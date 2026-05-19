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Страхование Страховое дело Insurance

Страхование - Страховое дело - Insurance

Страхование на год пригодилось в гололед! (Танель А.) 1989 год Страхование на год пригодилось в гололед! (Танель А.) 1989 год
ГОССТРАХ не помеха, а добрый союзник ребячьего смеха! Плакат, поднимающий тему личного страхования, а именно, страхования жизни ребенка до 18 лет. Этот вид страхования появился в 1960-1970-х гг. Благодаря ему, у ребенка к 18 годам появлялись некоторые сбережения, в частности , это касалось свадебного страхования. С. Нестеров, 1989г. ГОССТРАХ не помеха, а добрый союзник ребячьего смеха! Плакат, поднимающий тему личного страхования, а именно, страхования жизни ребенка до 18 лет. Этот вид страхования появился в 1960-1970-х гг. Благодаря ему, у ребенка к 18 годам появлялись некоторые сбережения, в частности , это касалось свадебного страхования. С. Нестеров, 1989г.
Страхование детей – забота о детях! (Березовский В.) 1969 год Страхование детей – забота о детях! (Березовский В.) 1969 год
Каждый может застраховать свою жизнь Рекламный плакат Госстраха, агитирующий население оформлять страхование жизни. На плакате изображен шахтер в рабочей экипировке, с инструментом и фонарем. Позади него - индустриальный пейзаж, добыча угля, наполненные углем красные вагоны-гондолы. Автор неизвестен, 1930-е гг. Каждый может застраховать свою жизнь Рекламный плакат Госстраха, агитирующий население оформлять страхование жизни. На плакате изображен шахтер в рабочей экипировке, с инструментом и фонарем. Позади него - индустриальный пейзаж, добыча угля, наполненные углем красные вагоны-гондолы. Автор неизвестен, 1930-е гг.
Работники промышленности! Заключайте договоры личного страхования! (Викторов В.) 1966 год Работники промышленности! Заключайте договоры личного страхования! (Викторов В.) 1966 год
Госстрах не заменяет стражу, но помогает возместить пропажу! (Н. Кастанаян) 1989 год С приходом к власти Советов в стране утвердились разные типы страхования - обязательные и добровольные. К первому относилось страхование крестьянских лошадей, крупный рогатый скот, дома, сельскохозяйственный инвентарь. Госстрах не заменяет стражу, но помогает возместить пропажу! (Н. Кастанаян) 1989 год С приходом к власти Советов в стране утвердились разные типы страхования - обязательные и добровольные. К первому относилось страхование крестьянских лошадей, крупный рогатый скот, дома, сельскохозяйственный инвентарь.
ГОССТРАХ: страхование домашнего имущества. (Перевалов П.) 1979 год Большой агитационный плакат 1970 г. посвящен теме страхования, а именно страхованию домашнего имущества на случай «гибели или повреждения предметов домашнего обихода и личного пользования от пожара, аварии отопительной системы и водопроводной сети, стихийных бедствий, а также похищения». ГОССТРАХ: страхование домашнего имущества. (Перевалов П.) 1979 год Большой агитационный плакат 1970 г. посвящен теме страхования, а именно страхованию домашнего имущества на случай «гибели или повреждения предметов домашнего обихода и личного пользования от пожара, аварии отопительной системы и водопроводной сети, стихийных бедствий, а также похищения».
Граждане! Заключайте договоры добровольного страхования домашнего имущества! (Викторов В.) 1966 год Советский, агитационный плакат 1966 г. посвящен теме страхования, а именно страхованию домашнего имущества на случай гибели или повреждения предметов домашнего обихода и личного пользования от пожара, аварии отопительной системы и водопроводной сети, стихийных бедствий, а также похищения. Граждане! Заключайте договоры добровольного страхования домашнего имущества! (Викторов В.) 1966 год Советский, агитационный плакат 1966 г. посвящен теме страхования, а именно страхованию домашнего имущества на случай гибели или повреждения предметов домашнего обихода и личного пользования от пожара, аварии отопительной системы и водопроводной сети, стихийных бедствий, а также похищения.
ГОССТРАХ, страхование имущества (Сонин А. К.) 1951 год Рекламный плакат СССР, посвященный страхованию имущества советских граждан. В центре изображена добротная и просторная комната деревенского дома с материальными ценностями, соответствующими эпохе 1950-х годов - новая швейная машинка, большой обеденный стол, радиола, крепкая мебель. На переднем плане показана рука владельца имущества, держащая действительный заполненный бланк Госстраха. ГОССТРАХ, страхование имущества (Сонин А. К.) 1951 год Рекламный плакат СССР, посвященный страхованию имущества советских граждан. В центре изображена добротная и просторная комната деревенского дома с материальными ценностями, соответствующими эпохе 1950-х годов - новая швейная машинка, большой обеденный стол, радиола, крепкая мебель. На переднем плане показана рука владельца имущества, держащая действительный заполненный бланк Госстраха.
Почему я не застраховал? (Реклама госстраха) 1920-е годы Застрахуешь поле — не страшись града: получишь вознаграждение хватит и на семена и прокормиться Почему я не застраховал? (Реклама госстраха) 1920-е годы Застрахуешь поле — не страшись града: получишь вознаграждение хватит и на семена и прокормиться
ГОССТРАХ: Заключайте договоры добровольного страхования сельскохозяйственных животных! (Кузьмин Н.) 1965 год ГОССТРАХ: Заключайте договоры добровольного страхования сельскохозяйственных животных! (Кузьмин Н.) 1965 год
Страхование на год пригодилось в гололед! (Танель А.) 1989 год

СОБЫТИЯ


19.05.2026 «Согаз» и Yandex Cloud будут развивать продукты в сфере кибербезопасности и страхования киберрисков

я дальше, делать их более точными и удобными. Наша цель – предлагать рынку комплексные решения, где страховая защита органично дополняется современными системами информационной безопасности и о
19.05.2026 Сбербанк: технологии генеративного искусственного интеллекта ускорят трансформацию страховых продуктов

емя ожидания клиентов, обеспечат быстрые и точные ответы, а также освободят специалистов «Ренессанс страхование» от рутинных задач и будут внедрены в случае успеха пилотного проекта. Стороны до
14.05.2026 Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию

ртом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG. 22 мая в «Гранд Отеле Европа» состоится в
13.05.2026 Объем загруженных данных в АИС страхования вырос в 1,3 раза в 2025 году

ОСАГО пришлось 54,4 млн записей против 45 млн годом ранее; на каско — 11,2 млн (против 9,4 млн); на страхование жилья — 19 млн (против 12 млн). В части загрузки убытков в информационную систему
30.04.2026 Оформить страховой полис ВСК от клещей теперь можно на площадке Wildberries

Страховой Дом ВСК запустил возможность оформления программы страхования «Антиклещ» на платформе маркетплейса Wildberries. Проект реализован в р
29.04.2026 Аналитика МТС: спрос на страхование гаджетов в России вырос на 20%

образом, в штуках лидируют бренды массового сегмента, тогда как в выручке — премиальные устройства. Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходи
24.04.2026 «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты

Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый результат: в отраслевом исследовании доступности и качества телефонного обслуживания «Ренессанс страхование» заняла первое место среди голосовых помощник
21.04.2026 «АльфаСтрахование» и Ассоциация операторов микромобильности России: травматизм кикшеринга снизился на 15%

ически отвечает на запрос о необходимости обязательного страхования пользователей электросамокатов. Страхование в кикшеринге уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент, который закрыва
13.04.2026 «АльфаСтрахование» и «Авито Подработка» запустили страхование ответственности для исполнителей и заказчиков

рограммы страхования гражданской ответственности для пользователей сервиса краткосрочной занятости. Страховая защита действует во время выполнения смены и распространяется как на исполнителей,

03.04.2026 «Авито»: каждый третий житель России ориентируется на онлайн-рекламу при выборе страхового полиса

) пользуются ими, при этом реклама становится одним из основных ориентиров при выборе: 35% оформили страховой полис после ее просмотра за последние полгода. Об этом CNews сообщили представители
30.03.2026 ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC

йн Решения», ГК Softline) совместно со Страховым Домом ВСК запускает новую опцию для клиентов SOC — страхование рисков информационной безопасности. В рамках опции клиент получает оперативное по
26.03.2026 Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС

ательства, а во-вторых, обеспечивающую гибкость для управления бизнес-процессами. Для реализации проекта компания «Герса» выбрала в качестве партнера ГК «Хомнет», имеющую опыт автоматизации в отрасли страхования и знакомую с процессами TCI. Ключевые задачи проекта: автоматизация операционной деятельности и автоматизация финансового учета страховой компании. ГК «Хомнет» провела предпроектное
10.03.2026 «АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховку для посуточной аренды жилья

. Это означает, что из суммы страховой выплаты будет вычитаться 1,5 тыс. руб. «Мы стремимся сделать страхование посуточной аренды квартир доступным и понятным для каждого арендодателя. Наша цел
24.02.2026 «Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных

Сервис «Контур.Страхование» запустил обмен гарантийными письмами по ДМС в электронном виде. Решение обеспечи
16.01.2026 AIINS: ИИ сокращает расходы на корпоративное страхование до 45-50%

том числе благодаря ИИ-анализу условий договоров, оцифровки портфелей, автоматизации тендеров, снижению трудозатрат на администрирование (OPEX). «Запрос бизнеса на сокращение издержек сейчас высокий. Страховой рынок до сих пор консервативен, но сейчас отрасль на пороге перемен. Оцифровка и применение умных моделей, без сомнения, помогают компаниям значительно сокращать издержки на корпорати
18.12.2025 Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов

РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) разработала сервис добровольного страхования пунктов выдачи заказов. Новая программа создана в партнерстве со страховой компанией «АльфаСтрахование». Страховка защищает предпринимателей от широкого спектра рисков, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость ведения бизнеса. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Страховой полис для
18.11.2025 Продавцы Wildberries смогут застраховаться в «СберСтраховании» от возврата товаров покупателем

», выбрать «Страхование», затем «Страхование заказов» и нажать кнопку «Подключить». После активации страховая защита распространится на все товары, отправляемые со склада Wildberries, а также п
17.11.2025 НСИС подводит итоги деятельности АИС страхования за 10 месяцев 2025 года

ОСАГО. Без учета коротких полисов рост составил в январе-октябре 2025 г. 2,44%. Доля коротких полисов в общем количестве полисов ОСАГО достигла 14%. За 10 месяцев 2025 г. заключено 14,373 млн полисов страхования имущества физических лиц со средней премией 13,548 тыс. руб. За 10 месяцев 2025 г. заключено 9,039 млн полисов каско транспортных средств со средней премией 29,096 тыс. руб. (для ср
30.10.2025 На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни

фстайл» предоставит консультации специалистов по здоровому образу жизни и психологии. Накопительное страхование жизни (НСЖ) — это финансовая программа, которая помогает одновременно копить день
24.10.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта

ьных категориях. Новый сервис продолжает программу защиты покупателей: ранее на «Маркете» появилось страхование техники с заменой на новую — сейчас эта услуга охватывает около 85% ассортимента

23.10.2025 В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой

не просто строить маршруты, но и решать практические задачи в дороге быстро и без лишних действий. Страхование автомобиля значительно дополняет экосистему транзакционных сценариев в «Картах» и
22.10.2025 ВСК и «Профи.ру» запускают страховую защиту для исполнителей услуг

гие категории, указанные в приложении к договору. Услуги грузоперевозок, реставраторов и ювелиров в страхование не включены. Для ряда других услуг (репетиторство, юридическая помощь, дизайн) ст
21.10.2025 НСИС вывел новый сервис для пользователей АИС страхования

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) вывела новый сервис для пользователей. Теперь в личном кабинете пользователя можно получить отчет в неизменяемом формате, подписанный электронной цифровой подписью компании, о разм
13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

ежную защиту данных, простоту использования и прозрачность, возможность быстрого масштабирования». Готовое решение для сервиса резервного копирования «Раньше резервное копирование рассматривалось как страховка на случай сбоя. Сегодня «Кибер Бэкап Облачный» — это стратегический инструмент контроля в условиях, когда данные становятся главным объектом атаки и при этом являются главным активом

10.10.2025 СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов

опленными знаниями и экспертизой позволит нам создать прозрачный и эффективный механизм защиты, где страховое покрытие является неотъемлемой частью слаженного процесса предупреждения инцидентов
09.10.2025 ИИ-технологии Билайна помогут «Капитал Life» в цифровой трансформации рынка страхования жизни

«ВымпелКом» (бренд Билайн) и «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») в рамках форума Финополис-2025 в Сочи подписали соглашени
03.10.2025 «DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind

«DатаРу Консалтинг» завершила проект импортозамещения западных технологий и внедрила платформу бизнес-аналитики на базе open source-продуктов для страхового брокера Remind. В ходе проекта были использованы решения Apache Superset, ClickHouse, Apache Airflow, а также реализована интеграция с внутренними системами компании. Remind — страхо
26.09.2025 ИТ-сектор ждут поборы. Страховые взносы хотят увеличить вдвое, хотя их нынешний размер был бессрочным

г. в рамках поддержки ИТ-отрасли на фоне пандемии коронавируса. Важно отметить, что 7,6-процентный страховой взнос был введен тогда бессрочно. До 2025 г. ИТ-компании выплачивали страховые взно
11.09.2025 «Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни»

«Ростелеком Контакт-центр» проведет цифровую модернизацию клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни». В рамках технологического партнерства страховая компания приступает к при
05.09.2025 «Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса

з мелкого шрифта и непонятных фраз в договоре. Они включают защиту здоровья самого предпринимателя, страхование команды и ключевых рисков компании. Их главное преимущество — встроенность в прив
04.09.2025 Inson перевела страховой бизнес в цифровой контур с ELMA365
26.08.2025 «СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов

заменить экран на устройстве. Всем абонентам, подключившим детский тариф «СберKids», будет доступна страховая защита экрана на сумму в 10 тыс. руб. сроком один год. Если ребенок разобьет или ин
18.08.2025 «Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом

он может оформить полис РГС с выгодой до 40%. «Интеграция с умным домом — большой шаг к тому, чтобы страхование бесшовно встраивалось в повседневную жизнь людей, делая ее безопасной и комфортно
15.08.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по разработке специализированного ПО для российской страховой компании

ю нового решения страховые агенты заказчика могут осуществлять большую часть операций, связанных со страхованием, и эффективно взаимодействовать с системой обслуживания клиентов. Специалисты Be
14.08.2025 «Яндекс» запускает страховой сервис «Яндекс Забота»

енсации за повреждение посылки при транспортировке. В ближайшие месяцы «Забота» планирует запустить страхование и в других сервисах. «Забота» работает как страховой агент: сотрудничает напрямую
30.07.2025 «Цифровым» страховщикам доверяют 58% россиян

ворят, что в онлайне им сложно выбрать подходящий вариант. Респонденты, кто уже пользуется цифровым страхованием, чаще всего называют его основным достоинством низкую стоимость – ее упоминают 5
09.07.2025 «Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков

Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облач
30.06.2025 «Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин

, банках, коворкингах или креативных пространствах помогает привлечь и удержать больше посетителей. Страховая защита позволяет клиентам-владельцам цифровых кабин «Ростелекома» получить возмещен
24.06.2025 У 40% россиян после утечки данных пытались взломать аккаунты

компании, через которые произошла утечка персональных данных, или государство. Готовы купить такую страховку 41,6% респондентов: 12,7% отметили, что в наше время это необходимо, а 28,9% уточни
19.06.2025 «АльфаСтрахование» усиливает защиту клиентов «Билайн»: в сервисе «Виртуальный помощник» запущено страхование от мошенников

олучают контроль над банковским счетом через фишинговые сайты, поддельные звонки или SMS-сообщения. Страховка также покрывает ситуации перехвата одноразовых паролей и кодов подтверждения, а так

Публикаций - 6527, упоминаний - 9706

Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 372
Microsoft Corporation 25775 362
Ростелеком 10948 337
Oracle Corporation 7074 283
9594 245
Yandex - Яндекс 9216 230
IBM - International Business Machines Corp 9699 217
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 216
SAP SE 5601 186
Google LLC 12688 155
МегаФон 10742 143
Крок - Croc 1964 125
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 124
InfoWatch - Инфовотч 1185 124
Perimetrix - Периметрикс 274 112
Apple Inc 13154 111
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 97
Samsung Electronics 11064 95
HP Inc. 5883 95
Telegram Group 2940 94
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 93
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 93
Intel Corporation 12811 90
Cisco Systems 5372 89
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 83
Softline - Софтлайн 3743 79
Diasoft - Диасофт 1144 78
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 74
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 70
Broadcom - VMware 2610 70
VK - Mail.ru Group 3602 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 68
Meta Platforms - Facebook 4621 67
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 64
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 63
ФОРС - Центр разработки 703 61
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 60
Dell EMC 5180 60
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 60
Amazon Inc - Amazon.com 3277 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 464
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 220
АльфаСтрахование СГ 394 179
Ингосстрах СПАО 478 172
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 158
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 144
Альфа-Банк 1979 132
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 130
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 119
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 119
Почта России ПАО 2370 114
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 104
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 93
РЖД - Российские железные дороги 2096 92
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 91
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 86
ГПБ - Газпромбанк 1273 84
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 82
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 79
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 77
Visa International 1993 73
Газпром ПАО 1493 69
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 68
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 67
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 62
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 54
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 52
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 51
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 51
ПСБ - Промсвязьбанк 963 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 46
ВТБ Страхование 61 44
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 42
Связной ГК 1401 42
ВТБ - ВТБ24 671 42
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 41
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 520
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 409
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 322
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 305
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 272
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 249
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 245
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 234
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 186
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 184
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 177
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 171
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 167
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 163
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 163
Федеральное казначейство России 1949 163
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 154
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 149
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 143
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 127
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 125
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 117
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 113
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 108
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 108
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 100
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 90
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 90
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 86
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 82
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 75
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 74
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 70
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 62
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 59
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 54
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 49
Судебная власть - Judicial power 2500 49
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 83
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 31
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 29
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 26
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 26
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 6
ГосИнформСистемы 160 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
Демократическая политическая партия США 122 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
Международная академия информатизации 14 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1930
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1276
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1182
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 904
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 775
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 755
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 715
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 713
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 702
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 692
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 613
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 597
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 549
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 537
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 531
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 530
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 527
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 508
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 475
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 448
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 437
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 435
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 430
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 423
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 422
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 418
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 401
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 382
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 362
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 340
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 332
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 332
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 329
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 318
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 304
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 299
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 295
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 294
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 293
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 293
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 488
Google Android 15243 204
Apple iOS 8583 169
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 141
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 140
Microsoft Windows 2000 8678 139
Linux OS 11533 138
Microsoft Windows 16882 136
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 120
Microsoft Office 4170 117
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 98
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 90
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 79
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 73
Apple - App Store 3109 73
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 72
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 70
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 66
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 64
Apple iPhone 6 4861 63
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 59
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 58
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 57
Microsoft Azure 1526 56
Oracle Java - язык программирования 3469 53
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 51
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 51
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 49
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 47
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 44
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 43
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 43
FreePik 1841 43
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 42
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 41
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 38
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 38
Путин Владимир 3454 117
Шадаев Максут 1210 96
Зенкин Денис 263 81
Медведев Дмитрий 1665 73
Попов Алексей 339 58
Ульянов Владимир 162 57
Ермолаев Артем 379 56
Бойко Елена 152 51
Козырев Алексей 328 47
Звягина Наталья 64 44
Ковалев Александр 165 41
Гуральников Сергей 164 40
Мишустин Михаил 787 40
Матвеева Татьяна 110 40
Никифоров Николай 1138 40
Бутенко Юрий 65 40
Власов Сергей 101 40
Фомичев Олег 139 39
Лопаткин Герман 104 38
Селиванов Дмитрий 52 36
Фишер Андрей 75 35
Стрельцов Андрей 62 35
Петрушин Андрей 110 35
Евраев Михаил 266 34
Авербах Владимир 127 33
Громов Иван 102 33
Серова Елена 320 32
Арлазаров Владимир 290 32
Калина Роман 62 32
Казарин Станислав 175 31
Чамара Денис 59 29
Касперская Наталья 319 28
Солодовников Денис 108 28
Катамадзе Анна 133 28
Цариковский Федор 32 28
Елистратов Николай 90 27
Нечепоренко Юрий 27 26
Левин Леонид 134 26
Чернышенко Дмитрий 581 26
Левашов Александр 92 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4084
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1246
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 943
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 486
Европа 24964 473
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 434
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 276
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 261
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 255
Германия - Федеративная Республика 13221 218
Украина 7928 168
Франция - Французская Республика 8177 140
Казахстан - Республика 6048 137
Азия - Азиатский регион 5920 137
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 123
Земля - планета Солнечной системы 10865 122
Беларусь - Белоруссия 6289 121
Индия - Bharat 5869 118
Япония 13807 117
Россия - СФО - Новосибирск 4876 114
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 104
Канада 5081 100
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 92
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 89
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 86
США - Калифорния 4829 77
Европа Восточная 3138 76
Южная Корея - Республика 7052 73
США - Нью-Йорк 3180 70
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 70
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 70
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 70
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 69
Италия - Итальянская Республика 4508 68
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 68
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 65
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 65
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 64
Африка - Африканский регион 3641 63
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2672
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1980
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1221
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 939
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 901
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 767
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 602
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 560
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 499
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 351
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 341
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 335
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 332
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 327
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 324
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 318
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 291
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 286
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 283
Паспорт - Паспортные данные 2848 268
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 230
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 224
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 222
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 220
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 213
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 210
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 206
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 199
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 198
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 198
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 192
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 236
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 81
Ведомости 1466 52
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 41
The Register - The Register Hardware 1784 34
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 33
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 31
Forbes - Форбс 1002 30
Bloomberg 1627 22
AP - Associated Press 2007 22
TAdviser - Центр выбора технологий 468 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
Атлас страхования 14 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
РИА Новости 1033 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
Госрасходы - портал 70 13
NYT - The New York Times 1100 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
Известия ИД 770 11
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 11
BleepingComputer - Издание 458 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
FT - Financial Times 1296 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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