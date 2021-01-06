Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТСЖ
Товарищество собственников жилья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 82
ТСЖ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|OpenChain 1 1
|Евраев Михаил 222 2
|Дьяков Петр 9 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Макаров Станислав 111 1
|Чулапов Александр 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Поляков Павел 1 1
|Варев Александр 16 1
|Шмид Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Грибков Денис 2 1
|Подопригора Владимир 1 1
|Жилкин Александр 14 1
|Логинов Александр 34 1
|Козлов Александр 54 1
|Козырев Алексей 270 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Подгузов Николай 27 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1991 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru