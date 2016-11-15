ональных данных. Количество организаций, использующих данный сервис, выросло в 2,5 раза, сообщили CNews в компании «Облакотека». Кроме того, сервисы «Облакотеки» обеспечили для управляющих компаний и ТСЖ удаленный доступ к расчетным базам. Портал «личного кабинета жильца», разработанный компанией «ЖилфондСервис», позволяет собственникам квартир видеть историю своих начислений и платежей за

Жители Якутии смогут платить за ЖКУ в режиме онлайн «БАРС Груп» внедряет в Якутии биллинговую систему. Как рассказали CNews в компании, облачное решение объединяет в единое информационное пространство управляющие организации, ТСЖ, поставщиков и потребителей коммунальных услуг региона и направлено на обеспечение прозрачности и открытости механизма платежных отношений между всеми участниками отрасли. В системе собирае