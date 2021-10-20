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Казахстан
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Казахстан - Республика

20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 11
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 3
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 4
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
30.09.2021 Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности 5
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 8
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
07.09.2021 Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний 5
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 7
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 3
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 2
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 2
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 2
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1

Публикаций - 2618, упоминаний - 4403

Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 194
Yandex - Яндекс 4098 180
Microsoft Corporation 10997 127
Казахтелеком 199 118
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 117
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 104
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 103
3726 99
SAP SE 3207 91
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 76
VK - Mail.ru Group 2482 71
Oracle Corporation 3331 71
IBM 3524 69
Google LLC 7124 64
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 56
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 53
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 50
Cisco Systems 2035 50
Telia Company 346 49
Facebook 3764 47
Softline - Софтлайн 1472 46
Samsung Electronics 5627 42
Apple Inc - Эппл Рус 7669 40
Dell EMC 2382 39
Navitel - Навител Навигатор 252 39
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 36
Ростех - Ростехнологии 2230 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 34
Intel Corporation 4143 33
Золотая Корона 280 33
Dynatrace 46 33
Ланит ГК 1154 33
Huawei 2723 32
Accenture - Аксенчер 529 30
Abbyy 793 30
HP Inc. 2893 29
Naumen - Наумен 341 29
НИТ - Национальные информационные технологии 31 27
VMware 1828 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 121
Альфа-Банк 1122 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 53
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 43
Visa International 1343 42
Яндекс.Такси 271 41
Почта России ПАО 1570 39
Qiwi 783 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 31
Uber 257 28
Uber Technologies 258 28
Газпромбанк - ГПБ 692 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 24
Юнистрим - Unistream 166 23
HeadHunter Group - HH Group 336 22
Уралсиб Банк 389 21
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
X5 Group 599 19
ВТБ24 583 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 17
Яндекс.Еда 93 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 16
Бинбанк 184 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 15
Gett 60 14
Спортмастер 116 14
Газпром ПАО 518 14
ВТБ Банк Москвы 371 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 13
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 13
Почта Банк 289 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 94
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 54
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 48
Правительство РФ 2198 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 39
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 32
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 25
Правительство Москвы 649 25
Федеральное казначейство России 766 24
Президент Российской Федерации 1439 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 23
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 16
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
Руссофт - Russoft 250 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
Единая Россия - Политическая партия 171 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
Linux Foundation 157 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 2
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 2 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 228
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 67
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 67
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 63
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 60
3G - Стандарт мобильной связи 3699 58
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 45
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
Big Data - Большие данные 1136 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 22
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 21
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 20
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 18
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 16
Google Android 10750 147
Apple iOS 5741 90
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 47
Microsoft Windows 10 6602 44
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 40
Google Play - Google Store - Android Market 2515 37
Apple - App Store 2198 35
Apple iPad 3263 33
Linux OS 4236 29
Microsoft Office 1916 27
Microsoft Azure 1171 25
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 21
Microsoft Skype 1459 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 20
Яндекс.Карты и Транспорт 293 19
VK - Mail.ru Одноклассники 848 18
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 17
Java - Язык программирования 1166 17
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
ЭОС Дело СЭД 619 15
Uber Eats - UberEATs 28 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 14
AWS - Amazon Web Services 568 14
Яндекс.Маркет 439 13
WhatsApp Messenger 654 13
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 13
Google YouTube - Видеохостинг 1702 13
Microsoft SQL Server 789 13
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 13
Яндекс.Навигатор 108 13
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 13
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 13
R-Style Softlab - RS-Bank 228 13
Золотая Корона - Денежные переводы 61 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Microsoft Exchange 677 12
Facebook Instagram - Инстаграм 569 12
Apple Pay 385 11
Путин Владимир 1820 36
Хомков Игорь 40 36
Медведев Дмитрий 1433 32
Назарбаев Нурсултан 30 27
Есекеев Куанышбек 33 26
Прохоров Фёдор 78 20
Кириченко Игорь 41 19
Четвернин Алексей 651 19
Козлов Александр 54 18
Ермолаев Артем 340 18
Шайхутдинов Роман 107 18
Лопаткин Герман 102 17
Худавердян Тигран 66 17
Валчев Стоян 44 17
Чаркин Евгений 182 17
Путятинский Сергей 53 17
Савцов Игорь 27 16
Клявин Владимир 26 16
Антонов Александр 73 16
Педоренко Андрей 41 16
Федорова Олеся 60 16
Абакумов Евгений 103 16
Поляков Сергей 60 16
Акимов Максим 167 15
Никифоров Николай 1126 15
Каримова Гульнара 89 15
Носков Константин 201 15
Родионов Михаил 40 14
Каримов Ислам 85 14
Шадаев Максут 384 14
Богачев Игорь 172 13
Албычев Александр 74 13
Бойко Елена 151 13
Васильев Григорий 35 13
Шершнев Георгий 13 13
Агафонова Наталия 35 13
Бутенко Юрий 64 13
Теленков Андрей 21 13
Огуряев Дмитрий 53 13
Меджитов Тимур 56 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1777
Беларусь - Белоруссия 2079 943
Украина 3344 877
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 642
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 421
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 383
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 349
Узбекистан - Республика 820 341
Армения - Республика 684 330
Грузия 687 306
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 286
Таджикистан - Республика 433 227
Молдавия - Республика Молдова 427 226
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 219
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 196
Германия - Федеративная Республика 3606 180
Казахстан - Алматы 261 171
Европа 3725 158
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 153
Турция - Турецкая республика 950 149
Латвия - Латвийская Республика 450 144
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 138
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 136
Эстония - Эстонская Республика 410 120
Италия - Итальянская Республика 1363 115
Чехия - Чешская Республика 492 110
Литва - Литовская Республика 328 107
Франция - Французская Республика 2109 105
Финляндия - Финляндская Республика 811 102
Индия - Республика 2156 100
Израиль 716 100
Восточная Европа 1667 96
Польша - Республика 824 94
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 88
Испания - Королевство 1248 87
Нидерланды 969 83
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 81
Россия - СФО - Новосибирск 1954 78
Монголия 172 75
Швеция - Королевство 747 74
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 130
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 87
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 87
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 79
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 62
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 36
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 30
Русский язык 966 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 28
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 26
Космодром Байконур 97 22
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 10
POI - points of interest 60 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 9
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 6
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
Образование в России 328 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 37
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 17
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 12
Bloomberg 785 11
Forbes - Форбс 441 10
КиноПоиск - Портал о кино 118 10
РИА Новости 654 10
Thomson Reuters - Рейтер 1708 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 6
Ведомости 259 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 5
РОИ - Российская общественная инициатива 68 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 5
НТВ - Телекомпания 163 5
The Wall Street Journal 709 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 4
23ABC News 55 4
Российская газета 91 3
Радио Свобода - радиостанция 22 3
CNews - ZOOM.CNews 1084 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Интерфакс Казахстан 3 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 3
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 3
WikiLeaks 106 2
Associated Press 324 2
Le Monde 10 2
Marie Claire 6 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
The Verge - Издание 448 2
The Guardian - Британская газета 189 2
N+1 - Издание 93 2
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Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
CNews Analytics 1988 49
IDC - International Data Corporation 2708 42
Gartner 2187 35
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 9
Data Insight - Исследовательское агентство 71 7
Juniper Research 278 6
Forrester Research 385 4
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
AC&M Consulting 54 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 3
Fortune Global 500 160 3
The Economist Intelligence Unit 30 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
Frost & Sullivan 101 2
Accenture Technology Vision 2 2
Markets&Markets Research 78 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Microsoft Research 93 2
S&P - Standard and Poor’s 4 1
comScore 224 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Oxford Economics 11 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Kelly Services 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
Forbes Global 2000 15 1
The Network 3 1
Terbium Labs 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Интерфакс-100 11 1
Forrester Consulting 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 26
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 9
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
РАН - Российская академия наук 315 4
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МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 3
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 3
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
Cornell University - Корнеллский университет 11 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 10
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CNews APPWards 36 7
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews Баттл 34 4
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 3
Digital October - конференционное пространство 86 3
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
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Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 2
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 2
Zerde Digital Bridge Awards 2 2
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 2
Data Science Challenge 2 2
Facebook Hacker Cup 5 2
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Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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