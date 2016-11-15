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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТСЖ Товарищество собственников жилья

СОБЫТИЯ


15.11.2016 «ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца»

ональных данных. Количество организаций, использующих данный сервис, выросло в 2,5 раза, сообщили CNews в компании «Облакотека». Кроме того, сервисы «Облакотеки» обеспечили для управляющих компаний и ТСЖ удаленный доступ к расчетным базам. Портал «личного кабинета жильца», разработанный компанией «ЖилфондСервис», позволяет собственникам квартир видеть историю своих начислений и платежей за 
29.08.2016 Жители Якутии смогут платить за ЖКУ в режиме онлайн

«БАРС Груп» внедряет в Якутии биллинговую систему. Как рассказали CNews в компании, облачное решение объединяет в единое информационное пространство управляющие организации, ТСЖ, поставщиков и потребителей коммунальных услуг региона и направлено на обеспечение прозрачности и открытости механизма платежных отношений между всеми участниками отрасли. В системе собирае
28.01.2016 Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области

Компания Qtech совместно с партнером — компанией «Арескон» — завершили проект по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации коммунальных услуг и энергоресурсов для ТСЖ «На Лесной» г. Дзержинский Московской области. Как сообщили CNews в Qtech, система построена на разработанном компанией интеллектуальном решении «умный дом». Предложенное Qtech решение пост
12.09.2011 ТСЖ «КИТ» автоматизировал расчет коммунальных платежей с помощью «БИТ:ЖКХ 8»

омощью программы «БИТ:ЖКХ 8». В результате внедрения программного комплекса предприятию удалось исключить ошибки при начислениях, упростить работу сотрудников и повысить лояльность квартиросъемщиков. ТСЖ «КИТ» занимается управлением многоквартирным домом в г. Саратов. В дальнейшем организация планирует объединить еще несколько домов для совместного обслуживания. Товарищество собственников ж
01.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировала учет в инжиниринговой компании «Ива»

Специалисты «1С:ВДГБ» провели автоматизацию бухгалтерского и налогового учета в инжиниринговой компании «Ива» на базе внедрения специализированной программы «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» (ранее программа называлась «1С:ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»). «ИК Ива» работает в г. Тольятти Самарской области с 1998 г. Компания предоставляет инжинир
28.07.2011 БИТ завершил внедрение продукта «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Селятино-Б»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение продукта «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Селятино-Б». ТСЖ «Селятино-Б» занимается поддержанием домов в образцовом состоянии, охраной придомовой территории. Для предприятия важно высокое качество обслуживания клиентов, поэт
09.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» внедрила программное решение «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Витим»

Специалисты Нижегородского филиала «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) предоставили ТСЖ «Витим» инструмент для учета по счетчикам и быстрых расчетов по лицевым счетам, внедрив специализированное программное решение «БИТ:ЖКХ 8». ТСЖ «Витим» занимается управлением новым д
06.09.2007 Автоматизация ЖКХ устранит кризис неплатежей

вания многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ГУП ВЦКП) создало систему автоматизации финансов многоквартирного дома, которая меняет систему расчета между товариществами собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Новая система обеспечивает прямое поступление денег жильцов поставщикам воды, тепла и электричества, а оплата ТСЖ за услуги ВЦКП снижается

22.01.2007 Разработана новая версия «ТСЖ-Бухгалтер» v1.25

Компания «СкайНет» завершила очередной этап разработки программы «ТСЖ — Бухгалтер» v1.25. Данная версия программы позволяет полностью автоматизировать процесс ведения лицевых счетов плательщиков, расчет квартплаты и может вести расчеты по нескольким дома
05.12.2006 ДИЦ обновляет программу для ТСЖ и ЖСК "Управдом"

Компания ДИЦ провела серию презентаций нового выпуска программы для ТСЖ и ЖСК «Управдом». Демонстрации прошли в НП «Управдом», «Жилпотребкооперации» и офисе ДИЦ. В новом релизе программы для ТСЖ и ЖСК «Управдом» оптимизирован расчет коммунальных платежей
04.07.2003 Познакомьтесь со своими соседями на ТСЖ.ру

Компания “Жилсовет” запустила первый общероссийский интернет-портал для покупателей и дольщиков квартир в новостройках ТСЖ.ру (полное название ресурса – “Жилсовет: Тысяча Советов о Жилье”). Теперь жильцы новостроек, которые уже успели создать сайты своих домов для знакомства с соседями, получили новые возможнос

Публикаций - 148, упоминаний - 148

ТСЖ и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МегаФон 10742 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Сбер - Сбер2В - Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 30 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
БАРС Груп 579 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
МКД 88 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
ВЭБПлас 38 2
Ниеншанц Хоум 54 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Интерсвязь 28 2
X Corp - Twitter 2938 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Telegram Group 2940 2
1С-Рарус 982 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Qtech - Кьютэк 211 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Почта России ПАО 2370 8
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 2
Жилкомсервис 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Capital Group 85 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Синко-банк 6 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Мослифт АО 6 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 35 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Главстрой 18 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 5
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 8
Apple iOS 8583 8
Google Android 15244 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
1С Первый Бит - БИТ.ЖКХ 13 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 2
Apple iPad 4012 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 1
Drupal - CMS-система 83 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Евраев Михаил 266 8
Лялин Сергей 7 4
Кусков Денис 221 3
Морлок Александр 15 2
Попов Алексей 339 2
Груздев Владимир 18 2
Контрабаев Артур 70 2
Рудычева Наталья 95 2
Пасеков Владимир 24 2
Скорлыгин Владимир 4 2
Тютин Василий 2 2
Наумов Юрий 2 2
Подгорный Игорь 4 2
Сиднев Виктор 15 1
Козырев Алексей 328 1
Козлов Александр 71 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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