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Казахстан Республика
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане
ЦОД по системе Colocation. Ozon.ru Ozon хочет размещать сервера в дата-центрах на Урале, в Сибири и Казахстане В самой закупке поиск стойко-мест в УрФО, СФО и Казахстане указан как «поже
|29.07.2026
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Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает
ем эксперты сомневаются, что Wildberries удастся арендовать складские помещения требуемой площади в Казахстане. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов заявил изданию, что к концу и
|15.07.2026
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Блокировки — не помеха: публикации утечек данных казахстанских компаний увеличились в шесть раз
Специалисты компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, проанализировали ситуацию с утечками данных компаний из Казахстана. Всего за первое полугодие 2026 г. было зафиксировано 12 новых случаев публикации утечек баз данных казахстанских организаций на теневых ресурсах — это столько же, сколько за весь 20
|10.07.2026
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Аудиобейджи тульской «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане
на предприятия розничной торговли, автозаправочные станции, аптечные сети и финансовые организации Республики Казахстан», — отметил ИП Дмитрий Искаков. Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь
|18.06.2026
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Казахстанским корпорациям предложили альтернативу западным ITSM системам: SimpleOne расширяет присутствие на рынке ESM
erprise Service Management (ESM) для крупного бизнеса. Уже сегодня решения SimpleOne представлены в Казахстане через партнерскую сеть и дистрибьютора ITGlobal.Com, а новый этап развития связан
|01.06.2026
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Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана
альные данные о рельефе рудоспусков и выработок. Первые испытания российского промышленного дрона в Казахстане состоялись на месторождении одной из золотодобывающих компаний. С помощью устройст
|15.05.2026
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Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане
провели первое комплексное исследование руд месторождения Южный Иргиз — потенциально крупнейшего в Казахстане и одного из наиболее перспективных в мире месторождений редкоземельных элементов.
|13.05.2026
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Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура»
ДО с Белоруссией. В результате в 60 раз увеличилась скорость подписания документов с покупателями в Казахстане и Армении. До внедрения МЭДО процесс занимал от 3 до 6 месяцев, а теперь — 1–3 дня
|12.05.2026
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NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане
й провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, объявил о запуске нового узла в Казахстане, который позволит клиентам компании ускорять и защищать свои сайты полностью на те
|30.04.2026
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ИИ-помощник в образе Дулати, возврат и получение книг 24/7: «РСТ-Инвент» представил в Казахстане RFID-решение для библиотек
Такие результаты демонстрируют RFID-решения, представленные компанией «РСТ-Инвент» в городе Тараз в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент». Была представлена станция авто
|22.04.2026
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Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом
вонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жит
|20.04.2026
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«Контур» и «МетаЭра» запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией
T-компания «МетаЭра», резидент международного технопарка Astana Hub, стала третьим оператором ЭДО в Казахстане, с кем у «Контура» настроен трансграничный электронный документооборот. Трансграни
|09.04.2026
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Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане
кса». Наблюдается и рост ежедневного использования. С начала 2026 г. ежедневная аудитория «Алисы» в Казахстане увеличилась на 18%. При этом число пользователей, предпочитающих общаться с Алисой
|02.04.2026
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SafeMobile в Казахстане: «Ронекс Секьюрити Компани» — официальный дистрибьютор UEM-платформы
ТОО ДП «Ронекс Секьюрити Компани» получило статус дистрибьютора UEM SafeMobile в Казахстане. Партнерство закрепляет присутствие SafeMobile на казахстанском рынке и переводит
|25.03.2026
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«Октава» выходит на рынок Казахстана
М» Любовь Стальнова отметила, что деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции компании в Казахстане: «Поездка организована с целью поиска стратегических партнеров и расширения экспор
|12.03.2026
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SimpleOne и казахстанская компания Norsec объявили о партнерстве
авляемость, прозрачность, работа с SLA и устойчивость процессов. Дистрибьютором решений SimpleOne в Казахстане выступает компания Itglobal.com (входит в корпорацию ITG). «Для Norsec развитие на
|27.02.2026
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VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан
что обеспечивает соблюдение требований по локализации персональных данных. «Рынок облачных услуг в Казахстане растет, и вместе с ним растут требования к надежности и защите данных. Компании, р
|10.02.2026
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ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения
ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и реселлеров из Узбекистана хотели бы увеличить долю российских ИТ-продуктов. 17% партнеров из Казахстана и Кыргызстана о
|09.02.2026
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Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС
ектов Bercut. Работа состояла из двух частей: настройка приема платежей по новой ставке и перевод на измененную схему работы всех клиентов Bercut, которые используют BSS-систему компании в России и в Казахстане. Для поддержки новой конфигурации НДС команда проанализировала, разработала и внедрила функции в двух модулях комплекса Convergent BSS Bercut: платежном протоколе и кассовом решении
|03.02.2026
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«Контур» и Documentolog запустили трансграничный ЭДО между Россией и Казахстаном
Документы, отправленные через трансграничный ЭДО, обладают юридической силой как в России, так и в Казахстане. Российские компании подписывают документы квалифицированной электронной подписью,
|29.01.2026
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Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн
переходного периода холдинг OLX будет оказывать ИТ-поддержку проданной площадке. Как OLX появился в Казахстане OLX.KZ был основан в 2008 г. и первоначально назывался SLando.kz, площадка входила
|16.01.2026
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На новогодних каникулах в Кузбассе побывали туристы из Москвы, Казахстана и Китая
заметно повысилась доля граждан КНР. На новогодних каникулах гостей из Китая Кемеровская область приняла на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, в регион в туристических целях приезжали граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Иностранцы в Кузбассе катались на горных лыжах, посещали музеи и культурно-исторические достопримечательности. В половине случае
|26.12.2025
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Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске
просвещения в школах и вузах страны. По программе «Таза Қазақстан» (Чистый Казахстан) в этом году в Казахстане прошло 15 тысяч экологических мероприятий». Цифры и факты Заказчик — «Управление ц
|25.12.2025
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ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией
орговым направлениям и позволяет обмениваться электронными документами с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии — так же просто, как и внутри России. Об этом CNews сообщили представ
|22.12.2025
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Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза
е облачное направление корпорации ITG) нарастил вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела
|22.12.2025
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Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ
квозного процесса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработ
|18.12.2025
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Казахстан, Белоруссия и США стали лидерами по просмотру видео на Rutube из-за рубежа в 2025 году
По данным аналитического центра Rutube, видео на площадке продолжают смотреть не только зрители из России, но и из-за границы. Лидером по просмотрам за период с января по ноябрь 2025 года стал Казахстан – 443 млн просмотров, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,7 млн). На втором месте по просмотрам находится Республика Беларусь. Жители этой страны посмот
|15.12.2025
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НИУ ВШЭ и SAFC начинают сотрудничество по реализации природно-климатических проектов в Казахстане
оектов на территории Казахстана. Специалисты Центра ПКП НИУ ВШЭ посетили район реализации первого в Казахстане лесоклиматического проекта и подписали с компанией SAFC соглашение о сотрудничеств
|05.12.2025
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Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» в Казахстане (ТОО «Табер Трейд КЗ»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Внедрение программного робота на платформе PIX RPA позволило автоматизировать рутинные операции в бухгалт
|27.10.2025
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«ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане
«ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского о
|23.10.2025
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Ujin выходит на рынок Казахстана
печит оперативную техническую поддержку и обслуживание. «Мы рады стать официальным партнером Ujin в Казахстане и обеспечить развертывание платформы Ujin OS в республике. Это сотрудничество позв
|16.10.2025
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Fix Price модернизирует магазины в Казахстане
Fix Price модернизирует магазины в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают сокр
|30.09.2025
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Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник
тот сервис отмывали преступные доходы странах Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Оборот криптообменника RAKS exchange превысил $224
|26.09.2025
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Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП
за индикаторов было выявлено, что в этих рассылках использовались домены 4ad74aab[.]cfd и 4ad74aab[.]xyz. Анализ получателей показал, что целью группы HIVE0117 были компании, расположенные в России и Казахстане. В списке — 51 адресат (банки, маркетплейсы, телеком-операторы, логистические компании, автодилеры, производственные предприятия, строительные компании, продуктовый ритейл, лотерейны
|18.09.2025
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Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов
й базой и доступом к большим данным, пояснил CNews аналитик Freedom Finance Global (штаб-квартира в Казахстане) Владимир Чернов. Чернов отмечает, что актив «Маинд Крафт» из-за убыточности на эт
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Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков
али Национальную Ассоциацию «Big Data». О задачах объединения и перспективах использования данных в Казахстане в интервью CNews рассказали председатель правления Ассоциации Азамат Османов и чле
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Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно
разработана стратегия, согласно которой и идет поступательное движение вперед. CNews: Построение в Казахстане сети стандарта 5G является одной из самых обсуждаемых тем отрасли. При этом высказ
|27.08.2025
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Тимур Турлов, Freedom Holding: Человек с ИИ сильнее, чем ИИ без человека
nAI Freedom Holding поддерживает создание национальной языковой модели (LargeLanguage Model, LLM) в Казахстане. LLM — это большая языковая модель, обученная на огромных объёмах текстов, способн
|26.08.2025
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Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30%
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации управления финансами и арендными операциями для BCC Leasing, участника рынка лизинговых услуг Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Внедрение системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана» с модулями «Бит.Финанс» и «Бит.Аренда» позволило компании отк
|06.08.2025
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Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан
Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Beeline Казахстан стремится поддерживать высокую
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 108
|Назарбаев Нурсултан 85 83
|Медведев Дмитрий 1665 47
|Ахметов Даниал 48 46
|Шадаев Максут 1210 44
|Хомков Игорь 47 39
|Есекеев Куанышбек 40 37
|Ракишев Кенес 43 31
|Жумагалиев Аскар 23 22
|Изосимов Александр 192 22
|Перминов Анатолий 131 22
|Путятинский Сергей 112 21
|Прохоров Фёдор 83 21
|Арлазаров Владимир 290 20
|Чаркин Евгений 317 20
|Кириченко Игорь 58 20
|Акаев Айдар 29 20
|Масимов Карим 20 20
|Вильде Святослав 78 20
|Акаев Аскар 28 19
|Торбахов Александр 111 19
|Абакумов Евгений 227 19
|Фридман Михаил 146 19
|Козлов Александр 71 18
|Ермолаев Артем 379 18
|Шайхутдинов Роман 116 18
|Валчев Стоян 48 18
|Поляков Сергей 75 17
|Никифоров Николай 1138 17
|Каримова Гульнара 95 17
|Худавердян Тигран 94 17
|Лопаткин Герман 104 17
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 43 17
|Клявин Владимир 52 17
|Федорова Олеся 63 17
|Савцов Игорь 29 17
|Носков Константин 241 16
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
|Макаров Валентин 251 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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