Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахстан
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2618, упоминаний - 4403
Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 36
|Хомков Игорь 40 36
|Медведев Дмитрий 1433 32
|Назарбаев Нурсултан 30 27
|Есекеев Куанышбек 33 26
|Прохоров Фёдор 78 20
|Кириченко Игорь 41 19
|Четвернин Алексей 651 19
|Козлов Александр 54 18
|Ермолаев Артем 340 18
|Шайхутдинов Роман 107 18
|Лопаткин Герман 102 17
|Худавердян Тигран 66 17
|Валчев Стоян 44 17
|Чаркин Евгений 182 17
|Путятинский Сергей 53 17
|Савцов Игорь 27 16
|Клявин Владимир 26 16
|Антонов Александр 73 16
|Педоренко Андрей 41 16
|Федорова Олеся 60 16
|Абакумов Евгений 103 16
|Поляков Сергей 60 16
|Акимов Максим 167 15
|Никифоров Николай 1126 15
|Каримова Гульнара 89 15
|Носков Константин 201 15
|Родионов Михаил 40 14
|Каримов Ислам 85 14
|Шадаев Максут 384 14
|Богачев Игорь 172 13
|Албычев Александр 74 13
|Бойко Елена 151 13
|Васильев Григорий 35 13
|Шершнев Георгий 13 13
|Агафонова Наталия 35 13
|Бутенко Юрий 64 13
|Теленков Андрей 21 13
|Огуряев Дмитрий 53 13
|Меджитов Тимур 56 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru