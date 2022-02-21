Индексная книга CNews*
Страхование Страховое дело Insurance
Публикаций - 1920, упоминаний - 2255
Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 68
|Солодовников Денис 93 21
|Исанин Антон 9365 18
|Мишустин Михаил 376 17
|Акимов Максим 170 14
|Чернышенко Дмитрий 320 12
|Иванов Александр 83 8
|Мельникова Анастасия 197 6
|Кузнецов Александр 85 6
|Арлазаров Владимир 136 5
|Серова Елена 317 5
|Гришин Дмитрий 185 5
|Комлев Николай 55 4
|Щепилов Евгений 36 4
|Конкин Сергей 4 4
|Агапова Светлана 7 4
|Гусев Александр 28 4
|Адрова Светлана 4 3
|Степаненко Василий 20 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Соомре Катрин 4 3
|Захаров Андрей 34 3
|Соломонов Александр 4 3
|Арсентьев Илья 14 3
|Тиньков Олег 40 3
|Константинов Александр 17 3
|Скоробогатова Ольга 35 3
|Ротенберг Игорь 35 2
|Ковалев Сергей 20 2
|Бокова Людмила 80 2
|Абызов Михаил 66 2
|Родионов Михаил 44 2
|Шадаев Максут 460 2
|Горяинов Александр 8 2
|Мотовилов Олег 63 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Славинский Михаил 9 2
|Клишас Андрей 45 2
|Чехонин Антон 63 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru