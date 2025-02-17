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Jusan Garant использует искусственный интеллект для обслуживания клиентов из Китая

Страховая компания Jusan Garant расширила партнерство с ИИ-разработчиком Smart Engines, создающим системы распознавания документов. Теперь компания использует искусственный интеллект при оформлении полисов обязательного страхования владельцев иностранных автомобилей из Китая, временно въезжающих в Казахстан. Это новый этап сотрудничества Jusan Garant и Smart Engines. Ранее страховщик интегрировал систему для распознавания и проверки подлинности документов стран СНГ – Казахстана, Кыргызстана, России и других государств. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Наш бизнес и число наших клиентов, в том числе иностранных, все время растет. Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса со стороны граждан Китая, которые приезжают в Казахстан на своих автомобилях, и им необходима обязательная автостраховка. ИИ-решение команды Smart Engines на одинаково высоком уровне справляется с распознаванием документов как граждан СНГ, так и других стран. Алгоритмы легко извлекают данные как из документов, заполненных латиницей, так и из документов с китайской письменностью», – сказал заместитель председателя правления Jusan Garant Шолпан Муратбекова.

Внедренные ИИ-технологии обеспечивают распознавание паспортов граждан Китая менее чем за секунду – данные документов автоматически переносятся в заявление на оформление договора страхования. Пользователям остается только проверить корректность внесенной информации и перейти к оплате полиса.

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Распознавание латинского алфавита и иероглифов возможно благодаря разработанному учеными Smart Engines фирменному нейросетевому ансамблю «Да Винчи». Комплекс нейросетей «Шерлок» при распознавании документа проверяет живость (liveness) документа, выявляет признаки подделки документа, обнаруживает области изображения с затертыми данными, осуществляет детекцию экрана и использование копий. Технология проводит автоматическую верификацию шрифтов, которыми выполнен документ. Она умеет проверять защитные элементы документов, включая целостность машиночитаемой зоны MRZ, и проверяет действительность документа на данный момент времени. Всего ИИ осуществляет 533 проверки, разделенные на 13 групп.

Продукты Smart Engines являются on-premise решениями, то есть обработка документов осуществляется во внутреннем контуре Jusan Garant. Изображения документов не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных страхователей.

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