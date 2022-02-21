Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 85919
ИКТ 7563
Организации 5706
Ведомства 1298
Ассоциации 637
Технологии 2777
Системы 16481
Персоны 30528
География 1461
Статьи 1090
Пресса 844
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1400
Мероприятия 807

Страхование Страховое дело Insurance

Страхование - Страховое дело - Insurance


21.02.2022 «Манго страхование» развернула онлайн-сервис в облаке VK Cloud Solutions
09.12.2021 «Ситидрайв» сделал страховку жизни и здоровья бесплатной для всех пользователей
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault
27.10.2020 Больше трети пользователей рунета не доверяют страховым компаниям
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»
06.10.2020 ВТБ запустил страхование кредитных карт
07.04.2020 «Сбербанк страхование жизни» вывела в онлайн сервисы постпродажного обслуживания
27.03.2020 «Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан
25.03.2020 «Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов
21.02.2020 Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов
14.02.2020 «Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению
13.02.2020 «Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ
01.08.2019 Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов
20.06.2019 Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование»
04.03.2019 Synerdocs автоматизировала документооборот в «Зетта страхование»
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование»
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk
06.04.2018 «ВТБ Страхование Жизни» перешла на формат XBRL с «Аксиома-Софт»
02.04.2018 «Алмател» предлагает страхование недвижимости и гражданской ответственности
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»
07.03.2018 Tele2 взялась за страхование
07.02.2018 «Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов
07.12.2017 Россиян заставят страховаться от хакеров, но не так, как в Европе и в США
02.10.2017 Сбербанк выпустил коробочную страховку от DDoS-атак и вирусов-шифровальщиков
07.08.2017 «Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП
06.06.2017 «Intouch Страхование» разработает страховку для грузоперевозки с участием беспилотника
02.06.2017 Страховая компания Intouch создает FiiLab и ищет fintech и insurtech-проекты
13.02.2017 «Д2 страхование» переходит на платформу «ЦФТ-Страховая компания»: завершен первый этап
27.01.2017 Евросеть и ВТБ Страхование запускают продажи детских полисов с телемедициной
10.06.2016 МТС и «Абсолют Страхование» оформят путешественникам страховку по мобильному телефону

Публикаций - 1920, упоминаний - 2255

Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 196
Microsoft Corporation 22497 157
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 115
IBM - International Business Machines Corp 8941 106
Yandex - Яндекс 5015 78
Oracle Corporation 6035 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 67
Крок - Croc 1616 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 40
Apple Inc 10683 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 37
Amazon Inc - Amazon.com 2650 36
Элемент ГК - Elementec 1523 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 33
Softline - Софтлайн 1870 32
SAP SE 4595 31
Samsung Electronics 9333 27
Intel Corporation 11262 23
Meta Platforms - Facebook 4267 22
Барс груп 499 22
VK - Mail.ru Group 3057 22
ФОРС - Центр разработки 390 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
Cisco Systems 4720 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 16
Huawei 3222 16
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 16
Telegram Group 805 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 15
6072 15
Корус Консалтинг ГК 1014 14
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 14
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 13
Diasoft - Диасофт 534 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 11
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 243
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 121
Альфа-Банк 1476 70
Открытие ФК - Росгосстрах 266 65
Почта России ПАО 1853 59
Ренессанс Страхование 83 53
РЖД - Российские железные дороги 1458 48
Газпром ПАО 1008 37
ВТБ Страхование 61 25
ПСБ - Промсвязьбанк 682 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 23
Лента - Сеть розничной торговли 912 23
Ингосстрах СПАО 301 20
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 20
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 19
АльфаСтрахование СГ 241 15
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 13
Сургутнефтегаз - СНГ 193 10
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 10
Societe Generale Group 68 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 117 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 8
РОСНО СК 171 7
Связной ГК 1190 7
Совкомбанк ПАО 171 7
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 7
Роснефть НК 434 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 6
Уралсиб Страхование - страховая компания 27 6
Мегаполис ТК 152 6
X5 Group 709 6
Благосостояние НПФ 33 6
Ситимобил - Служба такси 136 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
ФосАгро 81 5
Avito - Авито 237 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 565
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 254
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 226
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 192
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 176
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 103
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 102
Президент Российской Федерации 3770 101
Правительство РФ 8292 99
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 95
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 87
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 60
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 38
Счётная палата РФ 628 32
Верховный суд Российской Федерации 709 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 30
Таможня - Таможенная служба 421 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 25
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 25
Администрация Президента РФ 904 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Совет при президенте Российской Федерации 55 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 17
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 393
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 316
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 281
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 279
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 219
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 202
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 198
Мобильное приложение - Mobile app 4966 180
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 161
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 151
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 120
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 120
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 117
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 116
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 114
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 110
Website - Вебсайт 9736 104
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 104
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 97
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 88
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 87
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 86
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 85
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 76
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 73
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 71
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 69
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 64
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 64
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 61
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 57
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 53
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 53
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 52
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 52
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 280
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 84
Google Android 11959 81
Microsoft Windows 2000 2856 71
Linux OS 7669 63
Microsoft Office 3247 52
Apple iOS 6422 44
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 27
Microsoft SQL Server 1416 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 21
Oracle Java - язык программирования 2554 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 13
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 12
Apple macOS 1457 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 11
1С:Бухгалтерия 647 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 10
Superjob 217 10
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 9
Microsoft Windows 2104 9
Apache Hadoop 356 8
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 8
Oracle Siebel CRM 209 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 8
IBM Watson 144 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 8
Microsoft Windows 10 11713 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 8
Новые облачные технологии - МойОфис 381 8
Depositphotos - фотобанк 385 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
Путин Владимир 2542 68
Солодовников Денис 93 21
Исанин Антон 9365 18
Мишустин Михаил 376 17
Акимов Максим 170 14
Чернышенко Дмитрий 320 12
Иванов Александр 83 8
Мельникова Анастасия 197 6
Кузнецов Александр 85 6
Арлазаров Владимир 136 5
Серова Елена 317 5
Гришин Дмитрий 185 5
Комлев Николай 55 4
Щепилов Евгений 36 4
Конкин Сергей 4 4
Агапова Светлана 7 4
Гусев Александр 28 4
Адрова Светлана 4 3
Степаненко Василий 20 3
Соловьев Владимир 102 3
Соомре Катрин 4 3
Захаров Андрей 34 3
Соломонов Александр 4 3
Арсентьев Илья 14 3
Тиньков Олег 40 3
Константинов Александр 17 3
Скоробогатова Ольга 35 3
Ротенберг Игорь 35 2
Ковалев Сергей 20 2
Бокова Людмила 80 2
Абызов Михаил 66 2
Родионов Михаил 44 2
Шадаев Максут 460 2
Горяинов Александр 8 2
Мотовилов Олег 63 2
Шипелов Андрей 21 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Славинский Михаил 9 2
Клишас Андрей 45 2
Чехонин Антон 63 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 524
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 398
Россия - РФ - Российская федерация 108428 257
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 187
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 181
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 66
Казахстан - Республика 4467 63
Азия - Азиатский регион 3803 51
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 48
Россия - ЦФО - Тульская область 965 47
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 39
Земля - планета Солнечной системы 7427 39
Германия - Федеративная Республика 8903 38
Россия - ПФО - Казань 2085 36
Россия - СФО - Новосибирск 3269 35
Беларусь - Белоруссия 3525 35
Япония 10069 33
Австралия - Австралийский Союз 2791 33
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 26
Бразилия - Федеративная Республика 1945 26
Африка - Африканский регион 2928 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 23
Россия - УФО - Тюменская область 838 22
Нидерланды 2197 21
Украина 6212 20
Америка 2011 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 19
Россия - СФО - Омская область 517 19
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 17
Швеция - Королевство 2072 16
Россия - УФО - Свердловская область 1102 16
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 16
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 13
Россия - Сибирь 1579 13
Россия - ПФО - Самарская область 939 12
Европа 12319 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 597
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 400
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 190
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 169
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 168
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 110
Юриспруденция 1629 108
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 104
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 85
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 48
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 37
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 30
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 25
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 24
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 24
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 22
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 21
Торговая марка - Товарный знак 1107 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 18
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 16
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 16
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 15
Образование в России 460 15
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 13
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 13
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 128
Коммерсантъ - Издательский дом 888 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 18
Forbes - Форбс 591 15
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
РИА Новости 766 7
Mercury Center 309 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Internet.com 108 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
91Mobiles 590 2
Ведомости 375 2
Из рук в руки - irr.ru 41 1
AppleInsider 384 1
FT - Financial Times 1118 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Space Daily 528 1
DarkReading.com 89 1
Network World 32 1
Intelligent Enterprise 27 1
Врачи РФ 2 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
N+1 - Издание 121 1
NYT - The New York Times 956 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
Gartner - Гартнер 3301 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
IDC - International Data Corporation 4671 7
Juniper Research 468 5
BCG - Boston Consulting Group 85 4
Forrester Research 810 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
500 Startups 4742 2
ResearchMe 13 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Google Threat Analysis Group 3 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
IDC Financial Insights 5 1
IDC FinTech Ranking 3 1
VMR - Verified Market Research 4 1
Fortune Global 1000 50 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 2 1
CNews Инновация года - награда 41 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Fortune Global 500 280 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 8
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 0 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
Avaya Online University 3 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
Oracle AppsForum 21 6
Новый год - Новогодние каникулы 0 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
GeekBrains 49 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще