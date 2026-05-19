Страхование - Страховое дело - Insurance

«Согаз» и Yandex Cloud будут развивать продукты в сфере кибербезопасности и страхования киберрисков я дальше, делать их более точными и удобными. Наша цель – предлагать рынку комплексные решения, где страховая защита органично дополняется современными системами информационной безопасности и о

Сбербанк: технологии генеративного искусственного интеллекта ускорят трансформацию страховых продуктов емя ожидания клиентов, обеспечат быстрые и точные ответы, а также освободят специалистов «Ренессанс страхование» от рутинных задач и будут внедрены в случае успеха пилотного проекта. Стороны до

Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию ртом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG. 22 мая в «Гранд Отеле Европа» состоится в

Объем загруженных данных в АИС страхования вырос в 1,3 раза в 2025 году ОСАГО пришлось 54,4 млн записей против 45 млн годом ранее; на каско — 11,2 млн (против 9,4 млн); на страхование жилья — 19 млн (против 12 млн). В части загрузки убытков в информационную систему

Оформить страховой полис ВСК от клещей теперь можно на площадке Wildberries Страховой Дом ВСК запустил возможность оформления программы страхования «Антиклещ» на платформе маркетплейса Wildberries. Проект реализован в р

Аналитика МТС: спрос на страхование гаджетов в России вырос на 20% образом, в штуках лидируют бренды массового сегмента, тогда как в выручке — премиальные устройства. Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходи

«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый результат: в отраслевом исследовании доступности и качества телефонного обслуживания «Ренессанс страхование» заняла первое место среди голосовых помощник

«АльфаСтрахование» и Ассоциация операторов микромобильности России: травматизм кикшеринга снизился на 15% ически отвечает на запрос о необходимости обязательного страхования пользователей электросамокатов. Страхование в кикшеринге уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент, который закрыва

«АльфаСтрахование» и «Авито Подработка» запустили страхование ответственности для исполнителей и заказчиков рограммы страхования гражданской ответственности для пользователей сервиса краткосрочной занятости. Страховая защита действует во время выполнения смены и распространяется как на исполнителей,

«Авито»: каждый третий житель России ориентируется на онлайн-рекламу при выборе страхового полиса ) пользуются ими, при этом реклама становится одним из основных ориентиров при выборе: 35% оформили страховой полис после ее просмотра за последние полгода. Об этом CNews сообщили представители

ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC йн Решения», ГК Softline) совместно со Страховым Домом ВСК запускает новую опцию для клиентов SOC — страхование рисков информационной безопасности. В рамках опции клиент получает оперативное по

Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС ательства, а во-вторых, обеспечивающую гибкость для управления бизнес-процессами. Для реализации проекта компания «Герса» выбрала в качестве партнера ГК «Хомнет», имеющую опыт автоматизации в отрасли страхования и знакомую с процессами TCI. Ключевые задачи проекта: автоматизация операционной деятельности и автоматизация финансового учета страховой компании. ГК «Хомнет» провела предпроектное

«АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховку для посуточной аренды жилья . Это означает, что из суммы страховой выплаты будет вычитаться 1,5 тыс. руб. «Мы стремимся сделать страхование посуточной аренды квартир доступным и понятным для каждого арендодателя. Наша цел

«Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных Сервис «Контур.Страхование» запустил обмен гарантийными письмами по ДМС в электронном виде. Решение обеспечи

AIINS: ИИ сокращает расходы на корпоративное страхование до 45-50% том числе благодаря ИИ-анализу условий договоров, оцифровки портфелей, автоматизации тендеров, снижению трудозатрат на администрирование (OPEX). «Запрос бизнеса на сокращение издержек сейчас высокий. Страховой рынок до сих пор консервативен, но сейчас отрасль на пороге перемен. Оцифровка и применение умных моделей, без сомнения, помогают компаниям значительно сокращать издержки на корпорати

Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) разработала сервис добровольного страхования пунктов выдачи заказов. Новая программа создана в партнерстве со страховой компанией «АльфаСтрахование». Страховка защищает предпринимателей от широкого спектра рисков, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость ведения бизнеса. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Страховой полис для

Продавцы Wildberries смогут застраховаться в «СберСтраховании» от возврата товаров покупателем », выбрать «Страхование», затем «Страхование заказов» и нажать кнопку «Подключить». После активации страховая защита распространится на все товары, отправляемые со склада Wildberries, а также п

НСИС подводит итоги деятельности АИС страхования за 10 месяцев 2025 года ОСАГО. Без учета коротких полисов рост составил в январе-октябре 2025 г. 2,44%. Доля коротких полисов в общем количестве полисов ОСАГО достигла 14%. За 10 месяцев 2025 г. заключено 14,373 млн полисов страхования имущества физических лиц со средней премией 13,548 тыс. руб. За 10 месяцев 2025 г. заключено 9,039 млн полисов каско транспортных средств со средней премией 29,096 тыс. руб. (для ср

На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни фстайл» предоставит консультации специалистов по здоровому образу жизни и психологии. Накопительное страхование жизни (НСЖ) — это финансовая программа, которая помогает одновременно копить день

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта ьных категориях. Новый сервис продолжает программу защиты покупателей: ранее на «Маркете» появилось страхование техники с заменой на новую — сейчас эта услуга охватывает около 85% ассортимента

В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой не просто строить маршруты, но и решать практические задачи в дороге быстро и без лишних действий. Страхование автомобиля значительно дополняет экосистему транзакционных сценариев в «Картах» и

ВСК и «Профи.ру» запускают страховую защиту для исполнителей услуг гие категории, указанные в приложении к договору. Услуги грузоперевозок, реставраторов и ювелиров в страхование не включены. Для ряда других услуг (репетиторство, юридическая помощь, дизайн) ст

НСИС вывел новый сервис для пользователей АИС страхования Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) вывела новый сервис для пользователей. Теперь в личном кабинете пользователя можно получить отчет в неизменяемом формате, подписанный электронной цифровой подписью компании, о разм

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? ежную защиту данных, простоту использования и прозрачность, возможность быстрого масштабирования». Готовое решение для сервиса резервного копирования «Раньше резервное копирование рассматривалось как страховка на случай сбоя. Сегодня «Кибер Бэкап Облачный» — это стратегический инструмент контроля в условиях, когда данные становятся главным объектом атаки и при этом являются главным активом

СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов опленными знаниями и экспертизой позволит нам создать прозрачный и эффективный механизм защиты, где страховое покрытие является неотъемлемой частью слаженного процесса предупреждения инцидентов

ИИ-технологии Билайна помогут «Капитал Life» в цифровой трансформации рынка страхования жизни «ВымпелКом» (бренд Билайн) и «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») в рамках форума Финополис-2025 в Сочи подписали соглашени

«DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind «DатаРу Консалтинг» завершила проект импортозамещения западных технологий и внедрила платформу бизнес-аналитики на базе open source-продуктов для страхового брокера Remind. В ходе проекта были использованы решения Apache Superset, ClickHouse, Apache Airflow, а также реализована интеграция с внутренними системами компании. Remind — страхо

ИТ-сектор ждут поборы. Страховые взносы хотят увеличить вдвое, хотя их нынешний размер был бессрочным г. в рамках поддержки ИТ-отрасли на фоне пандемии коронавируса. Важно отметить, что 7,6-процентный страховой взнос был введен тогда бессрочно. До 2025 г. ИТ-компании выплачивали страховые взно

«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни» «Ростелеком Контакт-центр» проведет цифровую модернизацию клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни». В рамках технологического партнерства страховая компания приступает к при

«Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса з мелкого шрифта и непонятных фраз в договоре. Они включают защиту здоровья самого предпринимателя, страхование команды и ключевых рисков компании. Их главное преимущество — встроенность в прив

«СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов заменить экран на устройстве. Всем абонентам, подключившим детский тариф «СберKids», будет доступна страховая защита экрана на сумму в 10 тыс. руб. сроком один год. Если ребенок разобьет или ин

«Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом он может оформить полис РГС с выгодой до 40%. «Интеграция с умным домом — большой шаг к тому, чтобы страхование бесшовно встраивалось в повседневную жизнь людей, делая ее безопасной и комфортно

Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по разработке специализированного ПО для российской страховой компании ю нового решения страховые агенты заказчика могут осуществлять большую часть операций, связанных со страхованием, и эффективно взаимодействовать с системой обслуживания клиентов. Специалисты Be

«Яндекс» запускает страховой сервис «Яндекс Забота» енсации за повреждение посылки при транспортировке. В ближайшие месяцы «Забота» планирует запустить страхование и в других сервисах. «Забота» работает как страховой агент: сотрудничает напрямую

«Цифровым» страховщикам доверяют 58% россиян ворят, что в онлайне им сложно выбрать подходящий вариант. Респонденты, кто уже пользуется цифровым страхованием, чаще всего называют его основным достоинством низкую стоимость – ее упоминают 5

«Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облач

«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин , банках, коворкингах или креативных пространствах помогает привлечь и удержать больше посетителей. Страховая защита позволяет клиентам-владельцам цифровых кабин «Ростелекома» получить возмещен

У 40% россиян после утечки данных пытались взломать аккаунты компании, через которые произошла утечка персональных данных, или государство. Готовы купить такую страховку 41,6% респондентов: 12,7% отметили, что в наше время это необходимо, а 28,9% уточни