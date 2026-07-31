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Казахстан Республика

Казахстан - Республика

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане

ЦОД по системе Colocation. Ozon.ru Ozon хочет размещать сервера в дата-центрах на Урале, в Сибири и Казахстане В самой закупке поиск стойко-мест в УрФО, СФО и Казахстане указан как «поже
29.07.2026 Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает

ем эксперты сомневаются, что Wildberries удастся арендовать складские помещения требуемой площади в Казахстане. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов заявил изданию, что к концу и
15.07.2026 Блокировки — не помеха: публикации утечек данных казахстанских компаний увеличились в шесть раз

Специалисты компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, проанализировали ситуацию с утечками данных компаний из Казахстана. Всего за первое полугодие 2026 г. было зафиксировано 12 новых случаев публикации утечек баз данных казахстанских организаций на теневых ресурсах — это столько же, сколько за весь 20
10.07.2026 Аудиобейджи тульской «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане

на предприятия розничной торговли, автозаправочные станции, аптечные сети и финансовые организации Республики Казахстан», — отметил ИП Дмитрий Искаков. Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь

18.06.2026 Казахстанским корпорациям предложили альтернативу западным ITSM системам: SimpleOne расширяет присутствие на рынке ESM

erprise Service Management (ESM) для крупного бизнеса. Уже сегодня решения SimpleOne представлены в Казахстане через партнерскую сеть и дистрибьютора ITGlobal.Com, а новый этап развития связан

01.06.2026 Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана

альные данные о рельефе рудоспусков и выработок. Первые испытания российского промышленного дрона в Казахстане состоялись на месторождении одной из золотодобывающих компаний. С помощью устройст
15.05.2026 Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане

провели первое комплексное исследование руд месторождения Южный Иргиз — потенциально крупнейшего в Казахстане и одного из наиболее перспективных в мире месторождений редкоземельных элементов.

13.05.2026 Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура»

ДО с Белоруссией. В результате в 60 раз увеличилась скорость подписания документов с покупателями в Казахстане и Армении. До внедрения МЭДО процесс занимал от 3 до 6 месяцев, а теперь — 1–3 дня
12.05.2026 NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане

й провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, объявил о запуске нового узла в Казахстане, который позволит клиентам компании ускорять и защищать свои сайты полностью на те
30.04.2026 ИИ-помощник в образе Дулати, возврат и получение книг 24/7: «РСТ-Инвент» представил в Казахстане RFID-решение для библиотек

Такие результаты демонстрируют RFID-решения, представленные компанией «РСТ-Инвент» в городе Тараз в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент». Была представлена станция авто
22.04.2026 Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом

вонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жит
20.04.2026 «Контур» и «МетаЭра» запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией

T-компания «МетаЭра», резидент международного технопарка Astana Hub, стала третьим оператором ЭДО в Казахстане, с кем у «Контура» настроен трансграничный электронный документооборот. Трансграни
09.04.2026 Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане

кса». Наблюдается и рост ежедневного использования. С начала 2026 г. ежедневная аудитория «Алисы» в Казахстане увеличилась на 18%. При этом число пользователей, предпочитающих общаться с Алисой
02.04.2026 SafeMobile в Казахстане: «Ронекс Секьюрити Компани» — официальный дистрибьютор UEM-платформы

ТОО ДП «Ронекс Секьюрити Компани» получило статус дистрибьютора UEM SafeMobile в Казахстане. Партнерство закрепляет присутствие SafeMobile на казахстанском рынке и переводит

25.03.2026 «Октава» выходит на рынок Казахстана

М» Любовь Стальнова отметила, что деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции компании в Казахстане: «Поездка организована с целью поиска стратегических партнеров и расширения экспор
12.03.2026 SimpleOne и казахстанская компания Norsec объявили о партнерстве

авляемость, прозрачность, работа с SLA и устойчивость процессов. Дистрибьютором решений SimpleOne в Казахстане выступает компания Itglobal.com (входит в корпорацию ITG). «Для Norsec развитие на
27.02.2026 VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан

что обеспечивает соблюдение требований по локализации персональных данных. «Рынок облачных услуг в Казахстане растет, и вместе с ним растут требования к надежности и защите данных. Компании, р
10.02.2026 ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и реселлеров из Узбекистана хотели бы увеличить долю российских ИТ-продуктов. 17% партнеров из Казахстана и Кыргызстана о
09.02.2026 Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС

ектов Bercut. Работа состояла из двух частей: настройка приема платежей по новой ставке и перевод на измененную схему работы всех клиентов Bercut, которые используют BSS-систему компании в России и в Казахстане. Для поддержки новой конфигурации НДС команда проанализировала, разработала и внедрила функции в двух модулях комплекса Convergent BSS Bercut: платежном протоколе и кассовом решении

03.02.2026 «Контур» и Documentolog запустили трансграничный ЭДО между Россией и Казахстаном

Документы, отправленные через трансграничный ЭДО, обладают юридической силой как в России, так и в Казахстане. Российские компании подписывают документы квалифицированной электронной подписью,
29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн

переходного периода холдинг OLX будет оказывать ИТ-поддержку проданной площадке. Как OLX появился в Казахстане OLX.KZ был основан в 2008 г. и первоначально назывался SLando.kz, площадка входила
16.01.2026 На новогодних каникулах в Кузбассе побывали туристы из Москвы, Казахстана и Китая

заметно повысилась доля граждан КНР. На новогодних каникулах гостей из Китая Кемеровская область приняла на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, в регион в туристических целях приезжали граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Иностранцы в Кузбассе катались на горных лыжах, посещали музеи и культурно-исторические достопримечательности. В половине случае
26.12.2025 Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске

просвещения в школах и вузах страны. По программе «Таза Қазақстан» (Чистый Казахстан) в этом году в Казахстане прошло 15 тысяч экологических мероприятий». Цифры и факты Заказчик — «Управление ц
25.12.2025 ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией

орговым направлениям и позволяет обмениваться электронными документами с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии — так же просто, как и внутри России. Об этом CNews сообщили представ
22.12.2025 Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза

е облачное направление корпорации ITG) нарастил вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела
22.12.2025 Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

квозного процесса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработ
18.12.2025 Казахстан, Белоруссия и США стали лидерами по просмотру видео на Rutube из-за рубежа в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, видео на площадке продолжают смотреть не только зрители из России, но и из-за границы. Лидером по просмотрам за период с января по ноябрь 2025 года стал Казахстан – 443 млн просмотров, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,7 млн). На втором месте по просмотрам находится Республика Беларусь. Жители этой страны посмот
15.12.2025 НИУ ВШЭ и SAFC начинают сотрудничество по реализации природно-климатических проектов в Казахстане

оектов на территории Казахстана. Специалисты Центра ПКП НИУ ВШЭ посетили район реализации первого в Казахстане лесоклиматического проекта и подписали с компанией SAFC соглашение о сотрудничеств
05.12.2025 Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» в Казахстане (ТОО «Табер Трейд КЗ»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Внедрение программного робота на платформе PIX RPA позволило автоматизировать рутинные операции в бухгалт
27.10.2025 «ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане

«ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского о
23.10.2025 Ujin выходит на рынок Казахстана

печит оперативную техническую поддержку и обслуживание. «Мы рады стать официальным партнером Ujin в Казахстане и обеспечить развертывание платформы Ujin OS в республике. Это сотрудничество позв
16.10.2025 Fix Price модернизирует магазины в Казахстане

Fix Price модернизирует магазины в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают сокр
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

тот сервис отмывали преступные доходы странах Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Оборот криптообменника RAKS exchange превысил $224
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП

за индикаторов было выявлено, что в этих рассылках использовались домены 4ad74aab[.]cfd и 4ad74aab[.]xyz. Анализ получателей показал, что целью группы HIVE0117 были компании, расположенные в России и Казахстане. В списке — 51 адресат (банки, маркетплейсы, телеком-операторы, логистические компании, автодилеры, производственные предприятия, строительные компании, продуктовый ритейл, лотерейны
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

й базой и доступом к большим данным, пояснил CNews аналитик Freedom Finance Global (штаб-квартира в Казахстане) Владимир Чернов. Чернов отмечает, что актив «Маинд Крафт» из-за убыточности на эт
Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков

али Национальную Ассоциацию «Big Data». О задачах объединения и перспективах использования данных в Казахстане в интервью CNews рассказали председатель правления Ассоциации Азамат Османов и чле
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно

разработана стратегия, согласно которой и идет поступательное движение вперед. CNews: Построение в Казахстане сети стандарта 5G является одной из самых обсуждаемых тем отрасли. При этом высказ
27.08.2025 Тимур Турлов, Freedom Holding: Человек с ИИ сильнее, чем ИИ без человека

nAI Freedom Holding поддерживает создание национальной языковой модели (LargeLanguage Model, LLM) в Казахстане. LLM — это большая языковая модель, обученная на огромных объёмах текстов, способн
26.08.2025 Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации управления финансами и арендными операциями для BCC Leasing, участника рынка лизинговых услуг Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Внедрение системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана» с модулями «Бит.Финанс» и «Бит.Аренда» позволило компании отк
06.08.2025 Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан

Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Beeline Казахстан стремится поддерживать высокую


Публикаций - 6047, упоминаний - 8645

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 450
Microsoft Corporation 25775 393
Yandex - Яндекс 9215 362
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 313
9594 257
Казахтелеком 348 256
МегаФон 10742 250
Oracle Corporation 7074 187
Ростелеком 10948 184
SAP SE 5601 168
IBM - International Business Machines Corp 9699 150
Intel Corporation 12811 131
Google LLC 12688 130
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 126
Cisco Systems 5372 123
Softline - Софтлайн 3743 121
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 120
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 120
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 119
Samsung Electronics 11064 109
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 103
Apple Inc 13154 102
VK - Mail.ru Group 3602 102
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 101
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 86
Huawei 4675 78
HP Inc. 5883 74
Dell EMC 5180 73
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 72
Telegram Group 2940 70
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 63
Acer Group - Acer Inc 2776 62
Meta Platforms - Facebook 4621 61
Киевстар - Kyivstar 569 61
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 58
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 56
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 56
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 56
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 240
Альфа-Банк 1979 117
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 113
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 91
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 85
Visa International 1993 83
РЖД - Российские железные дороги 2096 81
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 80
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 77
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 73
Почта России ПАО 2370 70
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 70
NanduQ - Qiwi 1013 69
Альфа-Групп 745 69
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 67
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 63
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 50
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 49
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 47
ГПБ - Газпромбанк 1273 46
Газпром ПАО 1493 44
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 44
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 44
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 39
Евросеть 1421 38
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 38
ПСБ - Промсвязьбанк 963 37
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 34
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 32
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 32
Uber 357 32
Россети Ленэнерго 1699 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 31
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 31
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 261
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 166
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 146
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 132
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 122
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 121
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 110
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 105
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 101
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 101
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 83
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 76
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 76
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 74
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 72
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 70
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 70
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 68
Федеральное казначейство России 1949 67
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 57
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 54
Судебная власть - Judicial power 2500 51
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 50
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 42
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 41
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 40
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 39
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 39
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 39
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 35
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 176
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 19
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 8
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 8
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1198
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 878
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 600
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 600
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 573
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 558
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 542
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 519
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 483
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 421
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 396
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 390
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 386
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 384
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 351
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 315
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 296
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 294
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 290
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 281
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 279
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 277
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 272
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 270
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 266
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 256
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 240
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 236
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 229
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 221
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 218
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 214
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 214
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 214
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 203
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 196
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 194
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 179
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 179
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 178
Космодром Байконур 1072 295
Google Android 15243 228
Microsoft Windows 16882 179
Apple iOS 8583 147
Microsoft Windows 2000 8678 140
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 105
Linux OS 11533 101
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 95
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 92
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 89
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 88
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 80
Apple iPhone 6 4861 75
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 74
Microsoft Office 4170 72
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 65
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 63
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 60
Apple - App Store 3109 60
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 58
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 51
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 51
Oracle Java - язык программирования 3469 50
Apple iPad 4011 45
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 45
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 43
Microsoft Windows XP 2431 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 39
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 39
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 37
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 37
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 36
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 35
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 35
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 34
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 34
Путин Владимир 3454 108
Назарбаев Нурсултан 85 83
Медведев Дмитрий 1665 47
Ахметов Даниал 48 46
Шадаев Максут 1210 44
Хомков Игорь 47 39
Есекеев Куанышбек 40 37
Ракишев Кенес 43 31
Жумагалиев Аскар 23 22
Изосимов Александр 192 22
Перминов Анатолий 131 22
Путятинский Сергей 112 21
Прохоров Фёдор 83 21
Арлазаров Владимир 290 20
Чаркин Евгений 317 20
Кириченко Игорь 58 20
Акаев Айдар 29 20
Масимов Карим 20 20
Вильде Святослав 78 20
Акаев Аскар 28 19
Торбахов Александр 111 19
Абакумов Евгений 227 19
Фридман Михаил 146 19
Козлов Александр 71 18
Ермолаев Артем 379 18
Шайхутдинов Роман 116 18
Валчев Стоян 48 18
Поляков Сергей 75 17
Никифоров Николай 1138 17
Каримова Гульнара 95 17
Худавердян Тигран 94 17
Лопаткин Герман 104 17
Антонов Александр 77 17
Педоренко Андрей 43 17
Клявин Владимир 52 17
Федорова Олеся 63 17
Савцов Игорь 29 17
Носков Константин 241 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Макаров Валентин 251 16
Россия - РФ - Российская федерация 166164 4679
Беларусь - Белоруссия 6289 2099
Украина 7928 1703
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1499
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1315
Узбекистан - Республика 2005 1092
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1079
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 954
Армения - Республика 2449 870
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 709
Европа 24963 694
Грузия 1332 675
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 671
Таджикистан - Республика 953 578
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 523
Турция - Турецкая республика 2620 461
Германия - Федеративная Республика 13221 438
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 399
Молдавия - Республика Молдова 738 358
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 355
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 340
Азия - Азиатский регион 5920 316
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 275
Индия - Bharat 5869 262
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Туркмения - Туркменистан 456 259
Латвия - Латвийская Республика 836 232
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 214
Япония 13807 206
Швеция - Королевство 3781 202
Канада 5081 201
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 10
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 9
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 9
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 6
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Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 6
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 6
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