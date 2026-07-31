Казахстан - Республика

«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане ЦОД по системе Colocation. Ozon.ru Ozon хочет размещать сервера в дата-центрах на Урале, в Сибири и Казахстане В самой закупке поиск стойко-мест в УрФО, СФО и Казахстане указан как «поже

Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает ем эксперты сомневаются, что Wildberries удастся арендовать складские помещения требуемой площади в Казахстане. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов заявил изданию, что к концу и

Блокировки — не помеха: публикации утечек данных казахстанских компаний увеличились в шесть раз Специалисты компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, проанализировали ситуацию с утечками данных компаний из Казахстана. Всего за первое полугодие 2026 г. было зафиксировано 12 новых случаев публикации утечек баз данных казахстанских организаций на теневых ресурсах — это столько же, сколько за весь 20

Аудиобейджи тульской «Октавы ДМ» успешно прошли испытания в Казахстане на предприятия розничной торговли, автозаправочные станции, аптечные сети и финансовые организации Республики Казахстан», — отметил ИП Дмитрий Искаков. Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь

Казахстанским корпорациям предложили альтернативу западным ITSM системам: SimpleOne расширяет присутствие на рынке ESM erprise Service Management (ESM) для крупного бизнеса. Уже сегодня решения SimpleOne представлены в Казахстане через партнерскую сеть и дистрибьютора ITGlobal.Com, а новый этап развития связан

Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана альные данные о рельефе рудоспусков и выработок. Первые испытания российского промышленного дрона в Казахстане состоялись на месторождении одной из золотодобывающих компаний. С помощью устройст

Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане провели первое комплексное исследование руд месторождения Южный Иргиз — потенциально крупнейшего в Казахстане и одного из наиболее перспективных в мире месторождений редкоземельных элементов.

Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура» ДО с Белоруссией. В результате в 60 раз увеличилась скорость подписания документов с покупателями в Казахстане и Армении. До внедрения МЭДО процесс занимал от 3 до 6 месяцев, а теперь — 1–3 дня

NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане й провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, объявил о запуске нового узла в Казахстане, который позволит клиентам компании ускорять и защищать свои сайты полностью на те

ИИ-помощник в образе Дулати, возврат и получение книг 24/7: «РСТ-Инвент» представил в Казахстане RFID-решение для библиотек Такие результаты демонстрируют RFID-решения, представленные компанией «РСТ-Инвент» в городе Тараз в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент». Была представлена станция авто

Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом вонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жит

«Контур» и «МетаЭра» запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией T-компания «МетаЭра», резидент международного технопарка Astana Hub, стала третьим оператором ЭДО в Казахстане, с кем у «Контура» настроен трансграничный электронный документооборот. Трансграни

Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане кса». Наблюдается и рост ежедневного использования. С начала 2026 г. ежедневная аудитория «Алисы» в Казахстане увеличилась на 18%. При этом число пользователей, предпочитающих общаться с Алисой

SafeMobile в Казахстане: «Ронекс Секьюрити Компани» — официальный дистрибьютор UEM-платформы ТОО ДП «Ронекс Секьюрити Компани» получило статус дистрибьютора UEM SafeMobile в Казахстане. Партнерство закрепляет присутствие SafeMobile на казахстанском рынке и переводит

«Октава» выходит на рынок Казахстана М» Любовь Стальнова отметила, что деловая миссия подтвердила высокий интерес к продукции компании в Казахстане: «Поездка организована с целью поиска стратегических партнеров и расширения экспор

SimpleOne и казахстанская компания Norsec объявили о партнерстве авляемость, прозрачность, работа с SLA и устойчивость процессов. Дистрибьютором решений SimpleOne в Казахстане выступает компания Itglobal.com (входит в корпорацию ITG). «Для Norsec развитие на

VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан что обеспечивает соблюдение требований по локализации персональных данных. «Рынок облачных услуг в Казахстане растет, и вместе с ним растут требования к надежности и защите данных. Компании, р

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения, так считают 68% партнеров из Казахстана и Кыргызстана, 53% – из Узбекистана. 12% интеграторов и реселлеров из Узбекистана хотели бы увеличить долю российских ИТ-продуктов. 17% партнеров из Казахстана и Кыргызстана о

Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС ектов Bercut. Работа состояла из двух частей: настройка приема платежей по новой ставке и перевод на измененную схему работы всех клиентов Bercut, которые используют BSS-систему компании в России и в Казахстане. Для поддержки новой конфигурации НДС команда проанализировала, разработала и внедрила функции в двух модулях комплекса Convergent BSS Bercut: платежном протоколе и кассовом решении

«Контур» и Documentolog запустили трансграничный ЭДО между Россией и Казахстаном Документы, отправленные через трансграничный ЭДО, обладают юридической силой как в России, так и в Казахстане. Российские компании подписывают документы квалифицированной электронной подписью,

Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн переходного периода холдинг OLX будет оказывать ИТ-поддержку проданной площадке. Как OLX появился в Казахстане OLX.KZ был основан в 2008 г. и первоначально назывался SLando.kz, площадка входила

На новогодних каникулах в Кузбассе побывали туристы из Москвы, Казахстана и Китая заметно повысилась доля граждан КНР. На новогодних каникулах гостей из Китая Кемеровская область приняла на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, в регион в туристических целях приезжали граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Иностранцы в Кузбассе катались на горных лыжах, посещали музеи и культурно-исторические достопримечательности. В половине случае

Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске просвещения в школах и вузах страны. По программе «Таза Қазақстан» (Чистый Казахстан) в этом году в Казахстане прошло 15 тысяч экологических мероприятий». Цифры и факты Заказчик — «Управление ц

ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией орговым направлениям и позволяет обмениваться электронными документами с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии — так же просто, как и внутри России. Об этом CNews сообщили представ

Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза е облачное направление корпорации ITG) нарастил вычислительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела

Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ квозного процесса трудоустройства, в котором оформление документов и запуск сотрудника в работу занимает считанные минуты. Сегодня эта система доступна для 1500 сотрудников сети, работающих в России, Казахстане и ОАЭ. Кроме того, проект охватил цифровое согласование командировок: только за последние месяцы более 800 сотрудников успешно оформили поездки полностью в электронном виде. Разработ

Казахстан, Белоруссия и США стали лидерами по просмотру видео на Rutube из-за рубежа в 2025 году По данным аналитического центра Rutube, видео на площадке продолжают смотреть не только зрители из России, но и из-за границы. Лидером по просмотрам за период с января по ноябрь 2025 года стал Казахстан – 443 млн просмотров, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,7 млн). На втором месте по просмотрам находится Республика Беларусь. Жители этой страны посмот

НИУ ВШЭ и SAFC начинают сотрудничество по реализации природно-климатических проектов в Казахстане оектов на территории Казахстана. Специалисты Центра ПКП НИУ ВШЭ посетили район реализации первого в Казахстане лесоклиматического проекта и подписали с компанией SAFC соглашение о сотрудничеств

Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» в Казахстане (ТОО «Табер Трейд КЗ»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Внедрение программного робота на платформе PIX RPA позволило автоматизировать рутинные операции в бухгалт

«ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане «ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в развитии локального присутствия бренда и улучшении клиентского о

Ujin выходит на рынок Казахстана печит оперативную техническую поддержку и обслуживание. «Мы рады стать официальным партнером Ujin в Казахстане и обеспечить развертывание платформы Ujin OS в республике. Это сотрудничество позв

Fix Price модернизирует магазины в Казахстане Fix Price модернизирует магазины в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают сокр

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник тот сервис отмывали преступные доходы странах Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Оборот криптообменника RAKS exchange превысил $224

Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП за индикаторов было выявлено, что в этих рассылках использовались домены 4ad74aab[.]cfd и 4ad74aab[.]xyz. Анализ получателей показал, что целью группы HIVE0117 были компании, расположенные в России и Казахстане. В списке — 51 адресат (банки, маркетплейсы, телеком-операторы, логистические компании, автодилеры, производственные предприятия, строительные компании, продуктовый ритейл, лотерейны

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов й базой и доступом к большим данным, пояснил CNews аналитик Freedom Finance Global (штаб-квартира в Казахстане) Владимир Чернов. Чернов отмечает, что актив «Маинд Крафт» из-за убыточности на эт

Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков али Национальную Ассоциацию «Big Data». О задачах объединения и перспективах использования данных в Казахстане в интервью CNews рассказали председатель правления Ассоциации Азамат Османов и чле

Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно разработана стратегия, согласно которой и идет поступательное движение вперед. CNews: Построение в Казахстане сети стандарта 5G является одной из самых обсуждаемых тем отрасли. При этом высказ

Тимур Турлов, Freedom Holding: Человек с ИИ сильнее, чем ИИ без человека nAI Freedom Holding поддерживает создание национальной языковой модели (LargeLanguage Model, LLM) в Казахстане. LLM — это большая языковая модель, обученная на огромных объёмах текстов, способн

Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30% Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации управления финансами и арендными операциями для BCC Leasing, участника рынка лизинговых услуг Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Внедрение системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана» с модулями «Бит.Финанс» и «Бит.Аренда» позволило компании отк