1
|Бирюков Петр 6 1
|Матвеев Евгений 13 1
|Питолин Евгений 6 1
|Гришин Сергей 8 1
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