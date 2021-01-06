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ТСЖ
Товарищество собственников жилья


06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
02.03.2020 Qiwi выходит на рынок ЖКХ 1
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 1
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
10.01.2018 Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ 2
30.05.2017 «Ростелеком» проложил 3000 км оптики в Астраханской области 1
23.03.2017 Подмосковье и «Ростелеком» развивают проекты в сфере государственно-частного партнерства 1
08.12.2016 «Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ 1
15.11.2016 «ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца» 1
14.11.2016 ГИС ЖКХ стала лауреатом конкурса CNews Awards в номинации «Современная страна» 1
29.08.2016 Жители Якутии смогут платить за ЖКУ в режиме онлайн 4
22.08.2016 В приложении «Яндекс.Денег» для Windows 10 можно оплачивать квитанции 1
19.05.2016 «Акадо Телеком» снижает уровень повреждений кабельных сетей 1
13.05.2016 «1С-Рарус» предложил новую линейку программных решений для учета ЖКХ 1
20.04.2016 «Ростелеком» представил систему онлайн-мониторинга жилого дома в Перми 1
12.04.2016 «Ростелеком» предложил развернуть систему видеонаблюдения в Армавире Краснодарского края 1
20.02.2016 В 2015 г. около 50 тыс. домохозяйств Самарской области вошли в зону охвата оптической сети связи «Ростелекома» 1
16.02.2016 Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома» 1
04.02.2016 В «Яндекс.Деньгах» теперь можно настроить автоплатёж за услуги «МегаФона» 1
28.01.2016 Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области 1
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК» 1
18.08.2015 «Яндекс.Деньги» помогут оплачивать квитанции в срок 1
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе 2
21.05.2015 «Яндекс.Деньги» создали сервис мобильной оплаты услуг без регистрации 1
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
01.12.2014 Qtech интегрировала систему учета энергоресурсов с технологиями «умного дома» 2
25.11.2014 «Ростелеком» подключил к оптике более 30 новостроек в Пензе 1
02.09.2014 Клиенты Омского отделения «Сбербанка» могут оплатить услуги 25 поставщиков единым платежным документом 1
07.08.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2014 г. 2
30.05.2014 В Архангельской области началась комплексная информатизация жилищно-коммунального хозяйства 1
06.11.2013 В Астраханской области внедряется единая региональная система информатизации сферы ЖКХ 1
23.08.2013 «1С:Первый БИТ» упростил работу коммунальных служб в Челябинске с помощью программы «БИТ.ЖКХ 8» 1
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме 1
17.07.2013 МТС проследит за расходом тепла и воды в Тюменской области 1
26.04.2013 Банкоматы будут узнавать пользователей "в лицо" 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1

Публикаций - 70, упоминаний - 82

ТСЖ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ланит ГК 1158 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Brocade Communications Systems 141 1
Teradata 166 1
АйТи 752 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Lenovo Group 1638 1
Microsoft Corporation 11110 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Google LLC 7158 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
VeChain 3 1
NetDocuments 1 1
Integra 6 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Армада 277 1
China Telecom 88 1
Alibaba Group 298 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3546 1
3753 1
GitHub 412 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 3 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
Siemens AG - Сименс Россия 659 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Deloitte - Делойт 187 1
China Mobile 186 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
Квант НПП КП 23 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Societe Generale Group 42 1
Martine Jarlgaard 1 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
ЕС-лизинг 13 1
Социальные гарантии 7 1
Grupo Santander 11 1
Ornua 2 1
US Bank 3 1
BNP Paribas 33 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Barclays 50 1
Carrefour 14 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
S7 Airlines 80 1
Renault - Рено Россия 88 1
Газпром нефть 382 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1126 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Почта России ПАО 1574 1
Maersk 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство РФ 2206 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Администрация Кемеровской области 3 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Бурятия - Комитет по информационной политике 1 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Правительство Удмуртской Республики - АПМК УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики 1 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство финансов Удмуртской Республики - Управление Федерального Казначейства 1 1
ГУ МО Мособлпожспас - Московская областная противопожарно-спасательная служба - Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Ростовской области - Департамент потребительского рынка Ростовской области 1 1
Правительство Пермского края 15 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Счётная палата РФ 460 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы 653 1
Администрация Смоленской области 19 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
OpenChain 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
Website - Вебсайт 117 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Alibaba Tmail 6 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Brocade ADX 1 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Microsoft Lync 272 1
XRP - Криптовалюта 7 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
Росгидромет ICON 14 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Qiwi Открытый город 5 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Microsoft Office 1942 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Евраев Михаил 222 2
Дьяков Петр 9 1
Валяева Елизавета 72 1
Макаров Станислав 111 1
Чулапов Александр 1 1
Щербаков Сергей 14 1
Поляков Павел 1 1
Варев Александр 16 1
Шмид Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Сиваков Руслан 4 1
Леви Гавриил 17 1
Алешин Александр 4 1
Деянышев Вадим 19 1
Рустамов Рустам 169 1
Чучелов Андрей 44 1
Контрабаев Артур 66 1
Грибков Денис 2 1
Подопригора Владимир 1 1
Жилкин Александр 14 1
Логинов Александр 34 1
Козлов Александр 54 1
Козырев Алексей 270 1
Чукарин Алексей 56 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Подгузов Николай 27 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Европа 3766 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Ангарск 51 1
Испания - Королевство 1256 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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